Szpitale w Polsce mają ponad 1,35 mld zł długu w ZUS. Problem dotyczy setek placówek. Co z pacjentami?
Ponad 500 placówek ochrony zdrowia w Polsce zalega z opłacaniem składek za swoich pracowników. Jak informuje Business Insider, powołując się na najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, łączny dług przekroczył już 1,35 mld zł. Sytuacja jest na tyle poważna, że w jednym ze szpitali ZUS zajął pieniądze przeznaczone między innymi na wynagrodzenia. Eksperci ostrzegają, że to dopiero początek problemów. Zagrożone mogą być nie tylko pensje personelu, ale również ciągłość dostaw sprzętu i materiałów potrzebnych do leczenia pacjentów.
Polskie szpitale od lat zmagają się z rosnącymi kosztami funkcjonowania. Drożeje energia, sprzęt medyczny i utrzymanie placówek. Rosną również wynagrodzenia pracowników, a pieniądze przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawsze wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków.
W efekcie część szpitali zaczyna opóźniać regulowanie zobowiązań. Najpierw wobec dostawców, później również wobec instytucji publicznych.
Najnowsze dane ZUS pokazują, że problem osiągnął już skalę ogólnopolską.
503 placówki nie opłacają składek. Zadłużenie przekroczyło 1,35 mld zł
Z informacji uzyskanych przez Business Insider wynika, że na koniec września 2026 roku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miały 503 placówki ochrony zdrowia.
W tej grupie znajdują się szpitale, uzdrowiska i poradnie przyszpitalne.
Łączna wartość nieopłaconych składek wynosi dokładnie 1 mld 351 mln 700 tys. zł.
Dla porównania pod koniec 2024 roku zadłużonych było 511 podmiotów, a ich zaległości wynosiły 954 mln zł.
Oznacza to, że w niespełna dwa lata kwota zadłużenia wzrosła o prawie 398 mln zł, czyli blisko 42 proc.
Co ciekawe, liczba placówek mających zaległości nieznacznie spadła. Problem polega więc przede wszystkim na tym, że łączny dług stał się znacznie większy.
Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Nadzorczej NFZ oraz ZUS, zwraca uwagę na rozmiary problemu.
Według danych GUS w Polsce zarejestrowanych jest około 2,6 tys. podmiotów leczniczych.
503 zadłużone placówki odpowiadają liczbowo mniej więcej jednej piątej tej wartości. Jest to jednak przybliżone porównanie różnych zbiorów podmiotów, a nie dowód, że dokładnie co piąty szpital w Polsce ma zaległości.
Tak duża skala zadłużenia pokazuje, że problem nie dotyczy już wyłącznie pojedynczych lecznic.
Szpitale nie płacą składek za pracowników. Kogo dotyczą zaległości?
Warto wyjaśnić, czego dokładnie dotyczą zobowiązania wobec ZUS.
Nie chodzi przede wszystkim o wynagrodzenia lekarzy pracujących na kontraktach, którzy samodzielnie rozliczają swoją działalność gospodarczą.
Zaległości dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez szpitale za pracowników zatrudnionych na etatach.
W tej grupie znajdują się między innymi pielęgniarki, położne, salowe, pracownicy administracji, księgowości, kuchni oraz personel techniczny.
Szpital jako pracodawca jest zobowiązany do prawidłowego rozliczania i opłacania należnych składek.
Jeśli przestaje to robić, powstaje zadłużenie, które z czasem może prowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Co ważne, zaległości pracodawcy nie oznaczają automatycznie utraty ubezpieczenia przez zatrudnionych pracowników.
Stanowią jednak poważny sygnał ostrzegawczy dotyczący kondycji finansowej placówki.
ZUS zajął konto szpitala. 1100 pracowników czekało na wynagrodzenia
Przykładem tego, do czego mogą doprowadzić problemy finansowe, jest sytuacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi.
W listopadzie placówka nie była w stanie wypłacić w terminie wynagrodzeń za październik.
Problem dotknął około 1100 pracowników.
