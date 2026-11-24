Nawet 4 razy wyższe opłaty za śmieci. Sąsiad popełni błąd, zapłaci cały blok
Nieprawidłowa segregacja odpadów może oznaczać poważne konsekwencje finansowe dla mieszkańców bloków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina może naliczyć opłatę za wywóz śmieci w wysokości od 2 do 4 razy wyższej niż podstawowa stawka. Problem polega na tym, że w budynkach wielorodzinnych konsekwencje nieprzestrzegania zasad przez jedną osobę mogą odczuć również pozostali mieszkańcy. Nie oznacza to jednak, że każda pomyłka automatycznie kończy się podwyżką. Ustawa przewiduje określoną procedurę, a decyzję urzędu można zakwestionować.
Nawet 4 razy wyższa opłata za śmieci. Co mówią przepisy?
Podstawą prawną jest art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z tym przepisem rada gminy określa podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku ich selektywnego zbierania.
Podwyższona stawka musi wynosić co najmniej dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność stawki podstawowej.
Oznacza to, że wysokość opłaty zależy od decyzji konkretnej gminy. Nie wszędzie obowiązuje maksymalny czterokrotny mnożnik.
Przykładowo, jeśli podstawowa miesięczna opłata wynosi 100 zł, przy dwukrotnej stawce wzrośnie do 200 zł. Przy czterokrotnej może wynieść 400 zł.
Nie jest to jednak zwykły mandat wystawiany za wrzucenie odpadu do niewłaściwego pojemnika. Mowa o podwyższonej opłacie za gospodarowanie odpadami, ustalanej w przewidzianym prawem postępowaniu.
Jeden mieszkaniec źle segreguje śmieci. Czy zapłaci cały blok?
To jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii związanych z systemem gospodarki odpadami.
W budynkach wielorodzinnych mieszkańcy zazwyczaj korzystają ze wspólnych pojemników. Firma odbierająca odpady nie zawsze jest w stanie ustalić, kto wrzucił śmieci do niewłaściwego kontenera.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy obowiązki właściciela nieruchomości w budynku wielolokalowym obciążają odpowiednio wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.
Oznacza to, że nieprawidłowości dotyczące wspólnego miejsca gromadzenia odpadów mogą skutkować podwyższoną opłatą dla całej nieruchomości, nawet jeżeli za błędną segregację odpowiada tylko jedna osoba.
Takie podejście znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.
W wyroku z 11 września 2025 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że odpowiedzialność za nieselektywne zbieranie odpadów ma charakter obiektywny. Nie jest uzależniona od wykazania winy konkretnego mieszkańca czy zarządcy.
Podobne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 3 września 2026 roku.
W praktyce oznacza to, że nawet pojedynczy, prawidłowo udokumentowany przypadek naruszenia zasad segregacji może stanowić podstawę do naliczenia podwyższonej opłaty.
Nie wystarczy jednak samo ogólne stwierdzenie, że mieszkańcy źle segregują odpady. Nieprawidłowość musi zostać wykazana, a urząd powinien przeprowadzić przewidziane prawem postępowanie.
Firma odbierająca odpady zgłasza nieprawidłowości. Co dzieje się później?
Procedurę określa art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jeżeli pracownicy firmy odbierającej odpady stwierdzą, że śmieci nie zostały prawidłowo posegregowane, przyjmują je jako odpady niesegregowane, czyli zmieszane.
Następnie firma ma obowiązek powiadomić o tym właściciela nieruchomości oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Po otrzymaniu zawiadomienia urząd wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia podwyższonej opłaty.
W jego trakcie powinien zbadać okoliczności zdarzenia i zgromadzone dowody.
Znaczenie mogą mieć między innymi dokumentacja fotograficzna, protokoły sporządzone podczas odbioru odpadów oraz informacje o miejscu i terminie stwierdzenia nieprawidłowości.
Jeżeli urząd uzna, że obowiązek segregacji nie został dopełniony, wydaje decyzję określającą wysokość należności.
Podwyższona opłata dotyczy miesiąca lub miesięcy, w których stwierdzono niedopełnienie obowiązku segregacji.
Nie oznacza to zatem automatycznego podwyższenia opłat na wszystkie kolejne miesiące.
Przepisy przewidują odrębne zasady dla niektórych nieruchomości rozliczanych w systemie rocznym.
Czy wystarczy jeden źle wyrzucony odpad?
Nie ma przepisu, który uzależniałby naliczenie podwyższonej opłaty wyłącznie od wielokrotnego lub uporczywego łamania zasad segregacji.
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że również jednorazowe naruszenie może uzasadniać zastosowanie wyższej stawki.
Nie oznacza to jednak, że każdy pojedynczy przedmiot znaleziony w niewłaściwym pojemniku automatycznie przesądza o konieczności obciążenia mieszkańców.
Kluczowe jest ustalenie, czy rzeczywiście doszło do niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów na danej nieruchomości.
Urząd powinien również sprawdzić, czy firma odbierająca odpady prawidłowo zgłosiła nieprawidłowości.
W wyroku z 1 września 2026 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zwrócił uwagę na znaczenie prawidłowego powiadomienia zarówno organu gminy, jak i właściciela nieruchomości.
Nie można więc utożsamiać samego podejrzenia błędnej segregacji z ostateczną decyzją o podwyższeniu opłaty.
