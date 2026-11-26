Masz dom jednorodzinny? Przepisy nakładają ważny obowiązek. Za jego zignorowanie grozi kara
Właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli instalacji i stanu technicznego budynków. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomniał 23 października 2026 roku, że przeglądy gazowe i kominiarskie należy wykonywać co najmniej raz w roku, a kontrolę instalacji elektrycznej i stanu technicznego domu – co najmniej raz na pięć lat. Za zaniedbanie tych obowiązków grozi grzywna, a w poważniejszych przypadkach także odpowiedzialność karna. Przepisy przewidują jednak wyjątki, o których wielu właścicieli nieruchomości może nie wiedzieć.
Końcówka roku to ostatni moment, aby sprawdzić, czy wszystkie wymagane przeglądy zostały wykonane. Dotyczy to szczególnie właścicieli domów wyposażonych w kotły gazowe, kominki, piece na paliwa stałe i tradycyjną wentylację kominową.
Wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązkowe kontrole techniczne nie dotyczą wyłącznie bloków, kamienic i dużych budynków użyteczności publicznej.
Takie same przepisy obejmują również wiele instalacji znajdujących się w prywatnych domach jednorodzinnych.
GUNB przypomina, że właściciel nieruchomości odpowiada za jej bezpieczne użytkowanie. Sam fakt, że dom został wybudowany zgodnie z przepisami i odebrany przez odpowiednie służby, nie zwalnia z późniejszych obowiązków.
Co dokładnie trzeba kontrolować, kto może wykonać przegląd i co stanie się, jeśli właściciel nie posiada wymaganych dokumentów?
Obowiązkowe kontrole domów jednorodzinnych. GUNB przypomina o przepisach
23 października 2026 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował komunikat dotyczący obowiązkowych kontroli domów jednorodzinnych.
Urząd przypomniał, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w środku.
Podstawą prawną jest ustawa z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.
Art. 61 określa podstawowe obowiązki związane z utrzymaniem budynku, natomiast art. 62 wskazuje rodzaje wymaganych kontroli i częstotliwość ich przeprowadzania.
Przepisy wyróżniają przede wszystkim kontrole coroczne, pięcioletnie oraz dodatkowe kontrole wymagane w szczególnych sytuacjach.
Nie są to nowe obowiązki wprowadzone pod koniec 2026 roku. GUNB przypomniał o wymaganiach, które już wcześniej wynikały z Prawa budowlanego.
To istotne, ponieważ informacje o kontrolach bywają przedstawiane jako zapowiedź nowych, powszechnych inspekcji wszystkich domów.
Tymczasem przepisy określają przede wszystkim obowiązek właściciela dotyczący zamawiania i dokumentowania odpowiednich przeglądów.
Kontrole urzędowe prowadzone przez nadzór budowlany są odrębną kwestią.
Co trzeba kontrolować raz w roku? Lista obowiązkowych przeglądów
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego określone instalacje w budynku należy sprawdzać co najmniej raz w roku.
W przypadku domów jednorodzinnych obowiązek dotyczy przede wszystkim:
- instalacji gazowej, jeżeli znajduje się w budynku;
- przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, jeśli występują w danej nieruchomości i są objęte zakresem przepisu.
W praktyce oznacza to, że właściciel domu z ogrzewaniem gazowym powinien zadbać o odpowiednią kontrolę instalacji gazowej.
Jeśli w budynku znajdują się przewody kominowe, konieczne jest również sprawdzenie ich stanu technicznego.
Obowiązek dotyczy także domów ogrzewanych drewnem, węglem czy innym paliwem wymagającym odprowadzania spalin lub dymu.
Nie można jednak przyjąć, że każdy właściciel musi zamówić dokładnie taki sam zestaw usług.
Zakres kontroli zależy od instalacji rzeczywiście znajdujących się w budynku.
Jeżeli dom nie ma instalacji gazowej, nie istnieje obowiązek przeprowadzania przeglądu nieistniejącej instalacji.
Podobnie jest z przewodami kominowymi. GUNB wskazuje, że budynek niewyposażony w takie przewody nie podlega obowiązkowi ich corocznej kontroli.
