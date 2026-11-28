Śnieżyce zasypią Polskę? Najpierw mróz do -16 st. C, potem zwrot. Najnowsze prognozy IMGW i ECMWF
Najbliższe dni nie przyniosą w Warszawie i na Mazowszu wielkiej śnieżycy. Według IMGW weekend upłynie pod znakiem wyżu i silnego mrozu, a na południu obowiązują ostrzeżenia przed mrozem i zamieciami. Zmiana przyjdzie w czwartek 3 grudnia, gdy od zachodu zacznie się ocieplenie. Kolejne opady śniegu modele sygnalizują dopiero w okolicach 7-9 grudnia.
Weekend: wyż, słońce i najmroźniejsza noc z soboty na niedzielę
Według IMGW Polska pozostaje pod wpływem wyżu przemieszczającego się znad Bałtyku nad Litwę. Napływa chłodne powietrze arktyczne, a ciśnienie rośnie. W weekend przeważać będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Okresowe opady śniegu możliwe są głównie na południu i w górach.
Synoptycy IMGW zaznaczają, że w weekend nie należy spodziewać się intensywnych opadów śniegu. Najsilniej przymrozi w nocy z soboty na niedzielę, lokalnie nawet do -16 st. C. Na krańcach południowych, w rejonach podgórskich i w górach słaby śnieg może jeszcze padać w pierwszej części soboty.
Ostrzeżenia IMGW tylko na południu kraju
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem oraz zamieciami śnieżnymi. Obejmują one południowe powiaty województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Obowiązują od soboty, 28 listopada, od godz. 20:00, najpóźniej do poniedziałku, 30 listopada, do godz. 8:00.
Dla Warszawy i Mazowsza w sobotę nie ma ostrzeżeń meteorologicznych. Trzeba jednak liczyć się z mroźnymi nocami.
Pierwsze dni grudnia: mroźno i bez opadów, potem zwrot
Prognoza IMGW na kolejne dni nie przewiduje w większości kraju opadów. Zmiana ma przyjść w czwartek, 3 grudnia. Ocieplenie zacznie się od zachodu Polski, a towarzyszyć mu będzie wzrost zachmurzenia. Na zachodzie pojawią się śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz, który miejscami może być marznący i powodować gołoledź.
|Dzień
|Temperatura w dzień (prognoza IMGW)
|Opady
|Niedziela, 29 listopada
|od ok. -6 st. C na południowym wschodzie do 0 st. C na północnym zachodzie, nad morzem do 2 st. C
|bez opadów, dużo słońca
|Poniedziałek, 30 listopada
|w większości kraju ok. 0 st. C, na południowym wschodzie ok. -5 st. C
|przeważnie bez opadów
|Wtorek, 1 grudnia
|od -4 st. C na południowym wschodzie do ok. 2 st. C na zachodzie i nad morzem
|przeważnie bez opadów
|Środa, 2 grudnia
|przeważnie od -1 do 2 st. C, na południu ok. -5 st. C
|bez opadów
|Czwartek, 3 grudnia
|na zachodzie do 4 st. C, nad morzem do 5 st. C, w centrum ok. 0 st. C
|na zachodzie śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz, możliwa gołoledź
Nocami w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spadać do ok. -14 st. C.
ECMWF: tydzień chłodniejszy od normy w całym kraju
Model europejski ECMWF potwierdza chłodny początek grudnia. Na jego mapach w tygodniu od 30 listopada do 6 grudnia średnia anomalia temperatury jest ujemna w całym kraju. Najzimniej ma być na południu i południowym zachodzie, od -2,7 do -4,8 st. C poniżej normy. Najłagodniej na północnym wschodzie i północy, od -0,4 do -1,3 st. C poniżej normy.
Dla Warszawy ECMWF wylicza na początku grudnia nocne minima w okolicach -7 do -8 st. C i nie pokazuje w najbliższych dniach dużych opadów śniegu.
Śnieg wróci przed Mikołajkami? Sygnały około 7-9 grudnia
IMGW widzi w prognozach kolejny zimowy epizod. – Pojawiają się również sygnały kolejnych opadów śniegu, między innymi w okolicy 7 grudnia – mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Jak dodaje, w części scenariuszy ponownie pojawia się możliwość nasilenia mrozu, a w nocy temperatura miejscami może spadać do ok. -10 st. C.
Modele różnią się co do szczegółów. Według ECMWF największej pokrywy śnieżnej można spodziewać się 9 grudnia, przede wszystkim na południu Śląska, Małopolski i częściowo Podkarpacia, gdzie miejscami może przekroczyć 30 cm. Amerykański model GFS przesuwa kulminację na 11 grudnia.
Prognozy z ponad tygodniowym wyprzedzeniem trzeba traktować jako sygnał możliwej zmiany, a nie pewną zapowiedź. Zasięg, ilość i rodzaj opadów, a więc to, czy w Warszawie spadnie śnieg, czy deszcz ze śniegiem, mogą się jeszcze wyraźnie zmienić.
Śnieżyce i mróz. Co warto wiedzieć?
- W weekend w Warszawie i na Mazowszu nie zapowiada się śnieżyca. Będzie słonecznie i mroźno.
- Najzimniejsza będzie noc z soboty na niedzielę. Lokalnie w kraju temperatura spadnie nawet do -16 st. C.
- Ostrzeżenia IMGW przed mrozem i zamieciami obejmują tylko południowe powiaty podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, do poniedziałku do godz. 8:00.
- W czwartek 3 grudnia od zachodu zacznie się ocieplenie. Uważajcie na marznący deszcz i gołoledź.
- Kolejne opady śniegu modele sygnalizują około 7-9 grudnia, najwięcej na południu kraju.
- Prognozy na ponad 7 dni często się zmieniają. Aktualne ostrzeżenia sprawdzisz na stronie i w aplikacji IMGW.
- Przy silnym mrozie pamiętajcie o samotnych sąsiadach i seniorach. Osoby w kryzysie bezdomności zgłaszajcie pod numer 112 lub do Straży Miejskiej pod numer 986.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.