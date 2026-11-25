Utrzymanie mieszkania coraz droższe. GUS ujawnił nowe dane. Jedna opłata mocno wzrosła
Utrzymanie mieszkania w Polsce kosztuje coraz więcej. Z danych opublikowanych 25 listopada 2026 roku przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem były w październiku średnio o 4,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Najmocniej odczuwalne są podwyżki podstawowych opłat. Wywóz śmieci podrożał o 7,6 proc., usługi kanalizacyjne o 6,2 proc., a zaopatrzenie w wodę o 4,9 proc. Rosną również koszty energii i ogrzewania. To oznacza dodatkowe obciążenie domowych budżetów, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Najnowsze dane GUS pokazują, że choć ogólna inflacja w Polsce wyhamowała, nie wszystkie wydatki gospodarstw domowych rosną wolniej. Szczególnie widoczne jest to w przypadku opłat związanych z użytkowaniem mieszkań i domów.
W październiku inflacja wyniosła 3,5 proc. w ujęciu rocznym. Tymczasem ceny związane z mieszkaniem wzrosły o 4,4 proc. Oznacza to, że ta grupa wydatków drożała szybciej niż przeciętny koszyk towarów i usług konsumpcyjnych.
GUS podał nowe dane. Utrzymanie mieszkania droższe o 4,4 proc.
W raporcie dotyczącym sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, opublikowanym 25 listopada, GUS przedstawił szczegółowe informacje o zmianach cen w październiku 2026 roku.
Z danych wynika, że ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem były średnio o 4,4 proc. wyższe niż w październiku 2025 roku.
Jeszcze we wrześniu roczna dynamika wzrostu cen w tej kategorii wynosiła 3,9 proc.
Oznacza to, że w ciągu miesiąca tempo wzrostu kosztów mieszkaniowych przyspieszyło.
Jeszcze wyraźniej widać to w kategorii obejmującej użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa.
W tej grupie ceny były średnio o 5,7 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Warto jednak rozróżnić dwie kwestie. Wzrost o 4,4 proc. dotyczy szerokiej kategorii statystycznej obejmującej wydatki związane z mieszkaniem, w tym także jego wyposażenie. Nie oznacza, że każdemu właścicielowi mieszkania podniesiono czynsz administracyjny dokładnie o 4,4 proc.
Rzeczywiste zmiany opłat zależą od miejscowości, rodzaju nieruchomości, dostawców mediów oraz sposobu rozliczania kosztów.
Wywóz śmieci podrożał o 7,6 proc. To jedna z największych podwyżek
Szczególną uwagę zwracają dane dotyczące gospodarki odpadami.
Według GUS opłaty za wywóz śmieci były w październiku 2026 roku średnio o 7,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.
To więcej niż przeciętny wzrost kosztów związanych z mieszkaniem.
Dla gospodarstw domowych ma to duże znaczenie, ponieważ opłaty za odbiór odpadów są obowiązkowym, regularnym wydatkiem.
W wielu gminach ich wysokość zależy od liczby mieszkańców, rodzaju nieruchomości albo przyjętej przez samorząd metody naliczania opłaty.
Przykładowo, gdyby miesięczna opłata za wywóz śmieci wynosiła wcześniej 100 zł i wzrosła dokładnie o 7,6 proc., nowa kwota wyniosłaby 107,60 zł.
W skali roku oznaczałoby to dodatkowe 91,20 zł.
To jedynie przykład pokazujący skalę wzrostu. Wskaźnik GUS jest średnią dla Polski i nie oznacza, że w każdej gminie opłata wzrosła o identyczny procent.
W niektórych miejscowościach stawki pozostają bez zmian, podczas gdy w innych podwyżki mogą być znacznie wyższe.
Woda i kanalizacja również drożeją. Nowe dane pokazują skalę zmian
Wywóz śmieci nie jest jedynym wydatkiem, który mocno wzrósł w ostatnim roku.
