Mieszkańcy bloków powinni znać ten przepis. Grzywna może sięgnąć 30 tys. zł
Rower, szafka na buty, kartony czy stary mebel pozostawiony na klatce schodowej mogą narazić mieszkańca bloku na poważne konsekwencje finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej dotyczących dróg ewakuacyjnych sąd może wymierzyć grzywnę nawet do 30 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że każda rzecz pozostawiona na korytarzu automatycznie stanowi wykroczenie. Znaczenie ma między innymi to, czy przedmiot jest wykonany z materiałów palnych oraz czy ogranicza wymaganą szerokość lub wysokość drogi ewakuacyjnej.
Przepisy dotyczą zarówno mieszkańców bloków, jak i właścicieli lokali w kamienicach. Państwowa Straż Pożarna przypomina, że klatki schodowe i korytarze służące ewakuacji nie powinny być wykorzystywane jako dodatkowe pomieszczenia do przechowywania rzeczy. W przypadku pożaru nawet niewielkie przeszkody mogą utrudnić ucieczkę mieszkańców lub działania ratowników.
Nawet 30 tys. zł grzywny. Co mówią przepisy?
Podstawą odpowiedzialności jest art. 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń. Przepis dotyczy zachowań mogących spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się albo utrudnić prowadzenie działań ratowniczych lub ewakuację.
Chodzi między innymi o składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz ustawianie przedmiotów w sposób ograniczający szerokość lub wysokość takich dróg poniżej wymaganych wartości.
W 2026 roku maksymalna grzywna za wskazane wykroczenie wynosi 30 tys. zł.
Wynika to z art. 24 § 1a Kodeksu wykroczeń, który przewiduje podwyższoną górną granicę grzywny między innymi za wykroczenia określone w art. 82.
Nie oznacza to jednak, że mieszkaniec zostanie automatycznie ukarany taką kwotą za pozostawienie roweru na klatce schodowej.
Wysokość ewentualnej kary zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Sąd bierze pod uwagę między innymi charakter naruszenia, stopień zagrożenia oraz sytuację osoby obwinionej.
Rower na klatce schodowej. Czy można dostać mandat?
W wielu blokach mieszkańcy pozostawiają rowery na korytarzach, półpiętrach lub pod schodami. Często tłumaczą to brakiem odpowiedniego miejsca do przechowywania jednośladów.
Państwowa Straż Pożarna wskazuje jednak, że rower może stanowić zagrożenie pożarowe ze względu na znajdujące się w nim elementy wykonane z materiałów palnych.
Dodatkowo ustawiony w niewłaściwym miejscu może utrudniać ewakuację mieszkańców.
Szczególnie problematyczne są sytuacje, gdy jednoślad pozostawiony jest w wąskim korytarzu, na spoczniku schodów albo bezpośrednio przy wyjściu.
Nie oznacza to jednak, że każdy rower znajdujący się w przestrzeni wspólnej automatycznie stanowi podstawę do wymierzenia grzywny.
Kluczowe jest ustalenie, czy przedmiot znajduje się na drodze służącej ewakuacji oraz czy jego przechowywanie narusza konkretne wymagania przeciwpożarowe.
Znaczenie może mieć również sposób zagospodarowania przestrzeni oraz jej przeznaczenie wynikające z dokumentacji budynku.
Szafki na buty, kartony i meble. Tych rzeczy lepiej nie zostawiać na korytarzu
Problem nie dotyczy wyłącznie rowerów.
Na klatkach schodowych często pojawiają się także szafki na buty, regały, wózki dziecięce, kartony, stare meble i inne przedmioty.
Część z nich jest wykonana z materiałów łatwopalnych. Inne mogą ograniczać możliwość swobodnego przemieszczania się po korytarzu.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.
Zakazane jest również umieszczanie przedmiotów w sposób zmniejszający szerokość lub wysokość tych dróg poniżej wartości wymaganych przez przepisy techniczno-budowlane.
Co istotne, są to dwie odrębne sytuacje.
Materiał palny składowany na drodze ewakuacyjnej może naruszać przepisy nawet wtedy, gdy nie zwęża przejścia poniżej wymaganej szerokości.
Z kolei przedmiot niepalny również może być problemem, jeżeli ogranicza przestrzeń potrzebną do ewakuacji.
Dlatego samo stwierdzenie, że obok szafki można jeszcze przejść, nie przesądza o zgodności jej ustawienia z prawem.
