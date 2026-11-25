458 mln zł – tyle żądają od Polski rosyjscy miliarderzy. Pozew trafił do sądu
Rosyjscy miliarderzy domagają się od Polski odszkodowania w wysokości ponad 9,2 mld rubli, czyli około 458 mln zł. Jak informuje rosyjska agencja PRIME, w środę, 25 listopada 2026 roku, sprawą zajmuje się sąd arbitrażowy w Moskwie. Pozew złożyli Siergiej Kolesnikow i Igor Rybakow, współwłaściciele koncernu Technonicol. Spór dotyczy przejęcia fabryki materiałów izolacyjnych w Wykrotach na Dolnym Śląsku. Rosyjscy przedsiębiorcy twierdzą, że utracili majątek wskutek działań podjętych przez Polskę w związku z sankcjami po inwazji Rosji na Ukrainę.
Rosyjscy biznesmeni skierowali roszczenia przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz kilku innym podmiotom. Wśród pozwanych znajdują się również spółki należące do międzynarodowej grupy Holcim, która w 2025 roku przejęła zakład produkcyjny w Wykrotach.
Postępowanie ma związek z polskimi sankcjami wobec rosyjskiego kapitału, ustanowieniem zarządu przymusowego nad spółkami powiązanymi z oligarchami oraz późniejszą sprzedażą ich aktywów.
Rosyjscy oligarchowie żądają od Polski setek milionów złotych
Pozew przed moskiewskim sądem arbitrażowym złożyli Siergiej Kolesnikow i Igor Rybakow, założyciele i współwłaściciele rosyjskiej grupy Technonicol.
Przedsiębiorcy domagają się solidarnego zasądzenia od pozwanych ponad 9,2 mld rubli. Według kwoty podawanej w polskich doniesieniach odpowiada to około 458 mln zł.
Rosyjskie media wskazują również na dodatkowe roszczenie dotyczące odsetek naliczanych od 1 lipca 2025 roku do dnia zapłaty. Ostateczna wartość żądania może być zatem wyższa niż sama kwota odszkodowania.
Rosyjscy przedsiębiorcy przedstawiają swoje roszczenia jako rekompensatę za utratę aktywów w Polsce.
Nie oznacza to jednak, że polskie władze uznały ich żądania albo że sąd wydał już wyrok nakazujący zapłatę.
Postępowanie dotyczy roszczeń zgłoszonych przez powodów, których zasadność pozostaje przedmiotem sporu.
Sprawa dotyczy fabryki na Dolnym Śląsku. Zakład przejął Holcim
Przedmiotem konfliktu jest fabryka wełny mineralnej w Wykrotach, w województwie dolnośląskim, niedaleko granicy z Niemcami i Czechami.
Zakład rozpoczął działalność w 2021 roku i był przedstawiany jako jedna z największych rosyjskich inwestycji przemysłowych w Polsce.
Fabryka specjalizowała się w produkcji materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w budownictwie.
Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku sytuacja przedsiębiorstwa uległa zmianie.
W związku z wprowadzeniem sankcji wobec rosyjskich podmiotów działalność zakładu została ograniczona, a polskie władze podjęły działania dotyczące spółek kontrolowanych przez rosyjskich właścicieli.
W lipcu 2023 roku ustanowiono tymczasowy zarząd przymusowy nad Boerner Insulation oraz Boerner Service, czyli przedsiębiorstwami wcześniej działającymi pod nazwami związanymi z Technonicol.
Kolejnym etapem było przygotowanie sprzedaży ich majątku.
W lipcu 2025 roku Holcim Polska poinformował o sfinalizowaniu przejęcia zakładu produkcji wełny skalnej w Wykrotach.
Spółka należy do międzynarodowej grupy Holcim, wywodzącej się ze Szwajcarii.
Transakcja objęła również działalność dystrybucyjną na rynku polskim oraz wybranych rynkach europejskich.
Polska wprowadziła sankcje wobec właścicieli Technonicol
Siergiej Kolesnikow i Igor Rybakow znajdują się na polskiej liście sankcyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z oficjalnych informacji wynika, że obaj przedsiębiorcy byli rzeczywistymi beneficjentami spółek należących do grupy Technonicol i działających na polskim rynku.
Sankcje obejmują między innymi zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz zakaz udostępniania określonych aktywów osobom objętym restrykcjami.
W przypadku przedsiębiorstw kontrolowanych przez rosyjski kapitał polskie władze zdecydowały również o zastosowaniu mechanizmu zarządu przymusowego.
Rozwiązanie to miało umożliwić zarządzanie majątkiem spółek objętych sankcjami oraz przeprowadzenie dalszych działań przewidzianych prawem.
