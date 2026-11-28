Darmowe obiady dla seniorów w 2027 roku. Posiłki dostarczą prosto pod drzwi
Seniorzy mogą otrzymać darmowe obiady z dostawą bezpośrednio do domu. Pomoc będzie dostępna również w 2027 roku, a jeden z programów rządowych ma funkcjonować aż do końca 2028 roku. Wsparcie obejmuje nie tylko ciepłe posiłki, ale również pieniądze na zakup żywności. Obowiązują jednak określone kryteria dochodowe, a możliwość dowozu zależy od sytuacji seniora i organizacji pomocy w danej miejscowości. Wyjaśniamy, kto może skorzystać i gdzie należy się zgłosić.
Rosnące koszty życia, wydatki na leki i problemy zdrowotne sprawiają, że wielu starszych Polaków ma trudności z codziennym przygotowywaniem posiłków. Dla części osób problemem jest również samodzielne robienie zakupów. Pomocą mogą być dwa programy: rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 oraz „Poczta Obiadowa” prowadzona przez Fundację Biedronki. Oba przewidują wsparcie żywnościowe, ale różnią się zasadami przyznawania pomocy.
Darmowe obiady dla seniorów w 2027 i 2028 roku. Kto może skorzystać?
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku i został zaplanowany do końca 2028 roku.
Chociaż jego nazwa kojarzy się przede wszystkim z dożywianiem dzieci, program obejmuje także osoby dorosłe.
Szczególne znaczenie ma dla seniorów, osób samotnych, przewlekle chorych oraz osób z niepełnosprawnościami.
W ramach programu można otrzymać pomoc w trzech formach:
- gotowy posiłek, w tym gorący obiad,
- świadczenie pieniężne przeznaczone na zakup żywności lub posiłków,
- produkty spożywcze przekazywane w formie pomocy rzeczowej.
W niektórych sytuacjach możliwe jest również dostarczanie posiłków bezpośrednio do mieszkania seniora.
To szczególnie ważne dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą samodzielnie przygotowywać jedzenia albo korzystać ze stołówki.
Program nie oznacza jednak, że każdemu emerytowi przysługuje bezpłatny obiad.
Prawo do pomocy zależy między innymi od dochodu, sytuacji życiowej i oceny potrzeb przeprowadzonej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.
Ile może wynosić emerytura, żeby otrzymać darmowe obiady?
Jednym z najważniejszych warunków przyznania wsparcia jest spełnienie kryterium dochodowego.
W programie „Posiłek w szkole i w domu” stosowany jest próg wynoszący 200 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej.
Od 1 stycznia 2025 roku podstawowe kryterium wynosi 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie.
Po zastosowaniu podwyższonego progu obowiązującego w programie oznacza to następujące limity:
|Sytuacja seniora
|Miesięczny próg dochodowy
|Osoba samotnie gospodarująca
|2020 zł
|Osoba mieszkająca w rodzinie
|1646 zł na osobę
|Dwuosobowe gospodarstwo domowe
|3292 zł łącznie
Podane wartości wynikają z zasad obowiązujących w listopadzie 2026 roku. W 2027 roku pozostaną aktualne, o ile przepisy nie zostaną zmienione.
Ważne jest to, że dochodu nie ustala się wyłącznie na podstawie kwoty emerytury brutto.
Ośrodek pomocy społecznej uwzględnia dochód obliczany według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Znaczenie mogą mieć również inne źródła utrzymania oraz sytuacja rodzinna seniora.
Samo spełnienie kryterium dochodowego nie gwarantuje przyznania konkretnej formy wsparcia.
Darmowy obiad z dowozem do domu. Nie trzeba wychodzić z mieszkania
Jednym z najważniejszych elementów programu jest możliwość finansowania posiłków dostarczanych do domów osób potrzebujących.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że wsparcie może obejmować osoby dorosłe, które nie są w stanie codziennie przygotować sobie gorącego posiłku.
Dotyczy to między innymi seniorów mających trudności z poruszaniem się, osób przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnościami.
Gminy realizujące program mogą otrzymać dodatkowe środki na organizację dostaw.
Przewidziano możliwość zwiększenia dotacji o środki przeznaczone na dowóz posiłków do osób, które nie mogą samodzielnie ich odebrać ani dotrzeć do miejsca wydawania.
Nie oznacza to jednak, że taka usługa automatycznie działa w każdej gminie.