Nie oznacza to jednak automatycznego zwolnienia z obowiązków dotyczących pozostałych instalacji technicznych.
Przegląd kominiarski raz w roku. Nawet jeśli komin wygląda na sprawny
Jedną z najważniejszych kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych.
Dotyczy to zarówno przewodów odprowadzających dym i spaliny, jak i przewodów wentylacyjnych.
Właściciel może nie zauważać żadnych problemów, a mimo to instalacja wymaga sprawdzenia.
Niedrożny komin, uszkodzony przewód spalinowy lub niesprawna wentylacja mogą stwarzać poważne zagrożenie dla mieszkańców.
W skrajnych sytuacjach nieprawidłowości mogą prowadzić do pożaru sadzy, cofania się spalin albo zatrucia tlenkiem węgla.
Podczas kontroli sprawdzane są między innymi drożność przewodów, ciąg kominowy, stan ich elementów oraz możliwość prawidłowego odprowadzania produktów spalania.
Znaczenie ma także działanie wentylacji w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze.
Przegląd kominiarski trzeba wykonać co najmniej raz w roku, nawet jeśli właściciel nie zauważa żadnych objawów awarii.
Warto również rozróżnić dwie czynności: kontrolę techniczną i czyszczenie komina.
Nie są one tym samym, a ich wymagana częstotliwość może się różnić.
Masz kominek lub piec na drewno? Sam coroczny przegląd nie wystarczy
Właściciele domów ogrzewanych paliwami stałymi muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach.
Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 roku dotyczące ochrony przeciwpożarowej określa częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.
W budynkach, w których spalane są paliwa stałe, takie jak drewno czy węgiel, przewody dymowe i spalinowe należy czyścić co najmniej cztery razy w roku.
W przypadku urządzeń wykorzystujących paliwa ciekłe lub gazowe wymagane jest usuwanie zanieczyszczeń co najmniej dwa razy w roku.
Z kolei przewody wentylacyjne powinny być czyszczone co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków ich użytkowania.
Oznacza to, że właściciel domu z kominkiem może mieć obowiązek znacznie częstszego czyszczenia przewodu niż przeprowadzania jego okresowej kontroli technicznej.
To ważne rozróżnienie, szczególnie na początku sezonu grzewczego.
Jednorazowa wizyta kominiarza nie zawsze wystarczy do wykonania wszystkich obowiązków związanych z utrzymaniem instalacji.
Właściciel powinien ustalić, jakie czynności zostały wykonane podczas konkretnej wizyty i czy obejmowały również wymagane czyszczenie.
Kontrola instalacji gazowej. Przepisy wymagają jej co najmniej raz w roku
Domy wyposażone w instalacje gazowe podlegają obowiązkowi przeprowadzania corocznych kontroli ich stanu technicznego.
Dotyczy to między innymi budynków ogrzewanych kotłami gazowymi oraz wyposażonych w instalację doprowadzającą gaz do urządzeń.
Podczas przeglądu fachowiec sprawdza stan instalacji, połączeń i urządzeń oraz weryfikuje, czy nie występują nieprawidłowości mogące zagrażać bezpieczeństwu.
Szczególnie istotne jest wykrycie ewentualnych nieszczelności.
Właściciel może nie odczuwać zapachu gazu i nie zauważać niepokojących objawów, ale nie oznacza to, że cała instalacja pozostaje w idealnym stanie.
Niektóre uszkodzenia rozwijają się stopniowo.
W budynkach mieszkalnych sprawdzanie instalacji gazowej powinno być odpowiednio powiązane z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
Nie można przy tym utożsamiać okresowego przeglądu instalacji gazowej z serwisowaniem samego kotła.
Coroczny serwis kotła wykonany przez autoryzowanego instalatora nie musi automatycznie oznaczać przeprowadzenia wymaganej prawem kontroli całej instalacji gazowej.
Jeżeli właściciel zamawia obie usługi, powinien upewnić się, że ich zakres odpowiada wymaganiom i że otrzyma odpowiednie potwierdzenie.