Według GUS w październiku 2026 roku:
- Wywóz śmieci był droższy o 7,6 proc. rok do roku.
- Usługi kanalizacyjne podrożały o 6,2 proc.
- Zaopatrzenie w wodę kosztowało średnio o 4,9 proc. więcej.
- Energia elektryczna, gaz i inne paliwa, liczone łącznie, podrożały o 6,1 proc.
- Energia elektryczna była droższa o 4,2 proc.
- Energia do ogrzewania i chłodzenia oraz pozostałe rodzaje energii podrożały średnio o 4,2 proc.
Dane te pokazują, że wzrost kosztów mieszkania nie wynika z jednej konkretnej opłaty.
Gospodarstwa domowe ponoszą równocześnie wydatki na wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów oraz energię.
Nawet stosunkowo niewielkie podwyżki poszczególnych rachunków mogą po zsumowaniu stanowić zauważalne obciążenie miesięcznego budżetu.
Szczególnie dotyczy to rodzin wieloosobowych, w których zużycie wody i energii jest wyższe.
Ile więcej zapłaci przeciętna rodzina? Przykładowe wyliczenie
Aby zobrazować skalę zmian, można przyjąć przykładowe wydatki gospodarstwa domowego sprzed roku.
Załóżmy, że rodzina płaciła miesięcznie 100 zł za wywóz śmieci, 80 zł za wodę oraz 60 zł za odprowadzanie ścieków.
Jeżeli wszystkie trzy opłaty wzrosłyby dokładnie o wartości odpowiadające krajowym wskaźnikom GUS, wyglądałoby to następująco:
|Rodzaj opłaty
|Rok wcześniej
|Po przykładowym wzroście
|Wywóz śmieci
|100 zł
|107,60 zł
|Woda
|80 zł
|83,92 zł
|Kanalizacja
|60 zł
|63,72 zł
|Razem
|240 zł
|255,24 zł
W takim przykładzie miesięczne wydatki wzrosłyby o 15,24 zł.
W skali roku oznaczałoby to 182,88 zł dodatkowych kosztów, bez uwzględniania podwyżek prądu, ogrzewania i innych opłat.
Nie jest to jednak wyliczenie faktycznego rachunku konkretnego gospodarstwa domowego. To symulacja pokazująca, jak krajowe zmiany cen mogą przekładać się na wydatki.
Rzeczywiste rachunki zależą również od ilości zużytej wody, liczby mieszkańców i zasad naliczania opłat.
Ogrzewanie i energia coraz droższe. Sezon zimowy zwiększa wydatki
Dane GUS pokazują także wzrost kosztów związanych z energią i ogrzewaniem.
W październiku 2026 roku ceny energii elektrycznej, gazu i innych paliw były łącznie o 6,1 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Szczególnie duże zmiany dotyczyły niektórych paliw wykorzystywanych do ogrzewania.
Opał podrożał średnio o 25,5 proc., natomiast w kategorii paliw płynnych służących do ogrzewania odnotowano wzrost sięgający 80,8 proc.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy właściciele domów płacą za ogrzewanie o jedną czwartą albo niemal dwa razy więcej.
Dane odnoszą się do konkretnych grup produktów, a rzeczywisty koszt ogrzewania zależy od wykorzystywanego paliwa, taryfy, zużycia i zapasów zgromadzonych wcześniej.
Dla mieszkańców bloków istotne znaczenie mają natomiast opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
W spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych mogą być one pobierane w formie miesięcznych zaliczek.
Ich wysokość zależy między innymi od cen dostawców ciepła, prognozowanego zużycia i zasad rozliczenia przyjętych przez zarządcę budynku.
Jesienią i zimą zużycie energii cieplnej wzrasta, dlatego nawet przy niezmienionych stawkach koszt ogrzewania może być wyższy niż w cieplejszych miesiącach.
