CERT Polska ostrzega przed nową falą oszustw. Czekasz na paczkę? Jeden SMS może narazić cię na utratę pieniędzy
Cyberprzestępcy ponownie zaatakowali osoby korzystające z usług firm kurierskich. CERT Polska ostrzega przed kampanią fałszywych wiadomości SMS, w których oszuści informują o rzekomych problemach z dostarczeniem przesyłki. Odbiorcy są nakłaniani do uzupełnienia danych adresowych i dokonania niewielkiej opłaty. W rzeczywistości przestępcom chodzi o przejęcie danych osobowych oraz informacji dotyczących kart płatniczych.
Dostałeś takiego SMS-a? Nie klikaj w link
CERT Polska poinformował o trwającej kampanii phishingowej, w której cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie. Rozsyłane wiadomości sugerują, że dostarczenie przesyłki jest niemożliwe z powodu niekompletnego adresu odbiorcy.
Do SMS-a dołączony jest link, który prowadzi do fałszywej strony internetowej przypominającej serwis przewoźnika.
Osoba oczekująca na zamówienie może uznać, że podczas zakupów popełniła błąd i musi jak najszybciej uzupełnić brakujące informacje. Właśnie na taką reakcję liczą przestępcy.
Proszą o zaledwie 2 złote. Możesz stracić znacznie więcej
Na przykładzie opublikowanym przez CERT Polska widać, że fałszywa strona wymaga podania danych odbiorcy oraz adresu doręczenia. Na kolejnym etapie pojawia się informacja o konieczności uiszczenia opłaty za ponowne dostarczenie przesyłki.
Kwota wynosi zaledwie 2 złote.
Tak niewielka suma może uśpić czujność odbiorcy. W rzeczywistości celem oszustów nie jest jednak pobranie symbolicznej opłaty, lecz uzyskanie informacji dotyczących karty płatniczej.
Przekazanie takich danych może umożliwić przestępcom podejmowanie prób przeprowadzenia nieautoryzowanych transakcji.
Wyjątkowo niebezpieczny moment. Polacy masowo zamawiają przesyłki
Ostrzeżenie pojawiło się w trakcie Black Week, kiedy wiele osób korzysta z internetowych promocji i zamawia produkty z dostawą do domu.
Dodatkowo zbliżają się mikołajki oraz święta Bożego Narodzenia. W najbliższych tygodniach konsumenci będą otrzymywać liczne powiadomienia dotyczące zamówień i terminów doręczenia.
W takich okolicznościach łatwiej pomylić fałszywą wiadomość z prawdziwym komunikatem przewoźnika. Oszuści wykorzystują pośpiech, roztargnienie oraz obawę przed niedostarczeniem zamówionych produktów.
Te dane chcą przejąć przestępcy
Fałszywe formularze mogą wymagać podania między innymi:
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imienia i nazwiska,
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adresu zamieszkania,
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numeru telefonu,
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adresu poczty elektronicznej,
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numeru karty płatniczej,
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daty ważności karty,
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kodu zabezpieczającego CVV lub CVC.
Przekazanie danych osobowych może również narazić poszkodowanego na kolejne, bardziej spersonalizowane próby oszustwa.
CERT Polska apeluje. Wystarczy przesłać wiadomość na ten numer
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przypominają, aby nie korzystać z linków otrzymywanych w nieoczekiwanych wiadomościach.
Status przesyłki należy sprawdzać bezpośrednio w oficjalnej aplikacji przewoźnika lub na jego stronie internetowej. W przypadku wątpliwości można również skontaktować się telefonicznie z firmą kurierską.
Podejrzane wiadomości SMS można bezpłatnie przekazywać do CERT Polska na numer 8080.
Zgłoszenia można dokonać również za pośrednictwem strony incydent.cert.pl.
Podałeś dane karty? Nie czekaj na rozwój wydarzeń
Osoby, które wprowadziły informacje dotyczące karty płatniczej na podejrzanej stronie, powinny niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem, zastrzec kartę oraz sprawdzić historię transakcji.
Nie należy czekać, aż z rachunku znikną pieniądze. Szybka reakcja może ograniczyć ryzyko strat finansowych.
Warto również ostrzec starszych członków rodziny, którzy korzystają z zakupów internetowych i mogą nie znać tego rodzaju metod działania cyberprzestępców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.