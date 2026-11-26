Podpisałeś umowę na mieszkanie? Rząd chce postawić deweloperom twardą granicę
Kupujący mieszkania od deweloperów mogą zyskać znacznie silniejszą ochronę przed nieoczekiwanymi wydatkami. Rząd przygotował przepisy, które mają zakazać podwyższania ceny nieruchomości po podpisaniu umowy deweloperskiej. Zmiany obejmą również większe rekompensaty za niewywiązanie się z rezerwacji, nowe obowiązki informacyjne oraz odpowiedzialność za wady mieszkań. Osobny projekt przewiduje ograniczenia dotyczące sprzedaży tzw. mikrokawalerek w aparthotelach. 20 listopada 2026 roku projekty przeszły ważny etap prac rządowych. Nowe przepisy nie zostały jednak jeszcze uchwalone i mogą wejść w życie najwcześniej w 2027 roku.
Kupno mieszkania to dla wielu Polaków największy wydatek w życiu. Nabywcy często podpisują umowy deweloperskie na długo przed zakończeniem budowy, wpłacając kolejne transze pieniędzy w miarę postępu prac.
Problem pojawia się wtedy, gdy pomiędzy podpisaniem umowy a odbiorem lokalu deweloper informuje o konieczności dopłaty.
Powodem może być wzrost kosztów materiałów budowlanych, zmiana podatku VAT albo różnica między projektowaną a rzeczywistą powierzchnią mieszkania.
Ministerstwo chce ograniczyć takie sytuacje. Nowelizacja ustawy deweloperskiej zakłada, że cena uzgodniona z kupującym nie będzie mogła zostać jednostronnie zwiększona na jego niekorzyść.
To jednak tylko jedna z planowanych zmian.
Deweloper nie będzie mógł podnieść ceny mieszkania. Projekt przeszedł ważny etap
20 listopada 2026 roku poinformowano o przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów pakietu projektów dotyczących rynku mieszkaniowego.
Wśród nich znalazła się nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
Projekt oznaczono w rządowym wykazie numerem UD361.
Jednym z jego najważniejszych elementów jest wprowadzenie nowego art. 36a, który ma zagwarantować niezmienność ceny ustalonej w umowie.
W praktyce oznaczałoby to, że deweloper nie mógłby podnieść ceny mieszkania po podpisaniu umowy, nawet gdyby koszty realizacji inwestycji okazały się wyższe od przewidywanych.
Zakaz obejmowałby również waloryzację, czyli mechanizm pozwalający zwiększyć cenę na podstawie określonego wskaźnika, na przykład wzrostu cen materiałów budowlanych lub inflacji.
Zgodnie z projektem ryzyko wzrostu kosztów inwestycji miałby ponosić deweloper, a nie osoba, która wcześniej uzgodniła cenę zakupu nieruchomości.
Warto jednak podkreślić, że są to na razie proponowane przepisy. Ich ostateczne brzmienie będzie zależało od dalszych prac legislacyjnych.
Podpiszesz umowę na 600 tys. zł? Deweloper nie będzie mógł zażądać więcej
Znaczenie projektowanych zmian najlepiej pokazuje prosty przykład.
Kupujący podpisuje umowę deweloperską na mieszkanie kosztujące 600 tys. zł.
Budowa ma zakończyć się za kilkanaście miesięcy.
W tym czasie rosną koszty wykonawstwa, materiałów i innych usług związanych z realizacją inwestycji.
Deweloper chciałby podnieść cenę o 5 proc., czyli o dodatkowe 30 tys. zł.
Po wejściu w życie przepisów w proponowanym brzmieniu takie zwiększenie ceny na niekorzyść kupującego byłoby niedopuszczalne.
Nabywca nie musiałby więc obawiać się, że sam wzrost kosztów budowy doprowadzi do obowiązku dopłacenia kilkudziesięciu tysięcy złotych.
To szczególnie ważne dla osób korzystających z kredytów hipotecznych.
Wiele rodzin ustala budżet zakupu na podstawie posiadanych oszczędności i przyznanego finansowania.
Nieoczekiwana podwyżka może oznaczać konieczność zdobycia dodatkowych pieniędzy, ponownego ustalania warunków kredytu lub nawet rezygnacji z zakupu.
