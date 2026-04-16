Masz emeryturę z czerwca? Sprawdź, czy dostaniesz więcej od 2026. Nawet 300 zł miesięcznie więcej
Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że pieniądze już zaczęły trafiać na konta. W wielu przypadkach to pierwsza realna podwyżka od lat, ale dotyczy tylko konkretnej grupy. W Warszawie i całej Polsce trwa właśnie ciche przeliczanie emerytur, które dla części osób oznacza wyraźny wzrost świadczeń. I co ważne, nie trzeba było składać żadnego wniosku.
Podwyżka od czerwca 2026? To już się dzieje
Choć wielu mówi o „podwyżce od czerwca”, my widzimy jasno, że ZUS już od początku 2026 roku przelicza świadczenia.
Chodzi o tzw. emerytury czerwcowe, czyli przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019.
To właśnie te osoby przez lata dostawały mniej niż inni emeryci. Powód był prosty – mniej korzystne zasady waloryzacji.
Dlaczego te emerytury były niższe?
Problem dotyczył sposobu przeliczania składek. W czerwcu stosowano tylko waloryzację roczną, a nie kwartalną.
Efekt? świadczenia były zaniżone nawet przez wiele lat.
Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za niezgodne z Konstytucją, a nowe regulacje weszły w życie 1 stycznia 2026 roku.
Ile możemy zyskać? Konkretne kwoty
Najważniejsze pytanie brzmi: ile realnie możemy dostać więcej?
Z danych wynika, że:
średnia podwyżka to około 200 zł miesięcznie,
część osób zyskuje od 150 do nawet 300 zł.
To oznacza, że w skali roku możemy mieć nawet ponad 2400 zł więcej w budżecie.
Co ważne, ZUS nie obniży świadczenia, jeśli po przeliczeniu wyszłoby mniej. W takim przypadku zostaje stara, wyższa kwota.
Warszawa i duże miasta. Tu widać skalę zmian
W Warszawie liczba osób objętych przeliczeniem jest bardzo duża. To efekt tego, że wielu mieszkańców przechodziło na emeryturę właśnie w latach 2009–2019.
My widzimy wyraźnie, że dla części seniorów w stolicy to pierwsza realna korekta niesprawiedliwego systemu.
Co ciekawe, około 66 proc. beneficjentów to kobiety, które częściej korzystały z wcześniejszych świadczeń.
Jeden ważny minus. Tego pieniędzy nie dostaniemy
Jest jednak coś, co dla wielu osób może być rozczarowujące.
Nie ma wyrównania za poprzednie lata.
Oznacza to, że mimo wieloletnich strat, ZUS wypłaca wyższe świadczenia dopiero od 2026 roku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteśmy seniorami albo mamy w rodzinie osobę na emeryturze, warto teraz zrobić jedną rzecz.
Sprawdź decyzję z ZUS lub wysokość najnowszego przelewu.
Jeśli emerytura była przyznana w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem, zmiana powinna być już widoczna.
W Warszawie najlepiej sprawdzić to przez PUE ZUS lub w placówce – coraz więcej osób zgłasza się po wyjaśnienia.
To moment, w którym możemy odzyskać część pieniędzy, które przez lata były zaniżane.
Nie przegap tej zmiany, bo choć przyszła cicho, dla wielu osób oznacza realną ulgę w domowym budżecie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.