Przebudowa Warszawy Wschodniej przesunięta. PKP PLK ujawnia, kiedy ruszą prace i co czeka pasażerów
Ważna zmiana planów dotyczących jednej z największych inwestycji kolejowych w Warszawie. Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia nie rozpocznie się w grudniu 2026 roku, jak wcześniej zapowiadano. PKP Polskie Linie Kolejowe rozważają rozpoczęcie robót dopiero po okresie świąteczno-noworocznym, prawdopodobnie w styczniu 2027 roku. Modernizacja będzie oznaczała poważne zmiany w kursowaniu pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Część składów ominie Warszawę Centralną, a inne zakończą podróż na zupełnie innej stacji.
Pasażerowie podróżujący przez Warszawę będą musieli przygotować się na jedną z największych reorganizacji ruchu kolejowego w ostatnich latach. Przebudowa Warszawy Wschodniej oraz przystanku Warszawa Stadion obejmie kluczowy fragment warszawskiej linii średnicowej.
Pierwotnie roboty miały rozpocząć się w grudniu 2026 roku. Teraz wiadomo, że PKP PLK rozważają inny termin. Kolejarze chcą uniknąć dodatkowych utrudnień w okresie, w którym miliony podróżnych korzystają z pociągów podczas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Najbardziej prawdopodobnym terminem rozpoczęcia przebudowy jest styczeń 2027 roku. Dokładna data nie została jednak jeszcze zatwierdzona.
Warszawa Wschodnia nie zostanie zamknięta w grudniu. PKP PLK zmienia plany
Nowe informacje przekazał Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych odpowiedzialny za realizację inwestycji, w rozmowie z portalem Rynek Kolejowy.
Jak wyjaśnił, przygotowania do modernizacji trwają, a prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Zarządca infrastruktury prowadzi jednocześnie rozmowy z przewoźnikami kolejowymi oraz władzami Warszawy dotyczące organizacji ruchu podczas przebudowy.
Głównym powodem rozważanego przesunięcia rozpoczęcia robót jest chęć ograniczenia utrudnień w okresie świątecznym.
Grudzień to jeden z najbardziej wymagających miesięcy dla kolei. Wiele osób podróżuje wtedy do rodzin, a przed świętami i po Nowym Roku na najważniejszych trasach występuje zwiększony ruch.
Rozpoczęcie przebudowy Warszawy Wschodniej w tym okresie oznaczałoby konieczność wprowadzenia dużych zmian w kursowaniu pociągów.
PKP PLK skłaniają się więc ku rozpoczęciu robót po zakończeniu świąteczno-noworocznego szczytu przewozowego.
Kiedy ruszy remont Warszawy Wschodniej? Styczeń 2027 coraz bardziej prawdopodobny
Choć grudzień przestał być realnym terminem rozpoczęcia zasadniczych robót, kolejarze nie zamierzają odkładać inwestycji na długie miesiące.
Marcin Mochocki wyjaśnił, że PKP PLK chcą rozpocząć przebudowę przed marcową korektą rozkładu jazdy.
Oznacza to, że prace mogą ruszyć już w styczniu 2027 roku.
Nie jest to jednak termin oficjalnie zatwierdzony.
Ostateczna decyzja zależy od przygotowania dokumentacji, uzgodnień z przewoźnikami oraz organizacji ruchu w całym warszawskim węźle kolejowym.
Możliwe, że konieczne będzie wprowadzenie dodatkowego rozkładu jazdy, dostosowanego do rozpoczęcia modernizacji.
PKP PLK zapewniają, że pasażerowie zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o zmianach.
Na 13 października 2026 roku nie ogłoszono jeszcze dokładnego dnia rozpoczęcia robót ani ostatecznych rozkładów jazdy obowiązujących podczas przebudowy.
Pociągi PKP Intercity pojadą inaczej. Duże zmiany na Warszawie Centralnej
Modernizacja Warszawy Wschodniej będzie miała ogromne znaczenie dla pasażerów pociągów dalekobieżnych.
Zgodnie z przedstawioną przez PKP PLK koncepcją ruch pociągów przejeżdżających przez Warszawę tranzytem zostanie skierowany na linię obwodową przez Warszawę Gdańską.
Oznacza to, że pasażerowie wielu połączeń dalekobieżnych nie będą mogli korzystać z dotychczasowych przystanków w centrum stolicy.
Jednocześnie część składów przyjeżdżających do Warszawy od zachodu będzie nadal obsługiwana przez Warszawę Zachodnią oraz Warszawę Centralną.
Dotyczy to przede wszystkim pociągów rozpoczynających i kończących bieg w stolicy, w tym części połączeń z kierunków:
- Poznania,
- Szczecina,
- Berlina,
- Wrocławia.
Warszawa Centralna pozostanie więc czynna i będzie obsługiwała część pociągów dalekobieżnych. Nie wszystkie składy przejeżdżające przez stolicę będą jednak zatrzymywać się na tej stacji.