Rząd chce ograniczyć tego rodzaju ryzyko.
Nawet większy metraż mieszkania nie pozwoli podnieść ceny? Projekt nie przewiduje wyjątków
Jednym z najbardziej dyskutowanych elementów projektu jest jego szeroki zakres.
W toku konsultacji przedstawiciele branży deweloperskiej oraz Krajowej Rady Notarialnej proponowali wprowadzenie wyjątków od zakazu podwyższania cen.
Chodziło między innymi o sytuacje, w których rzeczywista powierzchnia mieszkania okazuje się większa niż wskazana w projekcie.
Przykładowo nabywca podpisuje umowę na lokal o powierzchni 50 mkw., ale po zakończeniu budowy pomiary wykazują 51 mkw.
Obecnie sposób rozliczenia takiej różnicy zależy między innymi od treści umowy i obowiązujących przepisów.
Według proponowanego rozwiązania deweloper nie mógłby po prostu zwiększyć uzgodnionej ceny na niekorzyść kupującego.
Zastrzeżenia zgłaszano także w odniesieniu do zmian stawki podatku VAT oraz dodatkowych prac zamawianych przez nabywcę.
Jak opisuje Forsal, ministerstwo nie uwzględniło proponowanych wyjątków w omawianej wersji projektu.
Oznacza to, że zakaz ma obejmować nie tylko typową waloryzację, ale również inne sposoby zwiększania ceny określonej w umowie deweloperskiej.
Nie należy jednak utożsamiać takiego zakazu z bezpłatnym wykonywaniem wszelkich dodatkowych prac zamawianych przez klienta. Ostateczne zasady rozliczania odrębnie uzgodnionych usług będą wymagały oceny konkretnych umów oraz końcowego brzmienia ustawy.
Co z osobami, które już podpisały umowę deweloperską?
To jedna z najważniejszych niewiadomych.
Wiele osób kupiło mieszkania jeszcze w 2025 lub 2026 roku, ale odbiór nieruchomości nastąpi dopiero za kilkanaście miesięcy.
Czy nowa ustawa obejmie również wcześniej podpisane umowy?
Na obecnym etapie nie można tego jednoznacznie przesądzić.
W trakcie prac nad projektem zmieniały się rozwiązania dotyczące przepisów przejściowych.
W jednej z wcześniejszych wersji przewidywano zastosowanie nowych zasad również do umów zawartych przed wejściem ustawy w życie.
Późniejsze propozycje zawierały bardziej szczegółowe regulacje wskazujące, które przepisy mają być stosowane na dotychczasowych zasadach.
Ostateczne znaczenie tych zapisów będzie zależało od wersji uchwalonej przez parlament.
Dlatego osoby, które podpisały już umowę, nie powinny zakładać, że nowe przepisy automatycznie zabezpieczą je przed każdą podwyżką.
Do czasu wejścia w życie nowelizacji kluczowa pozostaje treść zawartej umowy oraz aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony nabywców.
Deweloper wycofa się z rezerwacji? Zwrot pieniędzy może być czterokrotny
Kolejna planowana zmiana dotyczy umów rezerwacyjnych.
To dokumenty zawierane często na początkowym etapie zakupu mieszkania, kiedy klient chce czasowo zarezerwować wybrany lokal.
Deweloper zobowiązuje się wówczas do wyłączenia nieruchomości ze sprzedaży na uzgodniony okres.
Kupujący może być zobowiązany do wniesienia opłaty rezerwacyjnej.
Obecne przepisy przewidują określone przypadki, w których deweloper musi zwrócić taką opłatę w podwójnej wysokości.
Projekt nowelizacji zakłada zwiększenie tej rekompensaty.
Jeżeli deweloper nie wykona określonych obowiązków związanych z zawarciem umowy, zwrot ma wynosić czterokrotność opłaty rezerwacyjnej.
Przykładowo, jeśli kupujący wpłaci 5000 zł, kwota zwrotu mogłaby wynieść 20 tys. zł.
Nie oznacza to jednak, że każda rezygnacja z zakupu lub każde rozwiązanie rezerwacji automatycznie uprawnia do otrzymania czterokrotności wpłaconych pieniędzy.
