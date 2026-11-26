Koniec ze zbiorową odpowiedzialnością w blokach? Nowy system ma wskazać, kto nie segreguje śmieci
Segregujesz śmieci, a mimo to możesz zapłacić więcej przez sąsiada. To problem mieszkańców korzystających ze wspólnych pojemników. Rozwiązaniem mają być odpady oznaczone kodem przypisanym do mieszkania. Ostrołęka rozpoczęła przygotowania do pilotażu, a Ciechanów ma już doświadczenia i dane opisujące działanie inteligentnych pojemników. Dla warszawiaków sprawa ma konkretny wymiar: podstawowa opłata w bloku wynosi obecnie 85 zł od gospodarstwa miesięcznie, a podwyższona może sięgnąć 170 zł. Sam czip w kontenerze nie chroni jednak przed wspólnymi konsekwencjami.
Jeden źle posegregowany strumień odpadów, rachunek dla nieruchomości
W mieszkaniu można mieć osobne kosze na papier, szkło, metale i tworzywa oraz bioodpady, a potem zobaczyć w osiedlowym pojemniku wszystko wymieszane. W budynku wielorodzinnym trudno ustalić, kto wyrzucił konkretny worek. Odbierający odpady widzi natomiast zawartość wspólnego kontenera. Jeżeli stwierdzi niedopełnienie obowiązku segregacji, przyjmuje odpady jako zmieszane i powiadamia samorząd oraz właściciela nieruchomości. To może uruchomić postępowanie dotyczące podwyższonej opłaty. Dla mieszkańca, który pilnował zasad, najbardziej frustrujący jest brak możliwości prostego oddzielenia swoich odpadów od cudzych.
Nie jest to mandat automatycznie wystawiany każdej osobie, która mieszka w danym bloku. Ustawa przewiduje decyzję o wysokości opłaty, dotyczącą miesiąca lub miesięcy, w których nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki. Przy wspólnym rozliczaniu nieruchomości finansowe konsekwencje mogą jednak odczuć również prawidłowo segregujący mieszkańcy. Właśnie ten problem ma rozwiązać powiązanie konkretnego worka z konkretnym lokalem. Potrzebne są do tego zarówno rozwiązania techniczne, jak i odpowiednie zasady przyjęte przez gminę.
Ostrołęka przygotowuje pilotaż. Wrześniowy dokument nie oznacza uruchomienia systemu
10 września 2026 roku prezydent Ostrołęki wydał zarządzenie nr 269/2026. Powołuje ono komisję do przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących pilotażowego wdrożenia indywidualnego rozliczania segregacji w budynkach wielolokalowych. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Ostrołęka – młodzi w centrum”, finansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dokument potwierdza rozpoczęcie przygotowań i rozpoznanie dostępnych rozwiązań. Nie jest natomiast uchwałą obejmującą wszystkich mieszkańców nową metodą rozliczania ani potwierdzeniem, że każdy blok otrzymał już oznakowane worki.
Dla mieszkańców różnica jest istotna. Konsultacje z firmami mają pomóc przygotować zakup systemu, a dopiero szczegóły wdrożenia określają, kto będzie z niego korzystał i jak. Nie ma podstaw, aby na podstawie samego powołania komisji ogłaszać koniec wspólnej odpowiedzialności w całej Polsce. Jest za to konkretny kierunek zmian: samorządy szukają sposobu, żeby oceniać segregację na poziomie poszczególnych mieszkań. Taki model nie jest już wyłącznie pomysłem z prezentacji. Na Mazowszu można wskazać miasto, które wdrożyło go wcześniej.
Nowe dane z Ciechanowa: 41 proc. masy stanowiły odpady segregowane
Ciechanów rozpoczął pilotaż inteligentnych pojemników w 2019 roku, a we wrześniu 2020 roku informował o ich stałym wdrożeniu na osiedlu „Płońska”. Wówczas system obejmował ponad 300 gospodarstw i 24 nowe urządzenia. Miasto podawało, że po rocznym pilotażu odsetek gospodarstw segregujących odpady wzrósł z 10 do 90 proc. To historyczny wynik konkretnego przedsięwzięcia, a nie aktualny wskaźnik dla wszystkich mieszkańców miasta. Nie należy też utożsamiać go z udziałem odpadów, które ostatecznie poddano recyklingowi.
