Nowe kamery pod Warszawą. Od 30 listopada kierowców czeka ważna zmiana
Kierowców podróżujących autostradą A2 między Warszawą a Łodzią czekają istotne zmiany. Już w poniedziałek, 30 listopada, może zostać uruchomiony jeden z najdłuższych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Kamery obejmą około 48 kilometrów trasy między rejonem Skierniewic a Pruszkowem. W czwartek rozpoczęły się testy systemu, a Główny Inspektorat Transportu Drogowego wskazał planowany termin rejestrowania wykroczeń. Na kontrolowanym odcinku obowiązuje ograniczenie do zaledwie 70 km/h.
Zmiany dotyczą jednej z najbardziej obciążonych autostrad w kraju. Każdego dnia trasą między Warszawą a Łodzią podróżują dziesiątki tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych.
Nowe kamery mają pilnować przestrzegania ograniczeń wprowadzonych w związku z rozbudową autostrady.
W przeciwieństwie do tradycyjnego fotoradaru system nie będzie sprawdzał prędkości tylko w jednym miejscu. Zmierzy średnią prędkość samochodu na całym kontrolowanym odcinku.
Dla kierowców oznacza to konieczność utrzymywania odpowiedniej prędkości przez kilkadziesiąt kilometrów.
Odcinkowy pomiar prędkości na A2. Kamery mogą ruszyć 30 listopada
W czwartek, 26 listopada 2026 roku, rozpoczęły się testy systemu odcinkowego pomiaru prędkości na mazowieckim odcinku autostrady A2.
Jak przekazał Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, uruchomienie urządzeń zaplanowano na poniedziałek, 30 listopada.
Termin ten jest jednak uzależniony od przebiegu testów.
Jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie z harmonogramem, właśnie tego dnia kamery zaczną rejestrować przypadki przekraczania dopuszczalnej prędkości.
30 listopada jest więc planowaną datą rozpoczęcia kontroli, a nie bezwarunkowo potwierdzonym terminem uruchomienia systemu.
Pierwszy odcinkowy pomiar będzie działał na części autostrady położonej bliżej Warszawy.
Drugi system, znajdujący się w województwie łódzkim, ma rozpocząć pracę około tygodnia później.
Oznacza to, że już na początku grudnia kierowcy mogą znaleźć się pod automatycznym nadzorem na dwóch długich fragmentach autostrady.
Gdzie dokładnie staną kamery? Jeden odcinek ma aż 48 kilometrów
Na trasie między Warszawą a Łodzią zaplanowano dwa odcinkowe pomiary prędkości.
Pierwszy obejmie fragment autostrady między miejscowościami Koszajec i Michałówek.
To około 48 kilometrów drogi między rejonem węzła Skierniewice a okolicami Pruszkowa.
Kamery będą kontrolować samochody jadące zarówno w kierunku Warszawy, jak i Łodzi.
Ze względu na długość będzie to jeden z najbardziej rozbudowanych systemów odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce.
Drugi system zaplanowano na odcinku Dzierzgów–Niesułków, położonym bliżej Łodzi.
W tym przypadku kontrolowany fragment będzie miał około 30 kilometrów długości.
Łącznie oba systemy obejmą około 78 kilometrów autostrady.
To oznacza, że znaczna część przebudowywanej trasy będzie nadzorowana przez kamery mierzące średnią prędkość przejazdu.
Na obu odcinkach kierowców będzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h.
Drugi odcinkowy pomiar prędkości ruszy w grudniu. Znamy planowany termin
Uruchomienie urządzeń będzie odbywać się etapami.
Pierwszy system, na mazowieckim odcinku A2, ma rozpocząć rejestrowanie wykroczeń 30 listopada, jeśli testy nie wykażą nieprawidłowości.
Drugi pomiar, znajdujący się bliżej Łodzi, zaplanowano około tygodnia później.
Oznacza to, że jego uruchomienie może nastąpić w okolicach 7 grudnia.
Dokładny dzień rozpoczęcia kontroli będzie jednak zależał od zakończenia przygotowań technicznych.
Kierowcy nie powinni zakładać, że do czasu uruchomienia wszystkich kamer mogą jeździć z większą prędkością.
Ograniczenie do 70 km/h wynika z tymczasowej organizacji ruchu związanej z rozbudową autostrady.
Obowiązuje niezależnie od tego, czy odcinkowy pomiar prędkości został już uruchomiony.
Zamiast 140 km/h tylko 70 km/h. Dlaczego wprowadzono tak duże ograniczenie?
Na polskich autostradach samochody osobowe mogą co do zasady poruszać się z prędkością do 140 km/h.
Na przebudowywanym odcinku A2 dopuszczalna prędkość została jednak zmniejszona o połowę.
