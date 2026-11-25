Cztery dni urlopu i jedenaście dni bez pracy. W tym roku kalendarz wyjątkowo sprzyja pracownikom
Ostatni dzień w pracy 23 grudnia, a powrót dopiero 4 stycznia. Taki odpoczynek można zaplanować, gdyż układ świąt i weekendów w tym roku daje aż jedenaście kolejnych dni bez pracy. Części pracowników wystarczą nawet trzy dni z urlopowej puli.
Te cztery daty pozwalają połączyć święta z Nowym Rokiem
Najprostszy wariant dotyczy osób pracujących od poniedziałku do piątku, z wolnymi sobotami, niedzielami i świętami. Wystarczy uzyskać urlop na 28, 29, 30 i 31 grudnia 2026 roku. Przerwa zacznie się w czwartek 24 grudnia, czyli w Wigilię, i skończy w niedzielę 3 stycznia 2027 roku. To jedenaście dni kalendarzowych, licząc oba krańce tego okresu. Przy takim rozkładzie zatrudniony kończy pracę w środę przed Wigilią, a kolejny raz pojawia się w niej w poniedziałek po noworocznym weekendzie.
W tym układzie szczególnie pomaga fakt, że Wigilia jest już dniem ustawowo wolnym od pracy. Nie trzeba więc przeznaczać na nią kolejnego dnia urlopu ani liczyć na skrócenie dniówki przez szefa. W 2026 roku będzie to druga Wigilia objęta tą zmianą, obowiązującą od 2025 roku. Następnego dnia przypada Boże Narodzenie, a potem sobotni drugi dzień świąt i niedziela. Po czterech dniach międzyświątecznego urlopu przychodzi z kolei piątkowy Nowy Rok oraz sobota i niedziela. Poszczególne części przerwy łączą się bez żadnego dnia pracy pomiędzy nimi.
Jedenaście dni wolnego – kalendarz dzień po dniu
Najłatwiej zobaczyć ten układ w kalendarzu. Dni urlopowe tworzą krótki most pomiędzy dwiema dłuższymi częściami świątecznej przerwy. W tabeli przyjęliśmy wariant, w którym wszystkie cztery dni od 28 do 31 grudnia byłyby normalnymi dniami pracy. Jeżeli pracodawca już wyznaczył któryś z nich jako wolny, liczba potrzebnych dni urlopu odpowiednio maleje. Sam okres odpoczynku pozostaje jednak ten sam. Do wykorzystania urlopu potrzebna jest zgoda na jego termin – korzystny układ dat nie oznacza automatycznie, że każdy pracownik będzie miał całą tę przerwę.
|Data
|Dzień tygodnia
|Dlaczego wolne?
|24 grudnia 2026
|Czwartek
|Wigilia — święto ustawowo wolne od pracy
|25 grudnia 2026
|Piątek
|Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
|26 grudnia 2026
|Sobota
|Drugi dzień Bożego Narodzenia
|27 grudnia 2026
|Niedziela
|Niedziela
|28 grudnia 2026
|Poniedziałek
|Urlop, chyba że pracodawca wyznaczył tu dzień wolny
|29 grudnia 2026
|Wtorek
|Urlop, chyba że ten dzień jest już wolny z harmonogramu
|30 grudnia 2026
|Środa
|Urlop, chyba że ten dzień jest już wolny z harmonogramu
|31 grudnia 2026
|Czwartek
|Urlop, chyba że pracodawca wyznaczył tu dzień wolny
|1 stycznia 2027
|Piątek
|Nowy Rok — święto ustawowo wolne od pracy
|2 stycznia 2027
|Sobota
|Wolna sobota przy przyjętym rozkładzie pracy
|3 stycznia 2027
|Niedziela
|Niedziela
Za sobotnie święto należy się wolne. To może obniżyć koszt urlopu
Drugi dzień Bożego Narodzenia przypada w 2026 roku w sobotę 26 grudnia. Zgodnie z Kodeksem pracy święto występujące w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Dla pracownika na pełnym etacie, pracującego po osiem godzin od poniedziałku do piątku, oznacza to wyznaczenie innego dnia wolnego w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Termin ustala pracodawca; nie musi to być poniedziałek po świętach. Jeżeli wybierze dzień poza przedziałem 28–31 grudnia, do zbudowania opisanej jedenastodniowej przerwy nadal potrzebne będą cztery dni urlopu.