Mandat a grzywna sądowa. Skąd różnica między 5000 a 30 000 zł?
Przy informacjach o karach przeciwpożarowych często pojawiają się dwie różne kwoty.
Pierwsza dotyczy mandatu nakładanego w postępowaniu mandatowym. Druga oznacza maksymalną grzywnę, którą może orzec sąd.
W przypadku wykroczeń określonych w art. 82 § 1–3, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń przepisy pozwalają na nałożenie w postępowaniu mandatowym grzywny do 5000 zł.
W określonym ustawowo przypadku zbiegu wykroczeń górna granica może wynosić 6000 zł.
Natomiast w postępowaniu sądowym maksymalna grzywna za wskazane wykroczenia może osiągnąć 30 000 zł.
Nie są to więc dwie kwoty, które automatycznie sumuje się za jedno naruszenie.
Wyższa sankcja nie oznacza także, że każda osoba pozostawiająca rzeczy na klatce schodowej otrzyma karę w maksymalnej wysokości.
Kto odpowiada za bezpieczeństwo klatki schodowej?
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku spoczywa odpowiednio na jego właścicielu, zarządcy lub użytkowniku, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
W budynkach wielorodzinnych istotną rolę odgrywają zarządy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielnie.
Powinny one reagować na nieprawidłowości związane z zastawianiem dróg ewakuacyjnych oraz dbać o możliwość bezpiecznego opuszczenia budynku.
Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialność za każde naruszenie automatycznie ponosi cała wspólnota.
W postępowaniu dotyczącym wykroczenia znaczenie ma ustalenie osoby odpowiedzialnej za określone zachowanie.
Jeżeli mieszkaniec pozostawia na korytarzu przedmioty naruszające przepisy, może sam ponosić konsekwencje swojego działania.
Zarządca powinien natomiast podejmować odpowiednie działania, gdy stwierdzi zagrożenie w częściach wspólnych budynku.
Warszawa. Co zrobić, gdy sąsiad zastawia klatkę schodową?
Przepisy przeciwpożarowe obowiązują w całej Polsce, także w Warszawie i pozostałych miejscowościach Mazowsza.
W przypadku starszych kamienic i bloków, w których korytarze bywają wąskie, nawet niewielkie przedmioty mogą utrudniać przemieszczanie się.
Jeżeli mieszkaniec zauważy, że sąsiad regularnie zastawia przejście, powinien w pierwszej kolejności powiadomić zarządcę nieruchomości, spółdzielnię lub zarząd wspólnoty.
W zgłoszeniu warto wskazać dokładną lokalizację problemu i opisać, jakie przedmioty ograniczają możliwość korzystania z drogi ewakuacyjnej.
Pomocna może być również dokumentacja fotograficzna.
Jeżeli mimo zgłoszenia zagrożenie nie zostanie usunięte, sprawę można skierować do właściwej miejscowo komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Straż pożarna może ocenić sytuację pod kątem obowiązujących przepisów i podjąć działania w granicach swoich kompetencji.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie wezwać odpowiednie służby.
Przedmioty na klatce schodowej. Co warto sprawdzić, zanim je zostawisz?
Mieszkańcy powinni pamiętać, że przestrzeń wspólna w bloku nie zawsze może być wykorzystywana jako dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy.
Przed pozostawieniem roweru, wózka czy szafki warto ustalić, czy dane miejsce znajduje się na drodze ewakuacyjnej i czy obowiązujące przepisy dopuszczają takie wykorzystanie przestrzeni.
Istotne znaczenie mają również zasady korzystania z części wspólnych przyjęte przez wspólnotę lub spółdzielnię.
Nie należy jednak utożsamiać każdej niezgodności z regulaminem budynku z wykroczeniem przeciwpożarowym. Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu wykroczeń wymaga spełnienia przesłanek określonych w przepisach.
Najważniejsza zasada jest prosta: drogi ewakuacyjne muszą umożliwiać bezpieczne opuszczenie budynku i prowadzenie działań ratowniczych.
Za składowanie materiałów palnych lub zastawianie takich dróg w sposób naruszający wymagania przeciwpożarowe może grozić odpowiedzialność przewidziana w art. 82 Kodeksu wykroczeń.
W najpoważniejszych przypadkach sąd może wymierzyć grzywnę sięgającą 30 tys. zł. O tym, czy doszło do wykroczenia, decydują jednak konkretne okoliczności, a nie sam fakt pozostawienia przedmiotu poza mieszkaniem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.