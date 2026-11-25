Wydaje Ci się, że kupienie dwóch mieszkań obok siebie i połączenie w jedno to dobry pomysł? Właściciele innych lokali mogą Cię zablokować
Dwa sąsiadujące mieszkania mogą wyglądać jak idealny sposób na większą przestrzeń bez przeprowadzki do innego budynku. Sam zakup obu lokali nie wystarczy jednak do ich prawnego połączenia. Ustawa wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale, a projekt może dodatkowo dotykać konstrukcji i instalacji wspólnych. Jeżeli wspólnota odmówi, pozostaje droga do sądu. Dlatego przed wydaniem pieniędzy na drugie mieszkanie warto sprawdzić nie tylko cenę i metraż, ale również realną możliwość przeprowadzenia całego przedsięwzięcia.
Masz oba mieszkania, ale nie wszystkie decyzje należą tylko do ciebie
Pomysł jest kuszący: pojawia się oferta mieszkania za ścianą, dzieci potrzebują własnych pokoi, a zakup większego lokalu w tej samej okolicy kosztowałby znacznie więcej. Właściciel zakłada więc, że wystarczy kupić sąsiednią nieruchomość i wykonać przejście. Problem w tym, że w bloku własność mieszkania łączy się z udziałem w nieruchomości wspólnej, a formalne połączenie lokali podlega odrębnym zasadom. Osobno trzeba rozwiązać sprawę robót, dokumentacji technicznej i stanu prawnego. Zgoda ekipy remontowej na wykonanie otworu nie rozstrzyga żadnej z tych kwestii.
Art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali przewiduje, że połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość albo podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. Przepis nie znika dlatego, że obie księgi wieczyste wskazują tę samą osobę. Dotyczy prawnego połączenia nieruchomości lokalowych. Samo korzystanie z dwóch odrębnych mieszkań lub wykonanie między nimi przejścia to zagadnienia, których nie należy automatycznie utożsamiać z powstaniem jednej nieruchomości. Zakres potrzebnych zgód zależy także od rzeczywistych robót i ingerencji w części wspólne.
Jedna uchwała nie zastępuje oceny konstrukcji budynku
Najpierw trzeba ustalić, co właściwie znajduje się między lokalami. Ściana, pion instalacyjny lub fragment wentylacji mogą mieć znaczenie dla całego budynku i innych mieszkań. Ocenę możliwości przeróbki powinien wykonać projektant lub inna osoba mająca odpowiednie uprawnienia i wiedzę. Nie warto opierać zakupu na zdaniu sprzedającego, że „u sąsiada też tak zrobili”. Nawet podobny układ pokoi nie dowodzi identycznych warunków konstrukcyjnych. Jeżeli projekt wymaga ingerencji w nieruchomość wspólną, mogą być potrzebne również właściwe zgody obejmujące ten zakres, a nie jedynie ogólna akceptacja pomysłu większego mieszkania.
Osobno trzeba ustalić formalności budowlane dla konkretnych robót. Uchwała wspólnoty nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganej decyzji lub dokonania odpowiedniego zgłoszenia, jeśli przepisy ich wymagają. Z drugiej strony dokument dotyczący robót nie zastępuje zgody właścicieli na prawne połączenie lokali. Właśnie na tym etapie pojawiają się kosztowne nieporozumienia: inwestor ma jeden dokument i zakłada, że załatwia on wszystko. Bezpieczny plan powinien wyjaśniać oddzielnie, czy projekt jest dopuszczalny technicznie, jakie pozwolenia są potrzebne oraz jak zostanie uporządkowana własność po zakończeniu prac.
Czy jeden niezadowolony sąsiad może zatrzymać cały pomysł?