Dlaczego koszty mieszkań rosną, skoro inflacja spada?
Dane GUS mogą wydawać się zaskakujące.
W październiku 2026 roku ogólna inflacja wyniosła 3,5 proc., podczas gdy we wrześniu było to 4,1 proc.
Oznacza to spowolnienie wzrostu cen w całej gospodarce konsumenckiej.
Jednocześnie koszty związane z mieszkaniem rosły szybciej niż miesiąc wcześniej.
Nie ma w tym sprzeczności.
Inflacja jest średnią ważoną zmian cen wielu produktów i usług. Obejmuje między innymi żywność, odzież, transport, zdrowie, edukację oraz wydatki związane z mieszkaniem.
W październiku ceny żywności i napojów bezalkoholowych były nawet o 0,1 proc. niższe niż rok wcześniej, a odzież i obuwie potaniały średnio o 3,7 proc.
Takie zmiany obniżają ogólny wskaźnik inflacji.
Jednocześnie drożejące usługi komunalne i energia nadal zwiększają koszty utrzymania nieruchomości.
Według GUS wzrost cen związanych z mieszkaniem podwyższył roczny wskaźnik inflacji o 1,14 punktu procentowego.
To pokazuje, że wydatki mieszkaniowe należą do najważniejszych czynników wpływających obecnie na poziom cen w Polsce.
Warszawa. Ile kosztuje wywóz śmieci i woda w 2026 roku?
W Warszawie koszty utrzymania mieszkań są uzależnione od lokalnych stawek za odpady, wodę i odprowadzanie ścieków.
Od 1 kwietnia 2026 roku ponownie obowiązują wyższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakończył się wówczas okres czasowej obniżki opłat.
Mieszkańcy płacą obecnie:
- 85 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej;
- 107 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej.
Wcześniej, w okresie obowiązywania czasowej obniżki, opłaty wynosiły odpowiednio 60 zł i 91 zł.
Oznacza to, że od kwietnia opłata dla gospodarstwa domowego w warszawskim bloku wzrosła o 25 zł miesięcznie, czyli o 300 zł w skali roku przy utrzymaniu stawki przez pełne 12 miesięcy.
W przypadku domu jednorodzinnego różnica wyniosła 16 zł miesięcznie.
Należy przy tym podkreślić, że są to lokalne zmiany stawek, których nie należy utożsamiać ze średnim wzrostem cen wywozu śmieci w całej Polsce podanym przez GUS.
Zmieniły się także taryfy za wodę i ścieki.
Od 11 lipca 2026 roku w Warszawie obowiązuje nowa, zatwierdzona na trzy lata taryfa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
W pierwszym okresie jej obowiązywania cena wody przeznaczonej do spożycia wynosi 6,48 zł brutto za metr sześcienny, a odprowadzania ścieków 9,87 zł brutto za metr sześcienny.
Łącznie daje to 16,35 zł brutto za metr sześcienny wody i odpowiadającą mu ilość ścieków, bez uwzględnienia ewentualnych opłat abonamentowych.
Przy zużyciu 6 metrów sześciennych miesięcznie sama część zależna od zużycia wyniosłaby 98,10 zł.
W budynkach wielorodzinnych ostateczne rozliczenie może uwzględniać także inne składniki, w tym sposób podziału kosztów przez zarządcę.
Wyższy czynsz w spółdzielni lub wspólnocie. Co może się na niego składać?
Mieszkańcy bloków często otrzymują jedną miesięczną informację o wysokości opłat.
Potocznie całą tę kwotę określają jako czynsz, chociaż w rzeczywistości może ona obejmować wiele różnych pozycji.
W rozliczeniu mogą znajdować się między innymi koszty zarządzania nieruchomością, utrzymania części wspólnych, zaliczki na wodę, ogrzewanie, wywóz odpadów oraz fundusz remontowy.
Każda z tych pozycji może zmieniać się niezależnie.
