Alerty IMGW I stopnia. Temperatura spadnie do -17 st. C, na Podkarpaciu zamiecie śnieżne
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem dla południowych powiatów 4 województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Nocami temperatura spadnie tam miejscami od -17 st. C do -15 st. C, a alerty potrwają od soboty 28 listopada od godziny 20:00 najpóźniej do poniedziałku 30 listopada 2026 roku do godziny 8:00. Dodatkowo dla południowej części Podkarpacia wprowadzono ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi z porywami wiatru do 55 km/h.
Gdzie uderzy najsilniejszy mróz? 4 województwa pod żółtym alertem
Zgodnie z sobotnim komunikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gwałtowne ochłodzenie obejmie południowy pas Polski, szczególnie obszary podgórskie i górskie. Ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem dotyczą południowych rejonów województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Alerty wchodzą w życie w sobotę 28 listopada o godzinie 20:00 i będą obowiązywać najpóźniej do poniedziałkowego poranka, 30 listopada, do godziny 8:00.
Synoptycy prognozują, że w godzinach nocnych termometry wskażą na tym obszarze minimalnie od -17 st. C do -15 st. C. Całodobowy mróz utrzyma się również w ciągu dnia – temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C do -2 st. C. Choć średnia prędkość wiatru w strefie silnego mrozu nie będzie wysoka i wyniesie od 10 km/h do 20 km/h, nawet umiarkowane podmuchy przy kilkunastostopniowym mrozie znacznie obniżają temperaturę odczuwalną. W praktyce oznacza to szybsze wychładzanie organizmu niż wskazują same słupki rtęci.
Zawieje i zamiecie śnieżne na Podkarpaciu. Porywy wiatru do 55 km/h
Najtrudniejsze warunki atmosferyczne w sobotnią noc wystąpią w południowej części województwa podkarpackiego. Dla tego regionu IMGW wydał odrębne ostrzeżenie 1. stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alert ten zaczyna obowiązywać wcześniej niż ostrzeżenie mrozowe – od soboty 28 listopada od godziny 18:00 – i potrwa do niedzieli 29 listopada do godziny 7:00.
Zjawisko wywoła wiatr wiejący ze wschodu oraz północnego wschodu ze średnią prędkością do 35 km/h, osiągający w porywach do 55 km/h. Taka siła wiatru w połączeniu z luźną pokrywą śnieżną powoduje powstawanie wysokich zasp na drogach lokalnych oraz drastyczne ograniczenie widoczności, często poniżej 100 m. Kierowcy poruszający się po otwartych przestrzeniach i trasach podgórskich Podkarpacia muszą liczyć się z nagłym nawiewaniem śniegu na jezdnię, nawet jeśli opady atmosferyczne chwilowo ustaną.
Co oznacza ostrzeżenie 1. stopnia? Ryzyko dla zdrowia i infrastruktury
W oficjalnej skali Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenie 1. stopnia (kolor żółty) oznacza występowanie warunków sprzyjających rozwojowi niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku spadków temperatur do -17 st. C na przełomie listopada i grudnia zagrożenie jest wielowymiarowe.
Dla ludzkiego organizmu nagłe uderzenie kilkunastostopniowego mrozu stwarza wysokie ryzyko hipotermii (wychłodzenia) oraz odmrożeń nieosłoniętych części ciała, w tym uszu, nosa i palców. Równie dotkliwe mogą być skutki dla infrastruktury domowej oraz transportu. Przy temperaturach poniżej -15 st. C drastycznie spada sprawność starszych akumulatorów samochodowych, letni lub przejściowy płyn do spryskiwaczy zamarza w przewodach, a w nieogrzewanych pomieszczeniach gospodarczych, garażach i piwnicach dochodzi do pękania nieizolowanych rur wodociągowych. Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na dogrzewanie budynków wiąże się z wyższym ryzykiem pożarów sadzy w kominach oraz zatruć tlenkiem węgla (czadem).
Co to oznacza dla Ciebie? 5 zasad bezpieczeństwa przed mroźnym weekendem
Jeśli mieszkasz w 1 z 4 objętych alertem województw lub planujesz podróż na południe kraju między sobotą 28 listopada a poniedziałkiem 30 listopada 2026 roku, przygotuj się z wyprzedzeniem. Wdróż poniższe 5 konkretnych działań:
- Przygotuj samochód na nocny spadek do -17 st. C: Zanim zaparkujesz auto na sobotnią noc, upewnij się, że w zbiorniku spryskiwaczy znajduje się zimowy płyn odporny na mróz co najmniej do -20 st. C, a uszczelki drzwi zabezpiecz silikonem. Jeśli masz słabszy akumulator, doładuj go prostownikiem lub zabierz na noc do ciepłego pomieszczenia. W bagażniku miej skrobaczkę, szczotkę, kable rozruchowe oraz ciepły koc na wypadek postoju w zaspach.
- Zabezpiecz instalację wodną przed zamarznięciem: Sprawdź nieogrzewane garaże, piwnice, strychy i altany. Zakręć dopływ wody do kranów zewnętrznych, opróżnij z wody węże ogrodowe oraz rury narażone na przemarzanie, a odsłonięte wodomierze owiń materiałem izolacyjnym.
- Reaguj na osoby narażone na wychłodzenie i zadbaj o zwierzęta: Przy -17 st. C noc spędzona na zewnątrz stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Jeśli zauważysz osobę bezdomną, starszą lub nietrzeźwą przebywającą na mrozie, natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub na numer straży miejskiej 986. Zapewnij też ciepłe schronienie zwierzętom domowym – w takie noce psy trzymane na zewnątrz należy wpuścić do domu, garażu lub ocieplonego pomieszczenia gospodarczego.
- Unikaj nocnych podróży po drogach podgórskich Podkarpacia: Między godziną 18:00 w sobotę a 7:00 w niedzielę ogranicz wyjazdy na lokalne trasy w południowej części województwa podkarpackiego. Porywy wiatru do 55 km/h mogą w kilkanaście minut całkowicie zawiać odśnieżony wcześniej odcinek jezdni.
- Ubieraj się warstwowo i kontroluj urządzenia grzewcze: Wychodząc na zewnątrz, stosuj zasadę ubioru na cebulkę, chroń głowę i dłonie oraz unikaj alkoholu, który daje złudne uczucie ciepła, przyspieszając utratę temperatury ciała. W domu sprawdź drożność kratek wentylacyjnych oraz działanie baterii w czujniku tlenku węgla.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.