Nieodśnieżony chodnik przed domem. Kiedy odpowiada właściciel, a kiedy miasto? Decyduje jeden szczegół
Zimą właściciele nieruchomości muszą pamiętać nie tylko o odśnieżaniu własnych posesji. W określonych przypadkach odpowiadają również za usuwanie śniegu, lodu i błota z chodnika znajdującego się przy ich działce. Za niewykonanie obowiązku może grozić grzywna, a w razie wypadku również odpowiedzialność odszkodowawcza. Przepisy przewidują jednak ważne wyjątki. Jeśli chodnik jest oddzielony od nieruchomości pasem zieleni albo dopuszczono na nim płatne parkowanie, obowiązek jego odśnieżania może spoczywać na innym podmiocie.
Zasady określa art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W lutym 2026 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii dodatkowo wyjaśniło ich stosowanie w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Najważniejsze znaczenie ma położenie chodnika względem granicy nieruchomości. Nie każda droga dla pieszych biegnąca w pobliżu domu musi być odśnieżana przez jego właściciela.
Kiedy właściciel domu musi odśnieżać chodnik?
Zgodnie z ustawą właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z drogi dla pieszych położonej wzdłuż jego nieruchomości.
Przepis nie dotyczy jednak wszystkich chodników znajdujących się w sąsiedztwie posesji.
Ustawodawca wskazał, że chodzi o wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych, która znajduje się bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Oznacza to, że właściciel domu może być zobowiązany do odśnieżenia publicznego chodnika, mimo że nie jest właścicielem gruntu, na którym ten chodnik się znajduje.
Przykładowo, jeżeli ogrodzenie posesji przebiega wzdłuż chodnika, a między nimi nie ma dodatkowego pasa terenu, obowiązek jego uprzątnięcia co do zasady spoczywa na właścicielu nieruchomości.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy chodnik znajduje się po drugiej stronie pasa zieleni, rowu lub innego fragmentu gruntu oddzielającego go od działki.
Samo sąsiedztwo chodnika nie wystarcza. Ustawa wymaga jego bezpośredniego położenia przy granicy nieruchomości.
Pas zieleni między domem a chodnikiem. Kto odpowiada za śnieg?
To jeden z najważniejszych wyjątków, o których wielu właścicieli nieruchomości może nie wiedzieć.
Jeżeli między granicą działki a drogą dla pieszych znajduje się pas zieleni, chodnik nie przylega bezpośrednio do nieruchomości.
W takiej sytuacji obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy co do zasady nie obciąża właściciela sąsiedniej posesji.
Stanowisko to potwierdziło Ministerstwo Rozwoju i Technologii w piśmie z 27 lutego 2026 roku skierowanym do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Resort wskazał, że właściciel jest zwolniony z obowiązku oczyszczania drogi dla pieszych, jeżeli nie znajduje się ona bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości, lecz jest oddzielona na przykład pasem zieleni.
W takim przypadku za utrzymanie publicznego chodnika odpowiada właściwy podmiot publiczny, zależnie od zarządu nad danym terenem.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię.
Decydujący jest przebieg granicy działki, a nie samo położenie ogrodzenia czy obecność trawnika.
Jeżeli ogrodzenie zostało cofnięte w głąb prywatnej nieruchomości, a pas zieleni nadal należy do właściciela, sytuacja prawna może wyglądać inaczej.
W razie wątpliwości należy sprawdzić granice nieruchomości na mapie ewidencyjnej i ustalić, do kogo należy teren oddzielający chodnik od posesji.
Na chodniku jest płatny parking? Obowiązek może przejść na gminę
Ustawa przewiduje również wyjątek dotyczący miejsc, w których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie samochodów.
Jeżeli na drodze dla pieszych dopuszczono płatne parkowanie pojazdów, właściciel sąsiedniej nieruchomości nie ma obowiązku odśnieżania tego odcinka na podstawie omawianego przepisu.
W takiej sytuacji obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy do gminy albo zarządcy drogi, w zależności od tego, który podmiot pobiera opłaty za parkowanie.
To szczególnie istotne w miastach, gdzie część miejsc postojowych jest wyznaczona na chodnikach.
Nie wystarczy jednak, że kierowcy zwyczajowo zostawiają samochody w danym miejscu.
Wyjątek dotyczy drogi dla pieszych, na której dopuszczono płatny postój lub parkowanie pojazdów.
Jeżeli samochody parkują tam nielegalnie, nie oznacza to automatycznego zwolnienia właściciela posesji z obowiązku odśnieżania.
Mandat za nieodśnieżony chodnik. Ile można zapłacić?
Niewykonanie ustawowego obowiązku uprzątnięcia śniegu i lodu może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.
Art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje karę grzywny za niewykonywanie obowiązków określonych w art. 5 ust. 1.
W takim przypadku zastosowanie mają ogólne zasady Kodeksu wykroczeń. Grzywna orzekana przez sąd może wynieść do 5000 zł.
Należy jednak odróżnić ją od mandatu nakładanego przez uprawnione służby. Mandat nie jest automatycznie równy maksymalnej grzywnie sądowej.
W określonych okolicznościach zastosowanie może mieć również art. 117 Kodeksu wykroczeń, przewidujący grzywnę do 1500 zł albo naganę za niedopełnienie obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku.
Nie każde nieodśnieżone miejsce oznacza jednak wykroczenie popełnione przez właściciela pobliskiego domu.
Najpierw trzeba ustalić, czy dana osoba rzeczywiście miała ustawowy obowiązek oczyszczenia tego odcinka.