Przykładowo wzrost opłat za wodę nie musi oznaczać jednoczesnego podwyższenia funduszu remontowego.
Z kolei większe wydatki na konserwację budynku lub energię wykorzystywaną w częściach wspólnych mogą prowadzić do zmiany opłat administracyjnych.
Dlatego po otrzymaniu informacji o podwyżce warto sprawdzić, które konkretnie składniki uległy zmianie.
Właściciele lokali mogą zwrócić się do zarządcy o wyjaśnienie sposobu naliczenia kosztów i podstaw wprowadzenia nowych stawek.
Czy w 2027 roku mieszkania będą jeszcze droższe w utrzymaniu?
Na podstawie październikowych danych GUS nie można przesądzić, jak będą wyglądały rachunki w całym 2027 roku.
Na przyszłe koszty wpłyną między innymi taryfy za energię, wodę i ciepło, decyzje samorządów dotyczące gospodarki odpadami oraz wydatki ponoszone przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Istotne znaczenie mogą mieć również zmiany cen paliw wykorzystywanych do ogrzewania domów.
Trzeba pamiętać, że spadek inflacji nie oznacza automatycznego powrotu cen do wcześniejszych poziomów.
Jeżeli wskaźnik inflacji zmniejsza się z 4,1 do 3,5 proc., oznacza to, że ceny ogółem rosną wolniej niż wcześniej, a nie że wszystkie towary i usługi tanieją.
Dlatego nawet przy dalszym wyhamowaniu inflacji niektóre opłaty mieszkaniowe mogą pozostawać wysokie lub rosnąć.
Rachunki za mieszkanie rosną. Jak sprawdzić, czy można płacić mniej?
Właściciele mieszkań i najemcy powinni przede wszystkim dokładnie analizować comiesięczne rozliczenia.
Warto porównać aktualne opłaty z tymi sprzed kilku miesięcy i sprawdzić, które składniki odpowiadają za wzrost całej kwoty.
Jeżeli rachunki za wodę są wyraźnie wyższe, należy sprawdzić odczyty wodomierzy i ewentualne rozliczenia zaliczek.
W przypadku ogrzewania znaczenie może mieć porównanie zużycia z poprzednim sezonem oraz sposób naliczania kosztów przez wspólnotę lub spółdzielnię.
Osoby o niższych dochodach mogą również sprawdzić, czy przysługuje im dodatek mieszkaniowy.
Jest to wsparcie przyznawane przez gminę na pokrycie części kosztów utrzymania mieszkania.
Prawo do dodatku zależy między innymi od dochodów gospodarstwa domowego, liczby mieszkańców i powierzchni lokalu.
Świadczenie może przysługiwać zarówno właścicielom, jak i najemcom, jeżeli spełniają ustawowe warunki.
Dodatek jest co do zasady przyznawany na sześć miesięcy, a wniosek składa się we właściwym urzędzie gminy lub miasta.
Nowe dane GUS pokazują wyraźny problem. Opłaty rosną szybciej niż ogólne ceny
Wyniki opublikowane 25 listopada potwierdzają, że utrzymanie mieszkania pozostaje jednym z istotnych obciążeń finansowych polskich gospodarstw domowych.
W październiku ceny związane z mieszkaniem były o 4,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy ogólna inflacja wynosiła 3,5 proc.
Szczególnie szybko rosły opłaty za odbiór odpadów, usługi kanalizacyjne oraz koszty związane z energią.
Nie oznacza to jednak, że każda rodzina zapłaci dokładnie o 4,4 proc. więcej.
Dla mieszkańców najważniejsze jest sprawdzenie własnych rachunków i lokalnych taryf. Krajowe dane pokazują kierunek zmian, ale rzeczywista wysokość wydatków zależy od miejsca zamieszkania, sposobu ogrzewania, zużycia mediów i zasad rozliczania opłat.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.