Niemcy nie znaleźli pieniędzy dla polskich ofiar okupacji. Padły ostre słowa
W niemieckim budżecie na 2027 rok nie znalazły się pieniądze na zadośćuczynienia dla żyjących polskich ofiar niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej. Bundestag przyjął dokument w piątek, 27 listopada 2026 roku. Decyzja wywołała ostrą reakcję Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który nazwał ją wstydem i zarzucił niemieckim politykom brak rzeczywistych działań na rzecz poszkodowanych. Sprawa dotyczy nawet 50 tys. Polaków, z których wielu przekroczyło już 90. rok życia.
Kwestia wypłat dla żyjących ofiar niemieckiej okupacji od lat pozostaje jednym z nierozwiązanych problemów w stosunkach polsko-niemieckich. Pomimo wielokrotnych apeli Warszawy i wcześniejszych deklaracji Berlina w budżecie na przyszły rok nie zabezpieczono środków na zapowiadany gest humanitarny. Decyzja niemieckiego parlamentu ponownie wywołała dyskusję o odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej.
Bundestag zdecydował. W budżecie na 2027 rok zabrakło pieniędzy dla Polaków
W piątek, 27 listopada, Bundestag uchwalił niemiecki budżet federalny na 2027 rok.
Za jego przyjęciem opowiedziało się 316 deputowanych, przeciw było 260. Dokument przewiduje wydatki państwa na poziomie około 555,94 mld euro.
Wśród zaplanowanych wydatków nie znalazły się jednak środki na zadośćuczynienia dla żyjących polskich ofiar niemieckiej okupacji.
To szczególnie istotne, ponieważ temat był wielokrotnie poruszany podczas rozmów polsko-niemieckich na najwyższym szczeblu.
Polska strona od dawna zabiega o finansowe wsparcie osób, które podczas wojny doświadczyły represji, prześladowań i innych krzywd wyrządzonych przez niemieckiego okupanta.
Chodzi przede wszystkim o osoby znajdujące się dziś w podeszłym wieku, często zmagające się z chorobami i trudną sytuacją materialną.
Brak odpowiednich zapisów w budżecie oznacza, że na obecnym etapie Niemcy nie przewidziały osobnej puli środków na ten cel w 2027 roku.
Nie jest to jednak jednoznaczne z formalnym zakończeniem wszystkich rozmów dotyczących zadośćuczynień.
Marcin Przydacz ostro reaguje. „Wstyd pozostanie”
Do decyzji Bundestagu odniósł się w sobotę, 28 listopada, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.
Polityk opublikował w serwisie X wpis, w którym zdecydowanie skrytykował postawę Berlina.
Zarzucił niemieckim władzom brak gotowości do finansowego zadośćuczynienia nawet tym ofiarom okupacji, które wciąż żyją.
Przydacz stwierdził, że deklarowane przez niemieckich polityków wartości europejskie pozostają w tej sprawie jedynie pustymi hasłami.
W swoim wpisie przypomniał również ogrom strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej.
Wskazał na miliony zamordowanych obywateli, zniszczone miasta, rozbite rodziny i dzieciństwo odebrane osobom, które obecnie dożywają ostatnich lat życia.
Zdaniem prezydenckiego ministra brak decyzji o wypłatach dla żyjących ofiar jest szczególnie bolesny właśnie ze względu na ich wiek.
Przydacz podkreślił także, że będzie pamiętał o decyzji niemieckiego parlamentu, gdy przedstawiciele Berlina ponownie będą odwoływać się do praworządności, praw człowieka i europejskich wartości.
Jego wypowiedź jest jedną z najostrzejszych reakcji przedstawicieli polskich władz na brak zapisów dotyczących zadośćuczynień w niemieckim budżecie.
Nawet 50 tys. polskich ofiar okupacji wciąż żyje. Czas ma ogromne znaczenie
Według przywoływanych szacunków w Polsce żyje obecnie około 30–50 tys. osób, które doświadczyły niemieckich represji podczas II wojny światowej.
Wiele z nich ma ponad 90 lat.
Część żyje samotnie, zmaga się z przewlekłymi chorobami i wymaga stałej opieki.
Dla tych osób ewentualne zadośćuczynienie miałoby nie tylko wymiar symboliczny.
Dodatkowe środki mogłyby zostać przeznaczone na leczenie, zakup leków, rehabilitację czy codzienne utrzymanie.
Ważny jest również upływ czasu.
Liczba żyjących świadków niemieckiej okupacji systematycznie maleje, co oznacza, że kolejne opóźnienia ograniczają grupę osób, które mogłyby osobiście otrzymać wsparcie.