Więcej o późniejszym działaniu systemu mówi opublikowana w 2026 roku miejska analiza gospodarki odpadami za 2025 rok. W części poświęconej indywidualnej segregacji wskazano, że odpady segregowane stanowiły 41 proc. masy zebranych odpadów, a zmieszane 59 proc. Dokument opisuje skanowanie kodu QR, otwarcie pojemnika, ważenie po zamknięciu oraz zapis rodzaju i masy odpadów w systemie. To dane o strukturze zebranej masy, a nie o tym, jaki odsetek mieszkańców łamie przepisy. Samo oddawanie odpadów zmieszanych jest przecież normalną częścią prawidłowej segregacji.
Raport potwierdza również, że od 1 marca 2022 roku indywidualne rozliczanie zastosowano dla wskazanych budynków, między innymi przy ulicach Księcia Konrada II i Wincentego Witosa. W tym samym roku kolejne miejsca zbiórki wyposażono łącznie w 48 modułów. Oznacza to coś więcej niż zamknięcie altany na nowy klucz. System wiąże konkretną operację z gospodarstwem i gromadzi dane pozwalające sprawdzać sposób oddawania odpadów. Nie oznacza jednak automatycznie, że za każdy kilogram naliczana jest osobna opłata.
Kod na worku nie prześwietla śmieci. Jak wykrywa się błędy?
W indywidualnym systemie mieszkaniec otrzymuje oznaczenie powiązane ze swoim gospodarstwem. Kod pozwala otworzyć odpowiedni pojemnik i przypisać oddany worek do konta w systemie. Urządzenie może zapisać wybraną frakcję, masę oraz moment wrzucenia odpadów. To likwiduje część anonimowości, ale sam odczyt naklejki nie odpowiada jeszcze na pytanie, czy w środku nie ma niewłaściwych rzeczy. Identyfikacja pochodzenia odpadów i kontrola poprawności segregacji to dwa różne zadania. Sposób wykonywania tego drugiego zależy od konkretnego wdrożenia.
Dobrze pokazuje to opis rozwiązania przedstawiony przez gminę Lesko. Samorząd zapowiedział pojemniki z wagą, dostępem przez kod QR i przypisaniem odpadów do gospodarstwa. Jednocześnie przewidział okresowe kontrole jakości z użyciem mobilnego urządzenia. Nie wystarczy więc założyć, że każda inteligentna altana samodzielnie rozpoznaje zawartość wszystkich worków i natychmiast wysyła karę. Dla mieszkańca ważniejsze jest, jakie dane zbiera system, jak dokumentuje się nieprawidłowość i kto ją później ocenia. Bez tych informacji hasło o „automatycznej kontroli” może znaczyć znacznie mniej, niż obiecuje reklama urządzenia.
Przepis, który pozwala rozliczyć mieszkanie osobno
Możliwość takiego rozliczania przewiduje art. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości musi w uzgodnieniu z gminą zapewnić techniczną możliwość identyfikowania odpadów z poszczególnych lokali. Następnie rada gminy może przyjąć uchwałę przenoszącą obowiązek ponoszenia opłat na osoby wskazane w ustawie, związane z tymi lokalami. Uchwała może obejmować wybrane nieruchomości. Nie trzeba więc czekać, aż identyczne urządzenia pojawią się we wszystkich blokach w mieście, ale samo zamówienie pojemników przez administratora nie zastępuje potrzebnych rozstrzygnięć.