To szczególnie ważna informacja dla pasażerów przyzwyczajonych do rozpoczynania podróży z Warszawy Centralnej.
Po zmianie organizacji ruchu niektóre pociągi mogą odjeżdżać wyłącznie z Warszawy Gdańskiej lub innych wskazanych stacji.
Warszawa Gdańska przejmie pociągi dalekobieżne
Jedną z najważniejszych stacji podczas modernizacji będzie Warszawa Gdańska.
To właśnie przez nią mają kursować pociągi dalekobieżne przejeżdżające przez Warszawę tranzytem.
W praktyce oznacza to większą liczbę pasażerów korzystających z peronów i połączeń przesiadkowych na tej stacji.
PKP PLK podkreślają, że Warszawa Gdańska została już przygotowana do obsługi zwiększonego ruchu podróżnych.
Dla mieszkańców Warszawy istotna będzie możliwość przesiadki do metra linii M1 oraz komunikacji miejskiej.
Zmiana może być jednak uciążliwa dla osób, które dotychczas dojeżdżały bezpośrednio na Warszawę Centralną lub Warszawę Wschodnią.
Część pasażerów będzie musiała uwzględnić dodatkowy czas na dojazd pomiędzy stacjami.
Przed podróżą konieczne będzie sprawdzenie nie tylko godziny odjazdu pociągu, ale również dokładnej stacji, z której rozpoczyna on trasę.
Co z Warszawą Wschodnią? Nie wszystkie pociągi znikną
Ważną kwestią pozostaje przyszłe funkcjonowanie samej Warszawy Wschodniej podczas robót.
PKP PLK zakładają znaczne ograniczenie obsługi pociągów dalekobieżnych na tej stacji.
Nie oznacza to jednak całkowitego wstrzymania wszystkich połączeń.
Niektóre pociągi przyjeżdżające do stolicy od wschodu, na przykład z kierunku Białegostoku, mogą nadal kończyć i rozpoczynać bieg na Warszawie Wschodniej.
Będą to jednak wyjątki.
Większość dalekobieżnego ruchu tranzytowego zostanie skierowana innymi trasami.
Warszawa Wschodnia nie zostanie więc automatycznie wyłączona z całego ruchu kolejowego. Zakres jej obsługi będzie zależał od rodzaju połączenia i etapu przebudowy.
Koleje Mazowieckie i SKM. Co stanie się z pociągami regionalnymi?
Dla mieszkańców Warszawy i okolic szczególnie ważna jest kwestia połączeń aglomeracyjnych.
Codziennie tysiące osób korzysta z pociągów Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej, aby dojechać do pracy, szkoły lub na uczelnię.
Według informacji przekazanych przez PKP PLK zasadnicza część ruchu regionalnego i aglomeracyjnego ma pozostać na linii średnicowej.
Pociągi będą nadal wykorzystywać trasę prowadzącą przez Warszawę Wschodnią, Warszawę Śródmieście i Warszawę Zachodnią.
Nie oznacza to jednak, że rozkłady jazdy pozostaną całkowicie niezmienione.
Roboty prowadzone na tak dużej stacji mogą wymagać okresowych ograniczeń, zmian torów oraz dostosowywania organizacji ruchu.
Możliwe są również wyjątki w przypadku niektórych połączeń regionalnych.
Przedstawiciel PKP PLK wskazał między innymi pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej typu Sprinter, które mogą w przyszłości kończyć trasy na Warszawie Centralnej zamiast na Warszawie Wschodniej.
Szczegółowe zmiany dotyczące konkretnych linii SKM i Kolei Mazowieckich będą wymagały sprawdzenia w rozkładach opublikowanych przed rozpoczęciem remontu.
Powstaje nowa stacja Warszawa Ulrychów. Zatrzymają się tam długie pociągi
Ważnym elementem przygotowań do przebudowy Warszawy Wschodniej jest budowa nowego przystanku Warszawa Ulrychów.
Obiekt powstaje na styku Bemowa i Woli.
Podczas modernizacji ma pełnić istotną funkcję w obsłudze pociągów dalekobieżnych kierowanych na trasę obwodową.
Przystanek zostanie wyposażony w infrastrukturę umożliwiającą zatrzymywanie się nawet bardzo długich składów.
Jak wyjaśnił Marcin Mochocki, tymczasowy peron ma umożliwiać obsługę pociągów o długości do 400 metrów.
Po zakończeniu przebudowy warszawskiego węzła kolejowego przewiduje się skrócenie peronu do standardowych 200 metrów.
W przyszłości przystanek będzie mógł służyć przede wszystkim przewozom regionalnym i aglomeracyjnym.
Inwestycja ma również ułatwić przesiadki pomiędzy koleją a metrem.
