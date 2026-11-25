Poseł KO w poważnych tarapatach. Sąd nie miał wątpliwości co do aresztu
Poseł Wojciech Król pozostanie w tymczasowym areszcie. W środę, 25 listopada 2026 roku, Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażaleń obrony parlamentarzysty na zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Polityk, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, usłyszał cztery zarzuty dotyczące korupcji. Zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu tymczasowe aresztowanie zostało zastosowane na 88 dni. Król nie przyznaje się do winy.
Decyzję podjął trzyosobowy skład Sądu Okręgowego w Katowicach. Rozpatrywał on zażalenia złożone przez trzech obrońców parlamentarzysty oraz samego Wojciecha Króla.
Sąd nie przychylił się do żadnego z nich. Oznacza to utrzymanie w mocy decyzji z 5 listopada, na podstawie której poseł trafił do aresztu.
Sąd odrzucił zażalenia obrońców. Poseł pozostanie za kratkami
W środę obrona Wojciecha Króla próbowała doprowadzić do uchylenia tymczasowego aresztowania. Argumenty prawników nie przekonały jednak sądu.
Jak poinformował mecenas Przemysław Rosati, jeden z obrońców parlamentarzysty, sąd utrzymał wcześniejsze postanowienie i nie uwzględnił żadnego z wniesionych zażaleń.
Tym samym decyzja o zastosowaniu 88-dniowego aresztu stała się prawomocna.
Warto przypomnieć, że Wojciech Król został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 17 września, po tym, jak Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Początkowo Sąd Rejonowy Katowice-Wschód nie zgodził się na osadzenie parlamentarzysty w areszcie. Uznał, że wystarczające mogą być łagodniejsze środki zapobiegawcze.
Prokuratura Europejska zaskarżyła to rozstrzygnięcie.
5 listopada Sąd Okręgowy w Katowicach zmienił wcześniejszą decyzję i zastosował wobec posła tymczasowe aresztowanie. Król został wówczas zatrzymany przez policję bezpośrednio na sali sądowej.
Cztery zarzuty korupcyjne. W tle inwestycje tramwajowe
Postępowanie przeciwko Wojciechowi Królowi prowadzi Prokuratura Europejska.
Śledztwo dotyczy podejrzeń korupcji i oszustw związanych z zamówieniami publicznymi przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Według śledczych parlamentarzysta miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców, którzy liczyli na wykorzystanie jego wpływów.
Wśród wskazywanych przez prokuraturę korzyści pojawiają się między innymi wyjazd do Tajlandii oraz możliwość korzystania z luksusowej willi o wartości około 3,8 mln zł.
Są to jednak zarzuty i ustalenia przedstawiane przez śledczych, a nie fakty potwierdzone prawomocnym wyrokiem.
Wojciech Król usłyszał łącznie cztery zarzuty o charakterze korupcyjnym.
Dwa pierwsze przedstawiono mu latem 2026 roku, po wcześniejszym uchyleniu immunitetu. Kolejne dwa zarzuty pojawiły się po wrześniowym zatrzymaniu parlamentarzysty.
Prokuratura wyjaśnia, dlaczego poseł musi pozostać w areszcie
Delegowana do Prokuratury Europejskiej prokurator Agnieszka Marcińczyk wskazała, że podstawą stosowania aresztu jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Wojciecha Króla zarzucanych mu przestępstw.
Według prokuratury występują również dodatkowe okoliczności uzasadniające zastosowanie tego środka.
Śledczy wskazują przede wszystkim na obawę bezprawnego wpływania na przebieg postępowania.
Znaczenie ma także możliwość wymierzenia surowej kary, którą w kontekście przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania określa się jako karę co najmniej trzech lat pozbawienia wolności.
Prokuratura stoi na stanowisku, że łagodniejsze środki zapobiegawcze mogłyby okazać się niewystarczające.
Trzeba jednak podkreślić, że tymczasowe aresztowanie nie jest karą i nie oznacza stwierdzenia winy podejrzanego. Ma zabezpieczać prawidłowy przebieg postępowania karnego.
Wojciech Król zaprzecza zarzutom. „Czuję się niewinny”
Poseł wielokrotnie publicznie zaprzeczał oskarżeniom dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych.
We wrześniu, gdy funkcjonariusze CBA doprowadzali go do prokuratury, deklarował, że czuje się niewinny.
Polityk kwestionował również informacje dotyczące niektórych korzyści, które miał rzekomo otrzymywać od przedsiębiorców.
Nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej będzie należało do sądu rozpoznającego sprawę, jeżeli postępowanie zakończy się skierowaniem aktu oskarżenia.
Poseł zawieszony w Koalicji Obywatelskiej. Jest też szefem Rady Mediów Narodowych
Wojciech Król jest posłem na Sejm od 2015 roku.
W grudniu 2024 roku został wybrany przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, organu zajmującego się między innymi sprawami personalnymi w mediach publicznych.
Po ujawnieniu zarzutów korupcyjnych został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
W związku z zawieszeniem przestał również pełnić funkcję wiceprzewodniczącego klubu.
Śledztwo Prokuratury Europejskiej jest kontynuowane. Dotyczy nie tylko działań podejrzewanego parlamentarzysty, ale także okoliczności realizacji zamówień związanych z inwestycjami tramwajowymi na Śląsku.
Decyzja z 25 listopada oznacza, że Wojciech Król nie wyjdzie obecnie z aresztu na podstawie zażaleń rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Utrzymano wcześniejsze postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na 88 dni, wydane 5 listopada. Samo rozstrzygnięcie nie przesądza jednak o winie parlamentarzysty.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.