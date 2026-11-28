Duże zmiany na Lotnisku Chopina. Trwają ostatnie testy. Pasażerowie powinni to przeczytać
Ważne zmiany dla pasażerów wylatujących z Lotniska Chopina w Warszawie. Trwają ostatnie testy nowoczesnych skanerów bezpieczeństwa, które mają umożliwić przewożenie w bagażu podręcznym płynów w pojemnikach o pojemności nawet 2 litrów. Podróżni nie będą musieli również wyjmować laptopów i innych urządzeń elektronicznych podczas kontroli. Jeśli 72-godzinne testy zakończą się pomyślnie, wszystkie 15 skanerów zacznie działać już w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku. To jedna z najważniejszych zmian w zasadach kontroli bagażu na największym lotnisku w Polsce.
Modernizacja systemu kontroli bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku dobiega końca. Polskie Porty Lotnicze potwierdziły, że ostatnie cztery urządzenia przechodzą obecnie testy i kalibrację. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć odprawę i ułatwić podróżowanie, szczególnie osobom zabierającym na pokład kosmetyki, elektronikę oraz inne przedmioty codziennego użytku.
Lotnisko Chopina kończy testy. Ważna data to 30 listopada
W sobotę, 28 listopada, rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki przekazał redakcji TVN24, że na Lotnisku Chopina trwają 72-godzinne testy ostatnich czterech skanerów bezpieczeństwa.
Urządzenia zostały już zainstalowane, ale przed dopuszczeniem do pracy muszą przejść procedurę sprawdzającą.
Specjaliści przeprowadzają kalibrację oraz kontrolują poprawność działania systemów.
Jeżeli testy zakończą się pozytywnie, wszystkie nowe urządzenia będą dostępne dla pasażerów od poniedziałku, 30 listopada.
Łącznie w warszawskim porcie będzie funkcjonowało 15 nowoczesnych skanerów.
Jak przekazał rzecznik, urządzenia starszego typu zostały już wycofane.
Oznacza to, że Lotnisko Chopina zbliża się do zakończenia jednego z najważniejszych etapów modernizacji punktów kontroli bezpieczeństwa.
Dla pasażerów najistotniejsze będą jednak nowe zasady dotyczące przewożenia płynów i elektroniki.
Koniec limitu 100 ml. Płyny nawet w pojemnikach do 2 litrów
Dotychczas podróżni wylatujący z wielu europejskich lotnisk musieli stosować się do ograniczenia dotyczącego płynów w bagażu podręcznym.
Zgodnie z tradycyjnymi zasadami płyny, żele i aerozole należało przewozić w opakowaniach o maksymalnej pojemności 100 ml.
Wszystkie pojemniki musiały mieścić się w jednej przezroczystej, zamykanej torebce o pojemności do jednego litra.
Nowe skanery na Lotnisku Chopina umożliwią istotne złagodzenie tych wymagań.
Po uruchomieniu wszystkich urządzeń pasażerowie będą mogli przewozić płyny w pojedynczych pojemnikach o pojemności do 2 litrów.
Nie będzie również konieczności pakowania ich do specjalnych przezroczystych torebek.
To szczególnie ważne dla osób, które podróżują wyłącznie z bagażem podręcznym.
Nowe zasady pozwolą zabrać na pokład większe opakowania szamponu, żelu pod prysznic, balsamu czy innych dozwolonych płynów.
Nie trzeba będzie przelewać ich do małych buteleczek turystycznych.
Warto jednak pamiętać, że limit 2 litrów dotyczy pojemności pojedynczego opakowania. Nie znosi wszystkich ograniczeń dotyczących przewożenia substancji niebezpiecznych ani limitów wielkości i wagi bagażu ustalanych przez linie lotnicze.
Laptop i elektronika zostają w plecaku. Duże ułatwienie podczas kontroli
Drugą istotną zmianą będzie uproszczenie kontroli urządzeń elektronicznych.
Dotychczas pasażerowie często musieli wyjmować z plecaków i walizek laptopy, tablety oraz inne większe urządzenia.
Przedmioty należało umieszczać osobno w pojemnikach przeznaczonych do kontroli bezpieczeństwa.
Wydłużało to czas przygotowania bagażu i powodowało dodatkowe utrudnienia w kolejkach.
Nowoczesne skanery pozwalają sprawdzać zawartość bagażu bez konieczności wyjmowania elektroniki.
