Masz intercyzę? Jeden przelew może skończyć się srogim podatkiem
Przelew od męża lub żony może wydawać się zwykłą codzienną operacją finansową, ale w określonych sytuacjach może zainteresować urząd skarbowy. Szczególną ostrożność powinny zachować małżeństwa z rozdzielnością majątkową, ponieważ większe transfery między partnerami mogą zostać uznane za darowiznę wymagającą zgłoszenia do fiskusa. Brak formalności może skończyć się podatkiem i dodatkowymi sankcjami.
Przelew od męża lub żony może zainteresować skarbówkę. W tym przypadku trzeba uważać
Wielu małżonków traktuje wspólne finanse jako coś całkowicie naturalnego. Tymczasem fiskus w określonych sytuacjach może uznać przelew między partnerami za darowiznę podlegającą zgłoszeniu do urzędu skarbowego. W skrajnych przypadkach brak formalności może skończyć się wysokim podatkiem i problemami podczas kontroli.
Skarbówka coraz dokładniej sprawdza przelewy
Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje dziś narzędziami, które pozwalają analizować przepływy pieniędzy na rachunkach bankowych.
Kluczową rolę odgrywa system STIR, umożliwiający szybką wymianę informacji między bankami a fiskusem.
Banki mają obowiązek monitorowania podejrzanych operacji finansowych, a urzędnicy mogą sprawdzać historię kont nawet do pięciu lat wstecz.
Nie oznacza to oczywiście, że każdy przelew między małżonkami automatycznie wywoła kontrolę. Problem pojawia się jednak w konkretnych sytuacjach.
Kiedy przelew od małżonka jest bezpieczny?
W większości małżeństw obowiązuje wspólność majątkowa.
Oznacza to, że zarobki obojga partnerów trafiają do wspólnego majątku.
W takim przypadku zwykłe przelewy związane z codziennym życiem, opłatami czy utrzymaniem rodziny nie powodują obowiązku podatkowego.
Fiskus traktuje takie środki jako część wspólnego budżetu.
Problem zaczyna się przy rozdzielności majątkowej
Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy małżonkowie podpisali intercyzę i mają rozdzielność majątkową.
Od tego momentu każde z nich posiada osobny majątek.
Większy przelew z prywatnego konta jednego małżonka na konto drugiego może zostać uznany za darowiznę.
Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy pieniądze są przeznaczane na:
– zakup samochodu,
– spłatę prywatnego kredytu,
– zakup mieszkania,
– inne większe wydatki niezwiązane z codziennym utrzymaniem rodziny.
Jest ważny limit i obowiązek zgłoszenia
Małżonkowie należą do tak zwanej zerowej grupy podatkowej.
To oznacza, że mogą przekazywać sobie nawet bardzo wysokie kwoty bez podatku.
Istnieje jednak ważny warunek.
Jeżeli wartość darowizny przekroczy 36 120 zł, konieczne jest zgłoszenie jej do urzędu skarbowego.
Służy do tego formularz SD-Z2.
Na zgłoszenie małżonkowie mają sześć miesięcy.
Gotówka może pozbawić prawa do zwolnienia
Eksperci przypominają również o jeszcze jednej ważnej zasadzie.
Przekazanie pieniędzy powinno odbywać się przelewem bankowym.
Wręczenie dużej kwoty gotówki może pozbawić prawa do zwolnienia podatkowego.
Dla fiskusa kluczowe znaczenie ma możliwość udokumentowania przepływu środków.
Brak zgłoszenia może słono kosztować
Jeżeli urząd skarbowy wykryje niezgłoszoną darowiznę podczas kontroli, może naliczyć podatek oraz dodatkowe sankcje.
W niektórych przypadkach stawka podatku może sięgnąć nawet 20 proc.
Dlatego eksperci podkreślają, że osoby posiadające rozdzielność majątkową powinny szczególnie uważać na większe przelewy między sobą.
Co to oznacza dla małżonków?
Najważniejsze zasady są proste:
– zwykłe przelewy związane z utrzymaniem rodziny są bezpieczne,
– większe transfery przy intercyzie mogą zostać uznane za darowiznę,
– po przekroczeniu limitu 36 120 zł trzeba zgłosić przelew do urzędu,
– zgłoszenie należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy,
– najlepiej wykonywać przelewy wyłącznie przez konto bankowe.
W praktyce oznacza to, że nawet przelew od męża lub żony może zainteresować skarbówkę, jeśli nie zostaną dopełnione wymagane formalności.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.