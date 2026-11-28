Nawet 2300 zł na zakupy w Biedronce. Seniorzy mogą otrzymać specjalną kartę. Są warunki
Nawet 2300 zł na zakupy w Biedronce mogą otrzymać seniorzy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Fundacja Biedronki prowadzi kolejną edycję programu „Karta Dobra”, w ramach którego uczestnicy otrzymują 230 zł miesięcznie na zakup żywności i innych dozwolonych produktów. Wsparcie będzie wypłacane do lipca 2027 roku. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe wynoszące zasadniczo 1960 zł netto na osobę, a liczba kart jest ograniczona. Ważny jest również termin 31 grudnia 2026 roku. Po tej dacie część niewykorzystanych pieniędzy przepadnie.
Program „Karta Dobra 2026/2027” rozpoczął się 1 października 2026 roku. W obecnej edycji Fundacja Biedronki zamierza wesprzeć 9300 potrzebujących osób, przede wszystkim seniorów. Karty wydawane są za pośrednictwem 62 organizacji pozarządowych działających w różnych częściach Polski. O przyznaniu pomocy decydują nie tylko dochody, ale również stan zdrowia, samodzielność oraz sytuacja rodzinna.
Karta Dobra 2026/2027. Nawet 2300 zł na zakupy w Biedronce
Program pozwala zakwalifikowanym osobom robić zakupy w sklepach Biedronka bez konieczności płacenia za nie z własnych pieniędzy, do wysokości dostępnego salda.
Każda aktywna karta jest doładowywana kwotą 230 zł pierwszego dnia miesiąca.
Obecna edycja obejmuje dziesięć miesięcy, od października 2026 roku do lipca 2027 roku.
Oznacza to, że uczestnik korzystający z programu przez cały ten okres może otrzymać łącznie 2300 zł.
Nie są to jednak pieniądze wypłacane na konto bankowe ani świadczenie przekazywane w gotówce.
Senior otrzymuje specjalną kartę, którą płaci za zakupy w Biedronce.
Może wykorzystać całe dostępne saldo jednorazowo albo rozłożyć zakupy na kilka wizyt.
Warto pamiętać, że kwota 2300 zł jest maksymalną wartością wsparcia w pełnej edycji. Osoby zakwalifikowane później mogą otrzymać mniej doładowań.
Przykładowo senior, którego karta zostanie uruchomiona w lutym 2027 roku, otrzyma do końca lipca sześć doładowań, czyli łącznie 1380 zł.
Kto może otrzymać Kartę Dobra? Znaczenie ma wiek i sytuacja życiowa
Program skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy ukończyli 65 lat i mają trudności z zaspokajaniem podstawowych potrzeb.
Fundacja Biedronki zakłada, że osoby starsze powinny stanowić co najmniej 85 proc. uczestników programu.
Przewidziano jednak wyjątki.
Osoby, które ukończyły 60 lat i korzystały z Karty Dobra w poprzednich edycjach, mogą spełniać kryterium wieku także w obecnej odsłonie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizacja partnerska może również zakwalifikować młodszą osobę.
Samo ukończenie 65 lat nie oznacza jednak automatycznego przyznania pomocy.
Oceniana jest również sytuacja materialna, zdrowotna, mieszkaniowa i rodzinna.
Większe szanse na zakwalifikowanie mogą mieć osoby samotne, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami lub pozbawione wystarczającego wsparcia bliskich.
Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.
Emerytura do 1960 zł netto? Sprawdź kryterium dochodowe
Podstawowe kryterium finansowe programu wynosi 1960 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym.
Oznacza to, że w przypadku samotnego seniora pod uwagę brany jest jego dochód, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym dochód przypadający na jedną osobę.
Przykładowe sytuacje przedstawia tabela:
|Sytuacja
|Dochód netto
|Podstawowe kryterium
|Senior mieszkający samotnie
|1850 zł
|Spełnione
|Senior mieszkający samotnie
|2050 zł
|Przekroczone, możliwy wyjątek
|Dwoje seniorów prowadzących wspólny budżet
|3800 zł łącznie
|Spełnione
|Dwoje seniorów prowadzących wspólny budżet
|4100 zł łącznie
|Przekroczone, możliwy wyjątek
Dla dwóch osób prowadzących wspólne gospodarstwo podstawowy limit odpowiada 3920 zł łącznego dochodu miesięcznie.