Przegląd instalacji elektrycznej co 5 lat. Nie wystarczy spojrzeć na bezpieczniki
Kolejnym ważnym obowiązkiem jest okresowa kontrola instalacji elektrycznej.
Nie trzeba jej przeprowadzać co roku, jak ma to miejsce w przypadku instalacji gazowych i kominów.
Prawo budowlane wymaga jednak wykonania odpowiedniej kontroli co najmniej raz na pięć lat.
Podczas takiego przeglądu sprawdzany jest między innymi stan połączeń, przewodów, osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przed porażeniem prądem.
Kontrola obejmuje również odpowiednie pomiary, w tym rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień.
W zakresie przewidzianym przepisami badana jest także instalacja piorunochronna.
To nie jest zwykłe oglądanie gniazdek i skrzynki z bezpiecznikami.
Prawidłowo wykonany przegląd powinien pozwolić na ocenę bezpieczeństwa instalacji oraz wykrycie nieprawidłowości, których nie widać gołym okiem.
W starszych domach problemem mogą być między innymi zużyte przewody, niesprawne zabezpieczenia lub nieprawidłowo wykonane połączenia.
Jeżeli ostatnia kontrola pięcioletnia została wykonana w 2021 roku, kolejna powinna przypadać w 2026 roku.
Warto więc sprawdzić datę poprzedniego protokołu.
Co obejmuje kontrola pięcioletnia? Nie chodzi wyłącznie o elektrykę
Pięcioletni przegląd budynku jest szerszy niż samo badanie instalacji elektrycznej.
Art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego wskazuje, że należy sprawdzić stan techniczny i przydatność obiektu do użytkowania.
Kontrola obejmuje również ocenę estetyki budynku oraz jego otoczenia.
W praktyce oznacza to konieczność zwrócenia uwagi na stan elementów budowlanych, których uszkodzenia mogą wpływać na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie domu.
Kontrolowane mogą być między innymi elementy konstrukcji, stan techniczny dachu, ścian, izolacji i innych części budynku, odpowiednio do zakresu wymaganego przeglądu.
Ważne jest także sprawdzenie, czy wykonano zalecenia wynikające z wcześniejszych kontroli.
Jeśli kilka lat wcześniej stwierdzono uszkodzenie, osoba przeprowadzająca kolejny przegląd powinna zweryfikować, czy problem został rozwiązany.
Warto pamiętać, że kontrola pięcioletnia nie zastępuje automatycznie wszystkich przeglądów rocznych.
Możliwe jest jednak zorganizowanie jednej wspólnej kontroli obejmującej wymagany zakres obu przeglądów.
GUNB potwierdza taką możliwość, pod warunkiem że wszystkie wymagane czynności zostaną rzeczywiście wykonane i odpowiednio udokumentowane.
Właściciele domów jednorodzinnych mają ważne zwolnienie
Nie wszystkie obowiązki przewidziane dla obiektów budowlanych dotyczą domów jednorodzinnych w takim samym zakresie.
To istotne rozróżnienie, o którym często brakuje informacji w publikacjach dotyczących przeglądów.
Art. 62 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego zwalnia właścicieli i zarządców domów jednorodzinnych z obowiązku przeprowadzania corocznej kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania.
Chodzi o kontrolę określoną w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a.
Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia z obowiązku utrzymywania domu w dobrym stanie.
Dom jednorodzinny nadal podlega wymaganym kontrolom instalacji gazowej, przewodów kominowych, odpowiednich urządzeń służących ochronie środowiska oraz kontroli pięcioletniej.
Właściciel ma również obowiązek reagowania na niebezpieczne uszkodzenia.
Jeśli na przykład podczas silnej wichury zostanie naruszona konstrukcja dachu, nie można zignorować problemu tylko dlatego, że najbliższy termin kontroli pięcioletniej przypada dopiero za kilka lat.
Nie masz gazu ani komina? Zakres obowiązków może być mniejszy
Coraz więcej nowych domów wykorzystuje pompy ciepła, instalacje elektryczne i wentylację mechaniczną.
