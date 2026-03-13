Masz działkę? Możesz zapłacić nawet milion złotych kary
Przedsiębiorcy oraz właściciele działek powinni szczególnie uważać na to, co przechowują na swoim terenie. W niektórych sytuacjach nawet zwykła ziemia z wykopów może zostać uznana za odpad. Jeśli jest magazynowana bez odpowiednich zezwoleń lub dokumentacji, grożą za to bardzo wysokie kary finansowe, które mogą sięgać nawet miliona złotych.
Ziemia z budowy może być traktowana jak odpad
Wielu właścicieli działek zakłada, że ziemia pozostała po pracach budowlanych czy wykopach nie stanowi problemu. Tymczasem przepisy ochrony środowiska traktują takie materiały bardzo rygorystycznie.
Jeżeli ziemia jest składowana na działce, została przywieziona z innej inwestycji lub jest zanieczyszczona, może zostać zakwalifikowana jako odpad. W takiej sytuacji obowiązują przepisy dotyczące gospodarki odpadami, które nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków.
Kary mogą sięgać miliona złotych
Kontrole w takich sprawach prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jeżeli inspektorzy wykryją nieprawidłowości w magazynowaniu odpadów budowlanych lub brak wymaganej dokumentacji, mogą nałożyć karę finansową.
Jej wysokość może wynosić od tysiąca złotych aż do jednego miliona złotych. Ostateczna kwota zależy m.in. od skali naruszenia przepisów oraz zagrożenia dla środowiska.
Przedsiębiorca z Łodzi trafił do sądu
Jak przypominają media branżowe, poważne konsekwencje spotkały jednego z przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Podczas kontroli inspektorzy odkryli na jego działce betonowe podkłady kolejowe oraz ponad 2,3 tysiąca ton ziemi pochodzącej z budowy drogi ekspresowej S8.
Problem polegał na tym, że właściciel nie posiadał dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie materiałów. Dodatkowo nie prowadził wymaganej ewidencji w systemie BDO.
Sprawa trafiła do sądu administracyjnego. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, jak i Naczelny Sąd Administracyjny potwierdziły, że takie materiały mogą być traktowane jako odpady.
Dokumentacja jest obowiązkowa
Przedsiębiorcy, którzy mają do czynienia z odpadami budowlanymi lub ziemią z wykopów, muszą prowadzić odpowiednią ewidencję w systemie BDO. W dokumentacji należy wykazywać m.in. ilość odpadów oraz ich pochodzenie.
Jeżeli firma planuje składowanie takich materiałów, konieczne jest również uzyskanie odpowiednich zezwoleń od właściwych organów administracji.
Nie tylko odpady mogą kosztować fortunę
Eksperci przypominają, że wysokie kary mogą grozić także za inne naruszenia przepisów środowiskowych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ostrzega m.in. przed uprawą gatunków roślin uznanych za inwazyjne.
Tego typu organizmy mogą stanowić poważne zagrożenie dla lokalnych ekosystemów, dlatego ich uprawa w niektórych przypadkach jest zakazana. Za złamanie tych przepisów również mogą grozić bardzo wysokie sankcje finansowe.
Co to oznacza dla przedsiębiorców
Właściciele firm i działek powinni dokładnie sprawdzać, jakie materiały znajdują się na ich terenie oraz czy posiadają pełną dokumentację ich pochodzenia. Brak odpowiednich zgód lub ewidencji może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.