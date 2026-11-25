Boczek, steki i żeberka na celowniku Unii Europejskiej? lista 31 produktów objętych ograniczeniami
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy, które zmienią nazwy części produktów spożywczych dostępnych w polskich sklepach. Od 19 sierpnia 2029 roku producenci żywności roślinnej nie będą mogli wykorzystywać określeń takich jak „stek”, „bekon”, „żeberka” czy „kurczak” do oznaczania zamienników mięsa. Regulacje zostały już zatwierdzone, ale przewidziano kilkuletni okres na dostosowanie się do nowych wymogów. Co istotne, popularne nazwy „burger roślinny” i „kiełbasa wegańska” nie zostały objęte przyjętym zakazem. Dyskusja w Brukseli jednak się nie zakończyła.
Zmiany dotyczą rynku żywności roślinnej, który w ostatnich latach znacząco rozszerzył swoją ofertę. W supermarketach można znaleźć produkty przypominające tradycyjne mięso pod względem smaku, wyglądu i sposobu przygotowania. Ich nazwy często nawiązują do dobrze znanych potraw.
Unijne instytucje uznały, że część takich określeń powinna zostać zarezerwowana dla produktów mięsnych. Zwolennicy regulacji wskazują na potrzebę ochrony konsumentów i przejrzystości oznakowania. Przedstawiciele branży roślinnej ostrzegają natomiast przed dodatkowymi kosztami i utrudnieniami dla producentów.
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy. Zmiany dotyczą 31 określeń
Podstawą nowych zasad jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/1739 z 8 lipca 2026 roku.
Dokument opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 29 lipca, a wszedł w życie 18 sierpnia 2026 roku.
Regulacja wprowadza definicję mięsa jako jadalnych części zwierząt oraz określa listę nazw zarezerwowanych dla produktów mięsnych.
Obejmuje ona 31 określeń związanych z gatunkami zwierząt oraz konkretnymi częściami mięsa. Osobno chronione jest również samo słowo „mięso”.
Wśród nazw wymienionych w przepisach znalazły się:
- wołowina, cielęcina i wieprzowina;
- mięso z kurczaka, indyka, kaczki i gęsi;
- jagnięcina, baranina i kozina;
- stek, bekon i żeberka;
- schab, polędwica i łopatka;
- pierś, udo, skrzydło i podudzie;
- wątroba oraz inne określenia dotyczące części tuszy.
Zgodnie z nowymi regulacjami chronionych nazw nie będzie można wykorzystywać do oznaczania produktów, które nie spełniają warunków określonych dla żywności mięsnej.
Ograniczenia dotyczą również niektórych produktów otrzymywanych z hodowli komórek lub tkanek.
Nie oznacza to jednak zakazu produkcji i sprzedaży roślinnych zamienników mięsa. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu ich nazywania i prezentowania konsumentom.
Roślinny stek i wegański bekon. Te nazwy będą problemem
Nowe przepisy mogą wymusić zmiany w oznakowaniu wielu artykułów dostępnych na rynku.
Przykładowo producent oferujący roślinny zamiennik steku będzie musiał znaleźć nazwę zgodną z nowymi zasadami.
Podobny problem może dotyczyć produktów sprzedawanych jako roślinny bekon lub wegańskie żeberka.
Zmianie może podlegać nie tylko nazwa umieszczona na opakowaniu, lecz również sposób prezentowania produktu w sklepie internetowym, reklamach i materiałach promocyjnych.
Dla producentów oznacza to konieczność dostosowania etykiet, opisów produktów i części działań marketingowych.
Nie musi się natomiast zmieniać skład artykułu ani jego sposób przygotowania.
Roślinny zamiennik mięsa nadal będzie mógł być produkowany i sprzedawany. Będzie jednak musiał zostać przedstawiony pod nazwą zgodną z obowiązującymi przepisami.
Dla klientów najbardziej zauważalna zmiana może więc dotyczyć oznaczeń na sklepowych półkach.