Szczegółowa organizacja zależy od lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
Dlatego osoba zainteresowana bezpłatnym obiadem powinna od razu poinformować pracownika socjalnego, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie wychodzić z domu.
Warto również zapytać, czy posiłki mogą być dostarczane codziennie i czy pomoc będzie całkowicie nieodpłatna.
Czy senior może otrzymać pieniądze zamiast obiadu?
Tak. Rządowy program przewiduje także pomoc finansową na zakup posiłków lub żywności.
Może ona zostać przyznana w sytuacji, gdy taka forma wsparcia jest odpowiednia do potrzeb danej osoby.
Senior nie musi więc zawsze korzystać z gotowych obiadów dostarczanych przez gminę.
W niektórych przypadkach ośrodek pomocy społecznej może przyznać świadczenie pieniężne lub zapewnić paczkę z produktami spożywczymi.
Wybór formy pomocy zależy od indywidualnej sytuacji i zasad realizacji programu.
Nie ma jednej stałej ogólnopolskiej kwoty, którą każdy zakwalifikowany senior otrzymuje co miesiąc.
Wysokość świadczenia i okres jego przyznania ustalane są w ramach obowiązujących przepisów oraz dostępnych form pomocy.
Drugi program dla seniorów 70+. Darmowe obiady do 31 maja 2027 roku
Oprócz rządowego wsparcia działa program „Poczta Obiadowa” prowadzony przez Fundację Biedronki wraz z organizacjami partnerskimi.
Obecna edycja rozpoczęła się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku.
Program jest skierowany do potrzebujących seniorów w wieku co najmniej 70 lat.
W szczególności dotyczy osób samotnych, które mają trudności z przygotowywaniem posiłków i nie otrzymują wystarczającej pomocy od rodziny lub innych bliskich.
Zakwalifikowani seniorzy otrzymują darmowe obiady dostarczane bezpośrednio do domu.
Każdy zestaw składa się z zupy i drugiego dania.
Posiłki dostarczane są średnio na trzy dni w tygodniu.
Uczestnicy mogą wybierać między menu standardowym a lekkostrawnym.
W programie ważne jest również to, że kurier nie zostawia jedzenia pod drzwiami.
Obiad przekazywany jest bezpośrednio seniorowi, dzięki czemu organizatorzy mogą lepiej monitorować, czy pomoc rzeczywiście dociera do potrzebującej osoby.
Senior otrzymuje nie tylko posiłek. Pomaga również wolontariusz
Program „Poczta Obiadowa” obejmuje nie tylko dostarczanie jedzenia.
Każdy zakwalifikowany uczestnik może również liczyć na kontakt z wolontariuszem.
Jego zadaniem jest między innymi sprawdzanie, czy senior odbiera posiłki i czy nie pojawiły się problemy z dostawami.
Wolontariusz może pomóc także w sprawach organizacyjnych, takich jak zmiana rodzaju menu lub odwołanie dostawy w określonym dniu.
To szczególnie ważne w przypadku osób starszych mieszkających samotnie.
Regularny kontakt z wolontariuszem może pomóc w zauważeniu sytuacji, gdy senior przestaje odbierać jedzenie lub potrzebuje dodatkowej pomocy.
Według informacji Fundacji Biedronki obecna edycja programu realizowana jest przy współpracy z 15 organizacjami partnerskimi działającymi w różnych częściach Polski.
Nie jest to więc program obejmujący automatycznie wszystkich seniorów w kraju.
Dostępność zależy od miejscowości i możliwości organizacji realizującej dostawy.
Czy darmowe obiady są dostępne w Warszawie i na Mazowszu?
Mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W stolicy pierwszym miejscem kontaktu jest ośrodek pomocy społecznej właściwy dla dzielnicy zamieszkania.
Na Mazowszu należy zgłosić się do gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej, a w miejscowościach obsługiwanych przez centra usług społecznych – do właściwej jednostki.
Szczególnie ważne jest zgłoszenie potrzeby dowozu posiłków, jeżeli osoba starsza nie może samodzielnie ich odbierać.
Inaczej wygląda sytuacja w programie „Poczta Obiadowa”.
Obecna edycja jest realizowana wyłącznie w wybranych miejscowościach.
Na opublikowanej liście obszarów objętych programem nie ma Warszawy.
Na Mazowszu pomoc realizują jednak organizacje działające w niektórych innych miejscowościach.
Dlatego warto sprawdzić dostępność programu bezpośrednio u Fundacji Biedronki lub lokalnego partnera.
