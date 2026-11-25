Ważą się losy Polski. Biały Dom przygotowuje decyzję, która może dużo zmienić
Polska czeka na jedną z najważniejszych decyzji dotyczących obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Chodzi o utworzenie stałej bazy wojskowej USA. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski poinformował w środę, 25 listopada, że rozstrzygnięcie Białego Domu jest spodziewane najwcześniej na przełomie grudnia i stycznia. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to żadnego opóźnienia. Rozmowy z Pentagonem już się zakończyły, a ostateczna decyzja należy do administracji prezydenta Donalda Trumpa.
Sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce wróciła po najnowszych doniesieniach agencji Bloomberg. Według jej informacji Waszyngton może później, niż wcześniej zakładano, ogłosić decyzję dotyczącą rozmieszczenia swoich wojsk w Europie.
Wiceszef MON uspokaja jednak, że polska strona od początku zakładała dłuższy proces decyzyjny.
Kiedy powstanie stała baza USA w Polsce? Wiceszef MON wskazał termin
Paweł Zalewski powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że obecnie polski rząd oczekuje na zakończenie analizy prowadzonej przez Biały Dom.
– Czekamy na analizę Białego Domu, nie spodziewamy się, że będzie szybka. Oczekujemy decyzji na przełomie roku – przekazał wiceminister.
Zaznaczył jednocześnie, że nawet jeśli rozstrzygnięcie zapadnie na przełomie grudnia i stycznia, nie musi zostać od razu przedstawione opinii publicznej.
Według Zalewskiego nie należy oczekiwać oficjalnego ogłoszenia decyzji już na początku grudnia.
Wiceminister podkreślił również, że nie traktuje obecnej sytuacji jako opóźnienia. Jak wyjaśnił, termin przełomu roku wskazywał już wcześniej.
Pentagon dał zielone światło. Teraz wszystko zależy od Białego Domu
Polska od miesięcy zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na swoim terytorium. Rozmowy z przedstawicielami administracji USA prowadził między innymi zespół Ministerstwa Obrony Narodowej, którym kierował Paweł Zalewski.
W listopadzie doszło do ważnych spotkań przedstawicieli obu państw.
10 listopada minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał w Pentagonie z amerykańskim sekretarzem obrony Petem Hegsethem.
Tydzień później, 17 listopada, szef polskiego MON spotkał się w Brukseli z podsekretarzem obrony USA Elbridge’em Colbym.
Po rozmowach Kosiniak-Kamysz poinformował, że Pentagon pozytywnie odnosi się do utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.
Zaznaczył jednak, że sprawa wymaga jeszcze zatwierdzenia na najwyższym szczeblu amerykańskiej administracji.
Według informacji przekazanych przez polski resort obrony negocjacje prowadzone z Pentagonem zostały zakończone, a dalszy etap procesu odbywa się już w Białym Domu.
Nie oznacza to więc, że decyzja o utworzeniu stałej bazy została ostatecznie podjęta.
USA mogą zmniejszyć liczbę żołnierzy w Europie. Bloomberg ujawnia szczegóły
W środę agencja Bloomberg poinformowała, że Stany Zjednoczone mogą przesunąć termin ogłoszenia decyzji dotyczącej przyszłego rozmieszczenia swoich wojsk w Europie.
Wcześniej spodziewano się, że rozstrzygnięcie nastąpi na początku grudnia. Obecnie, według rozmówców agencji, możliwy jest koniec miesiąca lub początek 2027 roku.
Zmiana harmonogramu ma być związana między innymi z negocjacjami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie oraz poprawą relacji Waszyngtonu z europejskimi sojusznikami.
Bloomberg wskazuje również, że amerykańska administracja pozytywnie ocenia zwiększanie wydatków obronnych przez państwa NATO.
Ważna jest także skala ewentualnego wycofania żołnierzy USA z Europy.
Wcześniej wśród sojuszników pojawiały się obawy, że redukcja może objąć nawet 25 tys. amerykańskich wojskowych.
Według najnowszych doniesień rozważane zmniejszenie liczebności sił USA w Europie może wynieść około 5 tys. żołnierzy.
To jednak nadal niezatwierdzony scenariusz, a nie oficjalna decyzja Pentagonu.
Największe redukcje mogłyby objąć Niemcy, gdzie stacjonuje największy amerykański kontyngent wojskowy w Europie.
Jednocześnie państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska, mogłyby zyskać na zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich sił.
Rosja chce wycofania wojsk NATO. Polska zabiega o ich stałą obecność
Dyskusja dotycząca amerykańskich wojsk w Europie toczy się również w cieniu negocjacji pokojowych związanych z wojną w Ukrainie.
Według Bloomberga Rosja wysuwała w trakcie rozmów żądania dotyczące ograniczenia obecności NATO w Europie.
Amerykańscy negocjatorzy mieli uznać te postulaty za zbyt daleko idące.
Jednocześnie podsekretarz obrony USA Elbridge Colby sygnalizował, że Waszyngton może rozważać dostosowanie swojej obecności wojskowej w Europie w kontekście negocjacji pokojowych.
Polscy przedstawiciele podkreślają jednak, że podczas rozmów z Pentagonem kwestia stałej bazy w Polsce nie była uzależniana od ustaleń z Rosją.
Głównym celem Warszawy pozostaje wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony przed potencjalnymi zagrożeniami.
Co stała baza amerykańska oznaczałaby dla Polski?
Amerykańscy żołnierze już teraz stacjonują na terytorium Polski. Znaczna część ich obecności opiera się jednak na systemie rotacyjnym, w którym jednostki są regularnie wymieniane.
Utworzenie nowej stałej bazy oznaczałoby inny model dyslokacji wojsk, oparty na długoterminowej obecności wyznaczonych jednostek i odpowiedniej infrastruktury.
Polski rząd liczy, że takie rozwiązanie zwiększyłoby bezpieczeństwo kraju i wzmocniło znaczenie Polski na wschodniej flance NATO.
Na razie nie ogłoszono jednak ostatecznej lokalizacji nowej bazy ani liczby żołnierzy, którzy mieliby w niej stacjonować.
Nie przedstawiono również zatwierdzonego harmonogramu jej uruchomienia.
Najbliższym ważnym terminem pozostaje przełom grudnia 2026 i stycznia 2027 roku. To wtedy, według zapowiedzi Pawła Zalewskiego, można najwcześniej oczekiwać rozstrzygnięcia Białego Domu.
Dopiero po oficjalnej decyzji będzie można określić, kiedy stała baza wojsk USA w Polsce mogłaby rzeczywiście rozpocząć działalność.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.