W takich budynkach tradycyjny komin dymowy może w ogóle nie występować.
Czy to oznacza, że właściciel nie musi zamawiać kominiarza?
GUNB wyjaśnia, że jeżeli dom nie jest wyposażony w przewody kominowe, nie ma obowiązku przeprowadzania ich okresowej kontroli.
Podobnie właściciel budynku bez instalacji gazowej nie ma obowiązku kontrolowania instalacji, której nie posiada.
Nadal pozostają jednak inne obowiązki wynikające z Prawa budowlanego, w tym pięcioletni przegląd budynku i instalacji elektrycznej.
W przypadku wentylacji mechanicznej znaczenie mają również wymagania techniczne dotyczące utrzymania i kontroli konkretnej instalacji.
Dlatego zakres potrzebnych przeglądów należy ustalić na podstawie rzeczywistego wyposażenia domu.
Nie ma jednej, identycznej listy czynności dla wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych.
Do kiedy trzeba wykonać przegląd? GUNB wyjaśnia, jak liczyć terminy
W przypadku kontroli rocznych przepisy posługują się sformułowaniem „co najmniej raz w roku”.
GUNB wyjaśnia, że chodzi o rok kalendarzowy.
Oznacza to, że przegląd można przeprowadzić w dowolnym terminie danego roku.
Nie ma obowiązku wykonywania go dokładnie po upływie 365 dni od poprzedniej wizyty specjalisty.
Przykładowo, jeśli właściciel wykonał kontrolę w lipcu 2025 roku, kolejną może przeprowadzić w grudniu 2026 roku.
Ważne jest, aby odpowiedni przegląd został wykonany w każdym wymaganym roku kalendarzowym.
Dla właścicieli, którzy nie wykonali jeszcze kontroli rocznej w 2026 roku, najważniejszym terminem pozostaje 31 grudnia.
Nie należy jednak odkładać kontroli na ostatnie dni roku.
W sezonie grzewczym dostępność kominiarzy i specjalistów od instalacji gazowych może być ograniczona.
W przypadku przeglądów pięcioletnich znaczenie ma natomiast zachowanie wymaganej częstotliwości.
Jeśli ostatni przegląd został wykonany w 2021 roku, kolejny powinien zostać przeprowadzony w 2026 roku.
Od 2023 roku protokół kominiarski musi być elektroniczny
Właściciele domów powinni zwrócić uwagę na sposób dokumentowania kontroli przewodów kominowych.
Od 18 września 2023 roku obowiązuje wymóg sporządzania protokołów z okresowej kontroli przewodów kominowych w formie elektronicznej.
Dokument powstaje w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli CEEB.
Nie oznacza to, że właściciel samodzielnie musi wprowadzać wszystkie wyniki kontroli do rejestru.
Za sporządzenie odpowiedniego dokumentu odpowiada osoba uprawniona, która przeprowadziła kontrolę.
Może to być mistrz kominiarski albo osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
Sam papierowy dokument sporządzony po wejściu w życie tych przepisów nie zastępuje wymaganego e-protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych.
Dlatego po wizycie kominiarza warto upewnić się, że dokument został prawidłowo przygotowany w systemie.
Istotne jest również rozróżnienie okresowej kontroli od zwykłego czyszczenia komina.
Potwierdzenie czyszczenia nie musi być równoznaczne z protokołem obowiązkowego przeglądu technicznego.
Kto może wykonać przegląd domu? Nie każdy fachowiec ma odpowiednie uprawnienia
Przepisy określają, kto może przeprowadzać poszczególne kontrole.
W przypadku oceny stanu technicznego obiektu konieczne są odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą wykonywać również osoby posiadające wymagane kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją odpowiednich urządzeń i instalacji.
W przypadku przewodów kominowych znaczenie ma rodzaj instalacji.
Kontrole przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych może przeprowadzać mistrz kominiarski.
W odniesieniu do określonych przewodów i instalacji wymagane mogą być natomiast odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nie wystarczy więc wybrać dowolnej osoby reklamującej usługi kominiarskie lub elektryczne.
