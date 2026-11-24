Popularne produkty w promocji 2+1 gratis w Auchan. Promocja potrwa tylko 2 dni
Auchan przygotował specjalne promocje na piątek i sobotę, 27 i 28 listopada 2026 roku. Klienci będą mogli skorzystać z akcji 2+1 gratis na wybrane słodycze i przekąski, a także kupić Masło Polskie Mlekovita za średnio 3,98 zł za kostkę przy zakupie trzech opakowań. Wśród przecenionych produktów znalazły się również sok Hortex oraz zabawki Hot Wheels i Barbie. Część ofert obowiązuje wyłącznie przy zakupie określonej liczby produktów.
Promocje znalazły się w gazetce Auchan obowiązującej od 26 listopada do 2 grudnia. Sieć przygotowała dodatkową akcję pod hasłem „Leć, zanim będzie po ptakach!”, która potrwa tylko dwa dni. Warto zwrócić uwagę na szczegóły, ponieważ nie wszystkie obniżone ceny dotyczą zakupu pojedynczego produktu.
Masło Mlekovita za 3,98 zł. Warunkiem zakup 3 kostek
W dniach 27–28 listopada 2026 roku Auchan oferuje Masło Polskie ekstra Mlekovita o wadze 200 g w promocji 2+1 gratis.
Standardowa cena jednej kostki podana w gazetce wynosi 5,97 zł. Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić trzy opakowania. Klient płaci za dwie kostki, a trzecią otrzymuje gratis.
Oznacza to, że:
- 1 kostka – 5,97 zł.
- 3 kostki – łącznie 11,94 zł zamiast 17,91 zł.
- Cena jednej kostki przy zakupie trzech – średnio 3,98 zł.
- Cena za 100 g w promocji – 1,99 zł.
Ważne: Masło nie kosztuje 3,98 zł przy zakupie pojedynczej kostki. Jest to średnia cena za opakowanie, obowiązująca przy zakupie trzech sztuk w ramach akcji 2+1 gratis.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby planujące świąteczne wypieki i przygotowujące zapasy przed grudniem.
Chipsy i Toffifee w promocji 2+1 gratis
Auchan przygotował również promocje na przekąski i słodycze.
W ramach akcji 2+1 gratis będzie można kupić wybrane chipsy i chrupki w opakowaniach o wadze od 30 do 250 g.
Klienci mogą dowolnie łączyć produkty objęte promocją, a najtańszy z trzech otrzymają gratis.
Podobną ofertą objęto praliny Toffifee marki Storck o wadze 125 g.
Przy zakupie trzech opakowań Toffifee średnia cena jednego wyniesie 6,65 zł. Łącznie za trzy opakowania trzeba będzie zapłacić 19,95 zł.
To jedna z propozycji dla osób kompletujących słodycze na Mikołajki i Boże Narodzenie.
Warto jednak sprawdzić oznaczenia produktów na półkach, ponieważ promocja na chipsy obejmuje wybrane artykuły, a nie cały asortyment przekąsek.
Sok Hortex w supercenie. Duże opakowanie za 6,98 zł
W gazetce znalazła się również promocja na sok jabłkowy Hortex 100 proc. w dwulitrowym kartonie.
W dniach 27–28 listopada produkt będzie kosztował 6,98 zł za opakowanie.
W przeliczeniu na litr daje to 3,49 zł.
W odróżnieniu od ofert 2+1 gratis przy soku nie wskazano konieczności zakupu trzech opakowań.
To propozycja dla klientów poszukujących większych opakowań napojów na rodzinne spotkania lub przedświąteczne zakupy.
Zabawki Barbie i Hot Wheels taniej o 37 proc.
Promocje obejmują nie tylko artykuły spożywcze.
Auchan przecenił również wybrane zabawki, które mogą zainteresować rodziców przygotowujących prezenty na Mikołajki.
W ofercie znalazły się lalka Barbie w kabriolecie oraz tor Hot Wheels Power Shift.
Cena promocyjna wynosi 89,99 zł za opakowanie, co oznacza obniżkę o 37 proc.
Według informacji z gazetki najniższa cena tych produktów z 30 dni przed obniżką wynosiła 144,99 zł.
To okazja do zakupu prezentów jeszcze przed początkiem grudnia, kiedy zainteresowanie zabawkami tradycyjnie rośnie.
Promocje Auchan tylko 27 i 28 listopada. Sprawdź warunki przed zakupami
Specjalna oferta obowiązuje w piątek i sobotę, 27–28 listopada 2026 roku.
Najważniejsze promocje przedstawiają się następująco:
- Masło Polskie Mlekovita 200 g – średnio 3,98 zł za sztukę przy zakupie trzech opakowań.
- Praliny Toffifee 125 g – średnio 6,65 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
- Chipsy i chrupki 30–250 g – promocja 2+1 gratis na wybrane produkty.
- Sok jabłkowy Hortex 100 proc., 2 l – 6,98 zł.
- Lalka Barbie w kabriolecie lub tor Hot Wheels Power Shift – 89,99 zł, czyli 37 proc. taniej.
Przed zakupami warto zapoznać się z regulaminami promocji, zwłaszcza tych oznaczonych jako 2+1 gratis.
W przypadku masła i pralin podane ceny jednostkowe wynikają z zakupu trzech opakowań. Przy chipsach gratis otrzymuje się najtańszy z trzech produktów objętych akcją.
Promocje potrwają tylko dwa dni, dlatego osoby zainteresowane konkretnymi artykułami powinny uwzględnić daty 27 i 28 listopada. Dostępność poszczególnych produktów może zależeć od zapasów danego sklepu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.