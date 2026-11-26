Nawet 3600 zł więcej w kieszeni Polaków. Wszystko zależy od jednej decyzji Nawrockiego
Nawet 3600 zł rocznie mogłoby zostać w kieszeniach części Polaków dzięki zmianom w podatku dochodowym. Nowe przepisy przewidują podniesienie pierwszego progu PIT do 130 tys. zł i wprowadzenie dodatkowej stawki 24 proc. Jak informuje Forsal, los reformy zależy teraz od prezydenta Karola Nawrockiego, który ma czas na decyzję do piątku, 27 listopada 2026 roku. Problem polega na tym, że korzystniejsze zasady dla pracowników połączono z podwyżkami podatków i ograniczeniami dla części przedsiębiorców. Podpis oznaczałby zaakceptowanie całego pakietu.
Zmiany mogą mieć znaczenie dla około 3,5 mln podatników rozliczających się według skali podatkowej. Taką liczbę wskazuje Ministerstwo Finansów.
Największa korzyść wyniosłaby 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł w skali roku. Nie będzie to jednak dodatkowe świadczenie wypłacane przez państwo, lecz zmniejszenie należnego podatku.
Na razie nowe zasady nie obowiązują. Ustawa została przyjęta przez parlament, ale do jej wejścia w życie potrzebna jest jeszcze decyzja prezydenta.
Prezydent ma czas do 27 listopada. Decyzja może zmienić podatki milionów Polaków
Sejm uchwalił ustawę dotyczącą nowych progów PIT 5 listopada 2026 roku. Za przyjęciem przepisów zagłosowało 236 posłów, 207 było przeciw.
Dzień później Senat przyjął dokument bez poprawek. Również 6 listopada ustawa została przekazana prezydentowi.
Zgodnie z art. 122 Konstytucji RP głowa państwa ma co do zasady 21 dni na podjęcie decyzji.
Oznacza to, że zwykły termin upływa w piątek, 27 listopada.
Karol Nawrocki może podpisać ustawę, odmówić jej podpisania albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności przepisów z konstytucją.
W tym ostatnim przypadku bieg terminu na podpisanie ustawy zostaje wstrzymany.
Na 26 listopada nie ogłoszono ostatecznej decyzji prezydenta w sprawie ustawy dotyczącej nowych progów PIT.
Jeżeli przepisy zostaną podpisane i ogłoszone w wymaganym terminie, zgodnie z przyjętym harmonogramem mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
Nowe progi podatkowe od 2027 roku. Co dokładnie ma się zmienić?
Obecnie osoby rozliczające się według skali podatkowej korzystają z dwóch stawek.
Dochody do 120 tys. zł rocznie są opodatkowane stawką 12 proc., natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlega stawce 32 proc.
Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł.
Rząd chce wprowadzić trzeci przedział podatkowy.
Zgodnie z ustawą przyjętą przez parlament nowa skala miałaby wyglądać następująco:
- Do 130 000 zł rocznej podstawy opodatkowania – stawka 12 proc.
- Powyżej 130 000 zł do 150 000 zł – stawka 24 proc. od nadwyżki ponad 130 tys. zł.
- Powyżej 150 000 zł – stawka 32 proc. od nadwyżki ponad 150 tys. zł.
Kwota wolna od podatku pozostałaby na dotychczasowym poziomie 30 tys. zł.
Najważniejsza zmiana polega na przesunięciu momentu, od którego dochody zaczynają być opodatkowane najwyższą stawką.
Dziś wynosi ona 32 proc. już od nadwyżki ponad 120 tys. zł.
Po zmianach stawka 32 proc. miałaby dotyczyć dopiero części dochodów przekraczającej 150 tys. zł.
W przedziale od 130 do 150 tys. zł pojawiłaby się natomiast nowa, pośrednia stawka 24 proc.
Dla części podatników oznaczałoby to mniejsze obciążenia, nawet jeżeli ich roczny dochód przekracza obecny próg podatkowy.
Nawet 3600 zł więcej w kieszeni. Kto zyska najwięcej?
Ministerstwo Finansów szacuje, że na zmianie skorzysta około 3,5 mln podatników.
Maksymalna roczna oszczędność na samej zmianie skali PIT wyniosłaby 3600 zł.
Nie wszyscy otrzymają jednak taką samą korzyść.
Wysokość oszczędności będzie zależała przede wszystkim od rocznej podstawy opodatkowania.
