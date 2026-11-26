Donald Tusk podjął decyzję w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o finansowanie
Premier Donald Tusk wydał dyspozycję, aby Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego – poinformował w czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka. Środki na ten cel ma zabezpieczyć minister finansów. Decyzja zapadła po tym, jak Narodowy Bank Polski wstrzymał realizację płatności z rachunków TK z powodu wątpliwości dotyczących tego, kto jest uprawniony do reprezentowania instytucji. Rząd chce w ten sposób zapobiec problemom z bieżącym funkcjonowaniem Trybunału.
Spór o Trybunał Konstytucyjny wkroczył w kolejny etap. Tym razem nie chodzi o wydawane wyroki ani powoływanie sędziów, lecz o pieniądze potrzebne do codziennego działania instytucji.
Narodowy Bank Polski wstrzymał realizację zleceń płatniczych z rachunków TK. Powodem są wątpliwości dotyczące tego, kto jest uprawniony do reprezentowania Trybunału i dysponowania jego środkami.
Władze banku centralnego wskazują, że nie są właściwe do rozstrzygania tego sporu. Rząd postanowił jednak nie czekać na jego zakończenie i przygotował alternatywne rozwiązanie.
Donald Tusk wydał dyspozycję. Pieniądze dla TK zapewni BGK
W czwartek, 26 listopada 2026 roku, rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o decyzji premiera dotyczącej finansowania Trybunału Konstytucyjnego.
Zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska obsługą finansowania instytucji ma zająć się Bank Gospodarstwa Krajowego.
Środki potrzebne do realizacji tego zadania ma zabezpieczyć minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Oznacza to, że rząd chce zapewnić Trybunałowi możliwość regulowania zobowiązań bez konieczności korzystania z rachunków, z których płatności wstrzymał NBP.
Szłapka przekazał tę informację za pośrednictwem platformy X, podkreślając, że państwo musi działać.
Decyzję potwierdził również minister finansów Andrzej Domański.
Szef resortu poinformował, że otrzymał od premiera polecenie zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
Według ministra blokada płatności przez NBP nie powinna prowadzić do paraliżu instytucji państwowych.
Rząd zapowiada więc rozwiązanie, które pozwoli utrzymać bieżącą działalność Trybunału pomimo nierozstrzygniętego sporu.
Dlaczego NBP wstrzymał pieniądze Trybunału Konstytucyjnego?
Problemy z rachunkami Trybunału rozpoczęły się w listopadzie.
16 listopada Narodowy Bank Polski poinformował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych dotyczących środków zgromadzonych na rachunkach TK.
Bank wyjaśnił, że decyzja wynika z wątpliwości dotyczących prawidłowej reprezentacji Trybunału w relacjach z NBP.
W praktyce chodzi o ustalenie, kto ma prawo wydawać dyspozycje dotyczące pieniędzy instytucji.
Spór ma związek z wydarzeniami z końca października.
30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie dotyczące natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.
Następnie do Narodowego Banku Polskiego zaczęły wpływać dokumenty wskazujące różne osoby uprawnione do dysponowania środkami Trybunału.
Bogdan Święczkowski przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie 2 listopada, a następnie potwierdził je w kolejnym piśmie.
Do NBP trafiły również dokumenty przedstawiające odmienne stanowisko dotyczące reprezentacji instytucji.
Dodatkowo 10 listopada Sąd Najwyższy uchylił zarządzenia dotyczące przerwy w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego.
Mimo tego spór dotyczący reprezentacji TK w relacjach bankowych nie został zakończony.
NBP uznał, że otrzymał wzajemnie sprzeczne dokumenty i nie może samodzielnie rozstrzygać, które osoby są uprawnione do dysponowania pieniędzmi.
W rezultacie wstrzymano realizację wszystkich zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału.
Rząd przyjął specjalną uchwałę. Dokument już obowiązuje
W środę, 25 listopada, Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 244 dotyczącą przeciwdziałania sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego.
