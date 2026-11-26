koniecznie sprawdź swoje grzejniki. Od 2027 roku w blokach zaczną obowiązywać nowe wymagania
Mieszkańców bloków czekają zmiany dotyczące rozliczania ogrzewania. Do 1 stycznia 2027 roku starsze podzielniki kosztów ogrzewania, które nie umożliwiają zdalnego odczytu, mają zostać zastąpione nowoczesnymi urządzeniami. Obowiązek wynika z przepisów przyjętych w 2021 roku i dotyczy właścicieli oraz zarządców budynków wielorodzinnych. Wymiana może wiązać się z dodatkowymi wydatkami, a za określone naruszenia prawa przewidziano kary od 1000 do 5000 zł. Nie oznacza to jednak, że każdy mieszkaniec musi wymienić urządzenie na własną rękę lub zapłacić mandat.
W wielu polskich blokach na grzejnikach od lat znajdują się niewielkie urządzenia służące do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Część z nich wymaga tradycyjnego odczytu, podczas którego pracownik firmy rozliczeniowej musi wejść do mieszkania.
Takie rozwiązanie stopniowo ma odchodzić do przeszłości.
Nowe przepisy przewidują stosowanie podzielników umożliwiających zdalny odczyt. Dzięki temu administracja będzie mogła uzyskiwać informacje bez konieczności każdorazowego odwiedzania lokatorów.
Zbliżający się termin budzi jednak pytania. Czy każdy grzejnik musi mieć nowy podzielnik? Kto zapłaci za wymianę? Czy administracja może wejść do mieszkania? I co stanie się, jeśli urządzenia nie zostaną wymienione na czas?
Obowiązkowa wymiana podzielników do 1 stycznia 2027 roku. Co mówią przepisy?
Podstawą prawną jest art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z tym przepisem właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego ma do 1 stycznia 2027 roku zastąpić podzielniki kosztów ogrzewania zamontowane przed wejściem w życie odpowiednich przepisów urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu.
Chodzi o urządzenia zamontowane przed 22 maja 2021 roku.
Najważniejsza jest jednak ich funkcjonalność. Jeżeli zamontowane wcześniej podzielniki już umożliwiają zdalny odczyt, nie trzeba wymieniać ich ponownie wyłącznie ze względu na zbliżający się termin.
Obowiązek dotyczy przede wszystkim starszych urządzeń, które nadal wymagają odczytywania wskazań bezpośrednio w mieszkaniu.
Właściciele i zarządcy budynków mieli kilka lat na dostosowanie systemów rozliczania ogrzewania do nowych wymagań.
Teraz termin realizacji tego obowiązku zbliża się do końca.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie bloki muszą zostać wyposażone w podzielniki. Prawo przewiduje również inne metody rozliczania ogrzewania oraz wyjątki związane z techniczną wykonalnością i opłacalnością indywidualnego opomiarowania.
Czym są podzielniki kosztów ogrzewania? Nie każdy wie, jak naprawdę działają
Podzielnik kosztów ogrzewania to niewielkie urządzenie montowane najczęściej na grzejniku.
Jego zadaniem jest dostarczanie informacji potrzebnych do podziału kosztów centralnego ogrzewania pomiędzy mieszkania w budynku.
Warto jednak wiedzieć, że podzielnik nie działa tak samo jak tradycyjny licznik energii.
Główny Urząd Miar wyraźnie wskazuje, że podzielniki kosztów ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu Prawa o miarach.
Nie mierzą bowiem bezpośrednio ilości ciepła zużytego przez mieszkanie w gigadżulach czy kilowatogodzinach.
Ich wskazania zależą między innymi od temperatury grzejnika i czasu jego pracy.
Na tej podstawie powstają jednostki rozliczeniowe, które następnie uwzględnia się podczas podziału kosztów ogrzewania całego budynku.
Dlatego liczba widoczna na podzielniku nie jest bezpośrednim odpowiednikiem kwoty do zapłaty.
W ostatecznym rozliczeniu znaczenie mają również wielkość grzejników, położenie mieszkania, koszty stałe i metoda podziału wydatków przyjęta przez wspólnotę lub spółdzielnię.
To właśnie dlatego dwie osoby mieszkające w podobnych lokalach mogą otrzymać różne rachunki za ogrzewanie.
Nowe podzielniki na grzejnikach. Jak działa zdalny odczyt?
Nowoczesne podzielniki posiadają moduły umożliwiające bezprzewodowe przekazywanie wskazań.
