Sejm może odrzucić weto Nawrockiego. Jest jednak poważny problem. Chodzi o pieniądze Polaków
Prezydenckie weto dotyczące zmian podatkowych może jeszcze zostać odrzucone przez Sejm. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział próbę przegłosowania decyzji Karola Nawrockiego, ale zwrócił uwagę na poważny problem z terminem. Jeśli ustawa nie zostanie uratowana, planowane na 2027 rok zmiany w podatkach mogą nie wejść w życie. Według wyliczeń rządu z nowych przepisów skorzystałoby około 3,5 mln podatników, a niektórzy mogliby zaoszczędzić nawet 3600 zł rocznie. Prezydent przekonuje jednak, że ustawa faworyzowała wybraną grupę obywateli i zwiększała obciążenia przedsiębiorców.
Spór o przyszłoroczne podatki zaostrza się po piątkowej decyzji Karola Nawrockiego. Prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie. Rząd nie zamierza jednak rezygnować z proponowanych rozwiązań. W sobotę, 28 listopada, Adam Szłapka zapowiedział możliwość odrzucenia weta przez parlament. Problem w tym, że do końca listopada pozostały zaledwie dwa dni.
Rząd chce odrzucić weto Nawrockiego. Adam Szłapka zapowiada działania
Rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do decyzji prezydenta w sobotę, 28 listopada 2026 roku.
W rozmowie z Polsat News przekonywał, że argumenty przedstawione przez Karola Nawrockiego są nieprawdziwe, a zawetowanie ustawy może pozbawić miliony Polaków korzyści finansowych.
Zdaniem Szłapki proponowane zmiany pozwoliłyby części podatników zachować więcej pieniędzy z wynagrodzenia.
Rzecznik rządu podkreślił, że Sejm nadal ma możliwość odrzucenia prezydenckiego weta.
Nie jest jednak przesądzone, kiedy mogłoby dojść do takiego głosowania.
Ostateczna decyzja dotycząca terminu procedowania należy do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Sytuację dodatkowo komplikuje kalendarz.
Rząd chciał, aby nowe przepisy podatkowe obowiązywały od 1 stycznia 2027 roku. Tymczasem jest już końcówka listopada, a część proponowanych zmian zwiększałaby obciążenia podatników.
Jest problem z terminem. Zmiany podatkowe mogą nie wejść w życie w 2027 roku
Największą przeszkodą dla rządu może okazać się czas.
W polskim systemie prawnym obowiązują szczególne standardy dotyczące wprowadzania niekorzystnych zmian w podatkach dochodowych.
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przepisy pogarszające sytuację podatników powinny być ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.
Co do zasady w przypadku podatków dochodowych od osób fizycznych oznacza to konieczność opublikowania takich zmian najpóźniej 30 listopada roku poprzedzającego ich wejście w życie.
W tym przypadku graniczną datą jest poniedziałek, 30 listopada 2026 roku.
Jeśli ustawa nie zostanie przyjęta ponownie i ogłoszona w odpowiednim terminie, wejście w życie jej niekorzystnych dla podatników rozwiązań od 1 stycznia 2027 roku może być niezgodne ze standardami konstytucyjnymi.
Nie oznacza to jednak, że po 30 listopada nie można uchwalić żadnych zmian podatkowych na następny rok.
Ograniczenie dotyczy przede wszystkim przepisów pogarszających sytuację podatników PIT. Korzystne zmiany mogą być wprowadzane również później, a w przypadku CIT obowiązują odmienne uwarunkowania.
Zawetowana ustawa łączyła jednak obniżki i podwyżki podatków w jednym akcie prawnym.
Dlatego jej ponowne uchwalenie i skuteczne wprowadzenie wszystkich zmian od początku 2027 roku jest szczególnie trudne.
Ile głosów potrzeba, żeby odrzucić weto prezydenta?
Konstytucja przewiduje możliwość ponownego uchwalenia ustawy, której podpisania odmówił prezydent.
Zgodnie z art. 122 ust. 5 Konstytucji RP Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Przy udziale wszystkich 460 parlamentarzystów oznacza to konieczność uzyskania co najmniej 276 głosów.
To znacznie więcej niż zwykła większość potrzebna do uchwalania większości ustaw.
W przypadku zawetowanej nowelizacji podatkowej sytuacja jest trudna również z powodów politycznych.
Podczas wcześniejszego głosowania w Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało się 236 posłów, a 207 głosowało przeciw.
Oznacza to, że liczba głosów oddanych za ustawą była znacznie niższa od tej, która byłaby potrzebna do odrzucenia weta przy pełnej obecności posłów.
