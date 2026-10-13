Twój sąsiad będzie miał prawo wezwać straż miejską. Po pierwszych śniegach w blokach tej rzeczy robić nie wolno
Odśnieżanie balkonu może skończyć się interwencją straży miejskiej, jeżeli śnieg i lód są zrzucane bez zachowania należytej ostrożności. Zagrożeni mogą być przechodnie, mieszkańcy niższych pięter i osoby korzystające z przydomowych ogródków. Nie trzeba jednak doprowadzić do wypadku, żeby narazić się na odpowiedzialność. Przed zimą warto poznać zasady, ponieważ popularna informacja o „maksymalnie 500 zł za zrzucanie śniegu” nie wyjaśnia wszystkich możliwych konsekwencji.
Śnieg zalegający przy drzwiach balkonowych, zamarznięta warstwa na posadzce i sople przy krawędzi balkonu mogą zachęcać do szybkiego porządku. Wystarczy kilka ruchów łopatą, żeby problem zniknął z własnego mieszkania i pojawił się piętro niżej albo na chodniku. W bloku trzeba jednak uwzględnić to, co znajduje się pod balkonem. Z góry nie zawsze widać wejście do budynku, fragment tarasu sąsiada czy osobę wychodzącą właśnie z klatki. Wyrzucenie ciężkiej bryły lodu bez należytej ostrożności może więc mieć konsekwencje również wtedy, gdy nikogo nie trafi.
Za nieostrożne zrzucanie śniegu można odpowiadać bez wyrządzenia szkody
Art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń obejmuje między innymi wyrzucanie ciężkich przedmiotów, wylewanie płynów oraz doprowadzanie do ich wypadania bez zachowania należytej ostrożności. Przewiduje grzywnę do 500 zł albo naganę. Może mieć zastosowanie do nieostrożnego zrzucania ciężkich brył śniegu lub lodu. Odpowiedzialność nie wymaga, aby przechodzień został uderzony albo samochód uszkodzony. Funkcjonariusze muszą jednak ocenić konkretny przebieg zdarzenia, a nie sam fakt odśnieżania balkonu.
Osobną podstawą jest art. 145 § 1, dotyczący zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc dostępnych dla publiczności. Obecnie przewiduje grzywnę nie niższą niż 500 zł, a jej ogólny ustawowy pułap wynosi 5000 zł. Nie każde przemieszczenie śniegu automatycznie spełnia znamiona tego wykroczenia. Znaczenie ma rzeczywiste zanieczyszczenie miejsca oraz jego dostępność dla publiczności. Nie chodzi wyłącznie o grunty będące własnością miasta.
|Podstawa prawna
|Czego dotyczy
|Ustawowa kara
|Art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń
|Między innymi wyrzucania ciężkich przedmiotów bez należytej ostrożności
|Grzywna do 500 zł albo nagana
|Art. 145 § 1 Kodeksu wykroczeń
|Zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc dostępnych dla publiczności
|Grzywna od 500 do 5000 zł
5000 zł grzywny nie oznacza mandatu w takiej wysokości
Trzeba rozróżnić karę przewidzianą za wykroczenie od limitu mandatu nakładanego przez funkcjonariusza. W zwykłym postępowaniu mandatowym limit wynosi zasadniczo 500 zł, a przy zbiegu przepisów określonym w ustawie może sięgać 1000 zł. Sprawę może również rozpoznawać sąd, który stosuje granice kary właściwe dla danego wykroczenia. Nie można zatem powiedzieć, że każda interwencja dotycząca śniegu kosztuje dokładnie 500 zł ani że jest to najwyższa możliwa konsekwencja finansowa. Kwoty z tabeli opisują ustawowe granice grzywny, a nie automatyczny mandat.
Zgoda sąsiada i taśma pod balkonem nie załatwiają sprawy
Porozumienie z mieszkańcem parteru nie daje automatycznej ochrony przed odpowiedzialnością. Sąsiad może zgodzić się na wykorzystanie określonego fragmentu swojego ogródka, ale jego zgoda nie usuwa zagrożenia dla innych osób i ich mienia. Podobnie samo rozwieszenie taśmy nie przesądza, że zrzucanie śniegu będzie bezpieczne. Ktoś może wyjść z budynku, znaleźć się na niższym balkonie albo wejść w miejsce, którego osoba odśnieżająca nie widzi. Dlatego takich rozwiązań nie należy traktować jako gotowej instrukcji legalnego pozbywania się śniegu.