Ustawa wprost chroni też dane mieszkańców. Oznaczenie ma pozwalać na przypisanie danej frakcji do odpowiedniej osoby w taki sposób, żeby osoby nieuprawnione nie mogły odczytać danych osobowych. Nie chodzi zatem o obowiązek wypisywania imienia, nazwiska i numeru mieszkania na worku dostępnym dla każdego przechodnia. Po przyjęciu uchwały zmieniają się również formalności związane z deklaracjami i zakresem rozliczeń wspólnoty lub spółdzielni. Dlatego przed uruchomieniem systemu mieszkańcy powinni dostać wyjaśnienie zasad, a nie tylko pakiet naklejek.
|Rozwiązanie
|Co pozwala ustalić?
|Czy samo kończy wspólne rozliczanie?
|Czip RFID w zbiorczym kontenerze
|Identyfikuje pojemnik i przypisane mu miejsce odbioru
|Nie
|Karta lub brelok otwierający wspólną altanę
|Kontroluje dostęp; zakres rejestrowanych danych zależy od systemu
|Nie
|Kod przypisany do gospodarstwa i oznaczone odpady
|Pozwala powiązać oddawane odpady z lokalem
|Potrzebne są również właściwe zasady gminne i uchwała
|Waga w inteligentnym pojemniku
|Rejestruje masę oddanych odpadów
|Nie wprowadza automatycznie opłaty za kilogram
Warszawa ma czipy, ale one nie wskazują lokatora
Stołeczny system wykorzystuje elektroniczne oznaczenia pojemników. Warszawa 19115 wyjaśnia, że czip RFID jest przypisany do konkretnego miejsca gromadzenia odpadów. Przy odbiorze pozyskiwane są między innymi numer czipu, data i godzina, pojemność pojemnika oraz frakcja, do której jest przeznaczony. Rejestrowana jest również informacja o położeniu pojazdu względem miejsca odbioru. To pozwala nadzorować usługę odbioru. Nie oznacza jednak, że urządzenie wie, który mieszkaniec bloku wyrzucił do kontenera konkretny worek.
Z tego powodu nie należy przedstawiać warszawskich czipów jako dowodu, że na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu mieszkańcy powszechnie rozliczają już każdy worek osobno. Gdy z jednego pojemnika korzysta wiele mieszkań, jego identyfikator nadal prowadzi do wspólnego miejsca zbiórki. Elektroniczna kontrola dostępu może ograniczyć podrzucanie śmieci przez osoby z zewnątrz, ale przejście do indywidualnego rozliczania wymaga spełnienia dalszych warunków. Administrację warto więc pytać o rzeczywisty zakres planowanej zmiany, zamiast zakładać, że samo słowo „smart” rozwiązuje problem.
Warszawa: 85 zł miesięcznie, przy braku segregacji 170 zł
Według aktualnej informacji miasta podstawowa opłata dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej wynosi 85 zł miesięcznie. Za brak segregacji lub jej nieprawidłowe prowadzenie może zostać zastosowana dwukrotność, czyli 170 zł. Przy większej nieruchomości różnica staje się znacząca. Dla 50 gospodarstw to dodatkowo 4250 zł za jeden miesiąc objęty podwyższoną stawką. Poniższe zestawienie jest przykładowym obliczeniem dla części mieszkalnej. Nie oznacza, że konkretnej wspólnocie już naliczono takie kwoty ani że wyższa stawka automatycznie obowiązuje przez cały rok.
|Liczba gospodarstw w przykładowym rozliczeniu
|Opłata podstawowa za miesiąc
|Opłata przy stawce podwyższonej
|Różnica za miesiąc
|1
|85 zł
|170 zł
|85 zł
|20
|1700 zł
|3400 zł
|1700 zł
|50
|4250 zł
|8500 zł
|4250 zł
|100
|8500 zł
|17 000 zł
|8500 zł
W skali kraju ustawa pozwala ustalić opłatę podwyższoną od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej. To nie znaczy, że w Warszawie należy liczyć cztery razy 85 zł. Znaczenie ma stawka przyjęta lokalnie. Ważne jest również rozróżnienie opłaty za gospodarowanie odpadami od mandatu za konkretne wykroczenie. W omawianym mechanizmie urząd prowadzi postępowanie i wydaje decyzję określającą opłatę. Zdjęcie pojemnika lub zapis w systemie może być materiałem w sprawie, ale samo urządzenie nie zastępuje tej procedury.