Wegański burger i kiełbasa roślinna zostają. To ważny szczegół
W trakcie prac nad rozporządzeniem pojawiła się propozycja znacznie szerszego ograniczenia nazw kojarzonych z mięsem.
W październiku 2025 roku Parlament Europejski poparł stanowisko przewidujące objęcie zakazem również takich określeń jak „burger” czy „kiełbasa”.
Za propozycją zagłosowało 355 europosłów, przeciw było 247, a 30 wstrzymało się od głosu.
Głosowanie wywołało duże zainteresowanie producentów żywności, organizacji konsumenckich i przedstawicieli branży mięsnej.
Nie oznaczało jednak automatycznego wejścia ograniczeń w życie.
Podczas negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą UE wypracowano kompromis. W marcu 2026 roku uzgodniono, że popularne określenia opisujące formę produktu pozostaną dopuszczalne.
Ostatecznie na liście zastrzeżonych nazw nie znalazły się „burger”, „kiełbasa” ani „nuggetsy”.
Oznacza to, że przyjęte rozporządzenie nie zakazuje używania nazw takich jak „burger roślinny” czy „kiełbasa wegańska”.
Inaczej jest w przypadku „steku”, który został objęty ograniczeniami.
To istotna różnica, ponieważ wcześniejsze propozycje i głosowania sugerowały znacznie szerszy zakres zmian.
Od kiedy nowe zasady zaczną obowiązywać w sklepach?
Chociaż rozporządzenie weszło już w życie w sierpniu 2026 roku, przepisy dotyczące zastrzeżonych nazw produktów mięsnych zaczną być stosowane później.
Najważniejsza data to 19 sierpnia 2029 roku.
Od tego dnia producenci będą musieli przestrzegać nowych zasad oznaczania produktów objętych regulacją.
Przewidziano również okres przejściowy dla żywności wyprodukowanej lub sprowadzonej do Unii Europejskiej przed rozpoczęciem stosowania nowych wymogów.
Takie produkty będą mogły nadal trafiać do sprzedaży do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 19 sierpnia 2032 roku.
Oznacza to, że nie będzie konieczności natychmiastowego wycofania wszystkich wcześniej wyprodukowanych artykułów z dotychczasowymi oznaczeniami.
W praktyce producenci otrzymali kilka lat na przygotowanie nowych etykiet, opakowań i materiałów reklamowych.
Dlaczego Unia Europejska chce chronić nazwy mięsa?
Zwolennicy nowych regulacji przekonują, że nazwy produktów spożywczych powinny jasno informować konsumentów o ich pochodzeniu.
Ich zdaniem określenia tradycyjnie związane z konkretnymi gatunkami mięsa powinny być zarezerwowane dla wyrobów rzeczywiście zawierających mięso.
Takie podejście ma ograniczać ryzyko pomyłek podczas zakupów i zwiększać przejrzystość rynku.
Przedstawiciele organizacji zrzeszających producentów mięsa podkreślają również znaczenie ochrony tradycyjnego nazewnictwa.
Już po głosowaniu Parlamentu Europejskiego w październiku 2025 roku polska branża mięsna pozytywnie oceniała kierunek proponowanych zmian.
Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, wskazywał wówczas, że przyjęte stanowisko może pomóc w uporządkowaniu zasad oznaczania produktów i ochronie konsumentów.
Podobne stanowisko przedstawiali reprezentanci organizacji zrzeszających producentów i przetwórców mięsa.
Producenci żywności roślinnej mają zastrzeżenia
Inaczej proponowane ograniczenia ocenia część branży produkującej roślinne alternatywy mięsa.
Jej przedstawiciele argumentują, że konsumenci od lat rozpoznają określenia takie jak „roślinny kurczak”, „wegański stek” czy „kiełbasa sojowa”.
Według krytyków nowych przepisów nazwy te przede wszystkim informują, jakiemu produktowi odpowiada dany zamiennik i w jaki sposób można wykorzystać go w kuchni.
Przykładowo określenie „roślinny kurczak” może sugerować, że artykuł nadaje się do przygotowania potraw, w których tradycyjnie używa się mięsa drobiowego.
