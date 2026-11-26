Rząd mówi wprost: przygotuj dom i rodzinę na pierwsze 72 godziny. 36 litrów wody to dopiero początek
Gasną światła, z kranu przestaje lecieć woda, a telefon nie łączy z bliskimi. W takiej sytuacji zakupy i wypłata pieniędzy mogą być już problemem. Dlatego rząd zaleca przygotowanie domu na co najmniej trzy dni bez normalnego dostępu do podstawowych usług. Dla czteroosobowej rodziny sam minimalny zapas wody to 36 litrów. Potrzebne będą także jedzenie, leki, gotówka i sposób odbierania komunikatów. Do tych przygotowań zachęca również Unia Europejska, która przedstawiła kolejne wytyczne dotyczące pierwszych 72 godzin kryzysu.
Trzy dni, podczas których zwykłe sprawy mogą stać się trudne
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca, żeby domownicy potrafili zaspokoić podstawowe potrzeby przez minimum trzy dni. Chodzi zarówno o zagrożenia militarne, jak i powódź, skutki wichury, awarię infrastruktury czy cyberatak zakłócający działanie usług. Przygotowania mają bardzo przyziemny cel: zapewnić wodę do picia, coś do zjedzenia, dostęp do potrzebnych leków i możliwość dowiedzenia się, co dzieje się w okolicy. Korzystanie z poradnika jest dobrowolne. Samo zalecenie przygotowania zapasów nie oznacza też, że zapowiedziano konkretny atak albo katastrofę.
Duża awaria może uruchomić całą serię problemów. Brak prądu oznacza czasem również kłopoty z dostawą wody, ogrzewaniem, łącznością i płatnościami. Pełna lodówka nie rozwiąże wszystkiego, jeżeli przestanie chłodzić, a pieniądze na rachunku nie wystarczą przy niedziałającym terminalu. Dlatego domowy plan warto układać wokół prostego pytania: jak poradzimy sobie od dzisiejszego wieczoru do trzeciej doby, jeśli część rzeczy, z których korzystamy codziennie, przestanie działać? Odpowiedź będzie inna dla samotnego seniora, rodziny z niemowlęciem i kilku dorosłych osób.
Unia gotowości. W listopadzie pojawiły się kolejne wytyczne
Polskie zalecenia wpisują się w szerszy europejski plan. Komisja Europejska przyjęła strategię unii gotowości w marcu 2025 roku, a 3 listopada 2026 roku przedstawiła nowe wytyczne dotyczące przygotowania ludności. Obejmują one samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb przez co najmniej 72 godziny, edukację dzieci, uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przekazywanie zrozumiałych ostrzeżeń. To wskazówki dla państw i instytucji, a nie unijny nakaz kupienia przez każdą rodzinę identycznego zestawu wyposażenia.
Komisja chce, żeby przygotowanie na awarie i katastrofy stało się czymś ćwiczonym także w szkołach i lokalnych społecznościach. Zapowiedziała ponadto inicjatywę corocznego Europejskiego Dnia Gotowości, proponując 23 października, począwszy od 2027 roku. W praktyce za urzędową nazwą stoi pomysł, żeby mieszkańcy wcześniej wiedzieli, skąd brać informacje i jak pomóc sobie oraz bliskim. Jednocześnie administracja i służby mają przygotowywać własne działania na wypadek zakłóceń.
Dlaczego właśnie 72 godziny? Jest ważne zastrzeżenie
W unijnych wytycznych podkreślono, że początek dużego kryzysu może szczególnie obciążyć ratowników i cały system pomocy. Własne zapasy pozwalają części mieszkańców poradzić sobie z codziennymi potrzebami, a służbom skupić się na osobach w największym niebezpieczeństwie. Trzy dni to jednak minimalny poziom przygotowania, a nie obietnica, że po upływie 72 godzin wszystko wróci do normy. Czas trwania konkretnej awarii lub katastrofy zależy od jej skali. Przygotowanie rodziny uzupełnia działania państwa, które nadal odpowiada za organizowanie pomocy.