Warto jednak podkreślić, że przekroczenie progu nie zawsze przekreśla możliwość otrzymania karty.
Zasady Fundacji Biedronki przewidują odstępstwa w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.
Dochód przekracza limit? Senior nadal może otrzymać pomoc
Organizacje partnerskie mogą uwzględniać nie tylko wysokość miesięcznych wpływów, lecz także niezbędne i regularne wydatki.
Dotyczy to na przykład kosztów leków, rehabilitacji, leczenia, opieki czy specjalistycznej pomocy.
Jeżeli po pokryciu takich zobowiązań seniorowi pozostaje niewiele pieniędzy na codzienne życie, jego zgłoszenie może zostać rozpatrzone mimo przekroczenia podstawowego limitu.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba z wyższą emeryturą automatycznie zakwalifikuje się do programu.
Wymagana jest ocena konkretnej sytuacji oraz uzasadnienie decyzji przez organizację.
Znaczenie mogą mieć również trudne okoliczności życiowe, takie jak samotność, ograniczona samodzielność czy utrata majątku wskutek pożaru lub powodzi.
Dlatego seniorzy, którzy nieznacznie przekraczają kryterium dochodowe, ale ponoszą wysokie koszty utrzymania i leczenia, mogą zapytać lokalną organizację o możliwość indywidualnej kwalifikacji.
Jedna Karta Dobra na gospodarstwo domowe. Nie każdy może ją otrzymać
Program przewiduje zasadę przyznawania jednej karty na gospodarstwo domowe.
Oznacza to, że jeśli dwoje seniorów mieszka razem i prowadzi wspólny budżet, nie otrzymają dwóch osobnych kart.
Nawet jeżeli oboje spełniają kryterium wieku i dochodu, pomoc przysługuje w postaci jednej Karty Dobra dla całego gospodarstwa.
Regulamin przewiduje również ograniczenia dotyczące niektórych uczestników innych programów.
Co do zasady z Karty Dobra nie mogą korzystać osoby objęte już programem „Na codzienne zakupy”, realizowanym przez Fundację Biedronki i Caritas.
Wykluczeni są także mieszkańcy placówek opiekuńczych, z wyjątkiem określonych ośrodków zbiorowego zamieszkania dla uchodźców.
Ograniczenia obejmują ponadto pracowników oraz osoby związane z organizacjami wydającymi karty. W wyjątkowych sytuacjach regulamin dopuszcza indywidualne odstępstwa wymagające zgody Fundacji.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje co najmniej dwuosobowy zespół oceniający zgłoszenia.
31 grudnia 2026 roku ważny termin. Niewykorzystane pieniądze przepadną
Osoby, które już korzystają z programu, powinny zwrócić szczególną uwagę na zasady ważności środków.
Pieniądze z doładowań mogą przechodzić między miesiącami, ale tylko w obrębie danego kwartału kalendarzowego.
Pierwszy ważny termin przypada 31 grudnia 2026 roku.
Tego dnia kończy się okres wykorzystywania środków przyznanych za październik, listopad i grudzień.
Jeżeli senior nie wyda całej dostępnej kwoty, niewykorzystane saldo zostanie wyzerowane.
Przykładowo, jeśli po listopadowych zakupach na karcie pozostanie 90 zł, a w grudniu wpłynie kolejne 230 zł, senior będzie miał do dyspozycji 320 zł.
Jeżeli do końca grudnia wykorzysta tylko 200 zł, pozostałe 120 zł przepadnie.
Nie oznacza to jednak utraty samej karty.
Jeżeli pozostanie aktywna, 1 stycznia 2027 roku zostanie ponownie doładowana kwotą 230 zł.
Dlatego Fundacja przypomina o regularnym sprawdzaniu salda i wykorzystywaniu pieniędzy przed końcem każdego okresu rozliczeniowego.
Karta Dobra. Terminy ważne dla uczestników w 2027 roku
W obecnej edycji programu obowiązują cztery istotne daty związane z wykorzystaniem pieniędzy.
- 31 grudnia 2026 r. – wygaśnięcie niewykorzystanych środków za październik, listopad i grudzień.
- 31 marca 2027 r. – wyzerowanie niewykorzystanego salda z pierwszego kwartału.