Należy pamiętać, że obecna edycja „Poczty Obiadowej” kończy się 31 maja 2027 roku, natomiast program rządowy został zaplanowany do końca 2028 roku.
Jak złożyć wniosek o darmowe obiady dla seniora?
Osoby zainteresowane pomocą w ramach programu rządowego powinny skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej.
Może to zrobić sam senior, ale także osoba bliska, która chce pomóc mu w uzyskaniu wsparcia.
Pracownik socjalny wyjaśni, jakie dokumenty należy przedstawić.
Zazwyczaj konieczne jest wykazanie wysokości uzyskiwanych dochodów oraz opisanie sytuacji życiowej i zdrowotnej.
W ramach postępowania może zostać przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.
To na jego podstawie ośrodek ustala potrzeby osoby ubiegającej się o pomoc.
Jeżeli senior ma trudności z poruszaniem się, należy poinformować o tym już podczas pierwszego kontaktu.
Warto zapytać, czy pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad w mieszkaniu oraz czy gmina organizuje dowóz obiadów.
W przypadku programu Fundacji Biedronki kwalifikacja odbywa się przy udziale współpracujących z nią organizacji pomocowych.
Zainteresowani mogą uzyskać informacje, kontaktując się z Fundacją pod adresem pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl.
Nie należy zakładać, że samo ukończenie 70 lat oznacza automatyczne zakwalifikowanie do programu.
Darmowe obiady w 2027 roku. Czy można korzystać z obu programów?
Rządowy program i „Poczta Obiadowa” mają podobny cel, ale funkcjonują na odmiennych zasadach.
Pierwszy finansowany jest ze środków publicznych i realizowany przez samorządy w ramach systemu pomocy społecznej.
Drugi prowadzony jest przez fundację we współpracy z organizacjami partnerskimi.
Nie oznacza to, że senior może automatycznie otrzymywać pełne świadczenia z obu źródeł jednocześnie.
Organizacje kwalifikujące uczestników mogą uwzględniać inne dostępne formy wsparcia żywnościowego.
Dlatego podczas zgłoszenia warto poinformować o pomocy otrzymywanej już z ośrodka pomocy społecznej.
Pozwoli to ustalić, czy dana osoba może zostać objęta kolejnym programem lub otrzymać inne uzupełniające świadczenie.
Do kiedy można otrzymywać darmowe obiady?
Oba programy mają różne terminy zakończenia.
Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” został ustanowiony na lata 2024–2028.
Oznacza to, że przy obowiązujących zasadach wsparcie żywnościowe może być realizowane również w 2027 i 2028 roku.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba otrzyma decyzję przyznającą obiady nieprzerwanie do końca programu.
Okres pomocy jest ustalany indywidualnie.
Z kolei „Poczta Obiadowa 2026/2027” działa do 31 maja 2027 roku.
Na ten moment nie należy traktować kolejnej edycji, po tej dacie, jako zagwarantowanej.
Jeżeli Fundacja Biedronki zdecyduje się kontynuować projekt, informacje o nowych zasadach i terminach powinny pojawić się w jej oficjalnych komunikatach.
Masz niską emeryturę i trudności z gotowaniem? Tak możesz uzyskać pomoc
Seniorzy, którzy nie radzą sobie z codziennym przygotowywaniem posiłków, nie muszą ograniczać się do pomocy rodziny czy sąsiadów.
Warto skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej i zapytać o program dożywiania oraz możliwość dostarczania posiłków do domu.
Szczególnie istotne są obecne progi dochodowe: 2020 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1646 zł na osobę w rodzinie.
Należy jednak pamiętać, że sam dochód nie jest jedynym warunkiem przyznania świadczenia.
Znaczenie ma także sytuacja życiowa, zdrowotna i rodzinna.
Osoby w wieku co najmniej 70 lat mogą dodatkowo sprawdzić dostępność programu „Poczta Obiadowa”, który zapewnia bezpłatne obiady z dowozem średnio na trzy dni tygodniowo.
Najważniejsza różnica jest taka, że rządowy program ma funkcjonować do końca 2028 roku, a obecna edycja „Poczty Obiadowej” zakończy się 31 maja 2027 roku.
Jeżeli senior nie może samodzielnie wyjść z domu, nie powinien rezygnować z ubiegania się o wsparcie. Warto od razu zgłosić potrzebę dostarczania posiłków i poprosić o ustalenie dostępnych możliwości pomocy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.