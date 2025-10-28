Masz działkę? Zostały tylko dwa miesiące, by ją uratować przed utratą wartości.
Ostatni dzwonek na decyzję o warunkach zabudowy dla działki, właściciele, którzy to przegapią, zostaną z niczym. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących planowania przestrzennego właściciele działek mają bardzo ograniczony czas na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnej z dotychczasowymi regulacjami.
Jeśli wniosek zostanie złożony zbyt późno, inwestor może utracić szansę na budowę domu lub innej inwestycji na działce.
Co się zmienia i dlaczego to jest tak ważne
Po pierwsze, każda gmina musi do 30 czerwca 2026 roku uchwalić tak zwany plan ogólny, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po wejściu w życie planu ogólnego decyzje o warunkach zabudowy muszą być zgodne z nim jeśli działka znajdzie się w strefie z zakazem zabudowy, uzyskanie decyzji stanie się niemożliwe.
Po drugie, od 1 stycznia 2026 roku wszystkie decyzje o warunkach zabudowy wydane będą miały określony termin ważności pięć lat od dnia, w którym decyzja stanie się prawomocna. Wyjątkiem są tylko decyzje uzyskane przed tą datą one pozostają bezterminowe.
Z tego wynika prosty wniosek: jeśli inwestor nie zdąży uzyskać decyzji o warunkach zabudowy na obecnych zasadach przed końcem 2025 roku, jego szansa na bezpieczne uruchomienie inwestycji może znacznie się zmniejszyć.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś właścicielem działki i planujesz budowę domu lub innej inwestycji, musisz działać teraz. Zwłoka grozi utratą możliwości uzyskania decyzji na dotychczasowych zasadach i wejściem w obowiązywanie znacznie bardziej restrykcyjnych warunków. W praktyce może to oznaczać, że działka stanie się praktycznie nieruchoma inwestycyjnie albo koszt jej zabudowy znacznie wzrośnie. Firmy budowlane i osoby prywatne muszą uwzględnić w swoich kalkulacjach obecny termin wniosek do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie może dłużej czekać.
Praktyczne wskazówki, co warto zrobić
Najpierw sprawdź, czy twoja działka znajduje się poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jeśli tak, decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna. Złóż wniosek o wydanie tej decyzji jak najszybciej i pilnuj, by stała się prawomocna przed końcem 2025 roku. Upewnij się także, czy twoja gmina już rozpoczęła prace nad planem ogólnym i jakie są jego przewidywane ustalenia wiedza na ten temat pozwala oszacować ryzyko, że działka w przyszłości zostanie objęta zakazem zabudowy lub restrykcjami.