Rządzący musieliby więc pozyskać dodatkowe poparcie lub liczyć na korzystny dla siebie układ obecności i głosów podczas ponownego głosowania.
Sama zapowiedź przeprowadzenia głosowania nie gwarantuje zatem powodzenia.
Nowe progi podatkowe w 2027 roku. Co zakładała zawetowana ustawa?
Jednym z najważniejszych elementów nowelizacji była zmiana skali podatkowej PIT.
Obecnie obowiązują dwa podstawowe progi podatkowe.
Dochód do 120 tys. zł rocznie objęty jest stawką 12 proc., natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według stawki 32 proc.
Rząd zaproponował podwyższenie pierwszego progu do 130 tys. zł i wprowadzenie dodatkowej stawki 24 proc.
Nowa skala miała wyglądać następująco:
|Roczny dochód
|Proponowana stawka PIT
|Do 130 000 zł
|12 proc.
|Powyżej 130 000 zł do 150 000 zł
|24 proc.
|Nadwyżka ponad 150 000 zł
|32 proc.
Stawki miały być stosowane do odpowiednich części dochodu, a nie do całej kwoty zarobków po przekroczeniu danego progu.
Oznacza to, że podatnik zarabiający ponad 150 tys. zł nie płaciłby 32 proc. podatku od całości dochodu, lecz jedynie od nadwyżki przekraczającej tę granicę.
Nowe rozwiązanie miało złagodzić wzrost obciążeń podatkowych osób osiągających dochody powyżej obecnego progu 120 tys. zł.
Nawet 3600 zł oszczędności rocznie. Kto mógłby zyskać?
Według szacunków Ministerstwa Finansów na proponowanej zmianie skorzystałoby około 3,5 mln podatników.
Największą korzyść odniosłyby osoby, których dochody przekraczają obecny pierwszy próg podatkowy.
Przykładowo podatnik osiągający roczny dochód na poziomie 150 tys. zł mógłby zaoszczędzić 3600 zł w skali roku.
Wynika to z różnicy między obecną stawką 32 proc. a proponowanym sposobem opodatkowania dochodów pomiędzy 120 a 150 tys. zł.
Dla części pracowników oznaczałoby to wyższe wynagrodzenie netto.
Nie każdy podatnik zyskałby jednak taką samą kwotę.
Wysokość oszczędności zależałaby od rocznych dochodów i indywidualnego rozliczenia.
Osoby zarabiające poniżej obecnego progu 120 tys. zł nie odczułyby bezpośredniej korzyści ze zmiany skali podatkowej.
To właśnie ograniczony krąg beneficjentów był jednym z argumentów przedstawianych przez prezydenta.
Dlaczego Karol Nawrocki zawetował ustawę?
Prezydent Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji w piątek, 27 listopada.
W opublikowanym wystąpieniu przekonywał, że proponowane przepisy były niesprawiedliwe i nie obejmowały korzyściami większości pracujących Polaków.
Według prezydenta ustawa obniżała podatki stosunkowo wąskiej grupie obywateli, jednocześnie zwiększając obciążenia innych podatników.
Nawrocki krytykował przede wszystkim rozwiązania dotyczące przedsiębiorców oraz sposób przygotowania nowelizacji.
W jego ocenie państwo nie powinno zwiększać obciążeń firm zatrudniających pracowników, aby finansować obniżki podatków dla wybranej grupy osób.
Prezydent zwracał również uwagę na szybkie tempo prac legislacyjnych nad ustawą.
Z kolei przedstawiciele rządu przekonują, że proponowane zmiany były potrzebne, ponieważ coraz więcej Polaków przekracza obowiązujący próg 120 tys. zł rocznego dochodu.
Spór dotyczy więc nie tylko samej wysokości podatków, ale również tego, kto powinien skorzystać na zmianach i kto miałby ponieść ich koszty.
Nie tylko PIT. Ustawa przewidywała również podwyżki podatków
Nowelizacja obejmowała znacznie więcej niż tylko zmianę progów podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednym z jej założeń było podwyższenie stawki CIT dla największych przedsiębiorstw.
Firmy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro, miały zostać objęte stawką 22 proc. zamiast dotychczasowych 19 proc.
Projekt zakładał również zwiększenie daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc.
Istotna zmiana dotyczyła ponadto przedsiębiorców korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Limit przychodów uprawniających do wyboru tej formy opodatkowania miał zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.
Oznaczałoby to, że część firm utraciłaby możliwość korzystania z ryczałtu.