Znaczenie mają między innymi granice nieruchomości, przeznaczenie chodnika i ewentualne dopuszczenie płatnego parkowania.
Kto odpowiada, gdy pieszy przewróci się na oblodzonym chodniku?
Nieodśnieżony chodnik może prowadzić nie tylko do odpowiedzialności za wykroczenie, ale również do roszczeń cywilnych.
Jeżeli pieszy poślizgnie się na lodzie i odniesie obrażenia, może dochodzić odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie danego miejsca.
Nie oznacza to jednak, że właściciel sąsiedniej nieruchomości automatycznie zapłaci za każdy wypadek.
Poszkodowany musi wykazać odpowiednie przesłanki odpowiedzialności, w tym szkodę, związek przyczynowy oraz podstawy przypisania odpowiedzialności określonemu podmiotowi.
Jeżeli chodnik przylegał bezpośrednio do nieruchomości i właściciel zaniedbał obowiązek jego uprzątnięcia, może ponosić odpowiedzialność za skutki takiego zaniedbania.
Inaczej będzie w sytuacji, gdy za utrzymanie danego odcinka odpowiada gmina, zarządca drogi lub inny podmiot.
Roszczenia mogą obejmować między innymi uzasadnione koszty leczenia, rehabilitacji oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Każda sprawa wymaga jednak indywidualnej oceny.
Kto odśnieża chodniki przy blokach i wspólnotach mieszkaniowych?
Obowiązek utrzymania terenu w odpowiednim stanie nie dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych.
W przypadku budynków wielorodzinnych znaczenie ma sposób zarządzania nieruchomością.
Jeżeli w budynku ustanowiono odrębną własność lokali, ustawowe obowiązki właściciela nieruchomości spoczywają co do zasady na podmiocie sprawującym zarząd nieruchomością wspólną.
W praktyce odśnieżaniem zajmują się często spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty lub firmy działające na ich zlecenie.
W przypadku dużych osiedli zakres obowiązków może obejmować również wewnętrzne chodniki, dojścia do klatek schodowych, parkingi i drogi osiedlowe.
Należy jednak odróżnić utrzymanie własnego terenu od ustawowego obowiązku odśnieżania części publicznego chodnika.
To dwie kwestie, które mogą wynikać z różnych podstaw prawnych.
Warszawa. Kto powinien odśnieżać chodniki zimą?
W Warszawie za zimowe utrzymanie terenów odpowiada kilka różnych podmiotów.
Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się wybranymi terenami przeznaczonymi dla pieszych, w tym chodnikami, schodami i kładkami znajdującymi się przy drogach określonych kategorii.
Za część chodników i ulic gminnych odpowiadają urzędy dzielnic.
Na terenach osiedlowych obowiązki realizują właściciele, zarządcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Z kolei alejki parkowe oraz wybrane tereny zieleni pozostają w zakresie działania odpowiednich jednostek miejskich.
Mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać nieodśnieżone lub oblodzone chodniki za pośrednictwem miejskiego systemu Warszawa 19115.
Zgłoszenie można przekazać przez aplikację, portal internetowy lub całodobowy numer 19115.
Miasto może następnie skierować sprawę do jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie danego odcinka.
Nie oznacza to jednak, że każde zgłoszenie dotyczące chodnika trafi do miejskich służb oczyszczania. W przypadku prywatnych terenów osiedlowych odpowiedzialność może spoczywać na zarządcy nieruchomości.
Obowiązek odśnieżania trafił do Trybunału Konstytucyjnego
W 2026 roku przepisy dotyczące odśnieżania publicznych chodników przez właścicieli prywatnych nieruchomości stały się również przedmiotem sporu konstytucyjnego.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem dotyczącym zgodności art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z Konstytucją.
Do postępowania przystąpił również Rzecznik Praw Obywatelskich, który przedstawił zastrzeżenia dotyczące sposobu określenia obowiązków właścicieli.
RPO zwrócił uwagę między innymi na brak jednoznacznego wskazania, kiedy właściciel musi usunąć śnieg, jak często powinien wykonywać takie czynności oraz jaki standard oczyszczenia chodnika jest wymagany.
Wątpliwości dotyczą również zakresu obowiązku ograniczania śliskości nawierzchni.
Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą K 6/26.
Sam fakt zakwestionowania przepisów nie oznacza jednak, że przestały one obowiązywać. Właściciele nieruchomości nadal powinni stosować się do obowiązujących regulacji.
Śnieg przed posesją. Jak ustalić, czy musisz go usunąć?
Przed rozpoczęciem zimowego sezonu właściciel nieruchomości powinien ustalić, gdzie dokładnie przebiega granica jego działki i czy przylega do niej publiczna droga dla pieszych.
Jeżeli chodnik znajduje się bezpośrednio przy granicy posesji, co do zasady trzeba zapewnić jego uprzątnięcie ze śniegu, lodu i błota.
Jeśli jednak oddziela go pas terenu należący do innego podmiotu, obowiązek może spoczywać na zarządcy drogi lub właściwej jednostce publicznej.
Warto również sprawdzić, czy na chodniku dopuszczono płatne parkowanie. W takim przypadku ustawa przewiduje odrębne zasady odpowiedzialności.
W razie wątpliwości pomocne mogą być dokumenty geodezyjne oraz informacje uzyskane w urzędzie gminy lub u zarządcy drogi.
Najważniejsza zasada jest taka, że właściciel nie musi odśnieżać każdego chodnika położonego w pobliżu jego domu. Decydujące znaczenie ma bezpośrednie przyleganie drogi dla pieszych do granicy nieruchomości oraz ustawowe wyjątki.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.