36 litrów wody. Sprawdziliśmy, ile trzeba przygotować
Najbardziej konkretna liczba w polskim poradniku to minimum 3 litry wody na osobę na dobę. Po przemnożeniu przez trzy dni wychodzi 9 litrów na jednego domownika. Czteroosobowa rodzina potrzebuje zatem co najmniej 36 litrów. Można wyobrazić to sobie jako 24 butelki po 1,5 litra, czyli cztery zgrzewki po sześć butelek. Przy takim przeliczeniu łatwiej zobaczyć, ile miejsca rzeczywiście trzeba znaleźć w mieszkaniu. Poniższa tabela pokazuje podstawowy zapas wynikający z rządowego zalecenia.
|Liczba domowników
|Minimum na jedną dobę
|Minimum na trzy dni
|1 osoba
|3 litry
|9 litrów
|2 osoby
|6 litrów
|18 litrów
|3 osoby
|9 litrów
|27 litrów
|4 osoby
|12 litrów
|36 litrów
|5 osób
|15 litrów
|45 litrów
|6 osób
|18 litrów
|54 litry
Tych ilości nie warto traktować jak pełnego domowego zużycia wody. Pozostają mycie rąk, podstawowa higiena, sprzątanie i potrzeby zwierząt. Jeżeli wybrane jedzenie wymaga gotowania, ono również zużyje część zapasu. Warto więc osobno przemyśleć wodę do spożycia oraz zapas do pozostałych zastosowań, odpowiednio oznaczając pojemniki. Potrzeby mogą być większe podczas upału, choroby albo przy opiece nad niemowlęciem. 36 litrów to punkt wyjścia dla czterech osób, a nie gwarancja komfortowego funkcjonowania całego domu przez trzy dni.
Woda musi nadawać się do picia także wtedy, gdy będzie potrzebna
Najprostsze rozwiązanie to fabrycznie zamknięta woda butelkowana, przechowywana zgodnie z zaleceniami producenta i z kontrolą terminu przydatności. Amerykańska agencja zdrowia publicznego CDC wskazuje ją jako najbardziej niezawodne źródło wody w sytuacji awaryjnej. Jeżeli zapas przygotowujemy samodzielnie, pojemnik powinien być czysty, szczelny i przeznaczony do kontaktu z żywnością. Odpadają kanistry po chemikaliach. Warto zapisać datę napełnienia, chronić wodę przed słońcem i wysoką temperaturą oraz trzymać ją z dala od paliw i środków ochrony roślin.
Nie można też zakładać, że w razie problemu wystarczy nalać wody z dowolnego źródła i ją zagotować. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Przy skażeniu lub po zalaniu studni trzeba kierować się komunikatami sanepidu i dostawcy wody. Jeżeli wydano zakaz spożywania wody, domowy czajnik nie jest automatycznym rozwiązaniem. To kolejny powód, żeby mieć bezpieczny zapas wcześniej, zamiast szukać sposobu jego zdobycia dopiero po wystąpieniu awarii.
Pełna szafka makaronu nie wystarczy, jeżeli nie będzie na czym go ugotować
Przy kompletowaniu jedzenia dobrze wyobrazić sobie konkretne posiłki dla wszystkich domowników. Czy da się je przygotować bez działającej płyty, czajnika i mikrofalówki? Ile wody zużyją? W zapasie przydadzą się produkty trwałe, gotowe do spożycia bez podgrzewania, zgodnie z informacją na opakowaniu. Mogą to być konserwy, odpowiednie dania w słoikach, pieczywo chrupkie, produkty w puszkach czy przekąski, które rodzina rzeczywiście jada. Do puszki wymagającej otwieracza trzeba mieć ręczny otwieracz. Taki drobiazg łatwo przeoczyć podczas dużych zakupów.
Wybór powinien uwzględniać alergie, sposób żywienia dzieci i zalecenia dietetyczne domowników. Trzy dni jedzenia, którego ktoś nie może spożywać, nie są dla tej osoby użytecznym zapasem. Rząd zachęca do regularnego wykorzystywania i uzupełniania produktów, zamiast odkładania ich na lata. Najstarsze opakowania można zużywać w codziennej kuchni, a na ich miejsce dokładać nowe. Lodówkę i zamrażarkę podczas przerwy w zasilaniu należy otwierać możliwie rzadko. Zapas wymagający stałego chłodzenia nie powinien być jedynym przygotowanym jedzeniem.
