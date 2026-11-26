Wraca sprawa katastrofy smoleńskiej. Prokuratura ujawni nowe ustalenia
Po ponad 16 latach od katastrofy smoleńskiej Prokuratura Krajowa zapowiada przedstawienie nowych ustaleń dotyczących przebiegu i przyczyn tragedii. Jak informuje Onet, w czwartek, 26 listopada 2026 roku, mają zostać zaprezentowane wnioski międzynarodowego zespołu 22 biegłych, który pracował nad sprawą od 2019 roku. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział obszerny komunikat oraz briefing prasowy. Eksperci przeanalizowali zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy, a ich opinia może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów postępowania.
Sprawa katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M ponownie wraca do publicznej dyskusji. Tym razem chodzi o ustalenia ekspertów powołanych przez Prokuraturę Krajową, którzy mieli odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku.
W środę wieczorem Dariusz Korneluk poinformował na antenie TVN24, że szczegóły zostaną przedstawione następnego dnia.
Prokuratura zapowiada nowe informacje o katastrofie smoleńskiej
Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał, że w czwartek na stronie internetowej Prokuratury Krajowej ma pojawić się obszerny komunikat dotyczący śledztwa smoleńskiego.
Jednocześnie zaplanowano briefing prasowy rzecznika prokuratury, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze wnioski międzynarodowego zespołu ekspertów.
Jak wyjaśnił Korneluk, chodzi o opinię przygotowaną przez 22 biegłych, którzy przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy i odtworzyli przebieg katastrofy oraz jej możliwe przyczyny.
Eksperci reprezentują różne dziedziny nauki, a ich zadaniem było przygotowanie kompleksowej oceny dostępnych dowodów.
Ważne jest jednak jedno rozróżnienie. Zapowiedź prokuratury dotyczy przede wszystkim przedstawienia wyników pracy zespołu. Nie oznacza jeszcze, że opinia publiczna otrzyma dostęp do pełnej dokumentacji, wszystkich załączników i materiałów zgromadzonych w śledztwie.
Nie przesądza również o zakończeniu całego postępowania.
22 biegłych badało katastrofę. Prace rozpoczęły się w 2019 roku
Międzynarodowy Zespół Biegłych został powołany w 2019 roku.
Jego zadaniem było przeanalizowanie całego materiału dowodowego zebranego w sprawie katastrofy smoleńskiej, w tym wcześniejszych ekspertyz i opinii specjalistycznych.
Prace zespołu zakończyły się w sierpniu 2024 roku.
We wrześniu tego samego roku do Prokuratury Krajowej wpłynęła kilkusetstronicowa opinia sporządzona w języku angielskim.
Ze względu na obszerność dokumentu i specjalistyczne słownictwo konieczne było przygotowanie tłumaczenia przysięgłego.
Dokument obejmował zagadnienia związane między innymi z lotnictwem, inżynierią, medycyną, chemią i analizami matematycznymi.
W kolejnych miesiącach prokuratorzy analizowali opinię oraz zwracali się o dodatkowe wyjaśnienia.
W sierpniu 2026 roku Prokuratura Krajowa poinformowała, że otrzymała już przetłumaczoną opinię uzupełniającą międzynarodowego zespołu.
Z dokumentem mogli zapoznawać się pokrzywdzeni oraz ich pełnomocnicy.
Teraz najważniejsze ustalenia mają zostać przedstawione szerzej opinii publicznej.
Co znajduje się w aktach śledztwa smoleńskiego?
Postępowanie dotyczące katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku należy do najbardziej rozbudowanych śledztw prowadzonych przez polską prokuraturę.
Według informacji Prokuratury Krajowej w toku postępowania zgromadzono blisko 2000 tomów akt.
Przesłuchano ponad 1000 świadków oraz uzyskano kilkaset opinii biegłych reprezentujących różne specjalności.
Śledczy analizowali również ogromną ilość danych elektronicznych i dokumentacji technicznej.
Badano między innymi działania załogi samolotu, pracę kontrolerów lotów, stan techniczny maszyny oraz inne możliwe okoliczności, które mogły mieć wpływ na przebieg katastrofy.
Międzynarodowy zespół powołany w 2019 roku miał połączyć te ustalenia i przedstawić całościową ocenę wydarzeń.
