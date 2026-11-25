Ciężkie mrozy pędzą nad Polskę. Miejscami będzie nawet -12 stopni
Najbliższe dni przyniosą coraz mocniejszy mróz, a pod koniec tygodnia miejscami temperatura spadnie poniżej -10°C. IMGW przewiduje na Podhalu nawet około -12°C w niedzielę 29 listopada. Zimno odczują również mieszkańcy Warszawy i Mazowsza: w weekend nocne temperatury mają sięgać około -6 do -8°C, zależnie od miejscowości. W części regionu mróz utrzyma się także w dzień. Wcześniej trzeba przygotować się na oblodzenie dróg i chodników.
Polska: najniższe temperatury pod koniec tygodnia
Z prognozy IMGW na tydzień 23-29 listopada wynika, że najmocniej wychłodzi się południe kraju. W niedzielę na Podhalu temperatura minimalna może wynieść około -12°C, a maksymalna zaledwie -7°C. Znacznie łagodniej ma być na wybrzeżu: odpowiednio około -1°C i 2°C. To duża różnica między regionami. Osoby planujące weekendowy wyjazd na południe powinny więc sprawdzić prognozę dla miejsca docelowego, bo warunki mogą być wyraźnie surowsze niż w miejscowości, z której wyruszają.
Ochłodzenie będzie odczuwalne wcześniej. Na czwartek IMGW przewiduje temperaturę maksymalną od -3°C do 3°C, a w piątek około 0°C na przeważającym obszarze kraju. Na południu możliwe są opady śniegu, w rejonach podgórskich także zawieje i zamiecie. W sobotę minima mają wynosić od -8°C do 0°C. Dopiero w niedzielnej prognozie pojawia się spadek poniżej -10°C na Podhalu. Nie jest to zatem zapowiedź jednakowo silnego mrozu w całej Polsce.
Mazowsze: już najbliższa noc przyniesie wyraźny spadek temperatury
W prognozie dla województwa mazowieckiego, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Ciechanów, na noc ze środy 25 listopada na czwartek 26 listopada przewidziano od -5°C do -3°C. Wcześniej możliwe są słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim zmianę warunków po zmroku: mokre nawierzchnie mogą zacząć zamarzać. Sama dodatnia temperatura w ciągu dnia nie daje więc podstaw, by zakładać, że wieczorny powrót do domu odbędzie się w podobnych warunkach.
Prognozy punktowe sprawdzone 25 listopada pokazują dalsze ochłodzenie w weekend. W sobotę minimum dla Ostrołęki wynosi około -8°C, dla Radomia i Siedlec około -7°C, a dla Płocka około -6°C. W niedzielę w Radomiu możliwy jest spadek do około -8°C. W wymienionych miastach weekendowe maksima również mają być ujemne, przeważnie od -3°C do -1°C. Oznacza to, że zimno nie ograniczy się do kilku godzin przed świtem, a w ciągu dnia nie będzie wyraźnego ocieplenia.
|Miasto
|Minimum w sobotę
|Minimum w niedzielę
|Maksimum w niedzielę
|Warszawa
|−6°C
|−7°C
|−1°C
|Płock
|−6°C
|−6°C
|−1°C
|Siedlce
|−7°C
|−7°C
|−3°C
|Radom
|−7°C
|−8°C
|−3°C
|Ostrołęka
|−8°C
|−6°C
|−2°C
Warszawa: od około 1°C do mrozu także w dzień
W stolicy zmiana będzie widoczna z dnia na dzień. Prognoza punktowa wskazuje na czwartek i piątek około 1°C w najcieplejszej części doby. Na sobotę i niedzielę przewiduje już około -1°C. Jeszcze wyraźniej spadną minima: z około -3°C w czwartek do -5°C w piątek, -6°C w sobotę i -7°C w niedzielę. Na ten moment prognoza dla Warszawy nie wskazuje spadku poniżej -10°C w nadchodzący weekend. Taki mróz pojawia się w prognozie ogólnopolskiej dla Podhala.
|Dzień
|Temperatura maksymalna
|Temperatura minimalna
|Czwartek, 26 listopada
|około 1°C
|około −3°C
|Piątek, 27 listopada
|około 1°C
|około −5°C
|Sobota, 28 listopada
|około −1°C
|około −6°C
|Niedziela, 29 listopada
|około −1°C
|około −7°C
Wartości w tabelach dotyczą prognozowanej temperatury powietrza dla wskazanych miejscowości. Nie są temperaturą odczuwalną ani temperaturą przy gruncie. To ważne rozróżnienie, bo w komunikatach o oblodzeniu pojawiają się osobne wartości dla powietrza i przy gruncie. Nie należy też traktować liczby podanej dla Warszawy jako identycznej prognozy dla każdego punktu województwa. Zestawienie pokazuje przewidywany przebieg ochłodzenia, a dokładne minima mogą jeszcze zmienić się wraz z kolejnymi aktualizacjami.
Ostrzeżenie przed oblodzeniem. Nie trzeba czekać na weekend
Dla Warszawy dostępne jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem, ważne od godz. 20:00 w środę 25 listopada do godz. 8:00 w czwartek 26 listopada. W komunikacie wskazano możliwość zamarzania mokrych dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Temperatura powietrza ma wynieść około -4°C, a przy gruncie około -7°C. Ostrzeżenia na te same godziny opublikowały również m.in. powiat warszawski zachodni oraz miasto Mińsk Mazowiecki.
To właśnie śliska nawierzchnia może być pierwszym odczuwalnym skutkiem nadchodzącego ochłodzenia. Przed porannym wyjazdem warto zostawić sobie więcej czasu, a podczas jazdy dostosować prędkość i odstęp do warunków. Piesi powinni uważać przy schodach, przejściach i dojściach do przystanków, zwłaszcza jeśli wieczorem nawierzchnia pozostawała mokra. Prognoza kilku stopni mrozu nie oznacza, że każda ulica pokryje się lodem, ale ostrzeżenie wskazuje na możliwość lokalnie niebezpiecznych warunków jeszcze przed nadejściem najmroźniejszych dni.
Prognoza została sprawdzona 25 listopada 2026 roku i obejmuje najbliższe dni do niedzieli 29 listopada. Przed podróżą warto sprawdzić jej aktualizację oraz obowiązujące ostrzeżenia dla konkretnego powiatu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.