Bez prądu trzeba zadbać także o ciepło. Improwizacja bywa niebezpieczna
W chłodne dni przydadzą się ciepła odzież, koce i śpiwory. Rządowy poradnik zaleca oszczędzanie ciepła i zebranie domowników w jednym pokoju. Przygotowując rozwiązanie awaryjne, trzeba jednak pamiętać, że urządzenie przeznaczone do pracy na zewnątrz nie staje się bezpiecznym ogrzewaczem mieszkania. Urzędy ostrzegają przed używaniem grilla i przenośnych kuchenek kempingowych w zamkniętych pomieszczeniach. Nie wolno też ogrzewać pokoju kuchenką gazową. Próbując poradzić sobie z zimnem, można doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla.
Podobnie jest z agregatem spalinowym. TAURON Dystrybucja w poradniku dla właścicieli domów ostrzega przed uruchamianiem go w garażu i piwnicy. Urządzenie używane na zewnątrz musi stać z dala od okien oraz drzwi, przez które spaliny mogłyby dostać się do środka. Nie wolno zasilać instalacji domu przez zwykłe gniazdko w ścianie. Takie podłączenie zagraża użytkownikom i osobom pracującym przy sieci. Jeżeli agregat ma zasilać domową instalację, sposób podłączenia powinien przygotować elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
Leki i sprzęt medyczny wymagają osobnego planu
Apteczka z bandażem i środkiem odkażającym nie zastąpi leków, które ktoś przyjmuje codziennie. Przygotowania warto zacząć od sprawdzenia, na jak długo wystarczą posiadane opakowania i czy nie kończą się recepty. Wielkość odpowiedniego zapasu oraz warunki przechowywania można omówić z lekarzem lub farmaceutą. Szczególnej uwagi wymagają preparaty, które muszą być przechowywane w określonej temperaturze. Dobrze mieć również papierową informację o stosowanych lekach i zaleceniach, żeby po rozładowaniu telefonu nie szukać wszystkiego od początku.
Unijne wytyczne dotyczące osób z niepełnosprawnościami podkreślają potrzebę zachowania dostępu do leków, urządzeń wspomagających i codziennej pomocy. Jeżeli ktoś korzysta ze sprzętu wymagającego zasilania, trzeba wcześniej ustalić z jego dostawcą lub personelem medycznym, jak postąpić podczas awarii. Zwykły powerbank do telefonu może nie odpowiadać potrzebom takiego urządzenia. W planie powinno znaleźć się także nazwisko osoby, która pomoże, oraz rozwiązanie na wypadek, gdy nie dotrze podstawowy opiekun. Same zakupy nie załatwią kwestii bezpiecznego transportu i ciągłości opieki.
Gotówka ma znaczenie. Duży banknot nie zawsze ułatwi zakupy
W polskim poradniku znalazła się gotówka w różnych nominałach. Powód jest prosty: karta, telefon i bankowość internetowa zależą od sprawnego działania kolejnych urządzeń oraz połączeń. W razie zakłóceń przydatne mogą być także drobniejsze pieniądze, bo sprzedawca nie zawsze będzie miał z czego wydać resztę. Rządowa lista nie wyznacza jednej obowiązkowej sumy dla wszystkich rodzin. Kwotę warto dopasować do podstawowych wydatków własnego gospodarstwa, uwzględniając liczbę osób i ich potrzeby, zamiast traktować dowolną internetową propozycję jako urzędową normę.
Podobnie trzeba podejść do telefonu. Naładowany powerbank pomaga utrzymać urządzenie przy życiu, ale nie naprawi niedziałającej sieci. Dlatego na oficjalnej liście są radio na baterie lub korbkę, latarka i zapas pasujących baterii. Numery do bliskich oraz ważne ustalenia warto mieć również na papierze. Przed awarią dobrze sprawdzić, czy radio odbiera, latarka świeci, a przewód z szuflady rzeczywiście pasuje do telefonu. Sprzęt, którego nikt nie umie uruchomić, daje znacznie mniej niż prostsze urządzenie dobrze znane domownikom.
Dziecko w szkole, rodzic w pracy. Co ustalić wcześniej?
