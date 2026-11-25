Polska wprowadzi strefę zakazu lotów? Wiceszef MON wskazał termin
Polska planuje wprowadzenie strefy zakazu lotów przy wschodniej granicy. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował w środę, 25 listopada, że odpowiednie rozporządzenie może wejść w życie pod koniec grudnia 2026 roku lub na początku stycznia 2027 roku. Ograniczenia mają objąć pas sięgający kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów w głąb kraju.
Nowa strefa przy wschodniej granicy Polski
Planowane rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej i ułatwić wojsku reagowanie na zagrożenia, w tym obce drony i pociski.
Zapowiedź pojawia się w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę i incydentami w pobliżu polskiej granicy.
Dokładne granice strefy oraz zasady ograniczeń nie zostały jeszcze ogłoszone. Nowe przepisy są w przygotowaniu, dlatego nie oznaczają obecnie wprowadzenia dodatkowego zakazu lotów.
Zgodnie z zapowiedzią MON rozporządzenie miałoby zacząć obowiązywać na przełomie grudnia i stycznia. Jego ostateczny termin wejścia w życie będzie zależał od zakończenia prac legislacyjnych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.