W praktyce oznacza to, że pracownik firmy rozliczeniowej nie musi za każdym razem odwiedzać mieszkania.
Dane mogą być odbierane przez specjalne urządzenia znajdujące się w budynku albo przekazywane za pośrednictwem odpowiedniego systemu komunikacji.
Dla mieszkańców to przede wszystkim wygoda.
Nie trzeba umawiać wizyty tylko po to, aby ktoś odczytał wskazania z grzejników.
Zdalny system pozwala również na częstsze uzyskiwanie informacji o zużyciu oraz łatwiejsze wychwytywanie nieprawidłowości.
Nie oznacza to jednak, że od 2027 roku każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do internetowej aplikacji pokazującej koszty ogrzewania w czasie rzeczywistym.
Zakres udostępnianych informacji zależy od zastosowanego systemu i obowiązujących zasad rozliczania.
Istotne jest również to, że podzielnik ze zdalnym odczytem nadal pozostaje podzielnikiem kosztów, a nie urządzeniem mierzącym rzeczywistą ilość dostarczonej energii cieplnej.
Czy każdy mieszkaniec bloku musi mieć podzielniki na grzejnikach?
Nie. Przepisy nie nakazują automatycznego montażu podzielników w każdym mieszkaniu.
Znaczenie ma przede wszystkim konstrukcja instalacji centralnego ogrzewania.
W wielu starszych blokach przez mieszkania przechodzi kilka pionów grzewczych. W takiej sytuacji trudno zastosować jeden licznik mierzący ilość ciepła dostarczanego do całego lokalu.
Dlatego na poszczególnych grzejnikach montowane są podzielniki.
W nowszych budynkach układ instalacji często pozwala na wykorzystanie indywidualnych ciepłomierzy, które bezpośrednio mierzą zużycie energii cieplnej.
Prawo energetyczne przewiduje obowiązek stosowania odpowiednich urządzeń służących do indywidualnego rozliczania ogrzewania, o ile jest to technicznie wykonalne i opłacalne.
Szczegółowe warunki określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 roku.
Przy ocenie opłacalności uwzględnia się między innymi koszty zakupu, montażu i eksploatacji urządzeń oraz przewidywane oszczędności energii.
Wymagana analiza ekonomiczna obejmuje okres pięciu lat.
Jeżeli zastosowanie podzielników jest technicznie niemożliwe lub nieopłacalne, przepisy dopuszczają rozliczanie ogrzewania według powierzchni albo kubatury lokalu.
Nie wystarczy jednak samo stwierdzenie administracji, że nowe urządzenia są zbyt drogie. Ocena powinna wynikać z zasad określonych w przepisach.
Kto odpowiada za wymianę podzielników? Obowiązek nie spoczywa na lokatorze
To jedna z najważniejszych informacji dla mieszkańców.
Ustawa nie nakazuje każdemu właścicielowi mieszkania samodzielnego zakupu nowych podzielników.
Za realizację obowiązku odpowiada właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego.
W praktyce wymianę organizują więc spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty lub podmioty zarządzające nieruchomościami.
To one powinny ustalić, jakie urządzenia znajdują się w lokalach, czy spełniają wymagania i czy konieczna jest ich modernizacja.
Administracja powinna również wybrać odpowiedni system rozliczeniowy oraz zaplanować montaż urządzeń.
Mieszkaniec nie powinien samodzielnie demontować starego podzielnika ani kupować dowolnego modelu.
Urządzenia muszą bowiem współpracować z systemem rozliczania stosowanym w całym budynku.
W praktyce zamontowanie przypadkowego podzielnika mogłoby uniemożliwić prawidłowe uwzględnienie jego wskazań.
Dlatego wszelkie prace powinny być uzgadniane z administracją.
Ile kosztuje wymiana podzielników? Mieszkańcy mogą zapłacić więcej
Chociaż obowiązek organizacji wymiany spoczywa na zarządcy, nie oznacza to, że lokatorzy nie odczują kosztów inwestycji.
Wspólnoty i spółdzielnie finansują swoją działalność między innymi ze środków wpłacanych przez właścicieli lokali.
Pieniądze na modernizację mogą więc pochodzić z wcześniej zgromadzonych funduszy albo z opłat pobieranych od mieszkańców.
Ostateczny sposób finansowania zależy od zasad obowiązujących w danym budynku.
W jednym przypadku wymiana może zostać pokryta z już zgromadzonych środków.
W innym może oznaczać dodatkowe wydatki.
