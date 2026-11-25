Zamontowałeś to na elewacji bloku? Wspólnota może zażądać demontażu. Sprawa może skończyć się w sądzie
Właściciele mieszkań wydają niekiedy kilkanaście tysięcy złotych na klimatyzację, rolety zewnętrzne czy markizy balkonowe, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji montażu tych urządzeń bez wymaganej zgody. Elewacja budynku stanowi bowiem część nieruchomości wspólnej. Samowolna ingerencja w jej strukturę może doprowadzić do konfliktu z administracją, żądania demontażu urządzenia, a nawet konieczności pokrycia kosztów przywrócenia budynku do poprzedniego stanu. Nie chroni przed tym nawet akt własności mieszkania.
Kupiłeś mieszkanie, ale elewacja nie należy wyłącznie do ciebie
Właściciele mieszkań często wychodzą z założenia, że skoro kupili nieruchomość, mogą samodzielnie decydować o montażu wyposażenia na balkonie oraz przy oknach. Tymczasem prawo własności lokalu nie oznacza pełnej swobody w dysponowaniu zewnętrznymi ścianami budynku.
Elewacja, ocieplenie oraz ściany konstrukcyjne stanowią co do zasady część nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że ingerowanie w te elementy może wymagać uzyskania odpowiedniej zgody wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.
Problem dotyczy zarówno mieszkań w nowych apartamentowcach, jak i starszych blokach z wielkiej płyty.
Sądy zajmowały się już klimatyzatorami. Sama zgoda administratora może nie wystarczyć
Podstawą prawną jest ustawa o własności lokali, której tekst jednolity opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2026 roku pod pozycją 232.
Szczególne znaczenie ma art. 22 ustawy. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną wymagają co do zasady uchwały właścicieli lokali.
Problem montażu klimatyzatorów na elewacji wielokrotnie trafiał przed polskie sądy. W sprawie o sygnaturze I C 614/17 wskazano, że zamontowanie klimatyzatora na zewnętrznej ścianie budynku może stanowić zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, wymagającą odpowiedniej uchwały.
Podobne stanowisko pojawiło się w sprawie o sygnaturze I ACa 770/21.
W praktyce oznacza to, że ustna zgoda administratora lub pracownika zajmującego się obsługą techniczną budynku może okazać się niewystarczająca. Wspólnota może jednak wcześniej przyjąć ogólne zasady montażu takich urządzeń.
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Zamontowałeś rolety zewnętrzne? Możesz mieć podobny problem
Spory dotyczą nie tylko klimatyzatorów. Właściciele mieszkań coraz częściej montują rolety zewnętrzne, które mają chronić wnętrza przed przegrzewaniem, ograniczać dostęp światła oraz zwiększać poczucie bezpieczeństwa.
Jeżeli montaż rolet wymaga wykonania otworów w elewacji, ingerencji w warstwę ocieplenia lub trwałej zmiany wyglądu budynku, może być konieczne uzyskanie odpowiedniej zgody.
Szczególnie istotne jest to w przypadku nowych osiedli, na których wygląd elewacji został zaprojektowany jako jednolita całość.
Wspólnota może określić dopuszczalne kolory rolet, sposób ich montażu oraz miejsce umieszczenia kaset. W przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską mogą obowiązywać dodatkowe wymagania.
Nawet markiza balkonowa może stać się przedmiotem sporu
Właściciele mieszkań wyposażonych w duże balkony i tarasy często decydują się na montaż markiz przeciwsłonecznych. Niektóre konstrukcje wymagają jednak wykonania trwałych mocowań w zewnętrznej ścianie budynku.
Nieprawidłowo wykonana instalacja może doprowadzić do uszkodzenia warstwy termoizolacyjnej, powstawania zawilgoceń oraz pęknięć elewacji.
Znaczenie ma również bezpieczeństwo konstrukcji podczas silnego wiatru.
Zupełnie inaczej należy oceniać wolnostojący parasol przeciwsłoneczny, który nie wymaga ingerowania w ścianę budynku, a inaczej kilkumetrową markizę przytwierdzoną do nieruchomości wspólnej.
Wspólnota może skierować sprawę do sądu. Właściciel może zostać zobowiązany do demontażu
Jeżeli urządzenie zostało zamontowane bez wymaganej zgody, wspólnota może wezwać właściciela mieszkania do usunięcia instalacji oraz przywrócenia elewacji do poprzedniego stanu.
W przypadku braku reakcji sprawa może trafić do sądu.
