Od jutra gigantyczna promocja na Black Week w Biedronce. Drugi produkt dostaniesz całkowicie za darmo. Tylko jeden dzień
Biedronka przygotowała wyjątkowo mocną ofertę z okazji Black Week. Już w czwartek, 26 listopada, klienci będą mogli skorzystać z promocji na popularną kawę ziarnistą Jacobs Krönung w kilogramowych opakowaniach. Przy zakupie jednego opakowania drugie otrzymają całkowicie za darmo. Na jednym zakupie można zaoszczędzić niemal 90 złotych, a wykorzystując cały dzienny limit – blisko 180 złotych. Trzeba się jednak pospieszyć. Promocja potrwa tylko jeden dzień.
Gigantyczna promocja w Biedronce. Dwa kilogramy kawy w cenie jednego
Black Week w Biedronce nabiera tempa. Sieć przygotowała ofertę, która może szczególnie zainteresować miłośników kawy oraz właścicieli automatycznych ekspresów.
W czwartek, 26 listopada 2026 roku, kilogramowa kawa ziarnista Jacobs Krönung zostanie objęta promocją „1+1 gratis”.
Regularna cena jednego opakowania wynosi 89,99 zł. W ramach akcji klienci otrzymają dwa kilogramy kawy w tej cenie, co oznacza, że koszt jednego kilograma wyniesie około 45 złotych.
To dobra okazja do uzupełnienia domowych zapasów przed świętami Bożego Narodzenia.
Można zaoszczędzić nawet 179,98 zł. Biedronka ustaliła limit
Sieć przewidziała dzienny limit wynoszący dwa opakowania gratis na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klienci mogą skorzystać z promocji dwukrotnie i kupić łącznie cztery kilogramy kawy w cenie dwóch.
Tak przedstawiają się oszczędności:
|Liczba opakowań
|Cena regularna
|Cena promocyjna
|2 kg
|179,98 zł
|89,99 zł
|4 kg
|359,96 zł
|179,98 zł
Przy wykorzystaniu pełnego limitu w portfelu klienta pozostanie aż 179,98 zł.
Jest jeden warunek. Bez tego przy kasie zapłacisz więcej
Promocja skierowana jest do posiadaczy karty lojalnościowej Moja Biedronka oraz użytkowników aplikacji mobilnej sieci.
Aby skorzystać z obniżki, należy zeskanować kartę lub aplikację podczas dokonywania zakupów.
Osoby, które tego nie zrobią, mogą zapłacić regularną cenę produktu, wynoszącą 89,99 zł za kilogramowe opakowanie.
Promocja potrwa tylko jeden dzień. Warto wybrać się do sklepu rano
Biedronka wyraźnie zaznacza w swoich materiałach reklamowych, że oferta obowiązuje wyłącznie w czwartek, 26 listopada.
Ze względu na wysokość obniżki oraz popularność produktu zainteresowanie klientów może być duże. Osoby planujące zakup większego zapasu kawy powinny rozważyć wizytę w sklepie już w godzinach porannych.
Dostępność produktu będzie zależała od zapasów w poszczególnych placówkach.
Black Week w Biedronce. Okazja tuż przed świętami
Promocja pojawia się dzień przed Black Friday, który w tym roku przypada 27 listopada. To okres, w którym sieci handlowe intensywnie rywalizują o klientów, oferując obniżki również na produkty spożywcze codziennego użytku.
Kawa należy do produktów, które można kupić na zapas, dlatego obniżka sięgająca 50 procent przy zakupie dwóch opakowań może być szczególnie atrakcyjna dla gospodarstw domowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.