Koszt zależy między innymi od liczby grzejników, rodzaju urządzeń, wybranego systemu odczytu oraz warunków umowy zawartej z firmą rozliczeniową.
Jeżeli w mieszkaniu znajdują się cztery grzejniki wyposażone w podzielniki, może być konieczna wymiana czterech urządzeń.
W budynku liczącym kilkadziesiąt lub kilkaset mieszkań łączny koszt całego przedsięwzięcia będzie odpowiednio większy.
Nie ma jednak jednej ogólnopolskiej stawki, którą każdy mieszkaniec musi zapłacić za nowy podzielnik.
Warto poprosić administrację o przedstawienie kosztorysu i wyjaśnienie, czy wymiana zostanie sfinansowana z bieżących środków, czy będzie wymagała dodatkowych wpłat.
Czy musisz wpuścić montera do mieszkania? Przepisy wskazują obowiązek
Wymiana podzielników znajdujących się na grzejnikach zwykle wymaga wejścia do lokalu.
Z tego powodu administracja może wyznaczać terminy wizyt ekip technicznych.
Obowiązek udostępnienia mieszkania wynika między innymi z art. 45a ust. 11 Prawa energetycznego.
Przepis przewiduje, że jeżeli w budynku stosuje się odpowiednią metodę indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, użytkownik lokalu powinien umożliwić montaż lub wymianę urządzeń oraz ich kontrolę i odczyt.
Nie oznacza to jednak, że monter może wejść do mieszkania bez zapowiedzi i zgody mieszkańca w dowolnym momencie.
Prace powinny być odpowiednio zorganizowane, a lokatorzy poinformowani o ich terminie.
Jeśli proponowany dzień jest niedogodny, najlepiej skontaktować się z administracją i ustalić inny termin.
Nie warto natomiast ignorować kolejnych zawiadomień.
Brak współpracy może utrudnić wykonanie obowiązkowej modernizacji i doprowadzić do sporu z zarządcą.
Odmowa odczytu lub manipulowanie podzielnikiem. Mogą pojawić się dodatkowe koszty
Prawo energetyczne przewiduje konsekwencje w sytuacji, gdy użytkownik lokalu nie udostępnia urządzeń do odczytu albo ingeruje w ich działanie.
Chodzi o art. 45a ust. 11a.
Zgodnie z tym przepisem właściciel lub zarządca budynku może w określonych sytuacjach dochodzić odszkodowania.
Może również zastosować szczególny sposób rozliczenia kosztów ogrzewania.
Wówczas wysokość opłat może zostać ustalona na podstawie średnich kosztów ogrzewania powierzchni lub kubatury budynku, z uwzględnieniem wielkości konkretnego lokalu.
Przepisy określają przy tym maksymalny dopuszczalny poziom takiego rozliczenia.
Ważne jest jednak rozróżnienie kilku sytuacji.
Samo nieudostępnienie mieszkania w jednym zaproponowanym terminie montażu nie oznacza automatycznie nałożenia kary finansowej.
Przepis dotyczący szczególnego rozliczenia odnosi się do odmowy udostępnienia urządzeń w celu odczytu albo ingerencji w ich wskazania.
Jeśli mieszkaniec ma problem z umówieniem wizyty, powinien możliwie szybko wyjaśnić sytuację z administracją.
Zupełnie inaczej należy oceniać świadome uszkadzanie lub manipulowanie urządzeniami w celu zaniżenia naliczanych opłat.
Takie działania mogą prowadzić do odpowiedzialności finansowej, a w określonych okolicznościach także do innych konsekwencji prawnych.
Nawet 5000 zł kary za naruszenie przepisów. Kto może ją otrzymać?
W związku z nowymi wymaganiami często pojawiają się informacje o karach sięgających 5000 zł.
Takie sankcje rzeczywiście przewiduje Prawo energetyczne, ale trzeba wyjaśnić, kogo dotyczą.
Art. 56 ust. 1 pkt 6a ustawy odnosi się do właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych, którzy naruszają określone obowiązki dotyczące wyposażenia lokali w urządzenia umożliwiające rozliczanie kosztów ogrzewania według zużycia.
Przepis obejmuje także niektóre naruszenia zasad rozliczania ciepła oraz obowiązków informacyjnych wobec mieszkańców.
Zgodnie z art. 56 ust. 2g kara administracyjna za wskazane naruszenia może wynosić od 1000 do 5000 zł.
Nakłada ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Nie jest to jednak mandat wystawiany automatycznie każdemu mieszkańcowi, który ma na grzejniku starszy podzielnik.
