Tusk igra z ogniem? Konstytucjonalista ostrzega przed poważnymi konsekwencjami
Decyzja premiera Donalda Tuska dotycząca finansowania Trybunału Konstytucyjnego wywołała poważne wątpliwości prawne. Jak ostrzega prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, przekazanie obsługi finansowej TK do Banku Gospodarstwa Krajowego może nie mieć wystarczającej podstawy ustawowej. Ekspert wskazuje również na potencjalne ryzyko odpowiedzialności karnej członków zarządu banku. Tymczasem Narodowy Bank Polski zwrócił się do prokuratury, domagając się pilnego rozstrzygnięcia sporu o rachunki Trybunału.
Spór o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego przybiera na sile. Rząd chce zapewnić ciągłość funkcjonowania instytucji, której płatności zostały wstrzymane przez NBP. Jednak sposób rozwiązania problemu budzi kontrowersje. Zdaniem prof. Jacka Zaleśnego decyzja premiera nie może zastąpić odpowiednich przepisów ustawowych.
Donald Tusk zdecydował w sprawie Trybunału. Pojawiły się poważne wątpliwości
26 listopada 2026 roku rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier Donald Tusk wydał dyspozycję dotyczącą zapewnienia finansowania Trybunału Konstytucyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pieniądze na ten cel ma zabezpieczyć minister finansów.
Decyzja była reakcją na sytuację, w której NBP wstrzymał realizację zleceń płatniczych z rachunków TK.
Rząd argumentuje, że konieczne jest zapewnienie dalszego funkcjonowania jednej z najważniejszych instytucji państwowych.
Dzień wcześniej, 25 listopada, Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą działań niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem Trybunału.
Problem polega jednak na tym, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych obsługa rachunków bieżących takich instytucji jak TK odbywa się w Narodowym Banku Polskim.
Właśnie ten przepis stał się podstawą krytyki działań rządu.
Konstytucjonalista ostrzega. „Nie ma podstawy ustawowej”
Prof. Jacek Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z „Faktem” zakwestionował możliwość przekazania finansowania Trybunału do BGK bez wcześniejszej zmiany przepisów.
Ekspert zwrócił uwagę na art. 196 ustawy o finansach publicznych, regulujący obsługę bankową budżetu państwa.
W jego ocenie obecne przepisy nie pozwalają na zastąpienie Narodowego Banku Polskiego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w obsłudze rachunku bieżącego Trybunału.
Konstytucjonalista wskazał, że takie rozwiązanie wymagałoby zmiany ustawy o finansach publicznych albo przepisów regulujących działalność BGK.
Profesor podkreślił również, że bank państwowy nie może wykonywać czynności wyłącznie na podstawie poleceń przedstawicieli rządu, jeżeli nie posiada do tego odpowiedniego umocowania prawnego.
To istotne zastrzeżenie, ponieważ sama decyzja premiera nie jest ustawą i nie może automatycznie zmieniać zasad prowadzenia rachunków instytucji publicznych.
Stanowisko profesora jest oceną prawną dotyczącą przyjętego rozwiązania. Nie oznacza jeszcze, że sąd stwierdził jego nielegalność.
Członkowie zarządu BGK mogą ponieść konsekwencje? Ekspert wskazuje na ryzyko
Najpoważniejsze ostrzeżenie konstytucjonalisty dotyczy możliwej odpowiedzialności osób, które miałyby realizować decyzję rządu.
Zdaniem prof. Zaleśnego wykonanie czynności bez odpowiedniej podstawy ustawowej może rodzić pytania o odpowiedzialność prawną członków zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Ekspert zwraca uwagę również na możliwość rozpatrywania takich działań w kontekście przekroczenia uprawnień.
Nie oznacza to jednak automatycznej odpowiedzialności karnej.
Aby można było mówić o popełnieniu przestępstwa, konieczne byłoby ustalenie wszystkich przesłanek odpowiedzialności, w tym charakteru działania, zakresu uprawnień oraz pozostałych okoliczności sprawy.
