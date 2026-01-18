Masz gotówkę? Jesteś podejrzany. Bank zablokuje Ci pieniądze, a Unia zaciśnie pętlę. Nadchodzi koniec wolności finansowej
Obrót gotówkowy w Europie podlega coraz ściślejszym regulacjom. Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni muszą przygotować się na zmiany. Banki, realizując przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, coraz dokładniej weryfikują duże transakcje. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie nowych limitów od 2027 roku, a przykłady z innych krajów pokazują, w jakim kierunku zmierzają przepisy.
W Polsce ograniczenia w płatnościach gotówkowych są już codziennością, choć dotychczas dotyczyły głównie firm. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że limit dla transakcji gotówkowych wynosi 15 000 zł. Każda płatność powyżej tej kwoty musi zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Przepis ten dotyczy jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.
Wypłata dużej gotówki w banku? Przygotuj się na pytania
W przypadku klientów indywidualnych w Polsce nie obowiązują obecnie sztywne, ustawowe limity transakcji gotówkowych. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Banki są zobligowane przepisami prawa do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Ma to na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W praktyce oznacza to, że przy chęci dokonania dużej transakcji – na przykład zakupu nieruchomości za gotówkę – bank może wymagać dodatkowych wyjaśnień. Przelew wysokiej kwoty (np. 1 miliona złotych) często nie jest możliwy do zrealizowania online i wymaga wizyty w oddziale. Placówka może poprosić o okazanie dokumentów potwierdzających cel transakcji, takich jak umowa deweloperska czy rezerwacyjna. Warto pamiętać, że transakcje powyżej 15 000 euro są rejestrowane i zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Nowe unijne limity od 2027 roku
Sytuacja prawna w całej Wspólnocie ulegnie ujednoliceniu. Unia Europejska przyjęła przepisy, zgodnie z którymi od 2027 roku we wszystkich państwach członkowskich zaczną obowiązywać górne limity dla płatności gotówkowych. Maksymalny pułap ustalono na poziomie 10 000 euro.
Celem tych zmian jest uszczelnienie systemu finansowego i ograniczenie przepływu środków niewiadomego pochodzenia. Co istotne, państwa członkowskie będą miały prawo do wprowadzenia jeszcze niższych limitów krajowych, na przykład na poziomie 3000 euro.
Hiszpania przykładem restrykcyjnego podejścia
W niektórych krajach Europy przepisy są już teraz znacznie bardziej rygorystyczne niż w Polsce. Przykładem jest Hiszpania, gdzie wypłaty gotówki są ściśle monitorowane przez tamtejszy urząd skarbowy (Agencia Tributaria). Każda wypłata powyżej 3000 euro wymaga zgłoszenia.
Jeszcze surowsze zasady dotyczą bardzo wysokich kwot. Wypłata powyżej 100 000 euro wymaga zgłoszenia z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin. Niedopełnienie tych formalności wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich kar administracyjnych, które mogą sięgać od 600 euro do nawet 150 000 euro.
Limity gotówkowe w Europie – jak to wygląda u sąsiadów?
Wybierając się za granicę, warto znać lokalne przepisy, aby uniknąć nieporozumień. Podejście do gotówki różni się w zależności od kraju:
- Francja: Obowiązuje limit płatności gotówką do 1000 euro dla rezydentów.
- Włochy: Limit wynosi 1000 euro (obowiązuje od 2022 roku).
- Grecja: Płatności gotówkowe możliwe tylko do kwoty 500 euro (z wyjątkiem zakupu auta).
- Belgia: Wprowadzono zakaz płatności gotówką przy zakupie nieruchomości.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nadchodzące zmiany i obecne procedury wymagają od klientów większej uwagi przy planowaniu finansów:
- Planuj z wyprzedzeniem: Jeśli zamierzasz wypłacić z banku dużą sumę gotówki, zgłoś to wcześniej w oddziale, aby uniknąć problemów z dostępnością środków.
- Przygotuj dokumenty: Przy dużych transakcjach (np. kupno mieszkania, samochodu) miej pod ręką umowy potwierdzające cel przelewu.
- Sprawdzaj przepisy za granicą: Pamiętaj, że w wielu krajach UE nie zapłacisz gotówką za droższe zakupy.