- 30 czerwca 2027 r. – ostatni dzień na wykorzystanie pieniędzy z drugiego kwartału.
- 31 lipca 2027 r. – zakończenie obecnej edycji i ważności kart.
Istnieje również ryzyko wcześniejszej dezaktywacji karty, jeżeli przez co najmniej 60 dni nie zostanie ona wykorzystana.
Może to mieć znaczenie na przykład w przypadku seniora, który przez dłuższy czas przebywa w szpitalu lub z innych powodów nie jest w stanie samodzielnie robić zakupów.
W takiej sytuacji warto skontaktować się z organizacją, która wydała kartę, aby wyjaśnić dalsze możliwości korzystania ze wsparcia.
Co można kupić za 230 zł miesięcznie?
Karta Dobra działa jak elektroniczny bon zakupowy.
Można nią płacić w sklepach Biedronka na terenie całej Polski, niezależnie od tego, w jakiej miejscowości została wydana.
Pieniądze można przeznaczać przede wszystkim na artykuły spożywcze i inne produkty dopuszczone regulaminem programu.
Senior sam decyduje, jakie produkty są mu potrzebne.
Może na przykład jednego dnia kupić pieczywo, nabiał i warzywa, a podczas kolejnej wizyty mięso, produkty suche czy inne artykuły żywnościowe.
Nie wszystkie zakupy można jednak opłacić Kartą Dobra.
Z programu wyłączono między innymi napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, tekstylia, artykuły przemysłowe oraz usługi.
Kartą nie można także opłacać doładowań telefonicznych ani kupować innych kart przedpłaconych.
Środków nie da się wypłacić z bankomatu ani wymienić na gotówkę.
Jeśli wartość zakupów jest niższa niż dostępne saldo, pozostała kwota może zostać wykorzystana później, pod warunkiem że nie minął termin jej ważności.
Jak sprawdzić saldo Karty Dobra?
Uczestnicy programu mogą kontrolować stan dostępnych pieniędzy podczas zakupów w Biedronce.
Saldo można sprawdzić między innymi przy kasie lub za pomocą czytnika kodów w sklepie.
Warto robić to regularnie, szczególnie pod koniec grudnia, marca i czerwca.
Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której przyznane środki przepadną, ponieważ senior nie zdąży ich wykorzystać.
Jeśli pojawią się problemy z działaniem karty, najlepiej skontaktować się z organizacją partnerską, od której została otrzymana.
Jak otrzymać Kartę Dobra? Trzeba zgłosić się do organizacji
Karty nie są wydawane bezpośrednio w sklepach Biedronka.
Nie można także otrzymać ich automatycznie po ukończeniu 65 lat.
Za kwalifikowanie uczestników odpowiadają lokalne fundacje i stowarzyszenia współpracujące z Fundacją Biedronki.
W obecnej edycji jest ich 62.
Osoba zainteresowana pomocą powinna znaleźć organizację działającą w jej miejscowości i sprawdzić, czy nadal przyjmuje zgłoszenia.
Zasady rekrutacji mogą różnić się w zależności od partnera.
Najczęściej konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wysokość dochodu oraz opisanie sytuacji życiowej.
W niektórych miejscowościach zgłoszenie można przesłać przez internet.
Czasami możliwa jest również pomoc wolontariusza, który odwiedza seniora w domu i pomaga w formalnościach.
Po weryfikacji dokumentów i ocenie sytuacji osoby potrzebującej organizacja podejmuje decyzję o przyznaniu karty.
Ważne jest jednak to, że samo spełnienie kryteriów nie gwarantuje otrzymania wsparcia. Liczba dostępnych kart jest ograniczona.
Karta Dobra w Warszawie i na Mazowszu. Gdzie szukać pomocy?
Program „Karta Dobra” ma zasięg ogólnopolski, jednak rekrutacja prowadzona jest lokalnie.
Na liście organizacji uczestniczących w edycji 2026/2027 znajdują się również podmioty działające w Warszawie.
Mieszkańcy stolicy i województwa mazowieckiego powinni sprawdzić, która fundacja lub stowarzyszenie obsługuje ich miejscowość.
Warto zwrócić uwagę, że adres siedziby organizacji nie zawsze oznacza ograniczenie pomocy wyłącznie do mieszkańców danego miasta.
