Kupiłeś mieszkanie, ale musisz utrzymywać poprzedniego właściciela? Prawo przewiduje taką sytuację
Zapłata za mieszkanie może nie być ostatnim wydatkiem związanym z jego zakupem. Czasem nowy właściciel przejmuje również obowiązki. Zależnie od umowy może chodzić o zapewnienie innej osobie mieszkania, jedzenia, ogrzewania i pomocy w chorobie. Co szczególnie ważne, brak wpisu w księdze wieczystej nie musi ochronić kupującego. Takie konsekwencje wynikają z obowiązujących przepisów, a nie z nowej ustawy.
Kupujesz od córki, ale obowiązki możesz mieć wobec jej ojca
Wyobraźmy sobie taką sytuację: ojciec przekazuje córce własność mieszkania w zamian za dożywotnie utrzymanie. Po kilku latach córka sprzedaje lokal kolejnej osobie. Kupujący płaci jej uzgodnioną cenę, jednak ojciec nadal ma prawo do świadczeń zapisanych w umowie. Zwykła sprzedaż mieszkania nie usuwa dożywocia. Obciążenie pozostaje związane z nieruchomością, a kolejny nabywca staje się osobą odpowiedzialną za jego realizację w zakresie wynikającym z przepisów. Uprawniony senior nie musi być więc osobą, od której kupujący bezpośrednio nabył lokal.
Podstawą jest art. 910 § 2 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on osobistą odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za świadczenia objęte prawem dożywocia. W praktyce zakup oznacza zatem coś więcej niż obowiązek uszanowania obecności drugiej osoby w mieszkaniu. Może wiązać się także z koniecznością zapewniania jej określonego utrzymania. Samo to, że nowy właściciel nie uczestniczył w zawieraniu pierwotnej umowy między ojcem a córką, nie wyłącza odpowiedzialności, którą ustawa wiąże z nabyciem obciążonej nieruchomości.
Dożywocie może obejmować znacznie więcej niż dach nad głową
Zakres obowiązków trzeba sprawdzić w umowie. Artykuł 908 Kodeksu cywilnego wskazuje, że jeżeli strony nie ustaliły inaczej, nabywca powinien przyjąć osobę uprawnioną jako domownika i zapewniać jej wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło oraz opał. Dochodzą odpowiednia pomoc i pielęgnowanie w chorobie, a także pokrycie kosztów pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom. Nie jest to więc wyłącznie prawo do pozostawienia seniorowi jednego pokoju. Zobowiązanie może obejmować codzienne potrzeby i konkretne wydatki ponoszone przez wiele lat.
Strony mogą jednak inaczej ułożyć wzajemne obowiązki. W opracowaniu opublikowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie podkreślono znaczenie właśnie tego zastrzeżenia: trzeba odczytać konkretną umowę, zamiast zakładać, że każde dożywocie działa identycznie. Jej treścią mogą być również okresowe świadczenia pieniężne albo określone prawa do korzystania z nieruchomości. Dlatego przed zakupem znaczenie ma pełny dokument ustanawiający dożywocie, wraz z ewentualnymi zmianami i orzeczeniami wpływającymi na zakres należnych świadczeń.
Za wcześniejsze świadczenia obowiązuje ważny wyjątek
Artykuł 910 wyznacza granicę odpowiedzialności kolejnego właściciela. Wyłącza jego osobistą odpowiedzialność za świadczenia, które stały się wymagalne, zanim nieruchomość należała do niego. Mówiąc prościej: znaczenie ma to, kiedy dane świadczenie powinno było zostać wykonane. Przepis nie nakłada na kupującego osobistego obowiązku nadrabiania wszystkich wcześniejszych zaniedbań sprzedającego. Przy sporze trzeba jednak osobno ustalić daty, treść zobowiązań i charakter roszczenia. Tego wyjątku nie należy utożsamiać z wygaśnięciem samego obciążenia nieruchomości.
Brak wpisu w księdze wieczystej może nie wystarczyć
To jeden z najbardziej zaskakujących elementów całej sprawy. Kupujący zwykle sprawdza księgę wieczystą, zakładając, że ujawnia ona prawa obciążające mieszkanie. Przy dożywociu ta kontrola jest konieczna, ale może okazać się niewystarczająca. Artykuł 7 pkt 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wyłącza wobec prawa dożywocia ochronę wynikającą z tak zwanej rękojmi wiary publicznej ksiąg. Oznacza to, że samo nieujawnienie dożywocia w księdze nie pozwala nabyć lokalu wolnego od tego prawa.