Jak informowała „Gazeta Wyborcza”, ZUS zajął środki znajdujące się na rachunku bankowym szpitala. Wśród nich były także pieniądze pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane świadczenia medyczne.
W efekcie wynagrodzenia, które powinny trafić na konta pracowników wcześniej, zostały opóźnione.
Niepewność dotknęła między innymi pielęgniarki, położne oraz pozostały personel.
Ostatecznie szpital wypłacił zaległe pensje 17 listopada 2026 roku. Dyrekcja potwierdziła przekazanie pieniędzy i przeprosiła pracowników za opóźnienia.
Nie oznacza to jednak, że problemy finansowe placówki zostały rozwiązane.
Jej łączne zadłużenie wynosi około 167 mln zł.
Sytuacja w Łodzi pokazała, jak szybko długi szpitala mogą przełożyć się na codzienne życie osób, które odpowiadają za leczenie pacjentów.
ZUS potwierdził również Business Insiderowi, że postępowania egzekucyjne dotyczą więcej niż jednej placówki medycznej.
Eksperci ostrzegają przed kolejnymi problemami. Najpierw rachunki, później pensje
Wojciech Wiśniewski, ekspert ds. ochrony zdrowia Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, wskazuje, że zaległości w ZUS mogą być oznaką pogłębiającego się kryzysu finansowego.
Zazwyczaj problemy nie pojawiają się z dnia na dzień.
Najpierw placówka zaczyna opóźniać płatności za dostarczane towary i usługi.
Później może zabraknąć pieniędzy na składki i inne zobowiązania publicznoprawne.
Jeżeli sytuacja nadal się pogarsza, zagrożona staje się terminowa wypłata wynagrodzeń.
Dla pracowników szpitala oznacza to niepewność finansową. Dla dyrekcji konieczność podejmowania coraz trudniejszych decyzji dotyczących bieżących wydatków.
Eksperci zwracają uwagę, że nawet szpital, który formalnie nadal działa i przyjmuje pacjentów, może mieć poważne problemy z utrzymaniem płynności finansowej.
Nie musi więc dojść do zamknięcia oddziału, aby skutki zadłużenia zaczęły być odczuwalne.
Wystarczy, że dostawcy zaczną domagać się szybszych płatności albo placówka będzie zmuszona ograniczać część wydatków.
Dlaczego szpitalom zaczyna brakować pieniędzy?
Jedną z przyczyn wskazywanych przez ekspertów jest rosnąca różnica między kosztami prowadzenia działalności a środkami otrzymywanymi na leczenie pacjentów.
Znaczną część budżetów placówek pochłaniają wynagrodzenia pracowników.
Od kilku lat w ochronie zdrowia obowiązują przepisy zapewniające coroczne podwyżki minimalnych wynagrodzeń zasadniczych określonych grup personelu medycznego i niemedycznego.
Pracodawcy muszą dostosowywać płace do ustawowych wymagań.
Problem pojawia się wtedy, gdy wzrost finansowania świadczeń nie pokrywa wszystkich dodatkowych kosztów.
Szpitale muszą przecież opłacić nie tylko pensje.
Potrzebują również pieniędzy na leki, badania diagnostyczne, sprzęt jednorazowy, utrzymanie budynków, ogrzewanie, energię elektryczną i usługi zewnętrzne.
Niektóre placówki muszą także spłacać wcześniej zaciągnięte zobowiązania.
Gdy wydatki rosną szybciej niż przychody, zaczyna brakować środków na bieżące rachunki.
Zdaniem ekspertów cytowanych przez Business Insider samo ograniczanie kosztów wynagrodzeń nie wystarczy, jeżeli nie zostanie rozwiązany szerszy problem finansowania systemu.
Szpitale zadłużone na miliardy. Składki w ZUS to tylko część problemu
Kwota 1,35 mld zł zaległości wobec ZUS robi wrażenie, ale nie pokazuje całego zadłużenia publicznej ochrony zdrowia.
Szpitale mają również zobowiązania wobec dostawców leków, producentów sprzętu, firm świadczących usługi oraz innych wierzycieli.
Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na koniec pierwszego kwartału 2026 roku zobowiązania ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekraczały 30 mld zł.