Sankcja wymaga ustalenia konkretnego naruszenia prawa.
Nie można również zakładać, że każda niewykonana wymiana w dniu 1 stycznia 2027 roku automatycznie zakończy się nałożeniem maksymalnej kary.
Odpowiedzialność dotyczy określonych obowiązków właściciela lub zarządcy, a nie samego faktu zamieszkiwania w lokalu ze starszym urządzeniem.
Masz zakręcone grzejniki, a i tak płacisz za ogrzewanie? To nie musi być błąd
Podzielniki kosztów ogrzewania od lat budzą kontrowersje wśród mieszkańców bloków.
Jednym z najczęstszych pytań jest to, dlaczego trzeba płacić za ogrzewanie, nawet gdy grzejniki pozostają zakręcone.
Odpowiedź wynika ze sposobu działania instalacji centralnego ogrzewania.
Mieszkanie w bloku nie jest całkowicie odizolowane od pozostałych lokali.
Ciepło przenika przez ściany, stropy i inne przegrody budowlane. Dodatkowo energia może być oddawana przez piony instalacji grzewczej.
Oznacza to, że lokal może częściowo ogrzewać się dzięki energii dostarczanej do innych mieszkań.
Do tego dochodzą koszty utrzymania całego systemu grzewczego.
Dlatego rachunek za ogrzewanie nie składa się wyłącznie z opłaty wynikającej ze wskazań podzielników.
Zwykle uwzględnia także koszty stałe oraz wydatki związane z ogrzewaniem części wspólnych.
W efekcie zerowe lub bardzo niskie wskazanie podzielnika nie musi oznaczać rachunku wynoszącego zero złotych.
Mieszkanie narożne albo na ostatnim piętrze? Rozliczenie powinno uwzględniać położenie lokalu
Kolejną ważną kwestią są różnice w zapotrzebowaniu na ciepło poszczególnych mieszkań.
Lokal położony w środku budynku jest zwykle otoczony innymi ogrzewanymi pomieszczeniami.
Z kolei mieszkanie narożne ma większą powierzchnię ścian zewnętrznych.
Podobnie lokal na ostatnim piętrze może tracić więcej ciepła przez dach, szczególnie w starszym, słabo ocieplonym budynku.
Prawo energetyczne wymaga, aby przy wyborze metody rozliczania ogrzewania uwzględniano współczynniki wyrównawcze wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.
Ich zadaniem jest ograniczenie nierówności wynikających z różnego zapotrzebowania mieszkań na energię.
Dlatego warto sprawdzić, czy administracja stosuje współczynniki wyrównawcze i w jaki sposób uwzględnia je w indywidualnym rozliczeniu.
Nie oznacza to, że mieszkaniec narożnego lokalu automatycznie zapłaci mniej niż pozostali.
Współczynniki stanowią jeden z elementów całego systemu podziału kosztów.
Czy nowe podzielniki obniżą rachunki za ogrzewanie?
Wymiana urządzeń na modele ze zdalnym odczytem nie gwarantuje niższych rachunków.
Nowoczesny podzielnik nadal służy do rozdzielania kosztów ogrzewania, a nie do zmniejszania ilości energii potrzebnej do ogrzania budynku.
Wysokość opłat zależy między innymi od cen ciepła, stanu technicznego instalacji, izolacji budynku oraz zachowań mieszkańców.
Nowe urządzenia mogą jednak ułatwić kontrolowanie wskazań i ograniczyć problemy związane z tradycyjnymi odczytami.
Ważne są również zasady rozliczeń.
Przepisy przewidują obowiązek zapewnienia użytkownikom lokali określonych informacji o kosztach ogrzewania.
Art. 45c Prawa energetycznego nakazuje właścicielowi lub zarządcy budynku nieodpłatne przekazywanie informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła co najmniej raz w roku.
W określonych przypadkach mieszkańcy powinni również mieć możliwość bezpłatnego uzyskania informacji o zużyciu ciepła raz w miesiącu.
Jeśli sposób naliczania opłat budzi wątpliwości, można zwrócić się do administracji o wyjaśnienie zasad przyjętych w regulaminie rozliczania ogrzewania.
Warszawa i Mazowsze. Co z mieszkańcami starszych bloków?
Zbliżający się termin ma znaczenie również dla mieszkańców Warszawy i pozostałych miejscowości Mazowsza.
W stolicy znajduje się wiele budynków wielorodzinnych, w których stosowane są podzielniki kosztów ogrzewania.