Przykładowo osoba, której podstawa opodatkowania wynosi 120 tys. zł, nie zyska na samej zmianie progów. Jej podatek pozostanie na tym samym poziomie.
Inaczej będzie w przypadku osób przekraczających dotychczasowy limit.
Przy podstawie opodatkowania wynoszącej 130 tys. zł roczna korzyść mogłaby osiągnąć 2000 zł.
Przy 140 tys. zł wzrosłaby do 2800 zł.
Natomiast przy 150 tys. zł oszczędność wyniosłaby już 3600 zł.
Co ważne, korzyść w takiej wysokości utrzymałaby się również w przypadku wyższych dochodów, jeżeli porównujemy wyłącznie obie skale PIT i pomijamy inne zmiany podatkowe.
Ile wyniesie PIT po zmianach? Przykładowe wyliczenia
Poniższe obliczenia pokazują, ile można byłoby zaoszczędzić przy tej samej rocznej podstawie opodatkowania.
|Roczna podstawa PIT
|Podatek obecnie
|Podatek po zmianie
|Oszczędność
|120 000 zł
|10 800 zł
|10 800 zł
|0 zł
|130 000 zł
|14 000 zł
|12 000 zł
|2 000 zł
|140 000 zł
|17 200 zł
|14 400 zł
|2 800 zł
|150 000 zł
|20 400 zł
|16 800 zł
|3 600 zł
|180 000 zł
|30 000 zł
|26 400 zł
|3 600 zł
Wyliczenia dotyczą indywidualnego rozliczenia według skali PIT, bez dodatkowych ulg i innych obciążeń.
Nie uwzględniają też zmian w daninie solidarnościowej.
Warto pamiętać o jeszcze jednym szczególe.
Roczna podstawa opodatkowania to nie to samo co wynagrodzenie brutto wpisane w umowie o pracę.
Przy jej ustalaniu uwzględnia się między innymi odpowiednie składki i koszty uzyskania przychodu.
Dlatego nie można automatycznie zakładać, że osoba zarabiająca 130 tys. zł brutto rocznie otrzyma dokładnie 2000 zł korzyści podatkowej.
W rzeczywistości oszczędność może być niższa.
W ustawie jest ważny warunek. Niższy PIT połączono z innymi podatkami
Najbardziej istotny szczegół znajduje się w art. 5 ust. 2 ustawy przyjętej przez parlament.
Przepis uzależnia stosowanie nowej skali podatkowej od równoczesnego wejścia w życie zmian dotyczących podatku CIT i ryczałtu.
Oznacza to, że rząd nie zdecydował się na wprowadzenie wyłącznie korzystniejszych progów PIT.
Zamiast tego przygotował pakiet obejmujący zarówno obniżenie podatku dla części osób fizycznych, jak i zwiększenie obciążeń innych grup podatników.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że takie rozwiązanie ma zapewnić finansowanie reformy i ograniczyć jej wpływ na budżet państwa.
Z punktu widzenia decyzji prezydenta istotne jest jednak to, że nie może on w zwykłym trybie podpisać wyłącznie wybranych artykułów.
Nie może więc samodzielnie zaakceptować niższego PIT i jednocześnie wykreślić przepisów dotyczących przedsiębiorców.
Podpisanie ustawy oznaczałoby zaakceptowanie całego pakietu. Weto objęłoby również korzystniejsze progi podatkowe.
Rozdzielenie poszczególnych zmian wymagałoby odrębnych działań legislacyjnych.
CIT wzrośnie z 19 do 22 proc. Nie dla wszystkich przedsiębiorców
Jednym z elementów pakietu jest podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych.
Obecnie podstawowa stawka CIT wynosi 19 proc.
Zgodnie z uchwaloną ustawą miałaby ona wzrosnąć do 22 proc. dla określonych dużych podmiotów.
Zmiana dotyczyłaby między innymi firm, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro.
Nowa stawka miałaby obejmować również podatkowe grupy kapitałowe.
W praktyce chodzi więc przede wszystkim o największych podatników CIT, a nie o wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce.
Warto podkreślić, że próg 50 mln euro odnosi się do przychodów przedsiębiorstwa.
Natomiast podatek CIT jest naliczany od podstawy opodatkowania, a nie automatycznie od całej wartości sprzedaży.
Przykładowo firma osiągająca 100 mln zł podstawy opodatkowania przy stawce 19 proc. zapłaciłaby 19 mln zł podatku.
Przy stawce 22 proc. należność wzrosłaby do 22 mln zł.