Według informacji przywoływanych w polskich mediach jeszcze w 2024 roku liczba potencjalnych beneficjentów była o około 20 tys. większa niż obecnie.
To jeden z głównych argumentów polskiej strony, która od dawna podkreśla konieczność szybkiego rozwiązania sprawy.
Niemcy proponowały 200 mln euro. Polska uznała kwotę za niewystarczającą
Sprawa finansowego wsparcia polskich ofiar okupacji nie pojawiła się po raz pierwszy.
W 2024 roku ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawił propozycję przeznaczenia 200 mln euro na zadośćuczynienia.
Polski rząd uznał jednak tę kwotę za zbyt niską.
W ocenie Warszawy proponowane środki nie odpowiadały skali krzywd i liczbie osób, które mogłyby zostać objęte programem.
Nie doszło wówczas do porozumienia.
Po zmianie rządu w Niemczech temat powrócił podczas rozmów z kanclerzem Friedrichem Merzem.
Niemiecki szef rządu deklarował gotowość przeanalizowania możliwości wykonania gestu humanitarnego wobec żyjących polskich ofiar.
Nie przedstawił jednak konkretnej kwoty ani terminu ewentualnych wypłat.
Brak środków w budżecie na 2027 rok pokazuje, że wcześniejsze deklaracje nie przełożyły się dotąd na przyjęcie odpowiedniego programu finansowego.
Donald Tusk apelował do Niemiec. „Pospieszcie się”
Temat zadośćuczynień był również przedmiotem polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.
1 grudnia 2025 roku premier Donald Tusk podczas spotkania z kanclerzem Friedrichem Merzem apelował o szybkie podjęcie konkretnych działań.
Szef polskiego rządu podkreślał, że w tej sprawie szczególne znaczenie ma czas.
Zwracał uwagę, że osoby, których dotyczą rozmowy, są już w bardzo podeszłym wieku.
Tusk przekazał również, że jeżeli strona niemiecka nie przedstawi jednoznacznej deklaracji, polski rząd rozważy możliwość zapewnienia odpowiedniego wsparcia z własnych środków.
Byłoby to rozwiązanie mające na celu pomoc żyjącym ofiarom bez dalszego oczekiwania na decyzję Berlina.
Nie zmieniałoby jednak polskiego stanowiska dotyczącego odpowiedzialności Niemiec za skutki okupacji.
Mimo kolejnych rozmów sprawa nie doczekała się dotąd ostatecznego porozumienia.
Dlaczego Niemcy nie zdecydowały się na wypłaty?
Według doniesień medialnych w samym niemieckim rządzie nie ma jednomyślności dotyczącej finansowego wsparcia polskich ofiar okupacji.
Zwolennikiem takiego rozwiązania miał być między innymi minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.
Zastrzeżenia miały natomiast pojawiać się po stronie resortu finansów, kierowanego przez wicekanclerza Larsa Klingbeila.
Należy jednak zaznaczyć, że są to informacje dotyczące wewnętrznych rozmów i stanowisk politycznych, a nie oficjalne uzasadnienie odmowy wypłat.
O trudnościach w osiągnięciu porozumienia mówił również Anton Hofreiter, polityk niemieckich Zielonych i przewodniczący komisji Bundestagu do spraw Unii Europejskiej.
W czerwcowej rozmowie z Polską Agencją Prasową wskazywał, że dyskusja o zadośćuczynieniach jest blokowana przez znaczną część niemieckiej sceny politycznej.
Podkreślał przy tym, że wsparcie finansowe miałoby znaczenie nie tylko symboliczne.
Część żyjących ofiar okupacji znajduje się bowiem w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebuje realnej pomocy.
Zdaniem Hofreitera brak działań niemieckiego rządu w tej sprawie należy oceniać negatywnie.
Reparacje wojenne a zadośćuczynienia. To nie jest to samo
W dyskusji o niemieckich pieniądzach dla Polski pojawiają się dwa pojęcia: reparacje wojenne i zadośćuczynienia dla żyjących ofiar okupacji.
Nie są one jednak tożsame.
Reparacje dotyczą znacznie szerszych roszczeń związanych ze stratami poniesionymi przez państwo i społeczeństwo wskutek wojny.
Obejmują między innymi zniszczenia infrastruktury, straty materialne i skutki zbrodni okupacyjnych.
Zadośćuczynienia, o których mowa w obecnych rozmowach, miałyby natomiast charakter indywidualnego wsparcia finansowego dla osób bezpośrednio poszkodowanych przez niemiecki reżim.
Niemcy od lat utrzymują, że kwestia reparacji wojennych na poziomie państwowym została prawnie zamknięta.