To właśnie dlatego jego opinia jest tak ważna dla śledztwa.
Katastrofa smoleńska. Co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku?
10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północny rozbił się polski samolot Tu-154M.
Na pokładzie znajdowało się 96 osób. Wśród nich był prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, a także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, dowódcy wojskowi, parlamentarzyści i członkowie delegacji.
Wszyscy zginęli.
Delegacja leciała do Katynia na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Katastrofa wywołała ogromny wstrząs w Polsce i stała się przedmiotem licznych postępowań, analiz i sporów dotyczących jej przebiegu.
W kolejnych latach powstawały raporty komisji badających przyczyny zdarzenia. Równolegle prowadzone było śledztwo prokuratorskie, którego celem pozostaje ustalenie odpowiedzialności karnej za ewentualne przestępstwa związane z katastrofą.
Śledztwo dotyczy także rosyjskich kontrolerów lotów
W głównym postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową zarzuty przedstawiono trzem rosyjskim wojskowym związanym z kierowaniem ruchem lotniczym na lotnisku Smoleńsk-Północny.
Śledczy podejrzewają ich o sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym, której następstwem była śmierć wielu osób.
Wobec podejrzanych wydano postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Byli oni również poszukiwani listami gończymi.
Postawienie zarzutów nie oznacza jednak prawomocnego stwierdzenia winy.
Poważnym problemem w prowadzeniu śledztwa pozostaje współpraca z Rosją.
Polska prokuratura wielokrotnie kierowała do rosyjskich organów wnioski o międzynarodową pomoc prawną.
Część z nich nie została zrealizowana, a w niektórych przypadkach strona rosyjska odmówiła współpracy.
Rosja nie zwróciła również Polsce wraku samolotu i oryginalnych rejestratorów pokładowych.
Te okoliczności od lat utrudniają prowadzenie postępowania i przeprowadzanie wszystkich zaplanowanych czynności dowodowych.
Czy nowe ustalenia zakończą śledztwo smoleńskie?
To jedno z najważniejszych pytań przed zapowiedzianym wystąpieniem Prokuratury Krajowej.
W sierpniu 2026 roku rzecznik instytucji, prokurator Przemysław Nowak, informował, że główne śledztwo dotyczące katastrofy zmierza ku końcowi.
Jednocześnie wskazywał, że istotne znaczenie będą miały wnioski wynikające z uzupełnionej opinii międzynarodowego zespołu.
Nie oznacza to jednak, że czwartkowy komunikat będzie równoznaczny z umorzeniem sprawy lub skierowaniem aktu oskarżenia.
Przedstawienie opinii biegłych jest jednym z etapów postępowania.
To prokuratorzy muszą ocenić zgromadzone dowody i zdecydować o dalszych czynnościach procesowych.
Osobnym postępowaniem była sprawa dotycząca tzw. zdrady dyplomatycznej przy organizacji współpracy z Rosją po katastrofie.
W sierpniu 2026 roku Prokuratura Krajowa poinformowała o umorzeniu pozostałych wątków tego śledztwa, co zakończyło je w całości.
Nie należy jednak utożsamiać tej decyzji z zakończeniem głównego postępowania dotyczącego przyczyn katastrofy i odpowiedzialności za jej spowodowanie.
26 listopada prokuratura ma przedstawić szczegóły. Na te informacje czekają rodziny ofiar
Zapowiedziane wystąpienie Prokuratury Krajowej może być jednym z ważniejszych momentów w trwającym od ponad 16 lat śledztwie.
Po raz pierwszy w tak szerokiej formie mają zostać przedstawione najważniejsze wnioski międzynarodowego zespołu 22 ekspertów, który pracował na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.
Największe znaczenie będzie miało to, jakie przyczyny i okoliczności katastrofy wskażą biegli oraz jak ich ustalenia oceni prokuratura.
Na czwartek, 26 listopada, zapowiedziano obszerny komunikat i briefing prasowy. Do czasu przedstawienia oficjalnych wniosków nie można jednak przesądzać, czy opinia przyniesie nowe rozstrzygnięcia dotyczące odpowiedzialności za katastrofę.
To właśnie treść dokumentu oraz dalsze decyzje śledczych pokażą, co oznacza najnowszy etap postępowania w sprawie jednej z najważniejszych tragedii we współczesnej historii Polski.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.