Jeżeli jednak wolne za sobotnie święto przypadnie właśnie 28, 29, 30 albo 31 grudnia, wystarczą trzy dni urlopu. Przykładowo: firma wyznaczyła wolny poniedziałek 28 grudnia, więc pracownik wnioskuje o urlop tylko na wtorek, środę i czwartek. Przerwa nadal trwa od Wigilii do 3 stycznia. Nie powinien oddawać z puli urlopowej dnia, który zgodnie z harmonogramem i tak ma wolny. Urlopu udziela się bowiem na dni pracy danego pracownika. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić grudniowy grafik albo zapytać kadry o termin rekompensaty.
W służbie cywilnej wystarczą trzy dni. Jest już decyzja
Dla członków korpusu służby cywilnej termin został określony zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 roku. Wolnym za drugi dzień Bożego Narodzenia jest 28 grudnia 2026 roku. Przy standardowej pracy od poniedziałku do piątku urlop na 29, 30 i 31 grudnia pozwala zatem uzyskać tę samą jedenastodniową przerwę. To konkretne rozwiązanie dla wskazanej grupy zatrudnionych. Zarządzenie nie ustanawia jednak dodatkowego święta dla całego kraju i nie daje automatycznie wolnego wszystkim pracownikom prywatnych firm, samorządów czy innych instytucji.
Dobrym przykładem różnicy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Pracy z 22 grudnia 2025 roku jej pracownicy mają wolny za sobotnie święto 31 grudnia 2026 roku. W tym wariancie jedenastodniowy odpoczynek można zbudować urlopem na 28, 29 i 30 grudnia. Efekt jest identyczny, ale daty we wniosku inne. Te dwa przykłady pokazują, dlaczego nie warto kopiować planu urlopowego znajomego z innej instytucji. Decydujący jest harmonogram obowiązujący we własnym miejscu pracy oraz zatwierdzone terminy nieobecności.
Sylwester nie jest świętem. Nie każdy skorzysta z tego układu
Wigilia i Sylwester mają różny status. 31 grudnia nie jest ustawowo wolny od pracy, nawet jeśli wiele osób planuje wtedy wyjazd lub przygotowania do zabawy. Bez urlopu albo wyznaczonego przez pracodawcę wolnego pozostaje zwykłym dniem pracy. Inaczej wygląda także sytuacja osób pracujących zmianowo, w weekendy lub w święta w przypadkach dopuszczonych przez prawo. Dotyczy to między innymi części zatrudnionych w ochronie zdrowia, transporcie czy przy zapewnianiu ciągłości działania zakładu. Dla nich cztery daty z grudniowego kalendarza nie muszą tworzyć jedenastu dni odpoczynku, bo o dniach pracy rozstrzyga grafik.
Można odpoczywać jeszcze dłużej. Pomaga styczniowe święto
Osoby z większą pulą urlopu mogą spojrzeć również na kolejny tydzień. Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2027 roku, wypada w środę. Przy wolnych weekendach urlop na 4, 5, 7 i 8 stycznia przedłuża świąteczną przerwę aż do niedzieli 10 stycznia. Daje to łącznie osiemnaście kolejnych dni bez pracy, od 24 grudnia. W podstawowym wariancie potrzeba ośmiu dni urlopu: czterech w grudniu i czterech w styczniu. Jeżeli jeden z dni między świętami a Sylwestrem jest już wolny z harmonogramu, wystarczy siedem. To nasze wyliczenie na podstawie kalendarza, z założeniem zgody na oba odcinki urlopu.
Najpierw sprawdź grafik, później rezerwuj wyjazd
Najważniejsze są dwie informacje: ile dni urlopu rzeczywiście trzeba wykorzystać i czy pracodawca zaakceptuje wybrany termin. Zwykły urlop wypoczynkowy ustala się zgodnie z planem urlopów albo w porozumieniu z pracodawcą, z uwzględnieniem organizacji pracy. Samo wysłanie wniosku nie daje jeszcze pewności, że można rozpocząć wolne. Przed opłaceniem wyjazdu warto więc sprawdzić, czy w firmie ustalono już dzień za sobotnie święto, a następnie uzyskać potwierdzenie urlopu. Przy odpowiednim harmonogramie trzy lub cztery dni z puli mogą wystarczyć, by wrócić do pracy dopiero 4 stycznia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.