Mniej kilogramów nie oznacza automatycznie niższego rachunku
Inteligentna waga budzi naturalne skojarzenie: skoro system wie, ile wyrzucam, powinien naliczyć mi opłatę tylko za moje śmieci. To jednak osobna kwestia. Ustalenie, kto prawidłowo segreguje, nie jest tym samym co ustalenie sposobu obliczania podstawowej opłaty. Warszawa rozlicza gospodarstwa domowe ryczałtem, a nie według masy każdego worka. Sam montaż czytnika i wagi nie zmienia tej metody. Można więc uzyskać dokładniejsze informacje o odpadach, a nadal płacić stawkę niezależną od liczby wyniesionych kilogramów.
Korzyścią indywidualnej identyfikacji ma być przede wszystkim możliwość przypisania naruszenia zasad do właściwego lokalu. Nie należy mylić tej korzyści z obietnicą obniżenia podstawowej opłaty wszystkim uczestnikom. Przy ocenie inwestycji znaczenie mają też koszty urządzeń, obsługi i napraw oraz sposób działania podczas awarii. Mieszkańcy powinni wiedzieć, gdzie oddadzą odpady, gdy czytnik przestanie działać, jak otrzymają zastępczy kod i jak zgłosić błędne przypisanie worka. Dobrze zorganizowany system musi uwzględniać takie zwyczajne sytuacje, nie tylko poprawny odczyt naklejki.
Nowość w Warszawie: od listopada działa kolejny punkt na problematyczne odpady
Przy segregacji nie wszystko powinno trafić do pięciu podstawowych pojemników. Baterie, elektroodpady czy chemikalia wymagają osobnej zbiórki. Warszawa uruchomiła 2 listopada 2026 roku nowy PSZOK przy ul. Zabranieckiej 4 na Targówku. Punkt działa od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00 i w soboty od 9:00 do 17:00, z wyłączeniami wskazanymi przez miasto. To konkretna możliwość legalnego oddania kłopotliwych odpadów zamiast zostawiania ich przy osiedlowym kontenerze.
Jest też czasowe ograniczenie przy innym adresie: od 5 listopada do 31 grudnia 2026 roku PSZOK przy ul. Zawodzie 18 nie przyjmuje baterii i akumulatorów zawierających substancje niebezpieczne, na przykład akumulatorów samochodowych ołowiowych. Miasto wskazuje alternatywy, między innymi punkty przy Zabranieckiej 4, Tatarskiej 2/4 i Kampinoskiej 1. Nie jest to zakaz przyjmowania wszystkich baterii w Warszawie. Przed wyjazdem warto sprawdzić rodzaj odpadu i aktualne zasady konkretnego punktu, szczególnie przy rzeczach, których nie oddaje się regularnie.
Co to oznacza dla mieszkańca bloku?
Jeżeli administracja zapowie nową altanę lub kody na workach, zapytaj, czy chodzi o kontrolę dostępu, rejestrowanie odbiorów, czy pełne indywidualne rozliczanie obowiązku segregacji. Poproś o informację, jakie zasady przyjęła gmina i czy obejmują twój budynek. Sprawdź również sposób ochrony danych, przekazywania kodów i zgłaszania awarii. Te odpowiedzi powiedzą więcej niż zapewnienie, że pojemnik jest inteligentny. Nie trzeba natomiast samodzielnie dopisywać nazwiska na workach ani kupować naklejek tylko dlatego, że inne miasto przygotowuje pilotaż.
Do czasu rzeczywistej zmiany zasad najważniejsze pozostają prawidłowa segregacja i szybkie zgłaszanie problemów z miejscem zbiórki. W Warszawie wątpliwości dotyczące konkretnych odpadów można sprawdzić w miejskiej wyszukiwarce „Segreguj na 5”, a problemy z odbiorem zgłaszać przez 19115 oraz administracji. Jeżeli pojawi się wyższe rozliczenie, warto poprosić zarządcę o wyjaśnienie jego podstawy i okresu, którego dotyczy. Kody mogą pomóc oddzielić twoje odpady od cudzych, ale dopiero prawidłowo wdrożony system pozwala przełożyć tę wiedzę na sposób rozliczania mieszkańców.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.