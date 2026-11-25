Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,8 proc. GUS podał najnowsze dane o liczbie osób bez pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2026 roku wyniosła 5,8 proc. i utrzymała się na dokładnie takim samym poziomie jak we wrześniu – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy spadła nieznacznie do 905,3 tys. wobec 907,0 tys. miesiąc wcześniej. Dane urzędu w pełni potwierdziły wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Mniej nowych rejestracji w urzędach pracy. Rynek zachowuje równowagę
Opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny raport potwierdza stabilizację sytuacji na polskim rynku pracy w czwartym kwartale 2026 roku. Choć sama stopa bezrobocia nie drgnęła i pozostała na poziomie 5,8 proc., szczegółowe zestawienie liczby bezrobotnych pokazuje delikatny trend spadkowy. W ciągu 1 miesiąca z rejestrów powiatowych urzędów pracy ubyło 1,7 tys. osób, co sprowadziło ogólną liczbę zarejestrowanych do poziomu 905,3 tys.
Jeszcze wyraźniejszy sygnał płynący z październikowych danych dotyczy napływu nowych osób poszukujących zatrudnienia. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 102,8 tys., podczas gdy we wrześniu urzędy odnotowały 108,9 tys. takich przypadków. Oznacza to spadek o 6,1 tys. nowych zgłoszeń w ujęciu miesięcznym. Mniejsza dynamika rejestracji świadczy o tym, że przedsiębiorstwa wstrzymują się z masowymi redukcjami etatów, starając się utrzymać wyszkoloną kadrę mimo rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Jesienna sezonowość w gospodarce. Dlaczego październik jest testem dla firm?
Utrzymanie stałego wskaźnika bezrobocia w październiku jest istotnym sygnałem dla analityków makroekonomicznych ze względu na naturalną sezonowość polskiego rynku pracy. Jesień to tradycyjnie moment wygaszania prac polowych w rolnictwie, ograniczenia aktywności w branży turystycznej i hotelarskiej oraz stopniowego spowalniania części robót budowlanych. W normalnych cyklach koniunkturalnych czynniki te generują presję na wzrost liczby osób rejestrujących się w pośredniakach.
Fakt, że stopa bezrobocia nie wzrosła i utrzymała się na poziomie 5,8 proc., wynika ze zrównoważenia tych odpływów przez inne sektory gospodarki. W październiku intensywną rekrutację rozpoczynają firmy z branży logistycznej, magazynowej, kurierskiej oraz handlu elektronicznego (e-commerce). Przedsiębiorstwa te przygotowują się do szczytu zakupowego związanego z listopadowymi wyprzedażami oraz okresem przedświątecznym, wchłaniając znaczną część pracowników kończących kontrakty sezonowe. Dodatkowo rynek pracy w Polsce od lat znajduje się pod silnym wpływem zmian demograficznych – odchodzenie na emeryturę licznych roczników sprawia, że każda wolna para rąk do pracy jest szybko zagospodarowywana przez pracodawców.
Bezrobocie rejestrowane GUS a realna sytuacja. Jak poprawnie czytać statystyki?
Analizując comiesięczne komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego, należy pamiętać o metodologii zbierania tych informacji. Wskaźnik na poziomie 5,8 proc. dotyczy wyłącznie tak zwanego bezrobocia rejestrowanego, czyli osób, które fizycznie zgłosiły się do powiatowego urzędu pracy i uzyskały formalny status bezrobotnego. Statystyka ta różni się od Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), na którym swoje zestawienia opiera unijny urząd statystyczny Eurostat.
W polskich realiach rejestry urzędów pracy obejmują nie tylko osoby aktywnie szukające etatu, lecz także obywateli rejestrujących się głównie w celu uzyskania dostępu do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z drugiej strony, część osób pozostających bez zatrudnienia i utrzymujących się z oszczędności lub prac dorywczych w ogóle nie zgłasza się do pośredniaków. Ponadto ogólnokrajowy wynik 5,8 proc. ukrywa potężne zróżnicowanie regionalne – w dużych aglomeracjach przemysłowych i usługowych bezrobocie ma charakter śladowy (poniżej 2–3 proc.), podczas gdy w wybranych powiatach na wschodzie i północy kraju wciąż utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 konkretnych kroków na rynku pracy w 2026 roku
Stabilna stopa bezrobocia na poziomie 5,8 proc. oraz spadek liczby nowych rejestracji o 6,1 tys. oznaczają, że rynek wciąż sprzyja pracownikom posiadającym poszukiwane kwalifikacje, ale wymaga aktywnego zarządzania własną karierą. Niezależnie od tego, czy szukasz nowej posady, czy planujesz podwyżkę w obecnej firmie, wykorzystaj obecne warunki, wdrażając 5 poniższych działań:
- Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i bonów z urzędu pracy: Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej, nie ograniczaj się wyłącznie do przeglądania tablicy ogłoszeń. Złóż wniosek o sfinansowanie specjalistycznego kursu zawodowego (np. uprawnień na wózki widłowe, kategorii prawa jazdy C+E, kursów spawalniczych lub programowania) albo o bon szkoleniowy. Urzędy dysponują pod koniec roku niewykorzystanymi środkami z Funduszu Pracy, które muszą rozdysponować przed zamknięciem budżetu.
- Sprawdź dotacje na założenie własnej firmy: Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota wsparcia sięga zazwyczaj do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, co pozwala na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania czy towaru na start bez konieczności zaciągania drogiego kredytu bankowego.
- Wykorzystaj przedświąteczny szczyt rekrutacyjny w logistyce i handlu: Jeśli potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki lub chcesz płynnie wrócić na rynek pracy, aplikuj w listopadzie do centrów dystrybucyjnych, firm kurierskich oraz sieci handlowych. Stawki godzinowe w szczycie sezonu są wyraźnie wyższe, a dobrze oceniani pracownicy tymczasowi często otrzymują propozycję stałej umowy o pracę od stycznia 2027 roku.
- Zadbaj o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji u obecnego pracodawcy: Jeżeli pracujesz na etacie, sprawdź możliwości Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Twój pracodawca może uzyskać od 80 proc. do nawet 100 proc. dofinansowania (w przypadku mikroprzedsiębiorstw) na opłacenie Twoich studiów podyplomowych, kursów językowych lub certyfikatów branżowych.
- Przygotuj twarde argumenty do rozmów o wynagrodzeniu: Niska liczba nowych rejestracji w urzędach pokazuje, że firmom trudno jest szybko zastąpić doświadczonego pracownika. Przed roczną oceną pracowniczą spisz swoje konkretne osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy, porównaj rynkowe stawki na Twoim stanowisku w raportach płacowych i przedstaw przełożonemu konkretne uzasadnienie podwyżki.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.