Oznacza to, że laptop, tablet czy aparat fotograficzny mogą pozostać w plecaku podczas standardowej kontroli.
Podobnie będzie z dozwolonymi płynami.
Pasażer nie będzie musiał osobno układać kosmetyków i urządzeń elektronicznych przed przejściem przez punkt kontroli.
Służby bezpieczeństwa nadal będą jednak mogły poprosić o wyjęcie konkretnego przedmiotu, jeżeli konieczne okaże się przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia.
Zmiany przy kontroli bezpieczeństwa. Zniknęły tradycyjne taśmy
Modernizacja obejmuje nie tylko same skanery.
Na Lotnisku Chopina zmieniono również sposób transportowania bagażu przez stanowiska kontroli.
Dotychczasowe taśmy zostały zastąpione stołami rolkowymi.
Pasażerowie umieszczają bagaż i inne wymagane przedmioty w specjalnych pojemnikach, nazywanych kuwetkami.
Dzięki nowemu systemowi pojemniki przesuwają się automatycznie.
Nie trzeba już ręcznie przepychać ich w kierunku urządzenia skanującego.
Rozwiązanie ma poprawić organizację kontroli i ograniczyć zatory tworzące się przy stanowiskach.
Jest to szczególnie istotne w godzinach porannych oraz podczas wzmożonego ruchu pasażerskiego, kiedy przez terminal przechodzą tysiące podróżnych.
Nowe urządzenia mają nie tylko zwiększyć wygodę, ale również usprawnić pracę personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.
Jak działają nowe skanery na Lotnisku Chopina?
Nowoczesne urządzenia należą do kategorii EDSCB C3, czyli systemów przeznaczonych do wykrywania materiałów wybuchowych w bagażu kabinowym.
Wykorzystują technologię tomografii komputerowej, podobną do rozwiązań stosowanych w diagnostyce medycznej.
Zamiast tradycyjnego, płaskiego obrazu zawartości walizki system tworzy szczegółową wizualizację trójwymiarową.
Pozwala to pracownikom kontroli dokładniej analizować przedmioty znajdujące się wewnątrz bagażu.
Technologia umożliwia również skuteczniejsze wykrywanie materiałów potencjalnie niebezpiecznych.
Dzięki temu urządzenia mogą kontrolować bagaż zawierający elektronikę i dozwolone płyny bez konieczności wcześniejszego ich wyjmowania.
To właśnie możliwość bardziej szczegółowego obrazowania zawartości walizki pozwala na zmianę dotychczasowych procedur.
Nie oznacza to jednak rezygnacji z kontroli bezpieczeństwa.
Bagaż nadal będzie sprawdzany, a w razie wykrycia nieprawidłowości może zostać skierowany do dodatkowej kontroli manualnej.
Uwaga na lotnisko powrotne. Tam nadal może obowiązywać limit 100 ml
Przedstawiciele Lotniska Chopina zwracają uwagę na ważne ograniczenie.
Nowe zasady będą dotyczyły kontroli bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku.
Nie oznacza to automatycznie, że identyczne przepisy obowiązują w każdym porcie lotniczym na świecie.
Wiele lotnisk nadal korzysta ze starszych urządzeń.
W takich miejscach podróżni muszą przestrzegać tradycyjnego limitu 100 ml dla płynów w bagażu podręcznym.
Może więc dojść do sytuacji, w której pasażer bez problemu wyleci z Warszawy z dużym opakowaniem kosmetyku, ale podczas podróży powrotnej nie będzie mógł zabrać go przez kontrolę bezpieczeństwa na innym lotnisku.
Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić zasady obowiązujące również w porcie, z którego planowany jest powrót.
Dotyczy to także osób podróżujących z przesiadkami.
Jeżeli podczas przesiadki trzeba ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa, mogą obowiązywać inne ograniczenia niż na Lotnisku Chopina.
Które lotniska w Polsce korzystają już z nowych skanerów?
Technologia umożliwiająca kontrolę bagażu bez konieczności wyjmowania elektroniki jest stopniowo wdrażana również w innych polskich portach lotniczych.
Nowoczesne skanery działają między innymi na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie.
Podobne rozwiązania funkcjonują także w Krakowie.
Stopień wdrożenia nowego systemu różni się jednak pomiędzy poszczególnymi portami.
Na części lotnisk nowoczesne urządzenia obsługują wszystkie stanowiska, a na innych tylko wybrane punkty kontroli.
Dlatego sama obecność skanera nowej generacji nie oznacza automatycznie, że każdy pasażer może przewozić płyny w opakowaniach do 2 litrów.