Przepisy mają dotyczyć konkretnych sytuacji, w których odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania ponosi deweloper.
Celem zmian jest ograniczenie przypadków wycofywania się przez przedsiębiorców z wcześniejszych ustaleń, na przykład po znalezieniu innego klienta gotowego zapłacić więcej.
Nowe obowiązki w ogłoszeniach. Koniec z niejasnymi wizualizacjami mieszkań?
Rząd chce również zwiększyć przejrzystość ofert sprzedaży mieszkań.
Projekt przewiduje rozszerzenie informacji, które deweloperzy będą musieli prezentować osobom zainteresowanym zakupem nieruchomości.
Ogłoszenia mają zawierać dokładniejsze dane o oferowanym lokalu.
Wśród wymaganych informacji przewidziano między innymi adres inwestycji oraz rzut mieszkania z podaniem powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń.
Kupujący powinien także otrzymać informacje dotyczące pomieszczeń przynależnych, takich jak komórki lokatorskie.
Dodatkowe wymagania obejmą sposób prezentowania wizualizacji.
Materiały przedstawiające przyszły wygląd budynku lub mieszkania będą musiały być wyraźnie oznaczone jako poglądowe.
W przypadku obrazów wygenerowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji projekt przewiduje dodatkowe obowiązki informacyjne.
To istotne, ponieważ wizualizacje potrafią przedstawiać inwestycje w sposób znacznie atrakcyjniejszy niż rzeczywisty stan otoczenia.
Na grafikach mogą pojawiać się dojrzałe drzewa, rozległe tereny zielone albo elementy infrastruktury, które nie są częścią planowanego przedsięwzięcia.
Nowe regulacje mają ułatwić odróżnienie materiałów reklamowych od rzeczywistych cech mieszkania i inwestycji.
Nie oznacza to zakazu wykorzystywania wizualizacji w ofertach sprzedaży.
Chodzi o to, aby kupujący wiedział, że oglądany obraz nie musi przedstawiać końcowego efektu budowy.
Odbiór mieszkania na nowych zasadach. Kupujący dostanie dodatkowy czas na zgłoszenie wad
Projekt zmienia również procedurę odbioru mieszkania.
Obecnie odbiór jest jednym z najważniejszych momentów w całym procesie zakupu.
To wtedy nabywca ma możliwość sprawdzenia, czy lokal został wykonany zgodnie z umową i czy nie występują w nim usterki.
Problemy mogą dotyczyć między innymi nierównych ścian, uszkodzonych okien, instalacji elektrycznej, wentylacji czy nieprawidłowego wykonania posadzek.
Wielu kupujących korzysta podczas odbioru z pomocy specjalistów posiadających odpowiedni sprzęt pomiarowy.
Nowe przepisy mają ułatwić zgłaszanie usterek wykrytych podczas takich oględzin.
Projekt przewiduje możliwość uzupełnienia dokumentacji o listę wad, także przesłaną elektronicznie, w terminie 14 dni od odbioru.
Oznaczałoby to, że kupujący nie musiałby zgłaszać wszystkich zauważonych problemów wyłącznie w momencie podpisywania protokołu.
Dodatkowo w odbiorze miałby uczestniczyć deweloper lub jego upoważniony przedstawiciel.
Celem zmian jest ograniczenie sporów dotyczących tego, czy zgłoszone nieprawidłowości zostały właściwie udokumentowane.
Deweloper zlikwiduje spółkę? Kupujący ma zachować możliwość dochodzenia roszczeń
Jednym z problemów wskazywanych przez autorów projektu jest działalność deweloperów poprzez spółki celowe.
Takie spółki są często powoływane do realizacji konkretnej inwestycji.
Po zakończeniu budowy i sprzedaży mieszkań mogą zostać zlikwidowane.
Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel mieszkania odkryje wady budowlane już po zakończeniu działalności podmiotu, który sprzedał mu nieruchomość.
W praktyce dochodzenie roszczeń może stać się wówczas znacznie trudniejsze.
Rząd proponuje nowe zabezpieczenia.
W projekcie przewidziano ograniczenia dotyczące likwidacji spółek realizujących inwestycje deweloperskie przed upływem pięciu lat od wydania lokali.
W przypadku określonych sytuacji związanych z rozwiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność za wady miałaby przechodzić na jej wspólników.