Dokument został tego samego dnia opublikowany w Monitorze Polskim pod pozycją 1178.
Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia.
Rząd stwierdził w niej, że sytuacja finansowa Trybunału jest poważnie zagrożona z powodu wstrzymania przez NBP realizacji płatności.
Według Rady Ministrów dalsze utrzymywanie takiego stanu może uniemożliwić instytucji wykonywanie zobowiązań finansowych.
W dokumencie wskazano również na ryzyko ograniczenia działalności Trybunału w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich.
Rząd zwrócił uwagę, że problemy z funkcjonowaniem tego organu mogą mieć konsekwencje nie tylko dla samej instytucji.
W uchwale wspomniano między innymi o możliwych zakłóceniach w działaniu administracji publicznej, problemach z bezpieczeństwem prawnym oraz ryzyku powstania roszczeń odszkodowawczych.
Rada Ministrów uznała, że konieczne jest podjęcie działań przez premiera oraz ministra finansów i gospodarki.
Czwartkowa zapowiedź skierowania finansowania przez BGK jest realizacją tego kierunku działań.
Bank Gospodarstwa Krajowego zamiast NBP. Jak ma działać nowe rozwiązanie?
Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, który uczestniczy między innymi w obsłudze programów publicznych i finansowaniu przedsięwzięć realizowanych ze środków państwowych.
Teraz ma odegrać również istotną rolę w zapewnieniu finansowania Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec wyjaśnił w TVN24, że Trybunał posiada już w BGK rachunek pomocniczy.
Według jego zapowiedzi właśnie za pośrednictwem tego banku możliwe ma być finansowanie bieżącej działalności TK.
Pojawiły się również informacje o przygotowaniach do uruchomienia dodatkowych rachunków.
Jak ustalił Business Insider, nowe konta mają zostać przygotowane w przyspieszonym trybie, a ich uruchomienie planowane jest na piątek, 27 listopada.
Oznacza to, że rząd chce szybko stworzyć mechanizm pozwalający na regulowanie wydatków instytucji.
Istotne jest jednak rozróżnienie dwóch kwestii.
Nowe rozwiązanie nie oznacza, że NBP odblokował dotychczasowe rachunki Trybunału.
Rząd zamierza zapewnić finansowanie przez inny bank, podczas gdy spór o dostęp do pieniędzy zgromadzonych w NBP pozostaje nierozstrzygnięty.
Nie przedstawiono jeszcze pełnych szczegółów technicznych dotyczących realizowania wszystkich płatności w nowym systemie.
Co z wynagrodzeniami pracowników Trybunału Konstytucyjnego?
Jednym z najważniejszych powodów podjęcia działań jest konieczność zapewnienia instytucji środków na codzienne funkcjonowanie.
Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak inne organy państwowe, ponosi bieżące wydatki.
Obejmują one między innymi wynagrodzenia pracowników, utrzymanie budynku, opłacanie usług oraz realizowanie innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.
Jeśli instytucja nie może korzystać ze środków znajdujących się na swoich rachunkach, pojawia się ryzyko opóźnień w płatnościach.
To właśnie takim konsekwencjom ma zapobiec decyzja premiera.
Warto jednak podkreślić, że samo wstrzymanie płatności przez NBP nie oznacza, że pracownicy TK już nie otrzymali wynagrodzeń.
Czwartkowe informacje dotyczą przede wszystkim działań mających zapobiec takim problemom.
Utrzymanie możliwości regulowania bieżących zobowiązań jest szczególnie ważne pod koniec miesiąca, kiedy instytucje realizują płatności związane z wynagrodzeniami i innymi wydatkami.
NBP chce rozstrzygnięcia sprawy w sądzie
Uruchomienie finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie rozwiązuje automatycznie sporu dotyczącego reprezentacji Trybunału Konstytucyjnego.
Narodowy Bank Polski już wcześniej wskazywał, że problem powinien zostać rozstrzygnięty przez właściwy sąd.
20 listopada bank centralny skierował pisma do Bogdana Święczkowskiego oraz Anny Korwin-Piotrowskiej.