Przed podróżą najlepiej zapoznać się z aktualnymi zasadami konkretnego portu lotniczego.
Lotnisko Chopina obsługuje miliony pasażerów. Nowe urządzenia mają skrócić kolejki
Modernizacja punktów kontroli bezpieczeństwa jest szczególnie ważna ze względu na rosnącą liczbę podróżnych korzystających z warszawskiego lotniska.
Lotnisko Chopina pozostaje największym portem lotniczym w Polsce.
W 2025 roku obsłużyło około 24 mln pasażerów.
Rok wcześniej było to około 21,3 mln osób.
Wzrost liczby podróżnych zwiększa obciążenie terminala, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i świątecznych.
Nowe skanery mają usprawnić przepływ pasażerów przez kontrolę bezpieczeństwa.
Brak konieczności wyjmowania elektroniki i płynów pozwoli ograniczyć czas potrzebny na przygotowanie bagażu.
Dodatkowo automatycznie przesuwające się pojemniki mają ułatwić pracę stanowisk kontroli.
Nie oznacza to jednak, że na lotnisku całkowicie znikną kolejki.
Czas oczekiwania nadal będzie zależał od liczby pasażerów, organizacji pracy oraz ewentualnych dodatkowych kontroli.
Modernizacja Lotniska Chopina potrwa do 2029 roku
Wymiana skanerów jest częścią znacznie większego programu modernizacji warszawskiego lotniska.
Prace związane z instalacją nowych urządzeń rozpoczęły się na początku maja 2026 roku.
System wdrażano etapami, aby ograniczyć utrudnienia dla podróżnych.
Ostatnie cztery skanery zostały już zamontowane i przechodzą końcowe testy.
Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, od 30 listopada pasażerowie będą mogli korzystać z kompletu 15 urządzeń.
Nie oznacza to jednak zakończenia wszystkich inwestycji prowadzonych na Lotnisku Chopina.
Szerszy program modernizacji portu ma potrwać do 2029 roku.
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury do rosnącej liczby pasażerów i poprawa komfortu podróżowania.
Lecisz z Warszawy po 30 listopada? Tak przygotuj bagaż podręczny
Dla osób planujących podróż z Lotniska Chopina najważniejsze będą trzy zmiany.
Po pierwsze, po uruchomieniu wszystkich nowych skanerów do bagażu podręcznego będzie można wkładać dozwolone płyny w pojemnikach o pojemności do 2 litrów.
Po drugie, nie będzie konieczności wyjmowania elektroniki podczas standardowej kontroli bezpieczeństwa.
Po trzecie, płyny nie będą musiały znajdować się w osobnej przezroczystej torebce o pojemności jednego litra.
Pasażerowie nadal będą musieli jednak korzystać ze specjalnych pojemników na bagaż i przestrzegać poleceń pracowników kontroli.
Warto również sprawdzić wymagania linii lotniczej dotyczące wymiarów oraz masy bagażu kabinowego.
Zmiana zasad kontroli płynów nie oznacza bowiem, że przewoźnicy zwiększą automatycznie dopuszczalny rozmiar lub wagę walizek.
Szczególną uwagę powinny zachować osoby podróżujące z przesiadkami oraz wracające z zagranicznych lotnisk, na których nadal obowiązuje limit 100 ml.
Od 30 listopada ważne ułatwienia dla pasażerów. Jest jeden warunek
Poniedziałek, 30 listopada 2026 roku, może przynieść jedną z największych zmian w kontroli bagażu podręcznego na Lotnisku Chopina od wielu lat.
Dzięki nowym skanerom podróżni będą mogli przewozić większe opakowania płynów i pozostawiać elektronikę w plecaku podczas kontroli.
To duże ułatwienie zwłaszcza dla pasażerów podróżujących na krótkie wyjazdy bez bagażu rejestrowanego.
Najważniejsze jest jednak to, że uruchomienie wszystkich 15 urządzeń zależy od pozytywnego zakończenia trwających 72 godziny testów.
Polskie Porty Lotnicze zapowiadają, że jeżeli nie pojawią się problemy techniczne, nowe zasady będą mogły obowiązywać na wszystkich stanowiskach kontroli już od poniedziałku.
Do czasu oficjalnego potwierdzenia pełnego uruchomienia systemu pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty lotniska, szczególnie dotyczące dopuszczalnej pojemności płynów w bagażu podręcznym.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.