Przed zleceniem przeglądu warto poprosić fachowca o potwierdzenie wymaganych kwalifikacji.
Osoby posiadające uprawnienia budowlane można również weryfikować w elektronicznym centralnym rejestrze e-CRUB.
Należy jednak pamiętać, że brak wpisu w rejestrze nie zawsze oznacza brak uprawnień. W przypadku części starszych uprawnień konieczne może być okazanie odpowiednich dokumentów.
Ile kosztują obowiązkowe przeglądy domu?
Koszty kontroli ponosi co do zasady właściciel lub podmiot odpowiedzialny za utrzymanie budynku.
Nie ma jednej urzędowej stawki, która obowiązywałaby wszystkich właścicieli domów w Polsce.
Cena zależy między innymi od wielkości budynku, rodzaju instalacji, liczby urządzeń i zakresu wymaganych czynności.
Inaczej wyceniany będzie przegląd niewielkiego domu z prostą instalacją gazową, a inaczej kontrola dużej nieruchomości z rozbudowaną instalacją grzewczą.
Znaczenie ma również to, czy zamawiana usługa obejmuje sam przegląd, czy także dodatkowe czyszczenie, konserwację albo naprawy.
W przypadku kontroli pięcioletniej zakres prac jest szerszy, ponieważ obejmuje również ocenę stanu technicznego budynku oraz odpowiednie badania instalacji elektrycznej.
Przed zamówieniem usługi warto więc ustalić, co dokładnie zawiera cena.
Najtańsza oferta nie zawsze obejmuje wszystkie czynności potrzebne do spełnienia obowiązku ustawowego.
Brak przeglądu może oznaczać grzywnę. Przepisy przewidują również surowsze konsekwencje
Niedopełnienie obowiązków dotyczących okresowych kontroli może prowadzić do odpowiedzialności prawnej.
GUNB wskazuje, że za niewykonywanie wymaganych kontroli przepisy Prawa budowlanego przewidują karę grzywny.
W przypadku wykroczeń, dla których ustawa nie określa szczególnego wymiaru sankcji, ogólne przepisy Kodeksu wykroczeń przewidują grzywnę od 20 do 5000 zł.
Nie oznacza to jednak, że za każdy brakujący protokół właściciel automatycznie otrzyma karę w maksymalnej wysokości.
Znaczenie mają okoliczności konkretnej sprawy, charakter naruszenia oraz właściwa podstawa prawna.
Poważniejsze konsekwencje mogą wystąpić wtedy, gdy zaniedbania prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa.
Art. 91a Prawa budowlanego przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie określonych obowiązków dotyczących należytego utrzymania obiektu i zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania.
Za taki czyn może grozić grzywna nie mniejsza niż 100 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
To jednak odrębna, poważniejsza odpowiedzialność. Nie można utożsamiać każdego spóźnionego przeglądu z przestępstwem zagrożonym więzieniem.
Szczególnie istotne jest natomiast wykonywanie zaleceń wydanych przez specjalistów.
Jeżeli podczas kontroli ujawniono uszkodzenie mogące doprowadzić do pożaru, wybuchu, porażenia prądem lub innego niebezpiecznego zdarzenia, właściciel nie może go zignorować.
Kontrola wykazała usterki? Sam protokół nie wystarczy
Niektórzy właściciele traktują okresowy przegląd jako formalność.
Najważniejsze wydaje się uzyskanie dokumentu potwierdzającego wizytę specjalisty.
Tymczasem celem kontroli jest przede wszystkim ustalenie, czy budynek i jego instalacje są bezpieczne.
Jeśli fachowiec wykryje nieprawidłowości, konieczne może być ich usunięcie.
Art. 70 Prawa budowlanego przewiduje obowiązek usuwania stwierdzonych uszkodzeń i uzupełniania braków, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia albo środowisku.
W określonych sytuacjach prace powinny zostać wykonane w czasie kontroli lub bezpośrednio po jej przeprowadzeniu.
Dotyczy to szczególnie nieprawidłowości mogących prowadzić do pożaru, wybuchu, zatrucia gazem czy porażenia prądem.
