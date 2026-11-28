Ominął zamknięte szlabany i wjechał na przejazd. Chwilę później nadjechał pociąg
Niebezpieczne zachowanie kierowcy na przejeździe kolejowym w Błoniu pod Warszawą. Jak informuje TVN Warszawa, kierujący samochodem ominął kilka pojazdów oczekujących przed zamkniętymi rogatkami, a następnie przejechał pomiędzy opuszczonymi szlabanami. Zaledwie około 30 sekund później przez przejazd przejechał pociąg. Całe zdarzenie zostało nagrane przez świadka, który przekazał materiał również policji. Kierowcy grożą poważne konsekwencje, ponieważ od 21 listopada obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przejazdów kolejowych.
Do zdarzenia doszło w piątek, 27 listopada 2026 roku, po godzinie 12. Nagranie z niebezpiecznym manewrem trafiło do redakcji TVN Warszawa za pośrednictwem platformy Kontakt24. Widać na nim samochód, którego kierowca zignorował zamknięte rogatki i przejechał na drugą stronę torów. Chwilę później pojawił się pociąg.
Błonie. Kierowca ominął samochody i przejechał między szlabanami
Sytuacja rozegrała się na przejeździe kolejowym w Błoniu, w województwie mazowieckim.
Kierowcy oczekiwali przed opuszczonymi rogatkami na przejazd pociągu. Według relacji pana Piotra, autora nagrania, samochody stały przed przejazdem od około dwóch lub trzech minut.
W pewnym momencie jeden z kierowców zdecydował się ominąć oczekujące pojazdy. Nie zatrzymał się jednak przed zamkniętymi szlabanami.
Zamiast tego przejechał pomiędzy opuszczonymi zaporami i kontynuował jazdę. Pozostali kierowcy nadal czekali na przejazd pociągu.
Świadek zdarzenia relacjonował, że mężczyzna nie zatrzymał się nawet na chwilę po pokonaniu pierwszej zapory. Manewr wykonał płynnie, przejeżdżając na drugą stronę torowiska.
Zaledwie 30 sekund później przez przejazd przejechał pociąg
Najbardziej niepokojący jest czas, jaki upłynął od niebezpiecznego manewru do pojawienia się pociągu.
Według relacji autora nagrania skład przejechał przez to samo miejsce około 30 sekund później.
Oznacza to, że kierowca wjechał na przejazd w momencie, gdy ruch kolejowy był już zabezpieczony opuszczonymi rogatkami.
Takie zachowanie mogło doprowadzić do bardzo poważnego wypadku.
Kierujący pociągiem nie ma możliwości zatrzymania ciężkiego składu na równie krótkim odcinku jak kierowca samochodu osobowego.
Droga hamowania pociągu może wynosić setki metrów, a przy dużych prędkościach nawet więcej.
Dlatego zamknięte rogatki i czerwone sygnały ostrzegawcze oznaczają zakaz wjazdu na przejazd.
Nawet jeśli pociągu jeszcze nie widać, może on znajdować się bardzo blisko.
Nagranie trafiło na policję. Kierowca może ponieść konsekwencje
Autor nagrania poinformował, że przekazał materiał również na policyjną skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”.
To specjalny kanał, za pośrednictwem którego świadkowie mogą zgłaszać niebezpieczne zachowania kierowców.
Policjanci mogą wykorzystać przekazane nagrania do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz identyfikacji kierującego.
W sprawie zdarzenia w Błoniu nie podano dotąd informacji o zatrzymaniu kierowcy ani o zastosowaniu wobec niego sankcji.
Nie wiadomo również, czy policja rozpoczęła już formalne czynności w tej konkretnej sprawie.
Jeżeli funkcjonariusze potwierdzą naruszenie przepisów, kierującemu mogą grozić poważne konsekwencje.
Od niedawna są one surowsze niż wcześniej.
Nowe przepisy od 21 listopada. Za ominięcie rogatek można stracić prawo jazdy
Zaledwie sześć dni przed zdarzeniem w Błoniu zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
Zmiany weszły w życie 21 listopada 2026 roku.
Zgodnie z nowymi regulacjami kierowca, który dopuści się jednego z najpoważniejszych naruszeń zasad bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące.
Przepisy obejmują cztery sytuacje:
- Omijanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym.
- Wjazd na przejazd podczas opuszczania rogatek albo zanim całkowicie się podniosą.
- Wjazd za sygnalizator nadający czerwony sygnał, także migający.
- Wjazd na przejazd, gdy po jego drugiej stronie nie ma wystarczająco dużo miejsca do kontynuowania jazdy.