Różnica wyniosłaby 3 mln zł.
To wyliczenie pokazuje skalę zmiany stawki, ale nie oznacza, że każda firma osiągająca podobne wyniki będzie objęta wyższym podatkiem.
Kluczowe będą ustawowe kryteria.
Duże zmiany w ryczałcie. Limit może spaść aż ośmiokrotnie
Kolejnym elementem reformy jest ograniczenie dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
To popularna forma opodatkowania wybierana przez część osób prowadzących działalność gospodarczą.
Obecny limit przychodów uprawniających do korzystania z ryczałtu wynosi 2 mln euro.
Uchwalona ustawa zakłada obniżenie go do 250 tys. euro.
Oznaczałoby to aż ośmiokrotne zmniejszenie limitu.
Dla części przedsiębiorców mogłoby to oznaczać konieczność zmiany sposobu rozliczania podatku.
Znaczenie miałaby nie tylko wysokość uzyskiwanych przychodów, ale również koszty działalności i stawka ryczałtu właściwa dla konkretnych usług.
Nie można więc przyjąć, że każdy przedsiębiorca, który utraci prawo do ryczałtu, automatycznie zapłaci o określoną kwotę więcej.
Skutki zależałyby od indywidualnej sytuacji finansowej firmy.
Samo obniżenie limitu jest jednak istotne, ponieważ obejmowałoby nie tylko największe przedsiębiorstwa.
Dotknęłoby również część działalności prowadzonych na znacznie mniejszą skalę.
Wyższa danina solidarnościowa. Zmiana dla najlepiej zarabiających
Pakiet przewiduje także podwyższenie stawki daniny solidarnościowej.
Obecnie wynosi ona 4 proc. od odpowiednio ustalonej nadwyżki dochodów przekraczających 1 mln zł.
Ustawa zakłada wzrost stawki do 5 proc.
Oznaczałoby to dodatkowy punkt procentowy obciążenia dla podatników objętych daniną.
Zgodnie z przepisami przejściowymi nowa stawka miałaby znaleźć zastosowanie po raz pierwszy do daniny solidarnościowej, której termin zapłaty przypada 2 maja 2028 roku.
To istotne, ponieważ niższy PIT nie musi oznaczać mniejszego całkowitego obciążenia dla każdego podatnika.
Osoby uzyskujące bardzo wysokie dochody mogłyby zyskać na nowej skali, a jednocześnie zapłacić więcej z tytułu daniny solidarnościowej.
Dlatego zapowiadane 3600 zł oszczędności należy rozumieć jako maksymalną korzyść wynikającą ze zmiany samej skali PIT, a nie gwarantowaną poprawę sytuacji wszystkich podatników.
W Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje. Rozmawiano o konsekwencjach dla firm
24 listopada 2026 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone zmianom podatkowym.
Rozmowy prowadził minister Karol Rabenda. Uczestniczyli w nich również doradcy prezydenta Leszek Skiba i Piotr Głowacki.
Do konsultacji zaproszono przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, środowisk gospodarczych i ekspertów.
Jak wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta, omawiano między innymi zmiany w PIT i CIT, ograniczenie dostępu do ryczałtu oraz podniesienie daniny solidarnościowej.
Poruszono także kwestie wpływu nowych regulacji na inwestycje, zatrudnienie, konkurencyjność przedsiębiorstw i finanse publiczne.
Konsultacje pokazują, że ocenie podlega cały pakiet podatkowy, a nie tylko zmiana wysokości progów PIT.
Nie stanowią jednak potwierdzenia, że prezydent zamierza podpisać ustawę albo ją zawetować.
Na razie oficjalnej decyzji w tej sprawie nie ogłoszono.
Nawrocki podpisał już inną ustawę podatkową. To nie jest ta sama nowelizacja
W ostatnich dniach pojawiły się informacje o podpisaniu przez prezydenta zmian dotyczących PIT, CIT i ryczałtu.
Może to powodować nieporozumienia.
18 listopada Karol Nawrocki rzeczywiście podpisał ustawę z 22 października 2026 roku, procedowaną w Sejmie jako druk nr 3149.
Dotyczyła ona jednak innych rozwiązań podatkowych, między innymi wybranych ulg.
Nie była to ustawa wprowadzająca nową skalę PIT z progami 130 i 150 tys. zł.
Dokument dotyczący progów został uchwalony 5 listopada i był procedowany jako druk nr 3293.
Podpisanie wcześniejszej nowelizacji nie oznacza więc, że prezydent zaakceptował już nowe progi podatkowe na 2027 rok.