Jeżeli sytuacja jest poważna, właściwy organ nadzoru budowlanego może również nakazać przeprowadzenie kontroli albo zażądać ekspertyzy technicznej.
Posiadanie protokołu nie zwalnia więc z odpowiedzialności za usunięcie niebezpiecznych usterek.
Czy nadzór budowlany może skontrolować prywatny dom?
Właściciele nieruchomości często zastanawiają się, czy urzędnicy mogą zainteresować się stanem technicznym prywatnego budynku.
Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego posiada ustawowe kompetencje do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych.
W określonych okolicznościach może więc sprawdzać stan techniczny budynku oraz realizację obowiązków wynikających z Prawa budowlanego.
Nie oznacza to jednak, że każda nieruchomość będzie automatycznie kontrolowana przez urzędników pod koniec 2026 roku.
Październikowy komunikat GUNB był przede wszystkim przypomnieniem obowiązujących przepisów, a nie ogłoszeniem ogólnopolskiej akcji kontrolnej obejmującej wszystkie domy jednorodzinne.
Mimo tego właściciel powinien być przygotowany na wykazanie, że wymagane przeglądy zostały przeprowadzone.
Ważne jest więc przechowywanie dokumentacji dotyczącej instalacji i stanu technicznego budynku.
Jakie dokumenty trzeba zachować po kontroli?
Właściciel domu powinien zadbać o dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązkowych przeglądów.
W praktyce przydatne będą przede wszystkim protokoły kontroli instalacji gazowej, protokoły badań instalacji elektrycznej oraz dokumentacja pięcioletniego przeglądu budynku.
Warto również zachowywać potwierdzenia wykonanych napraw i realizacji zaleceń pokontrolnych.
W przypadku okresowej kontroli przewodów kominowych dokument jest sporządzany elektronicznie w CEEB.
Dobrze jednak upewnić się, że protokół został wprowadzony do systemu i że możliwy jest dostęp do jego treści.
Przechowywanie dokumentacji pozwala nie tylko wykazać wykonanie obowiązków.
Jest również pomocne podczas sprzedaży nieruchomości, planowania remontu lub wyjaśniania przyczyn ewentualnej awarii.
Warto pamiętać o jeszcze jednym ważnym wyjątku.
Właściciele domów jednorodzinnych są zwolnieni z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego.
GUNB wyraźnie podkreśla jednak, że takie zwolnienie nie oznacza zwolnienia z wymaganych kontroli technicznych.
Czy brak przeglądu może wpłynąć na odszkodowanie z ubezpieczenia?
To kolejna kwestia, którą powinni zainteresować się właściciele domów.
W przypadku pożaru lub awarii instalacji ubezpieczyciel może analizować okoliczności zdarzenia oraz sposób utrzymywania nieruchomości.
Znaczenie mogą mieć również warunki konkretnej polisy i ewentualny związek między zaniedbaniem a powstałą szkodą.
Nie można jednak stwierdzić, że sam brak protokołu kominiarskiego lub elektrycznego zawsze automatycznie pozbawia właściciela prawa do odszkodowania.
Każda taka sytuacja wymaga oceny właściwych postanowień umowy oraz obowiązujących przepisów.
Z punktu widzenia właściciela regularne kontrole są jednak ważnym elementem potwierdzającym prawidłowe utrzymywanie budynku.
W razie szkody dokumentacja może pomóc wyjaśnić, kiedy instalacja była kontrolowana i czy stwierdzone wcześniej nieprawidłowości zostały usunięte.
Dlatego protokołów nie warto traktować wyłącznie jako dokumentów potrzebnych na wypadek wizyty nadzoru budowlanego.
Dodatkowa kontrola po wichurze, pożarze lub zalaniu. Nie trzeba czekać pięciu lat
Prawo budowlane przewiduje również obowiązek przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu w szczególnych okolicznościach.
Chodzi między innymi o sytuacje, w których budynek został uszkodzony wskutek działania sił natury lub człowieka.
Mogą to być silne wichury, intensywne opady, pożary, powodzie albo inne zdarzenia powodujące uszkodzenie budynku lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.