Powodem są prowadzone roboty drogowe.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła rozbudowę trasy, która docelowo ma otrzymać dodatkowe pasy ruchu.
Prace są prowadzone przy odbywającym się ruchu samochodowym.
W takich warunkach szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo pracowników oraz kierowców.
Na remontowanych fragmentach mogą występować zwężenia pasów, zmienione oznakowanie i ograniczona przestrzeń między ruchem samochodowym a miejscem prowadzenia robót.
Przy dużym natężeniu ruchu nawet niewielki błąd kierowcy może mieć poważne konsekwencje.
Dlatego drogowcy zdecydowali się na wprowadzenie ograniczenia do 70 km/h i objęcie długich fragmentów autostrady automatyczną kontrolą prędkości.
Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Zwolnienie przed kamerą nie wystarczy
Odcinkowy pomiar prędkości działa inaczej niż zwykły fotoradar.
Tradycyjny fotoradar rejestruje prędkość samochodu w określonym miejscu.
Natomiast system odcinkowy wykorzystuje kamery umieszczone na początku i końcu kontrolowanego fragmentu drogi.
Urządzenia rejestrują numer rejestracyjny pojazdu oraz czas jego przejazdu.
Następnie system oblicza średnią prędkość na podstawie długości odcinka i czasu, jaki kierowca potrzebował na jego pokonanie.
Jeśli obliczona prędkość przekroczy dopuszczalną wartość, system może zarejestrować wykroczenie.
Oznacza to, że samo zwolnienie tuż przed kamerą nie wystarczy.
Kierowca, który przez znaczną część trasy będzie poruszał się zbyt szybko, a dopiero przy końcowej bramownicy zwolni, nadal może przekroczyć dozwoloną średnią prędkość.
Na A2 liczyć się będzie prędkość utrzymywana na całym kontrolowanym odcinku, a nie tylko w miejscu ustawienia kamer.
Warto pamiętać również, że odcinkowy pomiar nie zastępuje innych form kontroli drogowej.
Nawet jeśli kierowca nie zostanie zarejestrowany przez obie bramownice, nadal musi przestrzegać obowiązujących znaków i ograniczeń.
Ile potrwa przejazd 48 kilometrów z prędkością 70 km/h?
Dla osób regularnie podróżujących między Warszawą a Łodzią nowe ograniczenie będzie oznaczało wydłużenie czasu przejazdu.
Przejechanie 48 kilometrów ze stałą prędkością 70 km/h zajmuje około 41 minut.
Dla porównania ten sam dystans przy prędkości 140 km/h można teoretycznie pokonać w około 21 minut.
Różnica wynosi więc około 20 minut.
To jednak wyłącznie obliczenie matematyczne.
W rzeczywistych warunkach czas podróży zależy od natężenia ruchu, liczby dostępnych pasów, ewentualnych zatorów oraz innych ograniczeń.
Podczas robót na A2 kierowcy muszą liczyć się również z okresowymi utrudnieniami.
Dla osób dojeżdżających regularnie do Warszawy oznacza to konieczność uwzględnienia dodatkowego czasu na podróż.
Szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przejazd może potrwać dłużej niż wynikałoby to z samego ograniczenia prędkości.
Jakie mandaty za przekroczenie 70 km/h na autostradzie A2?
Uruchomienie kamer oznacza, że kierowcy przekraczający dopuszczalną średnią prędkość będą narażeni na mandaty i punkty karne.
Wysokość kary zależy od tego, o ile zostanie przekroczony obowiązujący limit.
Zgodnie z taryfikatorem mandatów obowiązującym w 2026 roku:
- przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł i 1 punkt karny;
- od 11 do 15 km/h – 100 zł i 2 punkty karne;
- od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne;
- od 21 do 25 km/h – 300 zł i 5 punktów karnych;
- od 26 do 30 km/h – 400 zł i 7 punktów karnych;
- od 31 do 40 km/h – 800 zł i 9 punktów karnych;
- od 41 do 50 km/h – 1000 zł i 11 punktów karnych;
- od 51 do 60 km/h – 1500 zł i 13 punktów karnych;
- od 61 do 70 km/h – 2000 zł i 14 punktów karnych;
- o 71 km/h i więcej – 2500 zł i 15 punktów karnych.
W przypadku ponownego popełnienia określonego wykroczenia związanego z przekroczeniem prędkości o więcej niż 30 km/h w ciągu dwóch lat przewidziano podwójne stawki mandatów.
W takim przypadku maksymalna kwota może wynieść nawet 5000 zł.
Odcinkowy pomiar prędkości nie oznacza więc tylko niewielkiej kary za zbyt szybką jazdę. Przy dużym przekroczeniu limitu konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze.
