Wspólnota mieszkaniowa ma długi? Właściciele mieszkań mogą odpowiadać za nie własnym majątkiem
Płacisz wszystkie opłaty w terminie, a mimo to finansowe problemy wspólnoty mogą dotknąć także ciebie. Za zobowiązania związane z nieruchomością wspólną odpowiada nie tylko sama wspólnota. Ustawa przewiduje również odpowiedzialność właścicieli mieszkań, proporcjonalnie do ich udziałów. Nie oznacza to, że jeden sąsiad ma pokryć cały dług budynku, ani że po pierwszej niezapłaconej fakturze komornik może zająć prywatne konto. Oznacza jednak, że rozliczenia wspólnoty warto kontrolować równie uważnie jak własne rachunki.
Twój lokal jest prywatny, ale rachunki za budynek są wspólne
Winda, dach, klatka schodowa i instalacje służące wielu mieszkańcom wymagają utrzymania, napraw i ubezpieczenia. Wspólnota zamawia usługi, zawiera umowy i rozlicza wydatki związane z częściami wspólnymi. Dopóki pieniądze wpływają, a faktury są regulowane, większość właścicieli nie interesuje się szczegółami. Problem zaczyna się wtedy, gdy pojawiają się zaległości wobec wykonawcy remontu, dostawcy usług albo innego wierzyciela. Właściciel może być przekonany, że to sprawa zarządu, skoro sam zapłacił wszystkie zaliczki. Przepisy każą jednak spojrzeć na takie zobowiązania szerzej.
Art. 17 ustawy o własności lokali stanowi, że za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi. Chodzi o długi związane z nieruchomością wspólną, nie o dowolny prywatny kredyt sąsiada czy rachunek za remont jego kuchni. To także inna sytuacja niż zaległość konkretnego mieszkańca wobec wspólnoty. Taki mieszkaniec nadal powinien zapłacić swoje należności. Jego problem nie zmienia automatycznie pozostałych właścicieli we współdłużników wszystkich jego prywatnych zobowiązań.
Nie po równo na mieszkanie. Liczy się udział w nieruchomości
Wysokość udziału można sprawdzić w dokumentach własności i księdze wieczystej. Nie zawsze jest on równy udziałowi sąsiada, nawet jeśli oba lokale znajdują się na tym samym piętrze. Dlatego podzielenie długu przez liczbę mieszkań nie musi dać prawidłowego wyniku. Przy odpowiedzialności z art. 17 punktem odniesienia jest udział przypisany do danego lokalu. Sam fakt, że ktoś ma na koncie więcej pieniędzy niż pozostali mieszkańcy, nie pozwala obciążyć go całym zobowiązaniem dotyczącym budynku. Ustawa określa część, za którą może odpowiadać konkretny właściciel.
Załóżmy wyłącznie dla pokazania mechanizmu, że rozpatrywane zobowiązanie związane z nieruchomością wspólną wynosi 300 tys. zł. Przy udziale wynoszącym 2 proc. odpowiadająca mu część to 6000 zł, przy 3 proc. — 9000 zł, a przy 5 proc. — 15 tys. zł. Wyliczenie nie rozstrzyga jeszcze, czy wierzyciel skutecznie wykaże odpowiedzialność danej osoby, ani nie uwzględnia odsetek, kosztów postępowania i dokonanych spłat. Pokazuje jedynie, że ograniczenie dotyczy części długu, a nie wskazania jednego konkretnego składnika majątku, z którego należność może zostać pokryta.
|Przykładowe zobowiązanie
|Udział właściciela
|Część odpowiadająca udziałowi
|300 000 zł
|2 proc.
|6000 zł
|300 000 zł
|3 proc.
|9000 zł
|300 000 zł
|5 proc.
|15 000 zł
Własny majątek nie oznacza wyłącznie udziału w klatce schodowej
Właściciela może zaskoczyć, że jego odpowiedzialność nie sprowadza się do środków już wpłaconych na rachunek wspólnoty. Jeżeli zostaną spełnione warunki skutecznego dochodzenia należności od niego, zobowiązanie może być zaspokajane z jego majątku na zasadach właściwych dla postępowania egzekucyjnego. Nie powstaje jednak przez to możliwość pominięcia całej procedury. Samo wezwanie do zapłaty, skierowane przez firmę remontową, nie daje prawa do samodzielnego zabrania pieniędzy ani zajęcia mieszkania. Przed przymusową egzekucją potrzebna jest odpowiednia podstawa prawna dotycząca osoby, przeciwko której ma być prowadzona.
