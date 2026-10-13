Masz kamery na posesji? Uważaj na przepisy. Niektórzy właściciele mogą zapłacić dodatkowy podatek
Monitoring miał chronić nieruchomość przed złodziejami i wandalami. Tymczasem dla części przedsiębiorców może oznaczać dodatkowe obowiązki podatkowe. Wszystko przez przepisy dotyczące budowli, które zmieniono od 1 stycznia 2025 roku. W określonych przypadkach konstrukcje służące do montażu kamer mogą podlegać podatkowi od nieruchomości. Problem dotyczy przede wszystkim firm wykorzystujących wolnostojące maszty, słupy i inne elementy infrastruktury. Właściciele prywatnych domów nie muszą jednak obawiać się nowego podatku za zwykły monitoring. Wyjaśniamy, kto powinien sprawdzić swoje rozliczenia i jakie mogą być konsekwencje pomyłki.
Zainstalowałeś monitoring? Sam zakup kamer to jeszcze nie problem
Kamery bezpieczeństwa stały się powszechnym wyposażeniem domów, sklepów, magazynów i zakładów przemysłowych.
Pozwalają obserwować otoczenie nieruchomości, rejestrować niebezpieczne zdarzenia i chronić mienie przed kradzieżą.
Nie wszyscy właściciele instalacji zdają sobie jednak sprawę, że sposób zamontowania urządzeń może mieć znaczenie podatkowe.
Od początku 2025 roku obowiązują zmienione definicje budynków i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.
Nowelizacja miała uporządkować zasady kwalifikowania różnych obiektów, ale w praktyce wymaga od przedsiębiorców dokładniejszego przyjrzenia się posiadanej infrastrukturze.
Nie chodzi o sam fakt rejestrowania obrazu.
Zwykła kamera nie została objęta osobnym podatkiem. Znaczenie mogą mieć natomiast niektóre konstrukcje budowlane wykorzystywane do jej zamontowania.
Kamery na ścianie a monitoring na słupach. To ważna różnica
Wyobraźmy sobie dwa przedsiębiorstwa.
Pierwsze prowadzi sklep, na którego elewacji zamontowano kilka kamer obserwujących wejście i parking.
Drugie dysponuje rozległym placem magazynowym. Aby objąć monitoringiem cały teren, właściciel postawił kilka stalowych masztów z fundamentami.
Choć w obu przypadkach urządzenia pełnią podobną funkcję, ich sytuacja podatkowa może być odmienna.
Kamery przymocowane bezpośrednio do ściany budynku zasadniczo nie tworzą odrębnej budowli podlegającej dodatkowemu opodatkowaniu.
Inaczej może wyglądać ocena wolnostojących konstrukcji wsporczych.
Jeżeli określony maszt, słup lub jego część spełnia ustawową definicję budowli i jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, może zostać objęty podatkiem od nieruchomości.
Nie oznacza to jednak, że każdy metalowy słupek z kamerą automatycznie staje się przedmiotem opodatkowania.
Decydują szczegóły techniczne i prawne konkretnej instalacji.
Przedsiębiorcy powinni sprawdzić swoje nieruchomości
Największe znaczenie przepisy mogą mieć dla firm dysponujących dużymi terenami.
Dotyczy to między innymi przedsiębiorstw transportowych, centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, składów materiałów budowlanych i parkingów komercyjnych.
W takich miejscach monitoring często opiera się na wysokich konstrukcjach ustawionych z dala od budynków.
Niektóre słupy są połączone z fundamentami, inne stanowią część większej infrastruktury technicznej.
Przy ustalaniu obowiązku podatkowego trzeba ocenić, czy dany obiekt mieści się w ustawowej definicji budowli.
Samo określenie instalacji jako systemu monitoringu nie przesądza o wyniku takiej oceny.
Znaczenie ma także związek obiektu z działalnością gospodarczą.
Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie analizowali pod tym kątem infrastruktury ochronnej, powinni zweryfikować swoje rozliczenia.
Ile może wynieść podatek? Kwoty mogą zaskoczyć
Jednym z najważniejszych elementów rozliczenia jest sposób obliczania należności.
W przypadku budowli związanych z działalnością gospodarczą roczna stawka podatku od nieruchomości wynosi 2 procent ich wartości ustalonej zgodnie z przepisami.
Nie jest to opłata za każdą kamerę ani podatek naliczany według liczby urządzeń.
Nie oblicza się go również standardowo od powierzchni podstawy słupa.
Przykładowo, jeżeli określona konstrukcja zostanie zakwalifikowana jako budowla podlegająca opodatkowaniu, a jej wartość podatkowa wyniesie 20 tys. zł, roczna należność wyniesie 400 zł.
Przy wartości 100 tys. zł będzie to 2 tys. zł rocznie.
Są to wyłącznie przykłady matematyczne. W rzeczywistej sprawie konieczne jest wcześniejsze ustalenie, czy obiekt podlega opodatkowaniu i jaka wartość stanowi podstawę naliczenia podatku.
W przypadku rozbudowanej infrastruktury koszty mogą być wyższe.