Projekt przewiduje także mechanizmy utrudniające wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego przed upływem wskazanego okresu.
Chodzi o to, aby kupujący nie tracił realnej możliwości dochodzenia roszczeń tylko dlatego, że spółka odpowiedzialna za inwestycję przestała istnieć.
Planowane przepisy nie oznaczają jednak, że każdy wspólnik każdej spółki deweloperskiej automatycznie będzie odpowiadał za wszystkie jej zobowiązania.
Zakres odpowiedzialności ma wynikać z określonych warunków przewidzianych w nowelizacji.
Rząd bierze się za mikrokawalerki. Chodzi o lokale mniejsze niż 25 mkw.
Równolegle trwają prace nad innym projektem, dotyczącym ustawy o własności lokali.
Dokument oznaczono numerem UD312.
Jednym z jego celów jest ograniczenie praktyk związanych ze sprzedażą bardzo małych lokali w budynkach formalnie przeznaczonych do zamieszkania zbiorowego.
Chodzi przede wszystkim o tzw. mikrokawalerki, oferowane niekiedy jako apartamenty inwestycyjne.
Od 2018 roku przepisy techniczno-budowlane określają minimalną powierzchnię nowego mieszkania na 25 mkw.
Nie oznacza to jednak, że każdy lokal oferowany na rynku jako niewielka kawalerka ma formalnie status mieszkania.
Niektórzy inwestorzy realizują budynki przeznaczone jako hotele, aparthotele lub inne obiekty zamieszkania zbiorowego.
Następnie znajdujące się w nich niewielkie pomieszczenia są wyodrębniane i sprzedawane jako samodzielne lokale użytkowe.
Taki lokal może mieć osobną księgę wieczystą, mimo że nie jest formalnie mieszkaniem.
Różnica ma znaczenie między innymi dla zasad projektowania budynku, jego użytkowania oraz praw i obowiązków właściciela.
Sprzedaż mikrokawalerek za zgodą gminy. Co przewiduje projekt?
Rząd chce ograniczyć możliwość wyodrębniania i sprzedawania takich lokali jako odrębnych nieruchomości.
Projekt przewiduje uzależnienie ich wyodrębniania w określonych budynkach zamieszkania zbiorowego od spełnienia wymagań techniczno-budowlanych oraz warunków wynikających z uchwały rady gminy.
W praktyce samorząd miałby otrzymać większy wpływ na to, czy na jego terenie możliwa będzie sprzedaż takich lokali.
Nie chodzi jednak o wydawanie osobnej zgody każdemu deweloperowi na każdy lokal.
Jak wyjaśniał wiceminister Tomasz Lewandowski, mechanizm miałby opierać się na uchwale rady gminy dotyczącej całej gminy lub określonej części jej obszaru.
Bez spełnienia wymaganych warunków inwestor nie mógłby wyodrębniać lokali w dotychczasowy sposób.
Nie oznaczałoby to zakazu istnienia hoteli czy aparthoteli.
Projekt dotyczy przede wszystkim możliwości ustanawiania odrębnej własności poszczególnych lokali w takich budynkach, a nie samego funkcjonowania obiektów noclegowych.
Co z mikrokawalerkami, które już zostały sprzedane?
Osoby posiadające niewielkie lokale użytkowe w aparthotelach mogą zastanawiać się, czy nowe przepisy wpłyną na ich własność.
Według założeń projektu nowe ograniczenia mają dotyczyć inwestycji, dla których wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony po wejściu ustawy w życie.
Oznacza to, że rozwiązania nie mają automatycznie pozbawiać legalności wcześniej wyodrębnionych i sprzedanych lokali.
Nie przewidziano również powszechnego obowiązku powiększania już istniejących mikrokawalerek do 25 mkw.
Warto jednak pamiętać, że zakup lokalu użytkowego nadal różni się pod względem prawnym od zakupu mieszkania.
Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić przeznaczenie lokalu w dokumentacji budynku oraz zasady jego dopuszczalnego użytkowania.
Sama nazwa „apartament” w ogłoszeniu nie przesądza jeszcze o tym, że nieruchomość jest lokalem mieszkalnym.