Właśnie te decyzje stały się jednym z głównych powodów konfliktu pomiędzy rosyjskimi właścicielami a stroną polską.
Rosyjscy przedsiębiorcy uznają utratę aktywów za podstawę do dochodzenia odszkodowania.
Kogo jeszcze pozwano? Na liście międzynarodowy koncern i były zarządca
Pozew nie dotyczy wyłącznie Rzeczypospolitej Polskiej.
Według informacji rosyjskich mediów wśród współpozwanych znaleźli się również:
- Holcim AG, międzynarodowy koncern materiałów budowlanych;
- Holcim Polska, spółka, która przejęła zakład w Wykrotach;
- podmiot określany w rosyjskich doniesieniach jako Bank Polski;
- Czesław Rybak, były zarządca przymusowy spółek Boerner Insulation i Boerner Service.
Powodowie domagają się solidarnej odpowiedzialności pozwanych za wskazaną szkodę.
Oznacza to, że w pozwie żądają zapłaty od podmiotów, które według ich stanowiska miały uczestniczyć w działaniach prowadzących do utraty majątku.
W rosyjskim postępowaniu uczestniczą także dodatkowe instytucje.
Do sprawy w charakterze podmiotów trzecich włączono Bank Rosji, moskiewską prokuraturę oraz Rosfinmonitoring, czyli rosyjską instytucję zajmującą się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W sierpniu sąd odrzucił wniosek powodów o rozpatrywanie sprawy za zamkniętymi drzwiami.
Czym jest Technonicol? Rosyjski koncern działał w wielu krajach
Technonicol należy do dużych rosyjskich producentów materiałów budowlanych, szczególnie produktów służących do izolacji dachów, ścian i fundamentów.
Przedsiębiorstwo zostało założone w 1992 roku przez Igora Rybakowa i Siergieja Kolesnikowa.
Grupa rozwinęła działalność zarówno na rynku rosyjskim, jak i poza granicami kraju.
W Europie posiadała zakłady między innymi w Polsce, Niemczech, Włoszech, Litwie i Wielkiej Brytanii.
Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę obecność koncernu na rynkach zagranicznych zaczęła wiązać się z coraz większymi problemami.
Brytyjska działalność została sprzedana, natomiast polskie aktywa znalazły się pod kontrolą zarządcy przymusowego.
Sprawa fabryki w Wykrotach stała się jednym z przykładów gospodarczych konsekwencji sankcji nakładanych na rosyjski kapitał.
Czy Polska będzie musiała zapłacić 458 mln zł?
Samo złożenie pozwu w moskiewskim sądzie nie oznacza, że Polska ma obowiązek wypłacić rosyjskim przedsiębiorcom żądaną kwotę.
Sąd musi najpierw rozpatrzyć sprawę, a ewentualne rozstrzygnięcie może prowadzić do kolejnych sporów prawnych.
Istotną kwestią pozostaje również możliwość uznania i wykonania ewentualnego rosyjskiego orzeczenia poza Rosją.
W sprawach międzynarodowych znaczenie mają przepisy dotyczące jurysdykcji, immunitetu państwa, uznawania zagranicznych orzeczeń oraz obowiązujące sankcje.
Nawet wydanie wyroku korzystnego dla rosyjskich oligarchów nie oznacza automatycznie możliwości wyegzekwowania pieniędzy od Polski.
Takie rozstrzygnięcie wymagałoby odrębnej oceny prawnej, zwłaszcza gdyby powodowie próbowali dochodzić zapłaty poza terytorium Federacji Rosyjskiej.
Na razie nie ma informacji o prawomocnym orzeczeniu, które zobowiązywałoby Polskę do wypłaty odszkodowania.
Spór o rosyjską fabrykę trwa. Kolejny etap przed sądem w Moskwie
Rozprawa wyznaczona na 25 listopada 2026 roku stanowi kolejny etap konfliktu dotyczącego zakładu w Wykrotach.
Dla rosyjskich przedsiębiorców sprawa jest próbą uzyskania finansowej rekompensaty za utracone aktywa.
Dla strony polskiej spór wiąże się natomiast z działaniami podejmowanymi w ramach krajowego systemu sankcji po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Fabryka, której dotyczy konflikt, została już przejęta przez Holcim Polska, a nowy właściciel ogłosił rozwój działalności w sektorze materiałów izolacyjnych.
Rosyjscy oligarchowie domagają się około 458 mln zł odszkodowania, ale samo żądanie nie przesądza o odpowiedzialności Polski. Dalszy przebieg postępowania pokaże, czy moskiewski sąd uwzględni przedstawione roszczenia i jakie będą ewentualne konsekwencje jego rozstrzygnięcia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.