Szczególnie ryzykowne jest strącanie sopli lub wyrzucanie zamarzniętych brył. Osoba stojąca na balkonie ma ograniczoną możliwość kontrolowania miejsca ich upadku. Zagrożenie może dotyczyć również sąsiednich balkonów, osłon, markiz i zaparkowanych samochodów. Jeżeli dojdzie do szkody, właściciel uszkodzonego mienia może dochodzić jej naprawienia. Postępowanie dotyczące wykroczenia i roszczenie o odszkodowanie dotyczą różnych konsekwencji tego samego zdarzenia. Zapłacenie mandatu nie oznacza więc, że sprawa zniszczonego tarasu lub auta została rozliczona.
Śnieg na balkonie i nawisy na budynku wymagają różnych działań
Usunięcie niewielkiej ilości świeżego śniegu z powierzchni dostępnej mieszkańcowi to inna sytuacja niż likwidowanie nawisu na elewacji albo sopli znajdujących się poza bezpiecznym zasięgiem. Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązki związane z bezpiecznym użytkowaniem budynku, również przy zagrożeniach powodowanych intensywnymi opadami. Nie należy więc próbować samodzielnie usuwać każdego problemu tylko dlatego, że znajduje się blisko własnego balkonu. Niebezpieczny nawis, odpadający lód lub podejrzenie uszkodzenia konstrukcji trzeba zgłosić administracji.
Nie ma też prostego podziału, zgodnie z którym każdy sopel przy barierce zawsze obciąża mieszkańca, a każdy pod płytą balkonową zawsze administrację. Znaczenie mają konstrukcja budynku, charakter jego poszczególnych elementów i zasady zarządzania nieruchomością. Przy bezpośrednim zagrożeniu najważniejsze jest jednak zabezpieczenie ludzi. Ustalanie, kto ostatecznie zapłaci za wykonane prace, nie powinno opóźniać zgłoszenia niebezpiecznej sytuacji. Mieszkaniec nie musi rozstrzygać wszystkich kwestii własnościowych, zanim poinformuje zarządcę o spadającym lodzie.
W Warszawie sąsiad może zadzwonić pod 986
Warszawska Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia pod numerem 986. Warto podać dokładny adres, wskazać stronę budynku i opisać, czy śnieg jest właśnie zrzucany, czy na miejscu pozostały jego skutki. Jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia albo ktoś został ranny, właściwy jest numer 112. Zdjęcia i nagrania mogą pomóc ustalić okoliczności, ale należy wykonywać je z bezpiecznego miejsca. Nie warto stawać pod balkonem lub nawisem tylko po to, żeby zdobyć lepsze ujęcie.
Jak przygotować balkon, żeby zimowe sprzątanie nie skończyło się konfliktem
Przed pierwszymi opadami dobrze jest sprawdzić zalecenia administracji dotyczące balkonów i sposób zgłaszania problemów poza godzinami jej pracy. Warto również usunąć przedmioty utrudniające dostęp do posadzki oraz zwrócić uwagę na miejsca odpływu wody. Niewielką ilość świeżego śniegu łatwiej zebrać delikatnie niż usuwać później zamarzniętą warstwę. Przy sprzątaniu nie należy wychylać się za barierkę, wspinać na nią ani skuwać lodu w sposób, który może uszkodzić powierzchnię lub spowodować spadanie odłamków.
Zebrany śnieg można przenosić małymi porcjami w szczelnych pojemnikach, zamiast wyrzucać go w dół. Niewielką ilość można pozostawić do stopienia w pojemniku ustawionym w miejscu zabezpieczonym przed wyciekiem. Takie rozwiązanie wymaga ostrożności wobec podłogi, ciężaru pojemnika i zanieczyszczeń znajdujących się w śniegu. Przy dużym nagromadzeniu lodu lub niebezpiecznych nawisach potrzebna może być pomoc administracji i fachowców. Najważniejsze jest, żeby usuwając problem z własnego balkonu, nie stworzyć zagrożenia dla osób mieszkających i przechodzących poniżej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.