Ostateczna ocena należałaby do właściwych organów i sądu.
Prof. Zaleśny porównał sytuację do poleceń wydawanych instytucjom państwowym w okresie pandemii COVID-19, kiedy również pojawiały się spory dotyczące prawnych podstaw działania organów władzy.
W ocenie eksperta problem polega na tym, że cel, jakim jest zapewnienie funkcjonowania państwowej instytucji, nie zwalnia z obowiązku przestrzegania ustaw.
Nowe informacje o rachunku TK. Przelewy mają ruszyć w poniedziałek
Tymczasem pojawiły się informacje wskazujące, że rządowe rozwiązanie jest już przygotowywane do realizacji.
Jak ustalił w piątek, 27 listopada, portal money.pl, w Banku Gospodarstwa Krajowego powstał rachunek pomocniczy przeznaczony do obsługi finansowej Trybunału Konstytucyjnego.
Według informacji portalu pierwsze przelewy zaplanowano na poniedziałek, 30 listopada.
W pierwszej kolejności mają zostać uregulowane najpilniejsze zobowiązania, w tym wynagrodzenia pracowników oraz płatności dla kontrahentów.
Nie oznacza to jednak zakończenia sporu prawnego.
Samo uruchomienie rachunku pomocniczego nie przesądza bowiem o prawidłowości przyjętego rozwiązania w świetle ustawy o finansach publicznych.
To właśnie kwestia podstawy prawnej pozostaje przedmiotem zastrzeżeń prof. Zaleśnego oraz stanowiska przedstawionego przez NBP.
NBP zwrócił się do prokuratury. Chce pilnej decyzji sądu
W piątek, 27 listopada, warszawski Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego wystąpił do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o skierowanie sprawy na drogę sądową.
Celem jest ustalenie, kto ma prawo dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego.
Bank centralny podkreśla, że znalazł się w sytuacji, w której otrzymał dwa sprzeczne zestawy dokumentów dotyczących reprezentacji TK.
Jeden pochodził od Bogdana Święczkowskiego, a drugi został podpisany przez Annę Korwin-Piotrowską.
Obie strony wskazały różne osoby uprawnione do wydawania dyspozycji dotyczących rachunków instytucji.
NBP uznał, że nie może samodzielnie rozstrzygnąć tego konfliktu.
Dlatego oczekuje działania prokuratury, które doprowadziłoby do uzyskania zabezpieczenia, a następnie prawomocnego orzeczenia sądu.
Bank centralny zaznaczył jednocześnie, że rządowa uchwała nie usuwa sprzeczności dotyczących reprezentacji Trybunału.
Według NBP również ewentualne otwarcie rachunków pomocniczych w BGK nie rozstrzyga kwestii, kto ma prawo dysponować środkami TK.
Dlaczego NBP wstrzymał przelewy Trybunału Konstytucyjnego?
Źródłem problemu jest konflikt o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego.
30 października grupa sędziów TK poinformowała o powierzeniu kierowania instytucją Annie Korwin-Piotrowskiej.
Jednocześnie podjęto działania zmierzające do odsunięcia od wykonywania obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego.
Święczkowski zakwestionował te decyzje i uznał je za bezprawne.
Spór przeniósł się następnie na kwestie finansowe.
2 listopada Bogdan Święczkowski przekazał NBP dokumenty dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania Trybunału.
6 listopada do banku wpłynęły dokumenty podpisane przez Annę Korwin-Piotrowską, wskazujące inne osoby uprawnione do dysponowania pieniędzmi instytucji.
Bank uznał, że otrzymał wzajemnie wykluczające się upoważnienia.
16 listopada poinformował o wstrzymaniu przyjmowania i realizowania zleceń płatniczych z rachunków TK.
NBP nie zamknął jednak rachunków Trybunału ani nie przejął zgromadzonych na nich pieniędzy. Ograniczenie dotyczy możliwości wykonywania płatności.
W praktyce oznacza to, że instytucja nie może swobodnie regulować zobowiązań za pośrednictwem dotychczasowych rachunków.
