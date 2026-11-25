Prezydent podpisał. Będzie podatek od posiadanych pieniędzy. Powstały specjalne konta. Zapłacisz po przekroczeniu tej kwoty
Możesz stracić na inwestycji, a mimo to zapłacić podatek. Tak będzie działać nowa danina na Osobistych Kontach Inwestycyjnych, które ruszą od 1 stycznia 2027 roku. Prezydent podpisał już ustawę, a najważniejszy próg zwolnienia wynosi 100 tys. zł. Pytanie brzmi: co daje to konto, że Polacy dadzą się dobrowolnie opodatkować?
Ustawa podpisana. Zwykły rachunek bankowy nie stanie się automatycznie OKI
Podpis Karola Nawrockiego pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych został złożony 13 sierpnia 2026 roku. Pięć dni później przepisy opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1098, a termin ich wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2027 roku. To oznacza, że znamy już ustawowe zasady nowego systemu. Dla oszczędzających najważniejsze jest jednak to, że samo posiadanie 100 tys. czy 200 tys. zł na zwykłym koncie nie uruchomi tego podatku. Trzeba korzystać z rachunku działającego w ramach OKI.
Osobiste Konto Inwestycyjne ma być dobrowolnym sposobem oszczędzania i inwestowania. Można będzie gromadzić na nim między innymi akcje, jednostki funduszy czy obligacje, w zależności od oferty instytucji prowadzącej konto. Korzyść polega na tym, że dochody z pieniędzy i inwestycji znajdujących się w tym systemie zostaną wyłączone z polskiego podatku od zysków kapitałowych, nazywanego podatkiem Belki. W zamian pojawi się inny sposób rozliczenia: podatek związany z wartością tego, co posiadamy na OKI.
100 tys. zł bez nowej daniny. Powyżej limitu liczy się nadwyżka
Przy inwestycjach spełniających warunki ustawowego zwolnienia podstawowy limit wyniesie 100 tys. zł. Jeżeli obliczona zgodnie z przepisami średnia wartość takich inwestycji zmieści się w tej kwocie, podatek od wartości aktywów nie wystąpi. „Aktywa” to po prostu pieniądze i posiadane inwestycje, na przykład akcje czy jednostki funduszu. Po przekroczeniu limitu opodatkowana będzie nadwyżka. Przy średniej wartości 200 tys. zł kwalifikujących się inwestycji podatek obejmie więc 100 tys. zł, a nie całe zgromadzone 200 tys. zł.
W pierwszym roku działania OKI stawka wyniesie 0,85 proc. To 85 zł od każdego 10 tys. zł objętego podatkiem. W opisanym przykładzie z inwestycjami o średniej wartości 200 tys. zł da to 850 zł za rok. Ważne, żeby nie pomylić przekroczenia limitu z powrotem podatku Belki. Dochody z aktywów na OKI nadal będą korzystać z przewidzianego dla nich wyłączenia z PIT. Pojawi się natomiast należność obliczana według wartości aktywów pozostałej po zastosowaniu właściwego zwolnienia.
|Średnia wartość inwestycji
|Kwota objęta podatkiem
|Podatek za rok
|100 000 zł
|0 zł
|0 zł
|120 000 zł
|20 000 zł
|170 zł
|150 000 zł
|50 000 zł
|425 zł
|200 000 zł
|100 000 zł
|850 zł
|300 000 zł
|200 000 zł
|1700 zł
|500 000 zł
|400 000 zł
|3400 zł
Wyliczenia zakładają, że wskazane kwoty są już średnimi ustalonymi według ustawy, a cały portfel stanowią inwestycje objęte limitem 100 tys. zł. Nie pokazują podatku od jednorazowej wpłaty ani salda widocznego w aplikacji w wybranym dniu. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy ktoś dopłaca pieniądze w trakcie roku, część wypłaca albo wartość jego inwestycji mocno się zmienia. W takich przypadkach instytucja prowadząca OKI musi najpierw obliczyć odpowiednią średnią, a dopiero później można ustalić podatek.
Na lokacie i w obligacjach oszczędnościowych zwolnienie jest niższe
Najbardziej zaskoczone mogą być osoby, które potraktują OKI głównie jako miejsce na bezpieczniejsze oszczędności. Dla pieniędzy na objętym tym systemem rachunku bankowym w złotych oraz detalicznych obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa limit zwolnienia wyniesie 25 tys. zł. Jeżeli średnia wartość takiej części oszczędnościowej osiągnie 100 tys. zł, opodatkowane będzie 75 tys. zł. Nie można więc zakładać, że hasło „100 tys. zł bez podatku” oznacza identyczne zasady dla każdego produktu dostępnego w ramach OKI.
Limitów 100 tys. zł i 25 tys. zł nie dodajemy do siebie. Maksymalne łączne zwolnienie wyniesie 100 tys. zł. Można będzie wykorzystać je na przykład przy 25 tys. zł oszczędności i 75 tys. zł odpowiednich inwestycji. Gdy część oszczędnościowa wyniesie 25 tys. zł, a inwestycyjna 100 tys. zł, całe 125 tys. zł nie zmieści się już w zwolnieniu. W takim układzie, przy założeniu wskazanych średnich wartości, 25 tys. zł będzie objęte nową daniną.