Podstawę dochodzenia roszczeń może stanowić art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, który umożliwia żądanie usunięcia naruszeń prawa własności oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
Właściciel mieszkania może zostać zobowiązany nie tylko do demontażu urządzenia, ale także do naprawienia wyrządzonych szkód, jeżeli istnieją ku temu podstawy prawne.
Kodeks cywilny
Sam fakt, że urządzenie działa prawidłowo i nie przeszkadza bezpośrednim sąsiadom, nie przesądza o legalności jego zamontowania.
Najpierw zapłacisz za montaż, później za demontaż i remont elewacji
Konsekwencje finansowe mogą być szczególnie dotkliwe dla osób, które zainwestowały w kosztowne wyposażenie mieszkania.
Przykładowy scenariusz finansowy może wyglądać następująco:
|Rodzaj wydatku
|Przykładowa kwota
|Zakup i montaż klimatyzacji
|8000 zł
|Demontaż urządzenia
|1500 zł
|Naprawa elewacji i ocieplenia
|3000 zł
|Koszty postępowania sądowego
|2500 zł
|Łączne wydatki
|15 000 zł
Są to kwoty orientacyjne, przedstawiające hipotetyczną sytuację. Nie istnieje ustawowy cennik takich prac ani automatyczna kara w wysokości 15 tys. zł.
Rzeczywiste koszty zależą od zakresu inwestycji, rodzaju uszkodzeń oraz rozstrzygnięcia ewentualnego sporu.
Administracja może zakwestionować również hałas i wodę kapiącą na balkon sąsiada
Nawet uzyskanie zgody na montaż klimatyzacji nie oznacza, że właściciel może korzystać z urządzenia w dowolny sposób.
Źródłem konfliktów mogą być drgania przenoszone przez ściany budynku, hałas jednostki zewnętrznej oraz nieprawidłowe odprowadzanie skroplin.
Jeżeli woda z urządzenia kapie na balkon znajdujący się piętro niżej, zabrudza elewację lub powoduje zawilgocenie ściany, administracja może zażądać usunięcia nieprawidłowości.
Właściciel powinien również przestrzegać zasad współkorzystania z nieruchomości wspólnej i nie utrudniać korzystania z niej pozostałym mieszkańcom.
Sąsiad ma klimatyzator od dziesięciu lat? To nie oznacza, że ty również możesz go zamontować
Jednym z najczęstszych argumentów mieszkańców jest wskazywanie innych urządzeń zamontowanych na elewacji tego samego budynku.
Nie stanowi to jednak automatycznej podstawy do wykonania kolejnej instalacji. Sąsiad mógł otrzymać indywidualną zgodę, zamontować urządzenie na podstawie wcześniejszych zasad albo sam również naruszyć obowiązujące przepisy.
Jeżeli na elewacji znajduje się już wiele klimatyzatorów, warto ustalić, na jakich zasadach wspólnota zezwala na ich montaż.
Nierówne traktowanie właścicieli może natomiast stanowić argument przy kwestionowaniu uchwały wspólnoty przed sądem, zależnie od okoliczności sprawy.
Właściciel mieszkania ma tylko sześć tygodni na zaskarżenie uchwały
Niewielu mieszkańców zdaje sobie sprawę, że decyzję wspólnoty mieszkaniowej można zakwestionować.
Art. 25 ustawy o własności lokali umożliwia zaskarżenie uchwały, jeżeli jest ona niezgodna z prawem, narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub interesy właściciela lokalu.
Termin na wniesienie powództwa wynosi sześć tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli albo od powiadomienia o uchwale przyjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Samo zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania. Taką decyzję może podjąć sąd.
ELI
Mieszkasz w bloku spółdzielczym? Zasady mogą być inne
W przypadku nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe sposób uzyskania zgody może być odmienny niż we wspólnocie mieszkaniowej.
Znaczenie mają forma prawna zarządzania budynkiem, rodzaj prawa przysługującego mieszkańcowi oraz regulaminy obowiązujące w danej spółdzielni.
Przed rozpoczęciem prac najlepiej wystąpić o pisemne określenie warunków montażu urządzenia.
Warto to zrobić jeszcze przed podpisaniem umowy z instalatorem i wpłaceniem zaliczki. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której zakupione wyposażenie nie będzie mogło zostać legalnie zamontowane.
Warszawiacy, czy wasza wspólnota lub spółdzielnia pozwala na montowanie klimatyzatorów, markiz i rolet zewnętrznych? Czy otrzymaliście kiedyś wezwanie do usunięcia urządzenia z elewacji? Czekamy na wiadomości od mieszkańców stołecznych osiedli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.