Wspólnoty mieszkaniowe zaczynają to sprawdzać w lokalach. Wielu lokatorów nie ma pojęcia o tym obowiązku
Przegląd gazu, wentylacji albo instalacji elektrycznej wymaga czasem wejścia do mieszkania. Dotyczy to zarówno budynków wspólnot, jak i spółdzielni. Zamknięte drzwi mogą oznaczać konieczność zamówienia kolejnej wizyty i dodatkowy koszt, a uporczywa odmowa może doprowadzić do interwencji nadzoru budowlanego lub sporu sądowego. Podczas awarii spółdzielnia ma także prawo wejść z policją. Wyjaśniamy, kiedy trzeba udostępnić lokal, czym różnią się uprawnienia zarządców i jak zaniedbania mogą wpłynąć na odszkodowanie.
Gaz i wentylacja co roku. Instalacja elektryczna co najmniej raz na pięć lat
Terminy wynikają z art. 62 Prawa budowlanego i są takie same we wspólnocie oraz spółdzielni. Co najmniej raz w roku trzeba sprawdzić instalację gazową i przewody kominowe, w tym wentylacyjne. Przynajmniej raz na pięć lat przypada szersza kontrola budynku, obejmująca również instalację elektryczną i piorunochronną. Za organizację przeglądów budynku odpowiada jego właściciel lub zarządca. Mieszkańcy muszą zapewnić dostęp tam, gdzie bez wejścia do lokalu fachowiec nie może przeprowadzić wymaganych czynności.
|Co podlega kontroli?
|Jak często?
|Co ma znaczenie dla mieszkańca?
|Instalacja gazowa
|Co najmniej raz w roku
|Potrzebny jest dostęp do instalacji i urządzeń znajdujących się w mieszkaniu.
|Przewody kominowe, w tym wentylacyjne
|Co najmniej raz w roku
|Kontrola może wymagać dostępu do kratek i podłączeń w kuchni lub łazience.
|Instalacja elektryczna i piorunochronna
|Co najmniej raz na pięć lat
|Badania obejmują m.in. zabezpieczenia, ochronę przed porażeniem, izolację przewodów i uziemienia.
To obowiązki istniejące od lat, a terminy wizyt ustala administracja danego budynku. W jednym dniu mogą pojawić się różni specjaliści. Tak było w ogłoszeniu wspólnoty przy Grójeckiej 59/63 w Warszawie, gdzie przeglądy gazowy i wentylacyjny wyznaczono na 26 listopada 2026 roku. Zarządca wyraźnie uprzedził, że do lokalu ma wejść dwóch wykonawców. Wizyta osoby sprawdzającej gaz nie zastępowała więc udostępnienia mieszkania kominiarzowi. Warto przeczytać cały komunikat, także po zakończeniu pierwszej kontroli.
Spółdzielnia ma przepis, który wprost mówi o udostępnieniu mieszkania
W budynku zarządzanym przez spółdzielnię obowiązek zapisano wprost w art. 6¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna udostępnić go na okresowy przegląd wyposażenia technicznego. Przepis obejmuje także uzasadnione kontrole doraźne i ustalenie potrzebnych prac. Posługuje się określeniem osoby korzystającej z lokalu, dlatego obowiązek nie zależy wyłącznie od członkostwa w spółdzielni. Kupienie mieszkania na własność w budynku nadal przez nią zarządzanym nie zwalnia z udziału w wymaganych przeglądach.
We wspólnocie obowiązek współpracy wynika z zasad utrzymania budynku i użytkowania jego instalacji. Dodatkowo art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali nakazuje właścicielowi umożliwić wejście, gdy jest ono potrzebne do konserwacji, remontu lub usunięcia awarii części wspólnej, a także wykonania wskazanych instalacji. Zarząd powinien określić cel wizyty i jej zakres. Przegląd przewodów czy wspólnej instalacji wymaga dostępu do tych elementów mieszkania, które trzeba sprawdzić. Nie daje administracji swobody oglądania całego prywatnego lokalu.
Nie możesz być w domu? Ustal drugi termin, zanim przyjdzie wykonawca
Jeżeli wyznaczone godziny kolidują z pracą, najlepiej od razu zgłosić to administracji. Można uzgodnić wizytę uzupełniającą albo zapewnić obecność zaufanej osoby, która udostępni mieszkanie. Warto zachować wiadomość z ustalonym terminem. Długie odkładanie sprawy może skończyć się koniecznością indywidualnego zamówienia specjalisty. Przykładowo SM Finansowiec w Warszawie wyznaczyła drugi termin przeglądu gazowego i wentylacji na 24 listopada 2026 roku. Uprzedziła, że mieszkańcy, którzy ponownie nie udostępnią lokali, będą musieli wykonać przegląd na własny koszt.
Własne zamówienie kontroli trzeba uzgodnić z zarządcą, żeby jej zakres i dokumentacja pozwoliły rozliczyć obowiązek dotyczący budynku. Osoba wykonująca przegląd musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Gaz i instalację elektryczną sprawdzają fachowcy z wymaganymi uprawnieniami lub kwalifikacjami dozoru, a grawitacyjne przewody kominowe może kontrolować między innymi mistrz kominiarski. Przed wpuszczeniem nieznanej osoby można potwierdzić jej wizytę u administracji. Najlepiej użyć numeru z własnej korespondencji lub strony zarządcy, zamiast polegać wyłącznie na danych podanych przez przybysza.