Polska w przeszłości kwestionowała takie stanowisko, a temat odpowiedzialności finansowej Niemiec pozostaje przedmiotem sporów politycznych i prawnych.
Ewentualny gest humanitarny dla żyjących ofiar okupacji stanowiłby odrębne rozwiązanie.
Nie oznaczałby automatycznie wypłaty reparacji dla Polski ani rozstrzygnięcia wszystkich historycznych roszczeń.
To rozróżnienie jest istotne, ponieważ brak środków w niemieckim budżecie na 2027 rok dotyczy konkretnego programu pomocy dla żyjących ofiar, a nie wszystkich form odszkodowań związanych z II wojną światową.
Warszawa poniosła ogromne straty. Pamięć o okupacji pozostaje żywa
Kwestia niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne ma szczególne znaczenie dla Warszawy.
Stolica była jednym z najbardziej zniszczonych miast Europy podczas II wojny światowej.
Niemiecka okupacja oznaczała masowe egzekucje, deportacje, prześladowania ludności cywilnej i systematyczne niszczenie miasta.
Po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 roku niemieckie oddziały prowadziły planowe wyburzanie i podpalanie kolejnych budynków.
Skutki okupacji dotknęły zarówno mieszkańców miasta, jak i jego infrastrukturę, zabytki oraz dorobek kulturowy.
Do dziś w Warszawie żyją osoby pamiętające okupację, wysiedlenia i powojenną odbudowę.
Dla części z nich dyskusja o zadośćuczynieniach nie jest wyłącznie sporem dyplomatycznym.
Dotyczy osobistych doświadczeń oraz uznania krzywd, które poniosły jako dzieci i młodzi ludzie.
Nie ma jednak odrębnych, potwierdzonych danych wskazujących, jaka część potencjalnych beneficjentów nowego programu mieszka obecnie w Warszawie lub na Mazowszu.
Czy polskie ofiary okupacji otrzymają pieniądze w 2027 roku?
Na ten moment nie ma potwierdzonego niemieckiego programu nowych wypłat dla żyjących polskich ofiar okupacji w 2027 roku.
Bundestag przyjął budżet, w którym nie przewidziano osobnych środków na zapowiadane zadośćuczynienia.
Nie określono również nowych kwot, terminów wypłat ani zasad składania wniosków.
Oznacza to, że osoby zainteresowane ewentualnym wsparciem nie mają obecnie podstaw do ubiegania się o pieniądze w ramach takiego nowego programu.
Sytuacja mogłaby się zmienić, gdyby władze Niemiec podjęły kolejną decyzję i zabezpieczyły finansowanie.
Nie wiadomo jednak, czy i kiedy do tego dojdzie.
Osoby poszkodowane przez niemiecką okupację mogą natomiast sprawdzać dostępność wcześniej ustanowionych świadczeń i form pomocy, których zasady nie wynikają z obecnej debaty o nowym geście humanitarnym.
Informacji w tym zakresie udzielają między innymi właściwe instytucje państwowe oraz organizacje wspierające ofiary prześladowań.
Niemiecki budżet na 2027 rok bez zadośćuczynień. Co dalej?
Decyzja Bundestagu może ponownie zaostrzyć dyskusję o historycznej odpowiedzialności Niemiec i zobowiązaniach wobec żyjących ofiar okupacji.
Z jednej strony Berlin wcześniej sygnalizował gotowość do rozważenia pomocy finansowej.
Z drugiej strony w uchwalonym budżecie na 2027 rok nie przewidziano środków na jej realizację.
To rozbieżność, na którą zwracają uwagę polscy politycy i przedstawiciele organizacji zajmujących się pomocą ofiarom wojny.
Marcin Przydacz uznał tę decyzję za moralnie niedopuszczalną i zarzucił Niemcom brak konsekwencji między deklarowanymi wartościami a praktycznymi działaniami.
Pozostaje jednak pytanie, czy polsko-niemieckie rozmowy doprowadzą do nowego porozumienia.
Największym problemem jest upływ czasu. Szacuje się, że w Polsce żyje jeszcze od 30 do 50 tys. osób poszkodowanych przez niemiecką okupację, a wiele z nich przekroczyło 90. rok życia.
Każdy kolejny rok bez rozstrzygnięcia oznacza, że coraz mniej osób będzie mogło osobiście skorzystać z ewentualnego zadośćuczynienia.
Na 28 listopada 2026 roku nie podano nowego terminu zawarcia porozumienia ani harmonogramu przyszłych wypłat. Brak środków w niemieckim budżecie na 2027 rok sprawia, że perspektywa szybkiego uruchomienia pomocy pozostaje niepewna.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.