Ponad 5 mld zł stanowiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin spłaty już minął.
Jeszcze szersze analizy Federacji Przedsiębiorców Polskich, uwzględniające również inne formy organizacyjne publicznych placówek, wskazywały na około 6 mld zł przeterminowanych zobowiązań.
To pokazuje, że długi wobec ZUS są tylko częścią problemu.
Trzeba przy tym pamiętać, że poszczególne zestawienia obejmują nieco inne grupy placówek i okresy sprawozdawcze. Nie należy więc sumować przedstawionych kwot.
Wspólny wniosek pozostaje jednak niepokojący: placówki medyczne mają coraz większe trudności z regulowaniem zobowiązań w terminie.
Rząd przygotowuje nowe przepisy. Szpitale mają otrzymać możliwość restrukturyzacji
Na tym problemy się nie kończą.
Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Zdrowia pracuje nad przepisami, które mają umożliwić samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej korzystanie ze szczególnych procedur restrukturyzacyjnych.
Chodzi o rozwiązania, które pozwoliłyby zadłużonym placówkom uporządkować swoje zobowiązania i uzgadniać warunki ich spłaty z wierzycielami.
Według informacji Business Insidera prace nad projektem są zaawansowane. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje ocenę skutków regulacji.
Zmiany mogłyby objąć około 1169 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Z punktu widzenia rządu restrukturyzacja ma pomóc placówkom, które nie radzą sobie z narastającymi długami.
Eksperci obawiają się jednak niezamierzonych konsekwencji.
Warto przy tym wyraźnie zaznaczyć, że restrukturyzacja nie jest tym samym co upadłość. Obowiązujące przepisy Prawa upadłościowego wyłączają możliwość ogłoszenia upadłości SPZOZ.
Samo dopuszczenie restrukturyzacji nie oznacza więc automatycznie, że szpitale będą mogły bankrutować na takich zasadach jak zwykłe przedsiębiorstwa.
Ostateczne skutki prawne będzie można ocenić dopiero po przedstawieniu pełnego projektu.
Dostawcy mogą przestać współpracować ze szpitalami. To poważne zagrożenie
Największe obawy dotyczą reakcji prywatnych firm, które codziennie zaopatrują szpitale.
Placówki potrzebują stałych dostaw leków, odczynników laboratoryjnych, gazików, rękawiczek, wenflonów czy narzędzi chirurgicznych.
Wiele takich produktów kupowanych jest z odroczonym terminem płatności.
Oznacza to, że szpital otrzymuje potrzebne materiały, a fakturę reguluje później.
Dla placówek z problemami finansowymi takie rozwiązanie ma ogromne znaczenie.
Jeżeli jednak dostawcy zaczną obawiać się, że nie odzyskają należności, mogą zmienić zasady współpracy.
Zamiast wystawiać fakturę płatną za kilkadziesiąt dni, mogą zażądać pieniędzy z góry.
Niektóre firmy mogą też ograniczyć dostawy do najbardziej zadłużonych szpitali.
Na takie ryzyko zwraca uwagę Tomasz Paczkowski, prezes Szpitala Powiatowego w Rawiczu i wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
Jego zdaniem zapowiadane regulacje mogą sprawić, że dostawcy zaczną inaczej oceniać wiarygodność finansową publicznych placówek.
A to oznacza dodatkowy problem.
Szpital, który już dzisiaj ma trudności z regulowaniem rachunków, może zostać zmuszony do płacenia za niezbędne materiały jeszcze przed ich otrzymaniem.
Co to oznacza dla pacjentów? Zagrożone mogą być badania i zabiegi
Najważniejsze pytanie dotyczy tego, czy zadłużenie szpitali może wpłynąć na leczenie pacjentów.
Na razie dane o zaległościach wobec ZUS nie oznaczają, że 503 placówki przestaną przyjmować chorych.
Nie ma też podstaw, aby twierdzić, że wszystkie zadłużone szpitale ograniczają już zabiegi lub badania.
Eksperci ostrzegają jednak przed sytuacją, w której dalszy wzrost zadłużenia utrudni zapewnienie ciągłości dostaw.