Dwa stanowiska i jeden problem. Kto ma rację w sporze o finansowanie TK?
W całej sprawie pojawiają się dwa odrębne problemy prawne.
Pierwszy dotyczy tego, kto jest obecnie uprawniony do reprezentowania Trybunału Konstytucyjnego.
Od odpowiedzi na to pytanie zależy możliwość wydawania bankowi wiążących dyspozycji dotyczących pieniędzy TK.
Drugi problem dotyczy sposobu finansowania instytucji w sytuacji, gdy NBP wstrzymuje realizację przelewów.
Rząd chce zagwarantować ciągłość działania Trybunału za pośrednictwem BGK.
Z kolei NBP wskazuje, że przepisy nakazują prowadzenie określonych rachunków budżetowych w banku centralnym.
Prof. Jacek Zaleśny podziela wątpliwości dotyczące dopuszczalności zastąpienia tej obsługi przez BGK bez zmiany ustawy.
Nie jest jednak przesądzone, czy wszystkie działania związane z rachunkiem pomocniczym muszą być prawnie traktowane tak samo jak przeniesienie rachunku bieżącego instytucji.
Ocena konkretnego mechanizmu finansowania wymaga uwzględnienia jego konstrukcji prawnej oraz rzeczywistego sposobu realizacji płatności.
Dlatego nie można na obecnym etapie stwierdzić, że samo założenie rachunku w BGK stanowi przestępstwo lub automatycznie oznacza naruszenie prawa.
Czy decyzja Tuska może mieć konsekwencje prawne?
Najważniejsze pytanie dotyczy tego, czy rozwiązanie zastosowane przez rząd ma wystarczające umocowanie w obowiązujących przepisach.
Prof. Jacek Zaleśny uważa, że niezbędna byłaby zmiana ustawowa. W jego ocenie samo polecenie premiera nie stanowi odpowiedniej podstawy do przekazania obsługi finansowej Trybunału bankowi BGK.
Ekspert wskazuje również na potencjalne konsekwencje dla osób podejmujących decyzje w banku.
Jednocześnie należy podkreślić, że jest to ostrzeżenie dotyczące możliwych skutków prawnych, a nie informacja o postawieniu komukolwiek zarzutów.
Nie ma również podstaw, aby na podstawie samej opinii konstytucjonalisty przesądzać o odpowiedzialności karnej Donalda Tuska.
Ewentualna odpowiedzialność wymagałaby osobnego ustalenia podstaw prawnych, konkretnych czynności i okoliczności ich wykonania.
Co dalej z finansowaniem Trybunału Konstytucyjnego?
Najbliższe dni mogą okazać się istotne dla funkcjonowania TK.
Według ustaleń money.pl pierwsze płatności z wykorzystaniem rachunku pomocniczego w BGK mają zostać zrealizowane w poniedziałek, 30 listopada.
Jeżeli zapowiadany mechanizm zostanie uruchomiony, może to pozwolić na uregulowanie najpilniejszych zobowiązań Trybunału.
Jednak sam problem dotyczący reprezentacji instytucji pozostaje nierozstrzygnięty.
NBP oczekuje działań prokuratury i uzyskania orzeczenia sądowego, które wskazałoby osoby uprawnione do dysponowania dotychczasowymi rachunkami.
Równocześnie pojawia się pytanie, czy przyjęty przez rząd sposób finansowania wytrzyma ewentualną kontrolę prawną.
Spór o pieniądze Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy już wyłącznie dostępu do rachunków bankowych. Obejmuje także granice uprawnień rządu, zasady finansowania instytucji państwowych oraz odpowiedzialność osób podejmujących decyzje.
Dla pracowników Trybunału najważniejsze pozostaje zapewnienie wypłat wynagrodzeń. Dla organów państwa wyzwaniem jest natomiast znalezienie rozwiązania, które pozwoli zachować ciągłość funkcjonowania TK bez tworzenia kolejnego sporu o legalność podejmowanych działań.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.