Jednocześnie właściciel nieruchomości nie może skutecznie bronić się wyłącznie argumentem, że nie udało się ustalić konkretnego mieszkańca odpowiedzialnego za niewłaściwe wyrzucenie śmieci.
Warszawa. Ile wynosi podwyższona opłata za śmieci w 2026 roku?
W Warszawie obowiązują konkretne stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Od 1 kwietnia 2026 roku zakończył się okres czasowo obniżonych opłat. Przywrócono wcześniejsze stawki uzależnione od rodzaju zabudowy.
Miesięczna opłata wynosi:
- 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej,
- 107 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej.
W Warszawie za nieprzestrzeganie zasad segregacji przewidziano stawkę stanowiącą dwukrotność opłaty podstawowej.
Oznacza to odpowiednio 170 zł miesięcznie w zabudowie wielolokalowej i 214 zł w zabudowie jednorodzinnej, jeśli zostaną spełnione ustawowe warunki naliczenia podwyższonej opłaty.
W przypadku gospodarstwa domowego w bloku różnica wynosi więc 85 zł za miesiąc objęty podwyższoną stawką.
Jeżeli nieprawidłowości zostaną stwierdzone w kolejnych miesiącach, dodatkowy koszt może być wyższy.
Należy jednak pamiętać, że w budynkach wielorodzinnych decyzja dotycząca opłaty może obejmować nieruchomość rozliczaną zbiorowo. Sposób uwzględnienia kosztów w rozliczeniach poszczególnych mieszkańców zależy od obowiązujących zasad i sytuacji prawnej budynku.
Czy wspólnota lub spółdzielnia może zakwestionować wyższą opłatę?
Tak. Decyzja ustalająca podwyższoną opłatę podlega kontroli w przewidzianym prawem trybie.
Podmiot, do którego skierowano decyzję, może ją zaskarżyć, jeżeli uważa, że urząd błędnie ustalił stan faktyczny, zastosował niewłaściwe przepisy lub naruszył procedurę.
W przypadku decyzji wydanej przez organ gminy odwołanie wnosi się zasadniczo do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Termin na złożenie odwołania wynosi co do zasady 14 dni od doręczenia decyzji.
Warto wówczas przeanalizować dokumentację dotyczącą odbioru odpadów oraz podstawy stwierdzenia nieprawidłowości.
Znaczenie mogą mieć również dowody wskazujące, że zawiadomienie było nieprawidłowe, dotyczyło innej nieruchomości albo nie potwierdzało rzeczywistego naruszenia obowiązku segregacji.
Samo stwierdzenie, że większość mieszkańców segreguje odpady prawidłowo, nie musi jednak wystarczyć do uchylenia decyzji.
Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami w budynkach wielorodzinnych nie jest bowiem uzależniona od wskazania osoby, która popełniła błąd.
Jak ograniczyć ryzyko wyższych opłat w bloku?
Najważniejsze znaczenie ma prawidłowa organizacja miejsca gromadzenia odpadów.
Wspólnota lub spółdzielnia powinna zadbać o odpowiednie pojemniki, ich oznaczenie oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o zasadach segregacji.
Pomocne mogą być również regularne kontrole stanu altan śmietnikowych i szybkie reagowanie na zgłoszenia dotyczące niewłaściwego wyrzucania odpadów.
W budynkach, w których z pojemników korzysta wiele gospodarstw domowych, istotne jest także ograniczanie dostępu osobom postronnym, jeśli pozwalają na to warunki techniczne i organizacyjne.
Nie zapewnia to całkowitej ochrony przed podwyższoną opłatą, ale może zmniejszyć ryzyko występowania nieprawidłowości.
Mieszkańcy powinni pamiętać o podstawowym podziale odpadów na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane.
Szczególnej uwagi wymagają odpady, których nie wolno wrzucać do zwykłych pojemników, w tym baterie, część elektroodpadów oraz odpady niebezpieczne.
Wątpliwości dotyczące konkretnego przedmiotu najlepiej wyjaśnić na podstawie zasad obowiązujących w danej gminie.
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Mieszkaniec, który zauważył wzrost opłaty za odpady, powinien ustalić, czy wynika on ze zmiany stawek przyjętych przez gminę, czy z decyzji dotyczącej nieprawidłowej segregacji.
To dwie różne sytuacje.
W pierwszym przypadku zmiana dotyczy zasad naliczania opłat obowiązujących na określonym terenie.
W drugim podwyższona należność jest konsekwencją stwierdzonego naruszenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
Warto zwrócić się do zarządu wspólnoty lub spółdzielni o wyjaśnienie podstaw rozliczenia, okresu, którego dotyczy, oraz sposobu podziału kosztów.
Jeżeli została wydana decyzja administracyjna, istotne jest ustalenie, czy jest ostateczna oraz czy wykorzystano możliwość jej zakwestionowania.
Najważniejsza zasada jest taka, że nieprawidłowa segregacja w bloku może mieć konsekwencje finansowe także dla osób, które same przestrzegają przepisów.
Ustawa dopuszcza naliczanie opłat w wysokości od 2 do 4 razy wyższej niż podstawowa. Nie oznacza to jednak dowolności po stronie urzędu. Stwierdzenie naruszenia, zawiadomienie odpowiednich podmiotów i wydanie decyzji muszą odbywać się zgodnie z obowiązującą procedurą.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.