Niektórzy partnerzy obejmują wsparciem także pobliskie gminy i powiaty.
Dlatego przy pierwszym kontakcie najlepiej ustalić, czy dana organizacja obsługuje miejsce zamieszkania seniora, czy prowadzi jeszcze rekrutację oraz jakie dokumenty są wymagane.
Pełny wykaz organizacji znajduje się w informacjach Fundacji Biedronki dotyczących edycji 2026/2027.
Nie należy jednak zakładać, że każda organizacja z listy ma nadal wolne karty.
Część partnerów zakończyła już nabór.
Czy nadal można zgłosić się po 2300 zł?
Według stanu na 28 listopada 2026 roku część organizacji uczestniczących w programie zakończyła przyjmowanie zgłoszeń.
Przykładowo stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza zamknęło nabór 12 października.
Z kolei Fundacja Sedeka poinformowała 24 listopada, że rozdysponowała wszystkie przyznane jej karty.
Nie oznacza to jednak automatycznie zakończenia rekrutacji w całym kraju.
Każda organizacja prowadzi nabór zgodnie z własnym harmonogramem i liczbą dostępnych miejsc.
Zasady programu przewidują, że karty z podstawowej puli powinny zostać przekazane uczestnikom najpóźniej do 31 marca 2027 roku.
Nie jest to jednak ogólnopolski termin składania wniosków.
Lokalne organizacje mogą zakończyć rekrutację znacznie wcześniej.
W niektórych przypadkach mogą również pojawić się dodatkowe miejsca, jeśli po rozliczeniu kwartału pozostaną niewykorzystane środki.
Dlatego nawet po zamknięciu podstawowego naboru warto zapytać o możliwość wpisania na listę rezerwową.
Fundacja Biedronki zwiększyła liczbę kart. Pomoc dla 9300 osób
Obecna edycja programu jest większa niż poprzednia.
W latach 2025–2026 z Karty Dobra skorzystało około 6400 osób.
W edycji 2026/2027 Fundacja Biedronki zamierza objąć wsparciem 9300 uczestników.
Oznacza to zwiększenie liczby beneficjentów o 2900 osób.
Wzrosła również liczba organizacji partnerskich.
W poprzedniej edycji było ich 48, a obecnie jest 62.
Budżet programu zwiększono z 15,2 mln zł do 22,8 mln zł.
Jednocześnie wysokość miesięcznego doładowania pozostała bez zmian i wynosi 230 zł.
Organizatorzy podkreślają, że celem programu jest pomoc osobom, którym regularny zakup podstawowych produktów stanowi poważne obciążenie finansowe.
Dla seniorów z niskimi emeryturami dodatkowe 230 zł miesięcznie może oznaczać możliwość zakupu produktów, na które wcześniej brakowało pieniędzy.
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Seniorzy zainteresowani programem powinni przede wszystkim zweryfikować trzy kwestie: wiek, dochód oraz dostępność kart w miejscu zamieszkania.
Podstawowe kryteria obejmują ukończenie 65 lat i miesięczny dochód nieprzekraczający 1960 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
Niektóre osoby mogą jednak zostać zakwalifikowane pomimo niespełnienia wszystkich podstawowych warunków, jeżeli przemawia za tym ich trudna sytuacja życiowa.
Warto przygotować dokumenty dotyczące dochodów, a w przypadku wysokich wydatków na leczenie również potwierdzenia regularnie ponoszonych kosztów.
Następnie należy skontaktować się z organizacją partnerską programu.
Jeżeli wszystkie karty zostały już rozdysponowane, można zapytać o listę rezerwową lub ewentualny dodatkowy nabór.
Najważniejsze jest to, że 2300 zł nie jest jednorazową wypłatą dla wszystkich emerytów. To maksymalna wartość dziesięciu miesięcznych doładowań Karty Dobra w edycji od października 2026 do lipca 2027 roku.
Osoby, które już otrzymały kartę, powinny natomiast pamiętać o terminie 31 grudnia 2026 roku.
Po tej dacie niewykorzystane pieniądze z ostatniego kwartału roku zostaną wyzerowane. Regularne korzystanie z karty i kontrolowanie salda pozwolą uniknąć utraty przyznanego wsparcia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.