Gotówka na OKI może mieć różne limity. Znaczenie ma rodzaj rachunku
Jest tu szczegół, którego nie oddaje prosty podział na gotówkę i inwestycje. Ustawa zalicza złotowe środki na rachunku pieniężnym obsługującym rachunek maklerski do grupy z limitem 100 tys. zł. Wyjątkiem są środki na rachunku obsługującym detaliczne obligacje oszczędnościowe, zaliczone do grupy z limitem 25 tys. zł. Ta sama kwota trzymana w pieniądzu może więc korzystać z innego zwolnienia zależnie od rodzaju rachunku w ramach OKI. Samo słowo „gotówka” nie wystarcza do ustalenia podatku.
Nie każda inwestycja skorzysta z kwoty wolnej
Trzeba też odróżnić możliwość trzymania danego instrumentu na OKI od prawa do zwolnienia jego wartości z podatku. PZU w swoim objaśnieniu systemu rozróżnia produkty oznaczane jako OKI 25, OKI 100 oraz OKI 0. Ta ostatnia grupa obejmuje aktywa niespełniające warunków zwolnienia, na przykład określone inwestycje zagraniczne. W ich przypadku podatek od wartości może być naliczany od pierwszej złotówki. Przy średniej wartości 20 tys. zł takich aktywów stawka 0,85 proc. oznaczałaby 170 zł podatku.
Podatek także przy stracie. To największa różnica wobec podatku Belki
Nowa danina nie będzie zależała od tego, czy inwestor zakończył rok na plusie. Wyobraźmy sobie portfel, którego wartość na koniec roku spadła, ale średnia obliczona według przepisów nadal przekraczała właściwe zwolnienie. Podatek może wówczas wystąpić pomimo straty. Ustawa przewiduje, że klient ma zostać poinformowany o tej zasadzie w umowie o prowadzenie OKI. Straty poniesionej w tym systemie nie można też potraktować jak zwykłej straty podatkowej do rozliczenia w PIT na ogólnych zasadach.
To zmienia sposób oceny opłacalności konta. Na tradycyjnym rachunku podatek od zysku co do zasady pojawia się wtedy, gdy powstaje dochód podlegający opodatkowaniu. Na OKI znaczenie ma wartość zgromadzonego majątku oraz przysługujące zwolnienia. Przy inwestycjach mieszczących się w limitach nowy system może pozwolić zachować cały zysk przed ewentualnymi opłatami instytucji. Przy większych kwotach trzeba porównać podatek od wartości z podatkiem od dochodu, uwzględniając również możliwość słabego roku albo strat.
Wypłata pod koniec grudnia nie wymaże całego roku
Do rozliczenia nie wystarczy saldo z 31 grudnia. Ustawa opiera się na dziennych wycenach i średnich wartościach, a szczegółowy wzór uwzględnia również wskazane w przepisach wpłaty oraz korekty. Obliczeń dokonuje instytucja prowadząca OKI. Wypłacenie pieniędzy tuż przed końcem roku nie usunie wcześniejszych wycen z rachunku podatkowego. Osoba, która przez wiele miesięcy posiadała inwestycje przekraczające zwolnienie, nie powinna więc zakładać, że obniżenie salda w ostatnich dniach grudnia automatycznie wyzeruje należność.
Nie pomoże również samo rozdzielenie pieniędzy między kilka instytucji. Można mieć więcej niż jedno OKI, ale zwolnienia dotyczą łącznych wartości na kontach tej samej osoby. Dwa rachunki z inwestycjami objętymi limitem 100 tys. zł nie dają dwóch osobnych kwot wolnych. Jeżeli ich średnie wartości wyniosą po 80 tys. zł, do rozliczenia trzeba będzie przyjąć łącznie 160 tys. zł. Przy założeniu, że cały portfel korzysta z tego zwolnienia, opodatkowane będzie 60 tys. zł.
Pierwsze rozliczenie w 2028 roku. Podatek nie zniknie sam z konta
Choć przepisy zaczną działać 1 stycznia 2027 roku, pierwszy rok będzie rozliczany dopiero w 2028 roku. Ustawa wyznacza okres składania zeznania od 15 marca do 31 maja następnego roku, a podatek trzeba zapłacić do 31 maja. Rozliczenie ma odbywać się przez e-Urząd Skarbowy. Warto więc odróżnić powstanie obowiązku podatkowego od automatycznego pobrania pieniędzy przez bank: ustawa przewiduje zeznanie podatnika i zapłatę wynikającej z niego kwoty w ustawowym terminie.
0,85 proc. obowiązuje w pierwszym roku. Później stawka może się zmieniać
Stawkę 0,85 proc. zapisano dla 2027 roku. W kolejnych latach podatek ma wynosić 19 proc. stopy referencyjnej NBP obowiązującej 31 października poprzedniego roku, z minimalnym poziomem 0,1 proc. Nie należy mylić tego z podatkiem w wysokości 19 proc. wartości oszczędności. Przykładowo stopa referencyjna wynosząca 4 proc. dawałaby według tego mechanizmu stawkę 0,76 proc. To ilustracja ustawowego wzoru, a nie prognoza wysokości stóp procentowych czy podatku w konkretnym kolejnym roku.
Przed otwarciem OKI najważniejsze będzie więc ustalenie, do której grupy należą wybrane produkty, jaka część pieniędzy zmieści się w zwolnieniu i jakie opłaty przewiduje instytucja prowadząca konto. Sam nagłówek o limicie 100 tys. zł nie odpowiada na te pytania. Dla jednej osoby OKI może oznaczać brak podatku od zysków i brak podatku od wartości, dla innej coroczną należność także przy stracie. Posiadacze zwykłych rachunków, którzy nie zdecydują się korzystać z OKI, nie zostaną objęci tą daniną przez samo przekroczenie wskazanej kwoty oszczędności.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.