Dlatego trzeba zainteresować się również tym, w jaki sposób sprzedający został właścicielem. Jeżeli podstawą była umowa o dożywocie, należy ustalić, komu przysługują uprawnienia i czy nadal istnieją. Wpisów dotyczących praw osób trzecich szuka się przede wszystkim w dziale III księgi. Warto jednak przeanalizować także dokument będący podstawą nabycia oraz pojawiające się wzmianki o wnioskach. Zapewnienie, że „w księdze nic nie ma”, nie zastępuje wyjaśnienia historii własności i treści wcześniejszego aktu.
Prawo do mieszkania i dożywocie to różne rzeczy
Przy oglądaniu ofert łatwo spotkać określenie „dożywotnie mieszkanie”. Może ono opisywać różne rozwiązania, dlatego nie powinno zastępować sprawdzenia dokumentów. Sama służebność mieszkania daje prawo do korzystania z lokalu w określonym zakresie, lecz nie tworzy automatycznie obowiązku zapewniania jedzenia, ubrań i pielęgnacji. Dożywocie służy natomiast zapewnieniu utrzymania w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Służebność może być również jednym z jego elementów, co dodatkowo przemawia za przeczytaniem całej umowy.
|Co porównujemy?
|Dożywocie
|Służebność mieszkania
|Podstawowy cel
|Zapewnienie dożywotniego utrzymania w zamian za własność nieruchomości
|Zapewnienie korzystania z mieszkania w określonym zakresie
|Wyżywienie i opieka
|Mogą należeć do obowiązków wynikających z dożywocia
|Nie wynikają automatycznie z samej służebności
|Co trzeba przeczytać?
|Umowę o dożywocie i dokumenty zmieniające jej skutki
|Dokument ustanawiający służebność i określający jej zakres
Po sprzedaży uprawniony może domagać się renty
Ustawodawca przewidział sytuację, w której osoba mająca prawo do dożywocia nie chce otrzymywać utrzymania od kolejnego właściciela. Artykuł 914 pozwala jej żądać zamiany dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa. Zmiana właściciela stanowi tu odrębną podstawę żądania; nie trzeba utożsamiać jej z konfliktem między stronami. Dla kupującego może to oznaczać obowiązek regularnych wypłat. Ich wysokość powinna odpowiadać wartości świadczeń objętych dożywociem, a nie dowolnej kwocie wskazanej przez jedną ze stron.
Przy sporze pieniądze nie zastępują pozostałych obowiązków wyłącznie dlatego, że nowy właściciel uzna przelew za wygodniejsze rozwiązanie. O zmianie zakresu praw rozstrzyga właściwe porozumienie albo orzeczenie sądu. Również art. 913 przewiduje sądową zamianę wszystkich lub niektórych uprawnień na rentę, gdy relacje między stronami uniemożliwiają wymaganie od nich dalszego bezpośredniego kontaktu. To rozwiązanie zależne od konkretnych okoliczności. Sam zakup obciążonego lokalu nie daje kupującemu swobody jednostronnego ustalenia sposobu wykonywania dożywocia.
Co sprawdzić przed podpisaniem umowy?
Przed wpłatą pieniędzy trzeba ustalić, kto korzysta z mieszkania i na jakiej podstawie, a następnie porównać te informacje z księgą wieczystą oraz aktem nabycia sprzedającego. Gdy pojawia się dożywocie, warto omówić z notariuszem pełny zakres przejmowanych obowiązków. Szczególne znaczenie mają zasady zamieszkiwania, ponoszenia kosztów, zapewniania pomocy oraz ewentualnej renty. Ustna obietnica sprzedającego, że nadal będzie opiekował się bliskim, sama w sobie nie usuwa istniejącego prawa dożywocia.
Do ceny zakupu trzeba też odnieść możliwe przyszłe wydatki i ograniczenia korzystania z lokalu. Jeśli umowa obejmuje utrzymanie oraz pomoc w chorobie, ocena transakcji wymaga czegoś więcej niż porównania ceny za metr. Warto ustalić, jak świadczenia mają być wykonywane i czy kupujący będzie w stanie je zapewniać. Osoba, która odkryła obciążenie już po zakupie, powinna przeanalizować dokumenty transakcji i możliwe roszczenia wobec sprzedającego. To osobna kwestia od praw przysługujących dożywotnikowi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.