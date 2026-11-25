Rząd szykuje strefę zakazu lotów. Wiceszef MON: „Warunki przedwojenne, warunki krytyczne”
Polscy piloci nie muszą już za każdym razem zobaczyć zagrożenia na własne oczy, żeby można było podjąć decyzję o jego zestrzeleniu. Cezary Tomczyk ujawnił zmianę wojskowych procedur i zapowiedział kolejny krok: strefę zakazu lotów na wschodzie kraju. Rozporządzenie miałoby wejść w życie pod koniec grudnia lub na początku stycznia. Wiceszef MON, wyjaśniając powody zmian, mówił o „warunkach przedwojennych” i „warunkach krytycznych”.
Cezary Tomczyk: dotychczasowe procedury przestały wystarczać
Najmocniejsze słowa wiceministra padły przy wyjaśnianiu, jak wojsko rozpoznaje obiekty, które mogą zagrażać Polsce. Jak relacjonuje Polskie Radio 24, Tomczyk poinformował, że około dwóch miesięcy temu zmieniono zasady identyfikacji celów. W dotychczasowym podejściu, opisywanym przez niego jako standard obowiązujący w NATO w czasie pokoju, przed użyciem uzbrojenia potrzebne było wzrokowe rozpoznanie obiektu. Zdaniem wiceszefa MON obecna sytuacja wymaga możliwości szybszego podejmowania decyzji, również wtedy, gdy takie rozpoznanie jest utrudnione.
– W warunkach przedwojennych, w warunkach krytycznych, a w takich żyjemy, przestało mieć to sens – powiedział Cezary Tomczyk, odnosząc się do dotychczasowych procedur identyfikacji wizualnej.
Polscy piloci mają obecnie korzystać z tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Pod tą nazwą kryje się rozpoznanie zagrożenia na podstawie kilku informacji, które razem pozwalają ustalić, czym jest obserwowany obiekt. Chodzi więc o zebranie danych pozwalających odróżnić wrogi cel od innych maszyn znajdujących się w powietrzu. Samo dostrzeżenie obiektu przez pilota przestaje być niezbędnym warunkiem w każdej sytuacji. Nadal trzeba jednak ustalić, z czym wojsko ma do czynienia, zanim zapadnie decyzja o użyciu uzbrojenia.
Strefa zakazu lotów przy wschodniej granicy. Padł termin
Kolejnym elementem zmian ma być wydzielenie specjalnej strefy we wschodniej części Polski. Według zapowiedzi Tomczyka jej granica miałaby przebiegać w odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów od granicy państwa. Wiceminister wskazał przełom roku jako termin, w którym resort chciałby uruchomić nowe rozwiązanie. Mowa o końcu grudnia 2026 roku lub początku stycznia 2027 roku. To zapowiadany termin wejścia przepisów w życie, a szczegółowego przebiegu planowanej strefy dotąd nie przedstawiono.
– Potrzebna jest strefa zakazu lotów na wschodzie kraju oddalona od granicy o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów – poinformował wiceszef MON.
W wypowiedzi przywołanej przez Polskie Radio 24 Tomczyk połączył te plany z szerszym zadaniem zabezpieczenia wschodniej flanki NATO. Wskazał zarówno na program Tarcza Wschód, jak i ochronę przestrzeni powietrznej przez myśliwce. Nie podał jednak listy miejscowości, które znajdą się w nowej strefie, ani jej dokładnych granic. Na podstawie samej zapowiedzi nie można więc jeszcze wskazać konkretnej strefy nowych ograniczeń.
Co zmienia identyfikacja pozytywna? Liczy się kilka informacji naraz
O zmianie zasad Tomczyk mówił już 9 października w Sejmie. Przy rozpoznawaniu zagrożenia znaczenie mogą mieć między innymi dane radarowe i informacje przekazywane przez sojuszników. Wiceminister tłumaczył, że wzrokowe rozpoznanie bywa trudne ze względu na noc, pogodę czy warunki, w których działa pilot. Zestawienie informacji z różnych źródeł ma umożliwiać ocenę celu także w takich okolicznościach. Decyzję o użyciu uzbrojenia wiązał przy tym z odpowiedzialnością dowódcy operacyjnego.
Wlot do strefy ma być dodatkową wskazówką dla wojska
Jak planowana strefa miałaby pomagać w praktyce? W rozmowie z Wirtualną Polską, opublikowanej 24 listopada, Tomczyk wyjaśniał, że obecność obiektu w takim obszarze będzie kolejną informacją przy ocenie zagrożenia. Wymieniał również kierunek i prędkość lotu, wskazania radarów oraz dane od sojuszników. Dopiero połączenie tych elementów ma ułatwiać rozpoznanie i decyzję o ewentualnym zestrzeleniu. Sam fakt znalezienia się w strefie nie ma zatem automatycznie przesądzać o otwarciu ognia.
Najważniejsze rozróżnienie dotyczy teraz terminu obu zmian. Według wiceszefa MON nowe procedury rozpoznawania zagrożeń już obowiązują polskich pilotów, natomiast strefa zakazu lotów pozostaje zapowiedzią wymagającą odpowiednich przepisów. Dopiero ich szczegóły pokażą dokładny zasięg i zasady nowych ograniczeń. Sformułowanie o „warunkach przedwojennych” było oceną sytuacji bezpieczeństwa, którą Tomczyk uzasadniał potrzebę zmian w wojskowym reagowaniu na zagrożenia w powietrzu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.