Te przepisy nadal oczekują na odrębne rozstrzygnięcie.
Co się stanie, jeśli prezydent zawetuje ustawę?
Weto prezydenta nie musi oznaczać definitywnego zakończenia prac nad przepisami.
Zgodnie z konstytucją Sejm może ponownie uchwalić ustawę większością trzech piątych głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Jeśli uda się odrzucić weto, prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy.
W praktyce uzyskanie wymaganej większości może być trudniejsze niż zwykłe uchwalenie przepisów.
Dla porównania 5 listopada za ustawą zagłosowało 236 posłów, a przeciw było 207.
Gdyby ponowne głosowanie odbyło się przy takim samym rozkładzie głosów, większość ta nie wystarczyłaby do odrzucenia weta.
Nie można jednak przesądzać wyniku ewentualnego przyszłego głosowania.
Innym rozwiązaniem byłoby przygotowanie nowego projektu ustawy, na przykład rozdzielającego korzystniejsze progi PIT od zmian dotyczących przedsiębiorców.
Wymagałoby to jednak przeprowadzenia kolejnej procedury legislacyjnej.
Czy nowe podatki zmienią rozliczenie PIT za 2026 rok?
Nie. Uchwalona ustawa przewiduje zastosowanie nowych zasad rozliczania według skali do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2027 roku, pod warunkiem wejścia w życie odpowiednich przepisów.
Oznacza to, że rozliczenie dochodów za 2026 rok, składane w 2027 roku, będzie opierać się na zasadach właściwych dla roku podatkowego 2026.
Nowa skala nie obejmie automatycznie wcześniejszych dochodów.
Jeśli przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, ich skutki podatnicy zobaczą w rozliczeniach dochodów osiąganych w 2027 roku.
W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę zmiany mogą wpłynąć również na wysokość zaliczek pobieranych przez pracodawcę.
Nie oznacza to jednak, że każdemu zatrudnionemu wynagrodzenie netto wzrośnie od stycznia o 300 zł miesięcznie.
Wiele zależy od wysokości dochodów i momentu przekroczenia odpowiednich progów.
Pracujesz w Warszawie? Sprawdź, czy zmiana progów mogłaby Cię objąć
Nowe przepisy miałyby zastosowanie w całej Polsce, również wobec osób pracujących i mieszkających w Warszawie.
Nie przewidują odrębnej skali PIT dla mieszkańców stolicy.
O ewentualnej korzyści decydowałaby przede wszystkim roczna podstawa opodatkowania oraz sposób rozliczania dochodów.
Zmiana może mieć znaczenie między innymi dla specjalistów, pracowników korporacji, kadry zarządzającej oraz osób wykonujących dobrze wynagradzane zawody.
Nie oznacza to jednak, że każdy mieszkaniec Warszawy uzyska dodatkowe 3600 zł.
Osoby, których podstawa opodatkowania nie przekracza obecnego progu 120 tys. zł, nie odniosą korzyści z samej zmiany wysokości progów.
Z kolei osoby zarabiające więcej powinny uwzględnić również ewentualne inne obciążenia i indywidualny sposób rozliczania.
27 listopada kluczowa data. Co naprawdę oznacza decyzja prezydenta?
Na dzień przed upływem zwykłego terminu na podpisanie ustawy los reformy pozostaje otwarty.
Rząd przekonuje, że nowe progi PIT pozwolą około 3,5 mln podatników płacić niższy podatek.
Najwięcej zyskujące osoby mogłyby zatrzymać nawet 3600 zł rocznie.
Jednocześnie ustawodawca powiązał te korzyści ze zwiększeniem obciążeń dla części dużych firm, ograniczeniem dostępu do ryczałtu i podwyższeniem daniny solidarnościowej.
To oznacza, że decyzja prezydenta będzie dotyczyła całego pakietu.
Jeśli Karol Nawrocki podpisze ustawę i zostanie ona ogłoszona w wymaganym terminie, nowe progi PIT mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Jeśli odmówi podpisu, ich wejście w życie zostanie zablokowane, chyba że Sejm skutecznie odrzuci weto.
Na razie żadnego z tych scenariuszy nie można przedstawiać jako przesądzonego.
Dla podatników najważniejsze będzie oficjalne rozstrzygnięcie i publikacja ostatecznych przepisów.
Dopiero wtedy będzie można z całą pewnością określić zasady rozliczania dochodów w 2027 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.