Dla mieszkańców zachodnich dzielnic Warszawy oznacza to szansę na poprawę dostępności transportu kolejowego.
Warszawa Wschodnia zmieni się nie do poznania. Inwestycja za prawie 3 mld zł
Przebudowa Warszawy Wschodniej będzie jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w stolicy.
W czerwcu 2026 roku PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą Torpol.
Wartość kontraktu wynosi blisko 3 mld zł netto.
Zakres prac obejmuje nie tylko modernizację peronów, ale również przebudowę torów, urządzeń sterowania ruchem oraz infrastruktury kolejowej w rejonie Warszawy Wschodniej i Warszawy Stadion.
Na stacji Warszawa Wschodnia zmodernizowanych zostanie siedem peronów.
Wszystkie mają otrzymać zadaszenie i ujednoliconą wysokość. Powstaną również nowe windy i schody ruchome.
Przebudowane zostaną przejścia podziemne, a nowy łącznik ułatwi przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi częściami stacji.
Z kolei na przystanku Warszawa Stadion zaplanowano bezpośrednie połączenie z metrem Stadion Narodowy.
Dzięki temu pasażerowie będą mogli przesiadać się między koleją a metrem bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
Nowa estakada i przebudowa wiaduktów na Pradze
Modernizacja nie ograniczy się wyłącznie do infrastruktury pasażerskiej.
Jednym z najbardziej spektakularnych elementów projektu będzie budowa nowej estakady kolejowej o długości około 1,6 km.
Dwutorowy obiekt ma usprawnić prowadzenie ruchu z Warszawy Wschodniej w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa.
Przewidziano również przebudowę wiaduktów nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.
Na wysokości ulicy Chodakowskiej powstanie nowe przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów, łączące Pragę-Północ z Pragą-Południe.
Przygotowana zostanie także konstrukcja pod przyszły tunel drogowy w ciągu ulicy Tysiąclecia.
Zmiany mają poprawić zarówno przepustowość infrastruktury kolejowej, jak i dostępność komunikacyjną tej części Warszawy.
Przebudowa miała zakończyć się w 2029 roku. Czy termin się zmieni?
W czerwcu 2026 roku PKP PLK zapowiadały zakończenie modernizacji Warszawy Wschodniej i Warszawy Stadion do końca 2029 roku.
Obecnie inwestor rozważa rozpoczęcie zasadniczych robót później, niż pierwotnie planowano.
Nie ogłoszono jednak nowej daty zakończenia całego przedsięwzięcia.
Marcin Mochocki zwrócił uwagę, że harmonogram prac jest wymagający również ze względu na konieczność rozliczenia środków unijnych.
Inwestycja ma być współfinansowana z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.
Na razie nie ma podstaw, aby przesądzać, że przesunięcie startu robót automatycznie oznacza przedłużenie przebudowy poza 2029 rok.
Ostateczny harmonogram powinien zostać przedstawiony wraz z potwierdzeniem terminu rozpoczęcia prac.
To nie koniec zmian. Kolejna wielka przebudowa linii średnicowej
Modernizacja Warszawy Wschodniej jest częścią większego programu zmian w warszawskim węźle kolejowym.
Po zakończeniu robót na tej stacji planowana jest przebudowa środkowego odcinka linii średnicowej.
Chodzi o trasę prowadzącą przez centrum Warszawy, obejmującą między innymi rejon Warszawy Stadion i Warszawy Centralnej.
PKP PLK podtrzymują plan ogłoszenia do końca 2026 roku przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Dokumentacja ma uwzględniać także koncepcję budowy drugiej linii średnicowej, która w przyszłości mogłaby zwiększyć przepustowość warszawskiego węzła.
Oznacza to, że rozpoczęcie przebudowy Warszawy Wschodniej będzie kolejnym etapem długofalowych zmian na kolei w stolicy.
Co to oznacza dla pasażerów?
Najważniejsza informacja jest taka, że przebudowa Warszawy Wschodniej nie rozpocznie się w grudniu 2026 roku.
PKP PLK rozważają rozpoczęcie robót po świętach i Nowym Roku, prawdopodobnie w styczniu 2027 roku. Dokładna data nie została jednak jeszcze ogłoszona.
Po rozpoczęciu modernizacji trzeba będzie liczyć się ze znacznymi zmianami w kursowaniu pociągów.
Pociągi dalekobieżne jadące przez Warszawę tranzytem mają korzystać z Warszawy Gdańskiej. Część połączeń kończących bieg w stolicy pozostanie na Warszawie Centralnej i Zachodniej.
Ruch aglomeracyjny ma natomiast w dużej mierze pozostać na linii średnicowej.
Pasażerowie powinni zwracać szczególną uwagę na stację odjazdu, trasę przejazdu i aktualne rozkłady jazdy. To właśnie te informacje będą najważniejsze po uruchomieniu nowej organizacji ruchu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.