Dotyczy to między innymi starszych osiedli spółdzielczych oraz budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
Nie ma jednak jednego terminu wymiany urządzeń dla całej Warszawy.
Poszczególne spółdzielnie i wspólnoty mogą realizować modernizację w różnych terminach, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów.
Niektóre budynki zostały już wyposażone w podzielniki umożliwiające zdalny odczyt.
W innych podobne prace mogą być dopiero planowane.
Dlatego mieszkańcy Ursynowa, Mokotowa, Woli, Bemowa, Bielan, Pragi-Południe czy innych dzielnic powinni sprawdzić informacje przekazywane przez administrację swojego budynku.
To samo dotyczy spółdzielni i wspólnot w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce oraz pozostałych miejscowościach województwa.
Jeżeli na grzejnikach nadal znajdują się stare podzielniki, warto zapytać zarządcę, czy urządzenia mają funkcję zdalnego odczytu oraz czy zaplanowano ich wymianę.
Wynajmujesz mieszkanie? Nie kupuj nowych podzielników na własną rękę
Zmiany mogą dotyczyć również osób wynajmujących lokale w blokach.
Jeżeli mieszkanie jest wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania, jego użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie pomieszczeń monterom.
Nie oznacza to jednak, że najemca powinien samodzielnie zamawiać nowe urządzenia.
Wymiana musi być zgodna z systemem stosowanym w budynku i zasadami organizacji prac przyjętymi przez właściciela lub zarządcę.
Dlatego najlepiej skontaktować się z właścicielem mieszkania i ustalić termin wizyty technicznej.
Kwestia ewentualnego obciążenia najemcy kosztami wymaga uwzględnienia obowiązujących przepisów i umowy najmu.
Nie należy przyjmować, że każda opłata związana z modernizacją automatycznie obciąża osobę wynajmującą mieszkanie.
Masz podzielniki na grzejnikach? Sprawdź te kwestie przed końcem roku
Do początku 2027 roku pozostało niewiele czasu. Dlatego mieszkańcy bloków powinni zainteresować się tym, jakie urządzenia znajdują się w ich lokalach.
Przede wszystkim warto sprawdzić, czy podzielniki umożliwiają zdalny odczyt.
Nie zawsze można rozpoznać to na podstawie wyglądu urządzenia. Najpewniejszym rozwiązaniem jest zapytanie administracji o jego model i sposób odczytywania wskazań.
Jeżeli podzielniki nie spełniają nowych wymagań, należy ustalić, czy wymiana została już zaplanowana.
Warto również zapytać o przewidywane koszty oraz sposób ich finansowania.
Mieszkańcy mogą zainteresować się także regulaminem rozliczania ogrzewania, szczególnie zasadami uwzględniania położenia lokalu oraz podziału wydatków na część stałą i zmienną.
Jeśli administracja planuje wizytę monterów, należy uzgodnić możliwość udostępnienia mieszkania.
Nie trzeba natomiast samodzielnie demontować podzielników ani kupować nowych urządzeń w sklepach.
Takie działania powinny być organizowane w ramach systemu rozliczeniowego całego budynku.
1 stycznia 2027 roku coraz bliżej. Co naprawdę zmieni się dla mieszkańców?
Przepisy dotyczące zdalnego odczytu podzielników kosztów ogrzewania zostały wprowadzone kilka lat temu, ale dopiero teraz zbliża się ostateczny termin wymiany starszych urządzeń.
Celem zmian jest usprawnienie rozliczania ogrzewania i ograniczenie konieczności osobistego odczytywania wskazań w mieszkaniach.
Dla wielu lokatorów oznacza to większą wygodę.
Modernizacja może jednak wiązać się z dodatkowymi wydatkami, których wysokość będzie zależała od konkretnego budynku.
Warto również pamiętać, że nowe podzielniki nie rozwiązują automatycznie problemów z wysokimi rachunkami. Nadal ogromne znaczenie będą miały ceny energii oraz zasady rozliczania kosztów między lokalami.
Najważniejsza informacja jest prosta: do 1 stycznia 2027 roku właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych mają zastąpić starsze podzielniki, które nie umożliwiają zdalnego odczytu, odpowiednimi urządzeniami.
Nie oznacza to automatycznego mandatu dla mieszkańca. Przepisy przewidują jednak konkretne obowiązki zarządców oraz sankcje za określone naruszenia prawa.
Dlatego warto już teraz sprawdzić, czy spółdzielnia lub wspólnota przygotowała się do nowych wymagań i czy planowana wymiana będzie wiązała się z dodatkowymi opłatami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.