Wejście z policją podczas awarii. Tu różnica jest szczególnie ważna
Spółdzielnia może wejść z policją, gdy awaria powoduje szkodę albo bezpośrednio grozi jej powstaniem, a mieszkaniec odmawia dostępu lub jest nieobecny. Tak stanowi art. 6¹ ust. 1. Jeżeli potrzebna jest pomoc straży pożarnej, ona również może uczestniczyć w działaniach. Chodzi na przykład o awarię, której usunięcie wymaga pilnego wejścia do lokalu. Po otwarciu mieszkania pod nieobecność pełnoletniego użytkownika spółdzielnia musi zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy oraz sporządzić protokół.
Zaplanowana kontrola okresowa odbywa się po ustaleniu terminu. Zamknięte drzwi podczas takiej wizyty nie uruchamiają opisanej procedury awaryjnej. Wspólnota również nie może korzystać z uprawnienia przyznanego spółdzielni. Gdy istnieje zagrożenie, trzeba wezwać właściwe służby, a zarządca organizuje działania potrzebne do jego usunięcia. Przy mieszkaniu wynajmowanym osobne uprawnienie ma właściciel: art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów pozwala mu podczas awarii wejść w obecności policji lub straży miejskiej, również pod nieobecność najemcy.
Odmowa może kosztować. Administracja nie wystawia własnych mandatów
Pierwszym wydatkiem może być indywidualnie zamówiona kontrola, jeśli mieszkaniec nie skorzysta z terminów organizowanych dla budynku. Przy sporze o dostęp do części wspólnej możliwa jest droga sądowa, a zagrożenie stanu technicznego może uzasadniać zawiadomienie nadzoru budowlanego. Inspektorzy mają własne uprawnienia kontrolne. Utrudnianie ich czynności podlega odpowiedzialności przewidzianej w Prawie budowlanym. Dlatego inaczej ocenia się nieobecność podczas pierwszej wizyty wykonawcy, a inaczej celowe blokowanie działań właściwego urzędu.
Prawo budowlane przewiduje grzywnę za niewykonanie obowiązkowych kontroli, a odpowiedzialność wiąże się z tym, na kim spoczywa dany obowiązek. Za organizację przeglądu budynku odpowiada właściciel lub zarządca. Kwoty 5000 zł nie można przypisać każdemu mieszkańcowi za samo nieotwarcie drzwi kominiarzowi. Osobne konsekwencje finansowe mogą pojawić się po szkodzie: jeśli zawiniona odmowa dostępu przyczyniła się do jej powstania lub zwiększenia, poszkodowany może dochodzić naprawienia strat. Trzeba wtedy wykazać winę i związek zachowania ze szkodą.
Po pożarze lub zalaniu ubezpieczyciel sprawdzi przyczynę szkody
Brak przeglądu może skomplikować wypłatę odszkodowania, szczególnie gdy szkoda wynika z zaniedbanej instalacji. Rzecznik Finansowy wskazuje, że warunki ubezpieczenia mogą wyłączać odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa i naruszenia obowiązków zabezpieczenia mienia. Znaczenie ma konkretna polisa oraz przyczyna zdarzenia. Przy pożarze wywołanym wadliwą instalacją elektryczną dokumenty z jej kontroli będą istotne. Przy zalaniu z pękniętego wężyka trzeba ocenić stan tego elementu i okoliczności awarii, zamiast łączyć szkodę z dowolnym brakującym przeglądem.
Są też polisy przewidujące ochronę mimo niewykonania przeglądu. PZU informuje o możliwości wypłaty odszkodowania za szkody w mieszkaniu także przy braku kontroli instalacji gazowej, elektrycznej czy przewodów kominowych, zgodnie z warunkami oferowanego ubezpieczenia. Przed zakupem lub odnowieniem polisy warto więc sprawdzić zapisy o obowiązkach ubezpieczonego i wyłączeniach odpowiedzialności. Po odmowie wypłaty należy poprosić o wskazanie konkretnego postanowienia umowy oraz wyjaśnienie, jak ustalone zaniedbanie wpłynęło na szkodę. O dokumenty z przeglądów budynku warto poprosić zarządcę.
Co zrobić przed wizytą i po niej?
Sprawdź termin, nazwę wykonawcy i zakres kontroli, a potem zapewnij dostęp do kratek wentylacyjnych, instalacji gazowej lub miejsc potrzebnych do pomiarów elektrycznych. Przy wynajmowanym mieszkaniu ustal z właścicielem, kto będzie obecny i komu przekazać wyniki. Po przeglądzie zapytaj o wykryte usterki i zalecenia. Jeżeli naprawa dotyczy elementu wspólnego, zgłoś ją administracji; przy urządzeniu należącym do wyposażenia mieszkania ustal, kto ma je naprawić. Zachowaj dokument lub potwierdzenie wykonanej kontroli i dopilnuj realizacji zaleceń.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.