Właśnie te rozwiązania stały się jednym z głównych punktów krytyki ustawy.
W przeciwieństwie do zmian progów PIT oznaczałyby one wyższe obciążenia dla określonych grup podatników.
Budżet państwa i NFZ miały zyskać miliardy złotych
Według szacunków przedstawionych w związku z nowelizacją zmiany miały zwiększyć dochody sektora finansów publicznych w 2027 roku o około 2,64 mld zł.
Z tej kwoty około 444 mln zł miało trafić do budżetu państwa.
Największym beneficjentem dodatkowych wpływów miał być Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zgodnie z prognozami NFZ miał otrzymać prawie 2,2 mld zł więcej.
W perspektywie dziesięciu lat łączny wzrost dochodów sektora finansów publicznych szacowano na ponad 50,7 mld zł.
Rząd argumentował, że proponowane rozwiązania pozwolą nie tylko zmniejszyć obciążenia części podatników, ale również zapewnić dodatkowe środki na finansowanie zadań publicznych.
Prezydent uznał jednak, że konstrukcja ustawy prowadzi do nierównego traktowania obywateli i nadmiernego obciążenia niektórych przedsiębiorców.
Czy Sejm zdąży odrzucić weto Nawrockiego przed końcem listopada?
Kluczowe znaczenie będą miały najbliższe dni.
Rząd zapowiada próbę odrzucenia weta, ale do przeprowadzenia głosowania konieczne jest zwołanie odpowiedniego posiedzenia Sejmu.
Na 28 listopada nie potwierdzono jeszcze terminu takiego głosowania.
Nawet jeśli zostanie ono przeprowadzone, nie ma pewności, że uda się uzyskać wymaganą większość trzech piątych głosów.
Dodatkowym problemem pozostaje konieczność terminowego ogłoszenia ustawy w kontekście niekorzystnych dla podatników zmian PIT.
Jeżeli rządzącym nie uda się odrzucić weta, zawetowana ustawa nie wejdzie w życie.
Nie wyklucza to przygotowania innych propozycji podatkowych w przyszłości, ale wymagałoby przeprowadzenia kolejnego procesu legislacyjnego.
Co weto Nawrockiego oznacza dla podatników w 2027 roku?
Jeżeli prezydenckie weto pozostanie w mocy i nie zostaną uchwalone inne przepisy, skala podatkowa PIT pozostanie bez zmian.
Pierwszy próg nadal będzie wynosił 120 tys. zł rocznie, a nadwyżka ponad tę kwotę pozostanie objęta stawką 32 proc.
Nie zostanie również wprowadzona dodatkowa stawka 24 proc. dla dochodów pomiędzy 130 a 150 tys. zł.
Oznacza to, że około 3,5 mln podatników, którzy według rządowych szacunków mogliby skorzystać na nowych zasadach, nie otrzyma zapowiadanej korzyści z tej ustawy.
Jednocześnie nie wejdą w życie przewidziane w niej podwyżki CIT i daniny solidarnościowej oraz obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu.
W praktyce oznacza to pozostawienie dotychczasowych reguł w tych obszarach, o ile nie zostaną zmienione odrębnymi ustawami.
Warto podkreślić, że zawetowanie przepisów nie oznacza podniesienia obecnie obowiązujących stawek PIT.
Oznacza natomiast zatrzymanie proponowanej obniżki podatku dla części osób osiągających wyższe dochody.
Podatki w 2027 roku. Najważniejsza będzie decyzja Sejmu
Przyszłość proponowanej reformy zależy teraz od parlamentarzystów.
Sejm może odrzucić weto prezydenta, jednak wymaga to większości trzech piątych głosów.
Przy pełnej obecności posłów oznacza to konieczność zdobycia co najmniej 276 głosów.
To znacznie więcej, niż uzyskała ustawa podczas wcześniejszego głosowania.
Rząd ma więc przed sobą dwa poważne wyzwania: przekonanie odpowiedniej liczby posłów oraz rozwiązanie problemu z terminem wejścia przepisów w życie.
Dla podatników najważniejsze jest to, że zapowiadane oszczędności do 3600 zł rocznie nie są jeszcze zagwarantowane. Ich realizacja zależy od dalszych decyzji parlamentu.
Jeżeli weto nie zostanie odrzucone, od 1 stycznia 2027 roku nie zaczną obowiązywać proponowane w tej ustawie nowe progi podatkowe.
Najbliższe dni pokażą, czy koalicji rządzącej uda się zebrać wymaganą większość i przeprowadzić głosowanie, zanim problem z terminem stanie się kolejną przeszkodą dla planowanej reformy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.