Rodzinny plan kryzysowy przydaje się szczególnie wtedy, gdy zagrożenie pojawi się w środku dnia. Rząd zaleca ustalenie miejsc i terminów spotkań w okolicy domu oraz poza miejscowością zamieszkania. Warto dopisać do tego, kto kontaktuje się ze szkołą, kto może odebrać dziecko i kto sprawdzi, czy senior z rodziny potrzebuje pomocy. Kontakt do osoby odpowiedzialnej w szkole za sprawy odbioru dzieci powinien być dostępny także bez internetu. Ustalenia z placówką trzeba uwzględnić w planie, zamiast zakładać, że dziecko samodzielnie dotrze do odległego punktu spotkania.
Wybrane miejsce zbiórki musi pozostać bezpieczne. Rodzinne ustalenia nie mogą oznaczać przemieszczania się przez zagrożony obszar wbrew poleceniom służb. Z dziećmi warto spokojnie przećwiczyć proste zadania i wyjaśnić, do kogo mogą zwrócić się po pomoc. Polski poradnik zaleca również identyfikatory z danymi i telefonem kontaktowym dla dzieci oraz seniorów. W przypadku zwierząt potrzebne są ich własna woda i karma, a na wypadek wyjścia także możliwość bezpiecznego zabrania ich ze sobą. Zapas policzony wyłącznie dla ludzi nie obejmuje automatycznie potrzeb psa czy kota.
Domowe zapasy i plecak ewakuacyjny służą do różnych rzeczy
Przygotowanie mieszkania na trzy dni nie oznacza, że w każdej sytuacji należy w nim pozostać. Pożar, zalanie lub polecenie ewakuacji mogą wymagać wyjścia. Wtedy potrzebny będzie poręczny plecak z najważniejszymi rzeczami. 36 litrów wody waży około 36 kilogramów, jeszcze bez opakowań. To dobrze pokazuje, dlaczego rodzinny zapas przechowywany w domu nie może być po prostu zawartością jednego plecaka. Straż pożarna zaleca dopasowanie bagażu każdego domownika do jego wieku, zdrowia i możliwości fizycznych.
|Co porównujemy?
|Zapas w domu
|Plecak ewakuacyjny
|Główne zadanie
|Pomóc funkcjonować podczas zakłóceń, gdy pozostanie w domu jest bezpieczne
|Ułatwić szybkie opuszczenie zagrożonego miejsca
|Woda i jedzenie
|Zapas dla wszystkich domowników na minimum trzy dni
|Poręczna część zapasu dobrana do możliwości przenoszenia
|Najważniejsze wyposażenie
|Żywność, woda, leki, higiena, światło, łączność, ciepła odzież
|Leki, dokumenty i kopie, woda, jedzenie, gotówka, latarka, telefon i powerbank
|Ciężar
|Można przechowywać większe opakowania i zapas dla całej rodziny
|Trzeba móc go bezpiecznie zabrać; pomoc osobom niesamodzielnym należy ustalić wcześniej
Zacznij od sprawdzenia własnego domu
Przygotowanie nie musi zaczynać się od dużego zamówienia i drogiego zestawu opisanego jako „survivalowy”. W unijnych wytycznych zalecono stopniowe, osiągalne finansowo działania, wykorzystujące również rzeczy już posiadane. Możesz zacząć od policzenia wody, sprawdzenia apteczki i ułożenia posiłków na trzy dni z tego, co jest w szafkach. Potem łatwiej dokupić konkretne brakujące produkty. Rząd zaleca przegląd zapasów co kilka miesięcy. Przy tej okazji warto sprawdzić daty, baterie i stan naładowania powerbanków, żeby przygotowane rzeczy nadal były użyteczne.
Najwięcej pokaże krótka rozmowa z domownikami: gdzie leży latarka, kto pamięta numery kontaktowe i jak poradzicie sobie bez działającej kuchenki? Warto też ustalić z bliskimi lub zaufanym sąsiadem, kto pomoże osobie, która nie zejdzie samodzielnie po schodach albo nie usłyszy ostrzeżenia. Jeśli przy takim sprawdzeniu wychodzi na jaw brak wody, potrzebnych leków czy kontaktu do szkoły, wiadomo już, co uzupełnić w pierwszej kolejności. Dobrze przygotowany dom ma pomóc rodzinie przejść przez pierwsze trudne dni spokojniej, bez konieczności rozwiązywania wszystkich problemów naraz.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.