Masz piwnicę lub komórkę lokatorską w bloku? Spółdzielnia może zażądać usunięcia tych przedmiotów. Możesz ponieść koszty
Stare meble, zapasowe opony, kartony, farby pozostałe po remoncie czy butle gazowe. W piwnicach polskich bloków przez lata gromadzone są przedmioty, które nie mieszczą się w mieszkaniach. Wielu lokatorów nie zdaje sobie jednak sprawy, że sposób przechowywania rzeczy w pomieszczeniach piwnicznych podlega przepisom przeciwpożarowym. Administracja może zażądać usunięcia niebezpiecznych przedmiotów, a zignorowanie wezwania może mieć konsekwencje finansowe. W przypadku naruszenia określonych przepisów grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł.
Masz własną piwnicę? Nie oznacza to, że możesz przechowywać w niej wszystko
Piwnice i komórki lokatorskie często pełnią funkcję dodatkowych magazynów. Trafiają do nich niepotrzebne meble, sezonowe wyposażenie, narzędzia oraz przedmioty, których mieszkańcy nie chcą wyrzucać.
Niezależnie od tego, czy pomieszczenie stanowi własność mieszkańca, czy zostało mu przydzielone przez spółdzielnię, obowiązują w nim przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.
Pożar w podziemnej części budynku może stanowić zagrożenie dla mieszkańców wielu kondygnacji. Szczególnie niebezpieczne jest zadymienie klatek schodowych, którymi mieszkańcy muszą się ewakuować.
Tych przedmiotów nie wolno przechowywać w piwnicy. Straż pożarna przypomina o zakazie
Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, którego tekst jednolity opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2023 roku pod pozycją 822.
Paragraf 7 ust. 2 rozporządzenia zabrania przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych.
Państwowa Straż Pożarna wskazuje, że do takich materiałów należą między innymi:
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benzyna i inne łatwopalne paliwa,
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nafta i łatwopalne rozpuszczalniki,
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gazy palne, w tym propan-butan,
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fajerwerki i inne wyroby pirotechniczne,
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substancje mające skłonność do samozapalenia,
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materiały, których sposób przechowywania może doprowadzić do powstania pożaru.
Zakaz nie ogranicza się do wspólnych korytarzy. Dotyczy również indywidualnych pomieszczeń piwnicznych.
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Nawet pusta butla gazowa może sprowadzić na mieszkańca poważne kłopoty
Szczególnie istotny jest zakaz przechowywania butli przeznaczonych do gazów palnych. Przepisy obejmują zarówno butle pełne, częściowo opróżnione, jak i całkowicie opróżnione.
Wielu mieszkańców może wychodzić z założenia, że skoro skończył się gaz, butla nie stanowi już zagrożenia. Tymczasem rozporządzenie jednoznacznie zakazuje przechowywania takich pojemników w piwnicach.
Nie ma znaczenia, czy butla została pozostawiona na kilka dni, czy jest przechowywana przez cały sezon zimowy.
Gov.pl
Masz komplet opon, stare szafy i kartony? Ważne jest miejsce ich przechowywania
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zwykłych przedmiotów gospodarstwa domowego. Nie istnieje ogólnopolski, bezwarunkowy zakaz przechowywania opon samochodowych, starych mebli czy kartonów we wszystkich prywatnych komórkach lokatorskich.
Niedopuszczalne jest jednak składowanie materiałów palnych na wspólnych drogach komunikacyjnych w piwnicach.
Jeżeli mieszkaniec wystawi starą szafę, fotel lub komplet opon przed drzwi swojej komórki, może naruszać przepisy przeciwpożarowe. Szczególnie jeśli przedmioty ograniczają możliwość przemieszczania się, ewakuacji lub prowadzenia akcji ratowniczej.
Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z warunków technicznych budynku oraz zasad korzystania z pomieszczeń określonych przez administrację.
Spółdzielnia może wezwać do usunięcia rzeczy. Nie ignoruj pisma
Jeżeli administracja stwierdzi nieprawidłowości, może skierować do mieszkańca wezwanie do usunięcia przedmiotów i przywrócenia stanu zgodnego z przepisami.
W przypadku braku reakcji zarządca może zawiadomić Państwową Straż Pożarną, a także dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
W określonych okolicznościach mieszkaniec może zostać obciążony uzasadnionymi kosztami usunięcia przedmiotów lub naprawienia wyrządzonych szkód. Nie jest to jednak automatyczne. Konieczne jest istnienie odpowiedniej podstawy prawnej.
Spółdzielnia nie ma ogólnego prawa do samowolnego otwierania prywatnej komórki lokatorskiej, opróżniania jej i wyrzucania należących do mieszkańca rzeczy tylko dlatego, że upłynął termin wskazany w wezwaniu.
Nawet 5000 zł grzywny za naruszenie przepisów
Art. 82 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za nieprzestrzeganie określonych przepisów przeciwpożarowych.
Dotyczy to między innymi niewłaściwego przechowywania niebezpiecznych materiałów, blokowania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych oraz pozostawiania materiałów palnych na wspólnych ciągach komunikacyjnych w piwnicach.
W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może co do zasady wynieść do 5000 zł. Przepisy przewidują również możliwość orzeczenia nagany lub aresztu.
Samego mandatu nie wystawia jednak spółdzielnia mieszkaniowa.
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W razie pożaru konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze
Grzywna może okazać się najmniejszym problemem, jeżeli nieprawidłowo przechowywane przedmioty przyczynią się do powstania pożaru.
Jeżeli ogień rozprzestrzeni się na sąsiednie pomieszczenia, uszkodzeniu mogą ulec instalacje budynku, rzeczy innych mieszkańców oraz części wspólne nieruchomości.
W przypadku ustalenia odpowiedzialności konkretnego mieszkańca może pojawić się obowiązek pokrycia powstałych szkód. Ich wartość może wielokrotnie przekraczać wysokość maksymalnej grzywny przewidzianej w Kodeksie wykroczeń.
Czy administracja może wejść do zamkniętej piwnicy bez zgody właściciela?
Należy rozróżnić rutynową kontrolę od sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
Jeżeli istnieje podejrzenie pożaru, wycieku gazu lub innego zdarzenia zagrażającego mieszkańcom, służby ratunkowe mogą podejmować działania niezbędne do usunięcia zagrożenia zgodnie ze swoimi ustawowymi uprawnieniami.
Zwykła kontrola porządkowa nie daje jednak administracji nieograniczonego prawa do otwierania zamkniętych pomieszczeń należących do mieszkańców.
Zejdź do piwnicy i sprawdź, co w niej przechowujesz
Warto przejrzeć zawartość komórki lokatorskiej, zwłaszcza jeżeli od wielu lat służy ona do przechowywania pozostałości po remontach, wyposażenia samochodowego i nieużywanych urządzeń.
Szczególną uwagę należy zwrócić na stare opakowania po rozpuszczalnikach, paliwach i innych substancjach łatwopalnych oraz butle gazowe.
Niebezpiecznych odpadów nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Właściwy sposób ich przekazania można ustalić w lokalnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub u uprawnionego odbiorcy.
Warszawiacy, czy wasze spółdzielnie przeprowadzają kontrole piwnic i komórek lokatorskich? Czy otrzymaliście kiedyś wezwanie do usunięcia przechowywanych przedmiotów? Czekamy na wiadomości od mieszkańców stołecznych osiedli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.