NBP zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do sądowego ustalenia, kto jest uprawniony do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach Trybunału.
Bank oczekuje informacji o podjętych działaniach do 27 listopada 2026 roku.
Tym samym w sprawie pojawiają się dwa równoległe procesy.
Pierwszy dotyczy zapewnienia Trybunałowi pieniędzy na bieżące funkcjonowanie.
Drugi wiąże się z ustaleniem, kto zgodnie z prawem powinien reprezentować instytucję w relacjach z bankiem centralnym.
Decyzja rządu o skierowaniu finansowania przez BGK nie jest rozstrzygnięciem tego drugiego problemu.
Może natomiast ograniczyć finansowe konsekwencje trwającego sporu.
Dlaczego finansowanie TK jest tak ważne?
Trybunał Konstytucyjny jest jednym z konstytucyjnych organów państwa.
Do jego zadań należy między innymi orzekanie o zgodności ustaw i innych aktów normatywnych z Konstytucją.
Rozpatruje również skargi konstytucyjne oraz rozstrzyga określone spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
Od lat wokół funkcjonowania Trybunału trwa spór dotyczący między innymi sposobu powoływania sędziów, statusu jego orzeczeń oraz niezależności instytucji.
Obecna sytuacja pokazuje jednak, że konsekwencje tego konfliktu mogą obejmować także kwestie organizacyjne i finansowe.
Problemy z dostępem do pieniędzy mogą ograniczać możliwość realizowania bieżących obowiązków, niezależnie od stanowiska poszczególnych uczestników sporu.
Rząd przedstawia swoją decyzję jako działanie mające zapobiec paraliżowi instytucji.
NBP z kolei uzasadnia wstrzymanie płatności wątpliwościami prawnymi dotyczącymi reprezentacji Trybunału.
Obie kwestie pozostają przedmiotem odrębnych działań.
Co decyzja premiera oznacza dla obywateli?
Z punktu widzenia zwykłych obywateli najważniejsze jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów państwa.
Decyzja dotycząca finansowania TK nie oznacza zmian w podatkach, zasadach wypłaty świadczeń społecznych ani w codziennym korzystaniu z urzędów.
Nie nakłada też na mieszkańców Warszawy ani pozostałych części kraju żadnych nowych obowiązków.
Jej bezpośrednim celem jest umożliwienie Trybunałowi regulowania własnych wydatków pomimo wstrzymania płatności z rachunków obsługiwanych przez NBP.
W dłuższej perspektywie znaczenie ma natomiast utrzymanie zdolności Trybunału do wykonywania przypisanych mu zadań.
To istotne, ponieważ rozstrzygnięcia dotyczące zgodności prawa z Konstytucją mogą wpływać na sytuację prawną obywateli i funkcjonowanie administracji publicznej.
Nie oznacza to jednak, że sama decyzja finansowa rozwiązuje istniejący spór wokół funkcjonowania TK.
Finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Co wydarzy się dalej?
Najbliższe dni pokażą, jak szybko uda się uruchomić zapowiedziany mechanizm finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Minister finansów Andrzej Domański zadeklarował zabezpieczenie potrzebnych środków, a przedstawiciele rządu zapewniają, że Trybunał będzie mógł kontynuować działalność.
Równocześnie nie jest jeszcze jasne, kiedy zakończy się spór dotyczący dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych przez NBP.
Bank centralny oczekuje podjęcia działań prawnych, które pozwolą ustalić, kto jest uprawniony do reprezentowania Trybunału.
Na 26 listopada najważniejszym faktem pozostaje decyzja premiera: bieżące finansowanie Trybunału Konstytucyjnego ma zostać zapewnione przez BGK, a potrzebne środki zabezpieczy Ministerstwo Finansów.
Nie kończy to jednak sporu o reprezentację Trybunału. Rozwiązuje przede wszystkim najpilniejszy problem, czyli ryzyko braku możliwości regulowania bieżących zobowiązań instytucji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.