Niektórych badań nie można przeprowadzić bez odpowiednich odczynników.
Operacje wymagają sterylnych narzędzi, materiałów jednorazowych i sprawnego sprzętu.
Oddziały muszą także dysponować odpowiednią liczbą pracowników.
Jeżeli placówka zacznie mieć trudności z zakupem potrzebnych materiałów lub utrzymaniem personelu, mogą pojawić się opóźnienia w realizacji świadczeń.
W skrajnych przypadkach konieczne może być czasowe ograniczenie części zaplanowanych zabiegów.
To jednak możliwe konsekwencje dalszego pogarszania się sytuacji finansowej, a nie potwierdzony skutek obecnych zaległości wszystkich 503 placówek.
Warszawa i Mazowsze również mierzą się z problemem zadłużenia szpitali
Problemy finansowe publicznej ochrony zdrowia dotyczą całej Polski, również Mazowsza.
Województwo mazowieckie należy do regionów z wysoką łączną wartością zobowiązań publicznych placówek medycznych. Wynika to między innymi z rozbudowanej sieci szpitali, dużej liczby pacjentów oraz skali prowadzonych świadczeń.
Warto jednak odróżnić ogólne zadłużenie szpitali od zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dane przedstawione przez Business Insider nie zawierają pełnej publicznej listy 503 zadłużonych placówek ani szczegółowego zestawienia wskazującego, jaka część tej kwoty przypada na Warszawę.
Nie można więc na ich podstawie stwierdzić, które konkretne warszawskie szpitale mają zaległości składkowe.
Dla mieszkańców stolicy problem ma jednak znaczenie.
Warszawskie szpitale leczą nie tylko osoby mieszkające w mieście, ale również pacjentów z całego regionu i innych części kraju.
Dlatego ewentualne ograniczenie dostępności świadczeń w jednej placówce może zwiększać obciążenie pozostałych.
Masz zaplanowaną wizytę lub operację? Sprawdź, co warto wiedzieć
Pacjenci, którzy oczekują na leczenie w publicznym szpitalu, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań wyłącznie z powodu informacji o zadłużeniu placówek w ZUS.
Samo zadłużenie szpitala nie oznacza utraty prawa pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ.
Jeżeli masz wyznaczony termin badania, zabiegu lub hospitalizacji, pozostaje on aktualny, chyba że placówka poinformuje Cię o zmianie.
W przypadku odwołania planowanego świadczenia warto skontaktować się bezpośrednio ze szpitalem i zapytać o nowy termin oraz dostępne możliwości kontynuowania leczenia.
Informacje o dostępnych świadczeniach i terminach można uzyskać również za pośrednictwem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590.
W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia należy korzystać z pomocy ratunkowej, niezależnie od sytuacji finansowej konkretnej placówki.
Szpitale mają coraz większe długi. Najtrudniejsze decyzje mogą dopiero nadejść
Najnowsze dane ZUS pokazują, że sytuacja finansowa polskich placówek medycznych staje się coraz poważniejsza.
W porównaniu z końcem 2024 roku zaległości składkowe wzrosły o niemal 400 mln zł, mimo że liczba zadłużonych podmiotów nieznacznie się zmniejszyła.
Przypadek szpitala im. Pirogowa w Łodzi udowodnił, że długi mogą prowadzić nie tylko do sporów z wierzycielami, lecz także do opóźnień w wypłacie pensji.
Dodatkową niewiadomą pozostają przygotowywane przepisy restrukturyzacyjne, które z jednej strony mają pomóc szpitalom uporządkować finanse, ale z drugiej mogą zmienić podejście dostawców do współpracy z zadłużonymi placówkami.
Największe ryzyko polega na tym, że problemy finansowe zaczną przekładać się na codzienne funkcjonowanie szpitali, a w konsekwencji również na dostępność leczenia.
Na razie nie oznacza to załamania działalności zadłużonych placówek. Pokazuje jednak, że bez poprawy ich sytuacji finansowej konsekwencje mogą odczuć nie tylko pracownicy, ale również pacjenci.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.