A2 między Warszawą a Łodzią przechodzi wielką rozbudowę. Powstaną nowe pasy
Nowe kamery to jeden z elementów zmian związanych z modernizacją autostrady.
GDDKiA realizuje inwestycję obejmującą około 92 kilometrów A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Konotopa w pobliżu Warszawy.
Docelowo trasa ma zostać poszerzona o dodatkowe pasy ruchu.
Od węzła Łódź Północ do Pruszkowa autostrada będzie miała po trzy pasy w każdym kierunku.
Natomiast między Pruszkowem a Konotopą powstaną po cztery pasy ruchu.
Rozbudowa ma zwiększyć przepustowość jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych w kraju.
Według danych GDDKiA na części autostrady między Łodzią a Warszawą natężenie ruchu sięga od około 60 do blisko 100 tysięcy pojazdów na dobę.
To sprawia, że droga jest szczególnie podatna na zatory i spowolnienia, zwłaszcza w godzinach największego ruchu.
Dodatkowe pasy mają poprawić płynność przejazdu oraz ograniczyć problemy związane z dużą liczbą samochodów.
Rozbudowa A2 będzie kosztować blisko 1,3 mld zł. Kiedy zakończą się prace?
Inwestycja została podzielona na cztery odcinki.
Trzy z nich, od Łowicza do Konotopy, realizuje firma Strabag.
Za fragment między węzłem Łódź Północ a Łowiczem odpowiada Budimex.
Łączna wartość czterech kontraktów wynosi blisko 1,3 miliarda złotych.
Zgodnie z harmonogramem GDDKiA pierwsze fragmenty przebudowanej autostrady mają zostać ukończone pod koniec 2027 roku.
Dotyczy to odcinków między Łowiczem a granicą województw łódzkiego i mazowieckiego oraz między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą.
Zakończenie robót między granicą województw a Grodziskiem Mazowieckim zaplanowano na styczeń 2028 roku.
Ostatni odcinek, między węzłami Łódź Północ i Łowicz, ma zostać oddany w kwietniu 2028 roku.
Oznacza to, że utrudnienia związane z rozbudową A2 mogą towarzyszyć kierowcom przez wiele kolejnych miesięcy.
Warszawa i Mazowsze. Co zmieni się dla kierowców dojeżdżających do stolicy?
Uruchomienie pierwszego systemu odcinkowego pomiaru prędkości będzie szczególnie istotne dla kierowców podróżujących z zachodniego Mazowsza do Warszawy.
Dotyczy to osób korzystających z A2 w rejonie Skierniewic, Wiskitek, Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa.
Trasa jest ważnym połączeniem nie tylko między Warszawą a Łodzią, ale również dla mieszkańców miejscowości położonych w zachodniej części aglomeracji.
Nowy pomiar obejmie około 48 kilometrów drogi, dlatego kierowcy powinni odpowiednio wcześniej uwzględnić ograniczenia obowiązujące na przebudowywanej autostradzie.
Dodatkowym utrudnieniem może być duże natężenie ruchu przy dojeździe do węzła Konotopa oraz na trasach prowadzących w kierunku Warszawy.
GDDKiA prowadzi również prace przygotowawcze na drogach i węzłach, które mogą być wykorzystywane jako alternatywne połączenia podczas przebudowy A2.
Nie oznacza to jednak, że wybór innej trasy zawsze pozwoli szybciej dotrzeć do stolicy.
W godzinach szczytu również drogi alternatywne mogą być obciążone dużym ruchem.
Nowe kamery na A2. Najważniejsze daty dla kierowców
Dla osób planujących przejazd autostradą między Warszawą a Łodzią najważniejsze są dwa terminy.
30 listopada 2026 roku – planowane rozpoczęcie rejestrowania wykroczeń na około 48-kilometrowym odcinku między rejonem Skierniewic a Pruszkowem, pod warunkiem pomyślnego zakończenia testów.
Około 7 grudnia 2026 roku – przewidywane uruchomienie drugiego systemu, obejmującego około 30 kilometrów autostrady bliżej Łodzi.
Na obu fragmentach obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.
Kamery będą obliczać średnią prędkość pojazdów na podstawie czasu przejazdu między początkiem i końcem kontrolowanego odcinka.
Najważniejsza informacja dla kierowców jest taka, że ograniczenie do 70 km/h obowiązuje już teraz. Uruchomienie kamer oznacza natomiast rozpoczęcie automatycznego rejestrowania przypadków jego przekraczania.
Warto więc zwracać uwagę na oznakowanie i zaplanować podróż z dodatkowym zapasem czasu. Rozbudowa autostrady potrwa do 2028 roku, a zmiany organizacji ruchu mogą pojawiać się na kolejnych etapach inwestycji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.