Organizacje konsumenckie zwracają także uwagę, że wyraźne oznaczenie produktu jako wegańskiego lub wegetariańskiego pozwala kupującym odróżnić go od żywności pochodzenia zwierzęcego.
Ich zdaniem dodatkowe ograniczenia mogą wprowadzać niepotrzebne komplikacje.
Zmiana nazw oznacza również wydatki dla producentów, którzy będą musieli dostosować opakowania i materiały marketingowe.
Szczególnie istotne może to być dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie dysponują budżetami porównywalnymi z największymi koncernami spożywczymi.
To jeszcze nie koniec zmian? W Brukseli pojawiły się kolejne propozycje
Mimo przyjęcia rozporządzenia 2026/1739 dyskusja dotycząca nazw produktów roślinnych nadal trwa.
W ramach odrębnego postępowania legislacyjnego, oznaczonego numerem 2025/0237(COD), europosłowie zgłosili kolejne poprawki dotyczące oznakowania żywności.
Niektóre z nich przewidują ponowne rozszerzenie ochrony nazw o określenia, których nie objęto wcześniej przyjętym rozporządzeniem.
Wśród propozycji pojawiają się między innymi „hamburger”, „kiełbasa” i „nuggetsy”.
W listopadzie 2026 roku postępowanie nadal pozostaje na etapie prac parlamentarnych.
To oznacza, że obecnie nie ma przyjętego unijnego zakazu używania określeń „burger roślinny” i „kiełbasa wegańska”, ale ich przyszły status może być przedmiotem dalszych negocjacji.
Ewentualne rozszerzenie ograniczeń wymagałoby przejścia kolejnych etapów procedury legislacyjnej.
Samo zgłoszenie poprawki nie zmienia przepisów, które już zostały przyjęte.
Co zmieni się dla klientów polskich sklepów?
Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach Unii Europejskiej, także w Polsce.
Dla konsumentów oznacza to przede wszystkim możliwość pojawienia się nowych nazw na opakowaniach produktów roślinnych.
Artykuły, które obecnie są sprzedawane jako zamienniki steków, bekonu czy kurczaka, mogą zostać oznaczone w inny sposób.
Ich producenci będą mogli wykorzystywać określenia opisujące skład, sposób przygotowania lub przeznaczenie produktu, pod warunkiem przestrzegania nowych regulacji.
Nie oznacza to jednak obowiązku rezygnacji z żywności roślinnej ani ograniczenia możliwości kupowania takich artykułów.
Co ważne, zmiany nie dotyczą wyłącznie sklepów specjalizujących się w produktach wegetariańskich i wegańskich. Ich skutki mogą być widoczne także w popularnych supermarketach, dyskontach i sklepach internetowych.
Kupujesz roślinne zamienniki mięsa? Zwróć uwagę na te daty
Najważniejsze zmiany zostały już zapisane w unijnym rozporządzeniu, ale producenci otrzymali czas na dostosowanie oferty.
Przepisy dotyczące zastrzeżonych nazw zaczną być stosowane 19 sierpnia 2029 roku.
Produkty wyprodukowane lub sprowadzone wcześniej i objęte przepisami przejściowymi będą mogły pozostawać w sprzedaży maksymalnie do 19 sierpnia 2032 roku.
Dla kupujących oznacza to stopniowe zmiany na sklepowych półkach, a nie natychmiastowe zniknięcie popularnych artykułów.
Najważniejsze jest również odróżnienie już przyjętych przepisów od propozycji, nad którymi unijne instytucje nadal pracują.
Od 2029 roku ograniczone zostanie używanie określeń takich jak „stek”, „bekon” czy „żeberka” w nazwach produktów roślinnych. Natomiast „burger” i „kiełbasa” pozostają dopuszczalne na podstawie obecnie przyjętego rozporządzenia.
Dalsze prace w Brukseli mogą jeszcze przynieść kolejne propozycje, ale na dziś nie ma podstaw do twierdzenia, że wegańskie burgery i roślinne kiełbasy muszą zniknąć z polskich sklepów.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.