Masz monitoring przy domu? Jest ważna wiadomość
Właściciele prywatnych nieruchomości nie powinni utożsamiać tych przepisów z powszechnym podatkiem od domowych kamer.
Ustawa przewiduje opodatkowanie budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jeżeli właściciel domu jednorodzinnego zamontował monitoring wyłącznie po to, aby chronić rodzinę i prywatny majątek, sama instalacja nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od budowli.
Dotyczy to zarówno kamer umieszczonych na elewacji, jak i typowych instalacji służących ochronie posesji.
Bardziej szczegółowej analizy mogą wymagać nieruchomości wykorzystywane jednocześnie do celów mieszkalnych i gospodarczych.
Nie każda działalność zarejestrowana pod adresem domu powoduje jednak automatycznie opodatkowanie znajdujących się tam konstrukcji.
W takich przypadkach należy ocenić faktyczne wykorzystanie nieruchomości i obowiązujące wyłączenia ustawowe.
To nie urząd skarbowy ustala ten podatek
Warto wyjaśnić również, który urząd odpowiada za rozliczenia.
Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym.
Właściwym organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
To właśnie samorządowe organy podatkowe mogą weryfikować informacje i deklaracje dotyczące nieruchomości znajdujących się na terenie danej gminy.
W razie wątpliwości urząd może zwrócić się o wyjaśnienie charakteru określonego obiektu.
Nie należy więc mylić tych postępowań z kontrolami prowadzonymi przez urzędy skarbowe w sprawach podatku dochodowego czy VAT.
Nie ma również potwierdzonych danych pozwalających stwierdzić, że w październiku 2026 roku rozpoczęła się ogólnopolska akcja masowych kontroli właścicieli kamer.
Możliwość weryfikowania rozliczeń wynika natomiast z obowiązujących przepisów podatkowych.
Nieprawidłowa deklaracja może oznaczać zaległość
Przedsiębiorca, który nie uwzględnił w rozliczeniu budowli podlegającej opodatkowaniu, może zostać zobowiązany do uregulowania zaległego podatku.
W określonych sytuacjach pojawią się również odsetki za zwłokę.
Wysokość zaległości zależy od wartości obiektu, okresu objętego obowiązkiem podatkowym i dotychczasowych rozliczeń.
Nie oznacza to, że każdy właściciel firmowego monitoringu powinien natychmiast składać korektę deklaracji.
Najpierw trzeba ustalić, czy posiadana konstrukcja rzeczywiście jest przedmiotem opodatkowania.
Dopiero po przeprowadzeniu takiej analizy można ocenić, czy wcześniejsze rozliczenie wymaga zmiany.
Istotne jest także to, że zasady powstawania obowiązku podatkowego mogą zależeć od okoliczności powstania obiektu, w tym zakończenia budowy.
Co zrobić, jeżeli masz kamery na terenie firmy?
W pierwszej kolejności warto sprawdzić dokumentację techniczną instalacji.
Znaczenie mogą mieć informacje dotyczące konstrukcji wsporczych, fundamentów, sposobu montażu i przeznaczenia poszczególnych elementów.
Kolejnym krokiem jest ustalenie, czy obiekt spełnia definicję budowli określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Jeżeli tak, należy zbadać jego związek z działalnością gospodarczą i właściwą podstawę opodatkowania.
W przypadku niejednoznacznej sytuacji przedsiębiorca może wystąpić o indywidualną interpretację przepisów podatkowych do właściwego organu samorządowego.
Pozwala to uzyskać formalne stanowisko dotyczące konkretnego stanu faktycznego.
Warto pamiętać, że rozstrzygnięcia dotyczące innych przedsiębiorstw nie zawsze można bezpośrednio zastosować do własnej instalacji.
Przepisy obowiązują już drugi rok. Warto sprawdzić dokumenty
Zmiana definicji budowli weszła w życie 1 stycznia 2025 roku.
Nie jest więc nowym podatkiem wprowadzonym w październiku 2026 roku.
Obecnie przedsiębiorcy rozliczają się już w drugim roku obowiązywania zmienionych zasad.
Dla firm posiadających rozbudowaną infrastrukturę techniczną to dobry moment na sprawdzenie, czy wszystkie obiekty zostały prawidłowo zakwalifikowane.
Ewentualne nieprawidłowości mogą mieć znaczenie nie tylko dla bieżących zobowiązań, ale również dla rozliczeń z poprzedniego roku.
Właściciele firm powinni uważać. Nie chodzi o liczbę kamer
Najważniejsza informacja jest taka, że monitoring sam w sobie nie został objęty nową daniną.
Problem może dotyczyć konkretnych elementów infrastruktury budowlanej wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa.
Jeżeli kamery znajdują się na wolnostojących masztach lub innych konstrukcjach związanych z działalnością gospodarczą, warto sprawdzić, czy obiekty te podlegają podatkowi od nieruchomości. Błędna kwalifikacja może prowadzić do zaległości i odsetek. Właściciele zwykłych prywatnych instalacji monitoringu nie mają natomiast powodu, aby obawiać się podatku wyłącznie z tytułu posiadania kamer.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.