Przy typowym głosowaniu we wspólnocie uchwały zapadają co do zasady większością głosów liczonych według udziałów, z przewidzianymi prawem wyjątkami. Nie oznacza to automatycznego wymogu jednomyślności wszystkich osób z budynku. Jeden przeciwny sąsiad nie zawsze ma więc samodzielne prawo weta. Może jednak przekonywać innych właścicieli, wskazywać zagrożenia i kwestionować uchwałę na odpowiednich zasadach. Jeśli projekt nie zdobędzie wymaganej zgody, właściciel obu mieszkań nie może uznać, że skoro ma większość metrów na swoim piętrze, decyzja wspólnoty go nie dotyczy.
Trzeba także uważać na małe wspólnoty. Przy nieruchomościach obejmujących nie więcej niż trzy lokale do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności z Kodeksu cywilnego i procedury cywilnej. Zasady uzyskiwania zgody mogą więc wyglądać inaczej niż w dużym bloku podejmującym zwykłą uchwałę większościową. Znaczenie może mieć również przyjęty sposób zarządu. Przed zakupem warto ustalić, jaki model rzeczywiście obowiązuje w danym budynku, zamiast korzystać z uniwersalnego wzoru zgody znalezionego w internecie. Sama liczba właścicieli nie zawsze odpowiada liczbie lokali potrzebnej do tej oceny.
Po odmowie można iść do sądu
Ustawa wprost przewiduje, że w razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Brak uchwały nie musi więc zamykać sprawy na zawsze. Nie jest to jednak gwarancja, że sąd zaakceptuje każdy projekt. Właściciel powinien umieć przedstawić plan przedsięwzięcia i argumenty dotyczące jego wpływu na budynek oraz pozostałych mieszkańców. Konkretna dokumentacja techniczna i jasny opis zmian są bardziej przydatne niż ogólne przekonanie, że sąsiedzi „robią na złość”. Spór może dotyczyć rzeczywistych obaw o konstrukcję, instalacje albo sposób korzystania z części wspólnych.
Nie należy rozpoczynać robót z założeniem, że późniejszy wyrok na pewno wszystko zalegalizuje. Czas rozpoznania sprawy, konieczność opinii i wynik postępowania trudno zagwarantować przy podpisywaniu umowy kupna. Dla osoby finansującej dwa mieszkania kredytem może to oznaczać długie ponoszenie kosztów lokali, których nie może użytkować w planowany sposób. Lepiej przed transakcją uzyskać możliwie jasne stanowisko i warunki zgody. Jeżeli ma być potrzebny sąd, trzeba uwzględnić ten wariant w budżecie i harmonogramie, a nie traktować go jak krótką formalność między zakupem a przeprowadzką.
Na końcu pozostają dokumenty, księgi i ewentualny kredyt
Formalne połączenie dwóch nieruchomości lokalowych nie sprowadza się do usunięcia drugich drzwi wejściowych. Trzeba ustalić odpowiednią dokumentację, sposób ujawnienia zmian i rozliczenie związanych z lokalem udziałów. Jeżeli mieszkania są obciążone hipoteką albo finansowane różnymi kredytami, konieczne jest sprawdzenie skutków planowanych zmian i warunków zawartych umów. Nie można zakładać, że bank oceni je dopiero po fakcie i zawsze zaakceptuje bez dodatkowych wymagań. Także bieżące rozliczenia ze wspólnotą trzeba uporządkować w sposób odpowiadający nowemu stanowi prawnemu.
Najrozsądniej zacząć od sprawdzenia dokumentów obu lokali i rozmowy z zarządem lub zarządcą, a następnie zlecić ocenę techniczną i ustalić potrzebne zgody. Dopiero tak przygotowany plan pozwala sensownie porównać cenę drugiego mieszkania z zakupem jednego większego lokalu. Dwa sąsiadujące adresy mogą być dobrym rozwiązaniem, ale korzyść zależy od tego, czy pomysł da się wykonać i formalnie uporządkować. Sąsiedzi nie decydują o każdej zmianie wystroju w twoim mieszkaniu. Przy połączeniu odrębnych nieruchomości ustawa daje im jednak konkretną rolę, której nie wolno pominąć.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.