Warszawa. Nowe przepisy mogą mieć znaczenie dla rynku małych mieszkań
Planowane regulacje mogą być szczególnie istotne dla dużych miast, w których nieruchomości są drogie, a niewielkie lokale cieszą się zainteresowaniem inwestorów.
Dotyczy to również Warszawy.
W stolicy osoby poszukujące pierwszego mieszkania lub nieruchomości pod wynajem często zwracają uwagę na niewielkie lokale ze względu na niższą cenę całkowitą zakupu.
W ofertach pojawiają się również apartamenty inwestycyjne w budynkach o funkcji hotelowej lub usługowej.
Z punktu widzenia kupującego kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy oferowana nieruchomość jest formalnie lokalem mieszkalnym, czy użytkowym.
Od tego mogą zależeć między innymi dopuszczalny sposób korzystania z lokalu, warunki finansowania zakupu i niektóre obowiązki podatkowe.
Jeżeli projekt dotyczący mikrokawalerek zostanie uchwalony, warszawski samorząd może uzyskać nowe narzędzia wpływania na zasady wyodrębniania lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego.
Nie oznacza to jednak, że Warszawa podjęła już decyzję o wprowadzeniu takich ograniczeń.
Najpierw konieczne jest uchwalenie odpowiednich przepisów krajowych.
Kiedy nowe przepisy dla deweloperów zaczną obowiązywać?
Na 26 listopada 2026 roku oba projekty pozostają na etapie prac legislacyjnych.
Przyjęcie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów jest ważnym krokiem, ale nie oznacza zakończenia całej procedury.
Dokumenty muszą jeszcze przejść dalsze prace rządowe, a następnie zostać skierowane do Sejmu.
Po uchwaleniu przez Sejm trafią do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta.
Dopiero publikacja w Dzienniku Ustaw i upływ przewidzianego terminu wejścia w życie pozwolą stosować nowe regulacje.
Projekt UD361 zakłada co do zasady trzymiesięczny okres między ogłoszeniem ustawy a rozpoczęciem obowiązywania nowych przepisów.
Najwcześniejszym realnym terminem wejścia wielu zmian w życie jest 2027 rok. Nie podano jednak jeszcze konkretnej, wiążącej daty.
Trzeba również pamiętać, że projekt dotyczący podwyższania cen mieszkań oraz projekt ograniczający sprzedaż mikrokawalerek są odrębnymi inicjatywami legislacyjnymi.
Mogą więc wejść w życie w różnych terminach.
Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Na te zapisy zwróć uwagę już teraz
Osoby planujące zakup mieszkania nie muszą czekać na nowe przepisy, żeby dokładnie sprawdzić warunki umowy.
Szczególną uwagę warto zwrócić na zapisy dotyczące ceny nieruchomości.
Należy ustalić, czy umowa przewiduje możliwość jej zmiany, na jakich zasadach i w jakich okolicznościach.
Ważne są również postanowienia dotyczące różnic w powierzchni mieszkania po zakończeniu budowy.
Jeżeli deweloper przewiduje dodatkowe opłaty, powinny zostać jasno określone jeszcze przed podpisaniem dokumentu.
W przypadku umowy rezerwacyjnej należy sprawdzić warunki zwrotu wpłaconych pieniędzy oraz konsekwencje niewywiązania się z umowy przez każdą ze stron.
Przy odbiorze mieszkania warto natomiast skorzystać z pomocy osoby posiadającej doświadczenie w ocenie stanu technicznego nieruchomości.
Jeśli oferta dotyczy wyjątkowo małego lokalu, konieczne jest również sprawdzenie, czy kupowany obiekt jest mieszkaniem, czy lokalem użytkowym.
Najważniejsze jest to, że planowane przepisy mają wzmocnić pozycję kupujących, ale obecnie nie zastępują jeszcze obowiązującego prawa.
Rząd chce uniemożliwić deweloperom podnoszenie ceny po podpisaniu umowy, zwiększyć odpowiedzialność za wady mieszkań i poprawić przejrzystość ofert.
Osobne regulacje mają natomiast ograniczyć sprzedaż mikrokawalerek w budynkach formalnie nieprzeznaczonych na zwykłe mieszkania.
Ostateczny zakres zmian będzie znany dopiero po zakończeniu prac parlamentarnych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.