Jeżeli skutki zdarzenia mogą zagrażać życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku, właściciel nie powinien czekać do terminu kolejnego standardowego przeglądu.
Przykładem jest dach uszkodzony podczas wichury albo element konstrukcji naruszony w wyniku uderzenia drzewa.
W takich przypadkach konieczne może być szybkie sprawdzenie bezpieczeństwa budynku przez uprawnioną osobę.
GUNB przypomina również, że organ nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie kontroli, gdy stan techniczny nieruchomości budzi poważne zastrzeżenia.
Warszawa i Mazowsze. Właściciele domów również muszą pamiętać o przeglądach
Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego dotyczą właścicieli domów na terenie całej Polski.
Nie inaczej jest w Warszawie i województwie mazowieckim.
Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych na warszawskich osiedlach, jak i budynków położonych w podwarszawskich miejscowościach.
Właściciele nieruchomości w Piasecznie, Otwocku, Wołominie, Legionowie, Pruszkowie czy Grodzisku Mazowieckim podlegają tym samym krajowym wymaganiom dotyczącym okresowych kontroli technicznych.
Podobnie jest w Radomiu, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce.
Szczególnie istotne są przeglądy kominów i instalacji gazowych w budynkach intensywnie użytkowanych podczas sezonu grzewczego.
Na Mazowszu obowiązują również regionalne regulacje antysmogowe określające zasady korzystania z urządzeń grzewczych i wybranych paliw.
Są to jednak odrębne wymagania od obowiązków związanych z okresową kontrolą techniczną budynku.
Nawet piec spełniający wymagania uchwały antysmogowej nie zwalnia właściciela z konieczności przeprowadzania wymaganych prawem przeglądów.
Podobnie samo posiadanie aktualnego protokołu kominiarskiego nie oznacza automatycznie, że urządzenie grzewcze spełnia wszystkie lokalne wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń.
Co zrobić przed końcem 2026 roku? Właściciele powinni sprawdzić trzy rzeczy
Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, nie musisz od razu zamawiać wszystkich możliwych przeglądów.
Najpierw sprawdź dokumentację budynku.
Ustal, kiedy ostatnio przeprowadzono kontrolę instalacji gazowej i przewodów kominowych.
Następnie sprawdź datę ostatniego przeglądu pięcioletniego, w tym badań instalacji elektrycznej.
Jeżeli w protokołach pojawiły się zalecenia dotyczące napraw, upewnij się, że zostały wykonane.
Warto również sprawdzić, czy dokumentacja kominiarska została prawidłowo sporządzona w systemie CEEB.
Jeżeli brakuje któregoś z wymaganych przeglądów, najlepiej umówić uprawnionego specjalistę jeszcze przed końcem roku.
Nie warto czekać do ostatnich dni grudnia.
Przepisy są jasne. Kontrole nie są dobrowolne, ale nie każdy dom wymaga tych samych przeglądów
Październikowy komunikat Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązkach, które nie powinny być traktowane wyłącznie jako formalność.
Właściciel domu odpowiada za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania.
W przypadku odpowiednich instalacji gazowych i przewodów kominowych konieczne są coroczne kontrole.
Co najmniej raz na pięć lat należy również sprawdzić stan techniczny budynku oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej w wymaganym zakresie.
Dodatkowe kontrole mogą być konieczne po niebezpiecznych zdarzeniach, takich jak pożar, powódź czy silna wichura.
Nie każdy dom podlega jednak identycznym obowiązkom. Zakres wymaganych przeglądów zależy między innymi od rodzaju budynku i zastosowanych instalacji.
Najważniejsza informacja dla właścicieli jest prosta: jeśli wymagany przegląd roczny nie został jeszcze wykonany w 2026 roku, należy zadbać o niego przed końcem grudnia.
Brak kontroli może skutkować grzywną, a w razie poważnych zaniedbań i zagrożenia bezpieczeństwa konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze.
Warto więc sprawdzić dokumentację już teraz, zamiast przypominać sobie o obowiązkach dopiero po awarii lub interwencji nadzoru budowlanego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.