Za takie naruszenia kierowca może stracić prawo jazdy na okres trzech miesięcy.
Wcześniej za podobne wykroczenia kierowcom groziły przede wszystkim wysokie mandaty i punkty karne.
Teraz ustawodawca przewidział dodatkową, dotkliwą konsekwencję.
Nawet 4000 zł mandatu i 15 punktów karnych
Zatrzymanie prawa jazdy nie jest jedyną sankcją przewidzianą za niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym.
Za omijanie zamkniętych rogatek kierowcy grozi również mandat w wysokości 2000 zł oraz 15 punktów karnych.
Jeżeli kierujący ponownie popełni określone wykroczenie w warunkach recydywy drogowej, mandat może wzrosnąć do 4000 zł.
Oznacza to, że konsekwencje jednego niebezpiecznego manewru mogą być bardzo dotkliwe.
Kierowca może jednocześnie otrzymać wysoki mandat, punkty karne i utracić możliwość legalnego prowadzenia pojazdów na trzy miesiące.
Warto podkreślić, że sankcje te wynikają z obowiązujących przepisów, ale w odniesieniu do zdarzenia w Błoniu nie potwierdzono jeszcze ich nałożenia.
Czerwone światło nadal miga, ale rogatki się podnoszą. Czy można jechać?
Nowe przepisy zwracają uwagę również na zachowania, które część kierowców błędnie uznaje za dozwolone.
Jednym z nich jest wjazd na przejazd w momencie, gdy rogatki zaczynają się podnosić.
Sam fakt, że szlabany znajdują się już w ruchu, nie oznacza jeszcze możliwości kontynuowania jazdy.
Kierujący musi zaczekać, aż zapory całkowicie się podniosą, a czerwone sygnały przestaną być nadawane.
Podobnie wygląda sytuacja w momencie rozpoczynania opuszczania rogatek.
Jeżeli mechanizm zamykania został uruchomiony, kierowca nie może próbować przejechać przed opadającą zaporą.
Zabronione jest również wjeżdżanie na przejazd, gdy za torami utworzył się korek i nie ma miejsca na bezpieczne opuszczenie torowiska.
Takie zachowania mogą prowadzić do zatrzymania pojazdu bezpośrednio na torach.
Dlaczego przejazdy kolejowe są tak niebezpieczne?
Przejazdy kolejowo-drogowe wymagają od kierowców szczególnej ostrożności.
Samochód osobowy waży zwykle od jednej do kilku ton, natomiast masa pociągu może być wielokrotnie większa.
Różnice dotyczą także drogi hamowania.
Kierowca samochodu poruszającego się z umiarkowaną prędkością może zatrzymać pojazd na stosunkowo krótkim odcinku.
Maszynista pociągu potrzebuje do tego znacznie większej odległości.
Nawet natychmiastowe rozpoczęcie hamowania po zauważeniu przeszkody nie gwarantuje uniknięcia zderzenia.
Dlatego systemy zabezpieczeń na przejazdach uruchamiane są odpowiednio wcześniej.
Zamknięcie rogatek kilka minut przed pojawieniem się składu nie jest awarią ani niepotrzebnym utrudnieniem.
To element procedury, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.
Niebezpieczny manewr pod Warszawą. Wystarczyło kilkadziesiąt sekund
Zdarzenie w Błoniu pokazuje, jak niewielki odstęp czasu może dzielić ryzykowną decyzję kierowcy od potencjalnego zderzenia z pociągiem.
Według relacji świadka samochód przejechał przez zamknięty przejazd około 30 sekund przed nadjechaniem składu.
Na nagraniu utrwalono zarówno zachowanie kierującego, jak i późniejszy przejazd pociągu.
Materiał został przekazany na policyjną skrzynkę przeznaczoną do zgłaszania niebezpiecznych zachowań na drogach.
Nie wiadomo jeszcze, czy kierowca został zidentyfikowany i czy poniesie odpowiedzialność za wykroczenie.
Jeżeli jednak naruszenie przepisów zostanie potwierdzone, zastosowanie mogą znaleźć regulacje obowiązujące od 21 listopada 2026 roku.
Za omijanie opuszczonych rogatek przewidziano 2000 zł mandatu, 15 punktów karnych i zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.
Najważniejszy pozostaje jednak wymiar bezpieczeństwa. Próba zaoszczędzenia kilku minut na przejeździe kolejowym może doprowadzić do zderzenia, którego skutki będą nieporównywalnie poważniejsze niż jakikolwiek mandat.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.