Istotne jest również to, kiedy można sięgnąć do odpowiedzialności właściciela. W orzecznictwie sądy wiążą ją z niewypłacalnością wspólnoty, odwołując się do zasad odpowiedzialności członków jednostki organizacyjnej z Kodeksu cywilnego. Takie podejście przedstawiono między innymi w sprawie I ACa 722/16. Dla mieszkańca oznacza to, że nie wolno utożsamiać pojedynczej niezapłaconej faktury z automatycznym obowiązkiem natychmiastowej zapłaty ze swojego konta. Konkretny spór wymaga ustalenia podstaw roszczenia, sytuacji wspólnoty, wysokości udziału i zakresu odpowiedzialności. To nie jest odpowiednik prostego podzielenia faktury przez administratora.
Regularne wpłaty nie zastępują kontroli finansów wspólnoty
Właściciel powinien oczywiście zachować potwierdzenia wszystkich wpłat. Pozwalają one wykazać, czy wspólnota prawidłowo rozliczyła jego zobowiązania wobec niej. Nie należy jednak zakładać, że sam komplet przelewów zawsze zamyka temat ewentualnej odpowiedzialności wobec zewnętrznego wierzyciela. Wewnętrzne rozliczenie zaliczek i odpowiedzialność za zobowiązanie dotyczące nieruchomości wspólnej to różne kwestie. Jeżeli pojawia się żądanie zapłaty, trzeba ustalić, czego dotyczy, kto je kieruje, ile pozostało do uregulowania oraz dlaczego wskazano konkretnego właściciela. Należy też uwzględnić wcześniejsze spłaty, aby tej samej należności nie rozliczać ponownie.
Praktycznie najwięcej daje zainteresowanie się sytuacją, zanim dług urośnie. Roczne sprawozdanie, stan rachunków, rozliczenie remontu i informacja o niezapłaconych fakturach mówią więcej niż samo zapewnienie, że „fundusz remontowy jest”. Ustawa przyznaje właścicielom prawo kontroli działalności zarządu. Można więc pytać o dokumenty i sposób wydawania wspólnych pieniędzy. Alarmujące są zwłaszcza narastające odsetki, wielokrotnie przekładane płatności i brak jasnego rozliczenia dużych inwestycji. Nie każdy przejściowy problem oznacza niewypłacalność, ale brak odpowiedzi na pytania nie powinien być uznawany za wystarczające wyjaśnienie.
Dostałeś żądanie zapłaty? Sprawdź podstawę
Najpierw uzyskaj dokumenty pozwalające ustalić, czy dług rzeczywiście dotyczy nieruchomości wspólnej i jaka część pozostała niespłacona. Porównaj udział przyjęty w wyliczeniu z dokumentami własności, a następnie sprawdź, jakie okoliczności mają uzasadniać odpowiedzialność osobistą. Jeżeli sprawa trafiła do sądu, trzeba odpowiedzieć w terminie wskazanym w doręczonych dokumentach i przedstawić własne zarzuty. Nie wystarczy ani ogólne „zawsze płaciłem”, ani przekonanie, że skoro pismo przyszło od profesjonalnego wierzyciela, wszystkie jego żądania muszą być poprawne. Przy większych kwotach analiza dokumentów może zdecydowanie zmienić ocenę sprawy.
Dla osób planujących zakup mieszkania wniosek jest równie praktyczny: warto poznać nie tylko opłaty przypisane do lokalu, lecz także sytuację finansową wspólnoty i zobowiązania związane z remontami. Własność mieszkania daje udział w budynku, a wraz z nim określone obowiązki. Dobrze zarządzana wspólnota powinna umieć pokazać, jakie ma przychody, wydatki i ryzyka. Świadomość tych zasad nie oznacza, że każdy właściciel zaraz dostanie dodatkowy rachunek. Pozwala natomiast wcześniej zauważyć problem, który przy poważnych trudnościach wspólnoty może przestać być wyłącznie sprawą jej konta bankowego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.